Съветниците на "Възраждане" в Пловдив напускат партията, но остават в местния парламент

Цялата група общински съветници на "Възраждане" в Пловдив напуска партията и продължава работата си в местния парламент под името "Свободен избор", съобщават от БНР.

Това става ясно от съобщение на петимата общински съветници, разпространено до медиите. То е подписано от Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова.

В позицията си доскорошните общински съветници на "Възраждане" посочват, че решението им не е продиктувано от лични или партийни интереси, а е резултат от "дълбоко несъгласие" с начина, по който се вземат решения в местната структура и с подхода към местната политика.

"През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив", пише в позиция на петимата.

Съветникът Господин Апостолов обясни, че по много въпроси не са били съгласни с партийната воля, като са гласували "против" решения, които са били добри за града. Новата група остава в опозиция, но е отворена за сътрудничество с другите съветници и полезните за града решения.

Това е втора промяна в състава на групите на Пловдивския общински съвет. В началото на юли Николай Гюров, Илия Гатев и Димитър Арнаудов напуснаха ПП-ДБ, БСП и ИТН и сформираха нова група "Независими за Пловдив".

Ето и официалната позиция на партия „Възраждане” по повод тази новина, цитирана от novini.bg:

“В този свободен избор няма нищо свободно” - Призоваваме и петте общински съветници да потвърдят “честните” си заявки към пловдивчани и да напуснат Общинския съвет, тъй като никой от тях не е попаднал в него с лични гласове (преференции), а благодарение на националната политика на “Възраждане”. За да докажат заявките си, че ще работят за пловдивчани, е редно да напуснат Общинския съвет, в който пловдивчани не са ги изпратили персонално.

От “Възраждане” припомнят, че името “Свободен избор” в историята на българската политика винаги е свързвано с предателства. Преди години във варненския общински съвет е имало аналогична ситуация, в която общински съветници от СДС се отцепват и подкрепят тогавашния кмет Кирил Иванов. Тук ситуацията е аналогична и с времето ще видим кого подкрепя в Пловдив “свободният избор”. Едно е ясно - че не е националния идеал. Със сигурност ще сбъднат собствения си идеал обаче, да подкрепят проваления кмет на Пловдив от ГЕРБ. Намерения, които народните представители от “Възраждане” в Пловдив активно възпрепятстваха да се осъществят.

“Възраждане” поднася дълбоки извинения на избирателите си и категорично заявява, че чрез двамата си народни представители от града ще продължи да работи за пловдивчани. Очевидно е, че политическите поръчки спрямо политическата организация винаги се активират, когато тя бележи успехи".