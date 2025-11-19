Новини
Съветниците на "Възраждане" в Пловдив напускат партията, но остават в местния парламент

19 Ноември, 2025 21:29

В позицията си доскорошните общински съветници на "Възраждане" посочват, че решението им не е продиктувано от лични или партийни интереси, а е резултат от "дълбоко несъгласие" с начина, по който се вземат решения в местната структура и с подхода към местната политика.

Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цялата група общински съветници на "Възраждане" в Пловдив напуска партията и продължава работата си в местния парламент под името "Свободен избор", съобщават от БНР.

Това става ясно от съобщение на петимата общински съветници, разпространено до медиите. То е подписано от Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова.

В позицията си доскорошните общински съветници на "Възраждане" посочват, че решението им не е продиктувано от лични или партийни интереси, а е резултат от "дълбоко несъгласие" с начина, по който се вземат решения в местната структура и с подхода към местната политика.

"През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив", пише в позиция на петимата.

Съветникът Господин Апостолов обясни, че по много въпроси не са били съгласни с партийната воля, като са гласували "против" решения, които са били добри за града. Новата група остава в опозиция, но е отворена за сътрудничество с другите съветници и полезните за града решения.

Това е втора промяна в състава на групите на Пловдивския общински съвет. В началото на юли Николай Гюров, Илия Гатев и Димитър Арнаудов напуснаха ПП-ДБ, БСП и ИТН и сформираха нова група "Независими за Пловдив".

Ето и официалната позиция на партия „Възраждане” по повод тази новина, цитирана от novini.bg:

“В този свободен избор няма нищо свободно” - Призоваваме и петте общински съветници да потвърдят “честните” си заявки към пловдивчани и да напуснат Общинския съвет, тъй като никой от тях не е попаднал в него с лични гласове (преференции), а благодарение на националната политика на “Възраждане”. За да докажат заявките си, че ще работят за пловдивчани, е редно да напуснат Общинския съвет, в който пловдивчани не са ги изпратили персонално.

От “Възраждане” припомнят, че името “Свободен избор” в историята на българската политика винаги е свързвано с предателства. Преди години във варненския общински съвет е имало аналогична ситуация, в която общински съветници от СДС се отцепват и подкрепят тогавашния кмет Кирил Иванов. Тук ситуацията е аналогична и с времето ще видим кого подкрепя в Пловдив “свободният избор”. Едно е ясно - че не е националния идеал. Със сигурност ще сбъднат собствения си идеал обаче, да подкрепят проваления кмет на Пловдив от ГЕРБ. Намерения, които народните представители от “Възраждане” в Пловдив активно възпрепятстваха да се осъществят.

“Възраждане” поднася дълбоки извинения на избирателите си и категорично заявява, че чрез двамата си народни представители от града ще продължи да работи за пловдивчани. Очевидно е, че политическите поръчки спрямо политическата организация винаги се активират, когато тя бележи успехи".


Оценка 3.9 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .......

    39 1 Отговор
    Да не стават Възраждане НН 🤣🤣

    Коментиран от #20

    21:44 19.11.2025

  • 2 Феникс

    45 6 Отговор
    Дебелянчо започна да купува и там слаби звена и безочливи златотърсачи! Защо остават в общинският съвет, направо да си подават оставките!

    21:48 19.11.2025

  • 3 Ма н аф

    44 6 Отговор
    Мирише на свинско -тиквен подкуп, а продажници да искаш на територията. Ботев и Левски не са умрели от старост.

    Коментиран от #5

    21:50 19.11.2025

  • 4 аве

    13 12 Отговор
    Димата май не е дал денги и кораба тръгнал към Крайцера..

    21:51 19.11.2025

  • 5 бре бре

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Ма н аф":

    Копейкин Ботев ли е, или Левски? А защо не и двамата!

    Коментиран от #10, #11

    21:52 19.11.2025

  • 6 Феникс

    37 5 Отговор
    Да изчезват от там аз личо съм ги вкарал когато съм гласувал, сега когато не са мои представители е редно да си подадат оставките!

    21:54 19.11.2025

  • 7 Учуден

    33 1 Отговор
    А аз си мислех, че проституцията в България е незаконна.

    Коментиран от #9

    21:54 19.11.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    17 15 Отговор
    Възрожденците масово преминават към Величие 😏 разбраха, че вождът им е патерица на герб 😉

    Коментиран от #12

    21:56 19.11.2025

  • 9 Юрист

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Учуден":

    Ппдебъ я декриминализираха

    21:57 19.11.2025

  • 10 Българин

    5 19 Отговор

    До коментар #5 от "бре бре":

    Ивелин Михайлов е новият Васил Левски!

    Коментиран от #27

    21:57 19.11.2025

  • 11 Ма н аф

    7 14 Отговор

    До коментар #5 от "бре бре":

    И Ботев е, и Левски, и Караджата, и Раковски.
    Райна Княгиня е също във Възраждане.

