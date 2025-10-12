Пазарджик гласува извънредно за Общински съвет

В Пазарджик днес се провеждат извънредни изори за нов общински съвет с рекорден брой кандидати, предаде БНР.

Общо 29 партии и коалиции ще се борят за място в местния парламент, като се очаква и силен преференциален вот. Предизборната нощ премина спокойно, но общината остава със засилено полицейско присъствие. В днешния изборен ден ще има и рекорден брой наблюдатели на изборния процес.



Освен физически наблюдатели, изборните секции и районите около тях ще се наблюдават и с дронове, организирани от партии, потвърдиха от ОИК. Председателят Стефан Димитров призова членовете на секционните избирателни комисии да не се поддават на провокации. „Да се опитат да работят с възможно най-голямо спокойствие, да не се поддават на напрежението. При някакви въпроси винаги могат да се обадят на Общинска избирателна комисия, за да им помогнем там, където не могат да се справят", коментира Димитров.



Очаква се силно депутатско присъствие, а от своя страна жителите на Пазарджик очакват реални политики в полза на общината. 220 полицаи ще следят за нормалното протичане на изборния ден, който започва в 7:00 ч.