Д-р Любомир Канов: Първата политическа заявка на Радев беше суха, безизразна и бездарна

31 Януари, 2026 19:07, обновена 31 Януари, 2026 18:12 951 51

Участието му в "Панорама" беше обрано почти до пълна бездушност, заяви психиатърът

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Радев видях гражданин и пенсионер, който опитва да произнесе първата си политическа заявка, отправена към широка аудитория, добре подготвена от пиари. Той се стремеше да се движи в строгата праволинейност на това, което е намислил да каже. Резултатът - суха, безизразна и бездарна реч с еднотипни отговори без особена съдържателност.

Така в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" психиатърът д-р Любомир Канов коментира участието на президента (2017-2026 г.) Румен Радев по БНТ. То беше първо за досегашния държавен глава, откакто подаде оставка.

В него Радев каза, че има най-различни възможности за партия, с която да се яви на изборите, но няма време да прави своя сега, а това ще направи след предсрочния вот - тъй като затова е влязъл в политиката.

Според психиатъра "със специфична ригидност Румен Радев е следвал линията, по която е бил решил да върви" по време на участието си. "Имаше напрежение, което парираше с дидактичност и контрол над думите си. Румен Радев адресираше речта си към хора, които използват по-нисшите отдели на мозъка и емоциите, отколкото по-аналитичен подход. Употребяваше силно заредени думи като корупция и олигархия, в контекста на митично същество. Трябваше да си служи с имена. Пиарите му са го посъветвали да бъде по-обран и той беше - почти до пълна бездушност", анализира медикът.

По думите му Радев би "правил увертюри във всякакви посоки", но истинските му убеждения са отдавна ориентирани към Москва. "Останалото ще бъдат само мимикрии и различни финтове", смята д-р Любомир Канов.

Според психиатъра сблъсъците заради убийства от страна на имиграционните служби в САЩ целят загуба за Тръмп на междинните избори. "Щатът Минесота е на демократите. Първоначалните емигранти са скандинавци, социални и леви хора. Те бяха силно налазени от сомалийци, около 200 000. Те създадоха доста проблеми, включително огромни дефицити в бюджета на щата, тъй като го ограбваха с различни схеми. Минесота може да е ядрото на въстание срещу Тръмп, това почти е равносилно на гражданска война - щат срещу федералните власти. Прави се опит хората от ICE да бъдат изкарани нацисти и фашисти, бухалка, с която се удрят всички опити да се спре нелегалната миграция. Целта е спечелване на междинните избори през ноември", коментира д-р Канов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    6 47 Отговор
    Боташа тръгна с левия крак. Бойко ще го смачка на изборите.

    Коментиран от #15, #24, #49

    18:14 31.01.2026

  • 2 вижда се

    47 5 Отговор
    На 100% дОФтора е на хранилка при тикви и свини !!!!

    18:14 31.01.2026

  • 3 Муньооо

    8 36 Отговор
    Кухи, заучени фрази, повтаря като изоглавен по 100 пъти едни и същи клишета! Само "олигархия, олигархични кръгове, завладяна държава... , втръснали до крайност тъпи опорки и внушения!

    18:16 31.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    49 6 Отговор
    Любомир Канов, а ние виждаме в тебе един объркан зъл човек който е готов на всичко за да угоди като дебела патерица на Борисов и Пеевски, които са силно притеснени, че времето им на политическата сцена като диктатори приключи.

    Коментиран от #14, #28

    18:16 31.01.2026

  • 6 хехе

    32 5 Отговор
    надареното докторче вместо да се кефи, че Радев бил такъв или онакъв седнал да му посочва кусурите.

    18:16 31.01.2026

  • 7 Точно обратното

    46 7 Отговор
    Хичн не беше суха, а много даже смислена

    18:17 31.01.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    7 31 Отговор
    Това е максимума на един фатмак !

    18:17 31.01.2026

  • 9 Пъпеш си е той Ботушки Пъпеш

    7 25 Отговор
    Не сме с едните, ама не сме и с другите. Не, че стана ясно кои са едните и кои са другите, ама карай. Важното е, че с никой не сме 😂😂😂Руски полезен идиот

    18:17 31.01.2026

  • 10 Любомир Канов

    43 5 Отговор
    Поръчков Плювач! Върви на айната си!

    Коментиран от #16

    18:17 31.01.2026

  • 11 Гай Турий

    38 4 Отговор
    Гадове, стига сте дъвкали Радев. Още не излязал на терен и го смляха в какви ли не манджи и мезета! Много ви тресе неизвестното, а?! Омърсяване от аванс до послеслов. Оставете човека да си мине през процедурите и т.н. Като се явите в предизборни студия, врякайте тогава вашите подли лъжи, втръснали ми от 30 години. Метла за вас.

    18:18 31.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Съдията

    23 0 Отговор
    Теб пък Кой те натиска, та звъниш?!😂

    18:19 31.01.2026

  • 14 .......

    4 20 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Направи впечатление как по темата за правосъдието не изключва възможността да търси подкрепа и от ГЕРБ. Иначе по останалите точки от конспекта си изпя познатите лакърдии - хем е прогресивен и модерен, хем латентно ретрограден. Хвърли мрежата празно за пълно във всички посоки. Класически популист. Бойко 2.0, с малко по-приличен изказ... Всичко зависи от младите

    18:19 31.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БеГемот

    23 0 Отговор
    Да не му попадаш в ръчичките на тоя психиатър....ще те лекува до пълно изкукуригване....