    Време е за Възраждане!

    21:58 19.11.2025

  • 12 Феникс

    16 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    Ни познЪ, преминават към ДЕбелянчо той фараоня е негов придатък! Не чу ли последният запис на Радостинчо? :)

    Коментиран от #16, #19

    21:59 19.11.2025

  • 13 Германец

    18 8 Отговор
    Българите са готови да се продадат за 100лв на турците.. 500 години са го правили нищо ново масово са пращали децата си еничари доброволно в анадола да правят кариера и да им пращат пари както сега ги пращат на запад 🤣

    21:59 19.11.2025

  • 14 Бен Вафлек

    13 7 Отговор
    Откога разправям, че отиват в канализацията.
    Местните коп...възражданци се гневят като го кажа.

    21:59 19.11.2025

  • 15 Хаха

    17 2 Отговор
    Шиши пак развърза кесията.

    22:00 19.11.2025

  • 16 Програмист

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Феникс":

    Радостин василев е новото острие на пеевски!

    22:00 19.11.2025

  • 17 !!!?

    15 15 Отговор
    "Възраждане" - сборище от предатели !!!?

    22:00 19.11.2025

  • 18 🎃🐷⚒️

    11 13 Отговор
    Копейките се разтуриха.

    22:01 19.11.2025

  • 19 Ивелин Михайлов

    14 8 Отговор

    До коментар #12 от "Феникс":

    Много сте заблудени електората.. ако бях станал патерица на пеевски, Исторически парк нямаше да е запориран, нали такова условие ми поставиха 😉

    Коментиран от #23

    22:01 19.11.2025

  • 20 !!!?

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от ".......":

    Стават "Въzраждане - Нови Копейки" !

    22:04 19.11.2025

  • 21 Стенли

    7 2 Отговор
    Така е, ако не са избрани с преференции трябва да напуснат впрочем това трябва да важи и за народни представители които след като закешат и стават "независими" но има и добри примери като Минчо Христов и Стела Банкова които наистина са едни много честни хора

    22:06 19.11.2025

  • 22 Точна статия

    8 1 Отговор
    Групата на Възраждане се разцепи жестоко в Пловдив и напусналите ще подкрепят ГЕРБ.

    22:10 19.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Възраждане -Пловдив

    9 4 Отговор
    Нашата организация във втория по големина град в страната вече не съществува! Всичките ни общински съветници я напуснаха и избирателите на Възраждане в града ги подкрепят. Членския ни актив също напусна партията. Задкулисно областните ни координатори получаваха инструкции от Борисов и Пеевски да работят в техен интерес в града ни. Затова всички съветници напускат партията.

    22:18 19.11.2025

  • 26 Тервел

    9 5 Отговор
    Просто Костадинов услужливо дава на ГЕРБ своите съветници в Пловдив за да се прокарат интересите на Бойко Борисов,който още от 2006 г.има афинитет към Пловдив. Просто го играят като сценка че се отцепват , за да не бие на очи че ще гласуват заедно с ГЕРБ. Вече на всички е ясно че Възраждане и Костадинов са патерица на ГЕРБ.

    22:19 19.11.2025

  • 27 Точен

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Този Ивелин Михайлов е по-скоро новият Димитър Общи. Костадинов ги гони, защото подкрепят ГЕРБ и никога повече няма да бъдат общински съветници. Тук има още един принципен въпрос: Влезли са с гласове на избиратели на ВЪЗРАЖДАНЕ, защо предават идбирателите си? Да напуснат ОбС, да си направят партия, па да ги видим колко са способни и принципни. А пловдивската организация като цяло е с Костадин, че тези съветници без ореола на Костадинов никога нямаше да са избрани...

    22:31 19.11.2025

  • 28 Горски

    14 3 Отговор
    А ЗАПЛАТИТЕ КОИТО ПОЛУЧИХТЕ ДОСЕГА ЩЕ ГИ ВЪРНЕТЕ ЛИ. ПИТАМ ЗА ЕДНИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ КОИТО СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ВАС?

    22:37 19.11.2025

  • 29 ...

    9 0 Отговор
    Атака 2

    22:43 19.11.2025

  • 30 ...

    9 2 Отговор
    Изборът им е да гласуват за развитието на Пковдив или за интереса на Копйейката.

    22:47 19.11.2025

  • 31 За един дебел преател да питам

    5 2 Отговор
    Тези отцепените кога ще се снимат под портрета?

    22:51 19.11.2025

  • 32 оня с коня

    7 1 Отговор
    Възраждане започва да се разпада...а още Радев не е почнал да прилапва Електората й!

    23:15 19.11.2025

  • 33 604

    6 0 Отговор
    ква продажна сган сме, не е истина

    23:23 19.11.2025

  • 34 Дебелян

    1 0 Отговор
    ОП! :)

    23:58 19.11.2025

