Д-р Любомир Канов: Първата политическа заявка на Радев беше суха, безизразна и бездарна

В Радев видях гражданин и пенсионер, който опитва да произнесе първата си политическа заявка, отправена към широка аудитория, добре подготвена от пиари. Той се стремеше да се движи в строгата праволинейност на това, което е намислил да каже. Резултатът - суха, безизразна и бездарна реч с еднотипни отговори без особена съдържателност.

Така в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" психиатърът д-р Любомир Канов коментира участието на президента (2017-2026 г.) Румен Радев по БНТ. То беше първо за досегашния държавен глава, откакто подаде оставка.

В него Радев каза, че има най-различни възможности за партия, с която да се яви на изборите, но няма време да прави своя сега, а това ще направи след предсрочния вот - тъй като затова е влязъл в политиката.

Според психиатъра "със специфична ригидност Румен Радев е следвал линията, по която е бил решил да върви" по време на участието си. "Имаше напрежение, което парираше с дидактичност и контрол над думите си. Румен Радев адресираше речта си към хора, които използват по-нисшите отдели на мозъка и емоциите, отколкото по-аналитичен подход. Употребяваше силно заредени думи като корупция и олигархия, в контекста на митично същество. Трябваше да си служи с имена. Пиарите му са го посъветвали да бъде по-обран и той беше - почти до пълна бездушност", анализира медикът.

По думите му Радев би "правил увертюри във всякакви посоки", но истинските му убеждения са отдавна ориентирани към Москва. "Останалото ще бъдат само мимикрии и различни финтове", смята д-р Любомир Канов.

Според психиатъра сблъсъците заради убийства от страна на имиграционните служби в САЩ целят загуба за Тръмп на междинните избори. "Щатът Минесота е на демократите. Първоначалните емигранти са скандинавци, социални и леви хора. Те бяха силно налазени от сомалийци, около 200 000. Те създадоха доста проблеми, включително огромни дефицити в бюджета на щата, тъй като го ограбваха с различни схеми. Минесота може да е ядрото на въстание срещу Тръмп, това почти е равносилно на гражданска война - щат срещу федералните власти. Прави се опит хората от ICE да бъдат изкарани нацисти и фашисти, бухалка, с която се удрят всички опити да се спре нелегалната миграция. Целта е спечелване на междинните избори през ноември", коментира д-р Канов.