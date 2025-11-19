Съветниците на "Възраждане" в Пловдив напускат партията, но остават в местния парламент

Цялата група общински съветници на "Възраждане" в Пловдив напуска партията и продължава работата си в местния парламент под името "Свободен избор", съобщават от БНР.
Това става ясно от съобщение на петимата общински съветници, разпространено до медиите. То е подписано от Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров и Виолета Константинова.
В позицията си доскорошните общински съветници на "Възраждане" посочват, че решението им не е продиктувано от лични или партийни интереси, а е резултат от "дълбоко несъгласие" с начина, по който се вземат решения в местната структура и с подхода към местната политика.
"През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив", пише в позиция на петимата.
Съветникът Господин Апостолов обясни, че по много въпроси не са били съгласни с партийната воля, като са гласували "против" решения, които са били добри за града. Новата група остава в опозиция, но е отворена за сътрудничество с другите съветници и полезните за града решения.
Това е втора промяна в състава на групите на Пловдивския общински съвет. В началото на юли Николай Гюров, Илия Гатев и Димитър Арнаудов напуснаха ПП-ДБ, БСП и ИТН и сформираха нова група "Независими за Пловдив".
Ето и официалната позиция на партия „Възраждане” по повод тази новина, цитирана от novini.bg:
“В този свободен избор няма нищо свободно” - Призоваваме и петте общински съветници да потвърдят “честните” си заявки към пловдивчани и да напуснат Общинския съвет, тъй като никой от тях не е попаднал в него с лични гласове (преференции), а благодарение на националната политика на “Възраждане”. За да докажат заявките си, че ще работят за пловдивчани, е редно да напуснат Общинския съвет, в който пловдивчани не са ги изпратили персонално.
От “Възраждане” припомнят, че името “Свободен избор” в историята на българската политика винаги е свързвано с предателства. Преди години във варненския общински съвет е имало аналогична ситуация, в която общински съветници от СДС се отцепват и подкрепят тогавашния кмет Кирил Иванов. Тук ситуацията е аналогична и с времето ще видим кого подкрепя в Пловдив “свободният избор”. Едно е ясно - че не е националния идеал. Със сигурност ще сбъднат собствения си идеал обаче, да подкрепят проваления кмет на Пловдив от ГЕРБ. Намерения, които народните представители от “Възраждане” в Пловдив активно възпрепятстваха да се осъществят.
“Възраждане” поднася дълбоки извинения на избирателите си и категорично заявява, че чрез двамата си народни представители от града ще продължи да работи за пловдивчани. Очевидно е, че политическите поръчки спрямо политическата организация винаги се активират, когато тя бележи успехи".
1 .......
Коментиран от #20
21:44 19.11.2025
2 Феникс
21:48 19.11.2025
3 Ма н аф
Коментиран от #5
21:50 19.11.2025
4 аве
21:51 19.11.2025
5 бре бре
До коментар #3 от "Ма н аф":Копейкин Ботев ли е, или Левски? А защо не и двамата!
Коментиран от #10, #11
21:52 19.11.2025
6 Феникс
21:54 19.11.2025
7 Учуден
Коментиран от #9
21:54 19.11.2025
8 Ивелин Михайлов
Коментиран от #12
21:56 19.11.2025
9 Юрист
До коментар #7 от "Учуден":Ппдебъ я декриминализираха
21:57 19.11.2025
10 Българин
До коментар #5 от "бре бре":Ивелин Михайлов е новият Васил Левски!
Коментиран от #27
21:57 19.11.2025
11 Ма н аф
До коментар #5 от "бре бре":И Ботев е, и Левски, и Караджата, и Раковски.
Райна Княгиня е също във Възраждане.
Време е за Възраждане!
21:58 19.11.2025
12 Феникс
До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":Ни познЪ, преминават към ДЕбелянчо той фараоня е негов придатък! Не чу ли последният запис на Радостинчо? :)
Коментиран от #16, #19
21:59 19.11.2025
13 Германец
21:59 19.11.2025
14 Бен Вафлек
Местните коп...възражданци се гневят като го кажа.
21:59 19.11.2025
15 Хаха
22:00 19.11.2025
16 Програмист
До коментар #12 от "Феникс":Радостин василев е новото острие на пеевски!
22:00 19.11.2025
17 !!!?
22:00 19.11.2025
18 🎃🐷⚒️
22:01 19.11.2025
19 Ивелин Михайлов
До коментар #12 от "Феникс":Много сте заблудени електората.. ако бях станал патерица на пеевски, Исторически парк нямаше да е запориран, нали такова условие ми поставиха 😉
Коментиран от #23
22:01 19.11.2025
20 !!!?
До коментар #1 от ".......":Стават "Въzраждане - Нови Копейки" !
22:04 19.11.2025
21 Стенли
22:06 19.11.2025
22 Точна статия
22:10 19.11.2025
25 Възраждане -Пловдив
22:18 19.11.2025
26 Тервел
22:19 19.11.2025
27 Точен
До коментар #10 от "Българин":Този Ивелин Михайлов е по-скоро новият Димитър Общи. Костадинов ги гони, защото подкрепят ГЕРБ и никога повече няма да бъдат общински съветници. Тук има още един принципен въпрос: Влезли са с гласове на избиратели на ВЪЗРАЖДАНЕ, защо предават идбирателите си? Да напуснат ОбС, да си направят партия, па да ги видим колко са способни и принципни. А пловдивската организация като цяло е с Костадин, че тези съветници без ореола на Костадинов никога нямаше да са избрани...
22:31 19.11.2025
28 Горски
22:37 19.11.2025
29 ...
22:43 19.11.2025
30 ...
22:47 19.11.2025
31 За един дебел преател да питам
22:51 19.11.2025
32 оня с коня
23:15 19.11.2025
33 604
23:23 19.11.2025
34 Дебелян
23:58 19.11.2025