Пазарджик гласува извънредно за Общински съвет

Пазарджик гласува извънредно за Общински съвет

12 Октомври, 2025 06:53, обновена 12 Октомври, 2025 06:55 569 3

Общо 29 партии и коалиции ще се борят за място в местния парламент

Пазарджик гласува извънредно за Общински съвет - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев

В Пазарджик днес се провеждат извънредни изори за нов общински съвет с рекорден брой кандидати, предаде БНР.

Общо 29 партии и коалиции ще се борят за място в местния парламент, като се очаква и силен преференциален вот. Предизборната нощ премина спокойно, но общината остава със засилено полицейско присъствие. В днешния изборен ден ще има и рекорден брой наблюдатели на изборния процес.

Освен физически наблюдатели, изборните секции и районите около тях ще се наблюдават и с дронове, организирани от партии, потвърдиха от ОИК. Председателят Стефан Димитров призова членовете на секционните избирателни комисии да не се поддават на провокации. „Да се опитат да работят с възможно най-голямо спокойствие, да не се поддават на напрежението. При някакви въпроси винаги могат да се обадят на Общинска избирателна комисия, за да им помогнем там, където не могат да се справят", коментира Димитров.

Очаква се силно депутатско присъствие, а от своя страна жителите на Пазарджик очакват реални политики в полза на общината. 220 полицаи ще следят за нормалното протичане на изборния ден, който започва в 7:00 ч.


Пазарджик / България
  • 1 Герп боклуци

    5 0 Отговор
    Пак да гласувате за гербнн

    Коментиран от #2

    06:58 12.10.2025

  • 2 ....или за

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Герп боклуци":

    Шишан

    07:17 12.10.2025

  • 3 Никой

    0 0 Отговор
    Не са провинция в този смисъл, напротив - готвят си вкусни неща. Живеят си с 2 думи.

    Имат много - там са предприятия и много работи.

    Кипи живота в Пазарджик.

    07:29 12.10.2025