    18:21 31.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 бай Кольо

    24 0 Отговор
    Страх тресе кочините геп и свинското начало,за това са активирали куцо,кьораво и сакато да плюе по президента,но с това още повече нахъсват народа да гласува за него!

    18:21 31.01.2026

  • 20 Толкова по -жалко за Канов

    25 1 Отговор
    Виждането му не подхожда за психиатър, но така е, когато специалисти ала канов са пропити от злоба и се опитват да манипулират

    18:21 31.01.2026

  • 21 Да,бе

    25 1 Отговор
    Още един психиатър,който има спешна нужда от истински психиатър...Иначе пък добре демонстрира суха,бездушна и бездарна злоба.

    18:23 31.01.2026

  • 22 Хехе

    19 1 Отговор
    Тоа Канов/манов е мъжката Бураджийка и Анреева, Коларова и Миайлова... и т.н. дърти сбръчкани гущери.

    18:23 31.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дааа

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    И този психолог и Харсъзина са за психиатър...

    Коментиран от #32

    18:23 31.01.2026

  • 25 Коко

    22 0 Отговор
    Докторе, трябва спешно, ама много спешно да посетите ваш колега със същата специалност.

    18:24 31.01.2026

  • 26 Кога е било друго?

    5 7 Отговор
    Толкова си може натювското фърчило. Останалите полит-измамници и шарлатани поне лъжат артистично.

    Коментиран от #41

    18:26 31.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ма ДУРО

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Дорче, поради жлъчта, която изсипваш от че нето, няма съмнение, че час по-скоро е необходимо да отидеш при въпросния доктор да те лекува. Дано да успее. Ако не, хвани ме за.......

    18:26 31.01.2026

  • 29 Еврокопейкa

    3 12 Отговор
    Мунчо е тотал щета. Общи приказки. Без ясна позиция. Иска да се намести на всички столове. Ще остане на земята. Посредствен демагог, удобно наведен във всички посоки.

    18:29 31.01.2026

  • 30 Този е забравил

    12 0 Отговор
    Да си вземе лекарствата

    18:29 31.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не се

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дааа":

    бутай! Ти и без това си преди тях. С номерче и записан час.!

    18:31 31.01.2026

  • 33 България обича Русия

    10 4 Отговор
    Аз не съм видял политик да адресира хора с аналитични способности - та това са най много 5-10% от населението. Благодаря на психиатъра, че затвърди намерението ми да гласувам за Радев.

    18:31 31.01.2026

  • 34 Политици,

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Щом има, ще има мафиоти и олигарси! Запомни!

    18:31 31.01.2026

  • 35 Радев

    3 10 Отговор
    е изкуствено надут от медиите балон, който бързо ще спихне, защото той е още от същото. За цяла година и осем месеца Румен Радев имаше цялата изпълнителна власт с 5 лично назначени от него правителства и началници на ДАНС, МВР, ДАТО, НСО. И през цялото това време, с цялата изпълнителна власт и всички служби не извади нито една кражба на Борисов и Пеевски. Нито една. Нула. За Боташ имаше време, за далаверите на мафията - не. Румен Радев е поредния проект на задкулисието след царя, мутрата и певеца на мутрите. Един и същ сценарии, различни артисти.

    18:32 31.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Питам:

    11 1 Отговор
    А бе психар, що си не стоя в любимата ти Америка, а се прибра на старини да ръсиш акъл и тежиш на майката земя?

    18:33 31.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 9689

    8 0 Отговор
    Този глупак си мисли,че като сложи очила и си пусне брада е много умен.

    18:36 31.01.2026

  • 40 Фори

    1 4 Отговор
    Радев е агент на КГБ и не го крие. Тоест криеше го докато беше избран втори път. Заблуди ни ловко шашкънина му!

    18:39 31.01.2026

  • 41 наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кога е било друго?":

    Това, че лъжат артистично, не значи, че някой им се връзва.

    18:40 31.01.2026

  • 42 пуснали са вече злобарите

    4 0 Отговор
    от психиатрията ,тоя каква диагноза ще си даде за бясната злоба която излъчва

    18:41 31.01.2026

  • 43 ГЕНЧО ГУНЧЕВ...СОКОЛОВ

    0 0 Отговор
    „ЛОШО СЕДЛАРОВ ЛОШО”.....
    „ДА РЕАЛИЗИРАМ ПОЛИТ.ПРОЕКТ”
    С ГОБЛЕН ДВАНАЙСЕТЕ АПОСТОЛИ
    ПАРДОН ПИШМАН МИНИСТРИ....😀
    КВО Е ТОВА....МИНИСТЕРСТВО КАСИЧКА...
    ....

    18:42 31.01.2026

  • 44 ха ха

    4 0 Отговор
    радев е казал е точно каквото има да казва и не се е лиготил с празнословия , и по важното е че зад кулисите не се е кикотил с мисирките и лафчета "как ги врътнах тия селяндури" за създаване на атмосфера на самовеличие и задружност с медиите и измислените касти от паразити , явно това дразни "доктора"

    18:44 31.01.2026

  • 45 Василеску

    1 0 Отговор
    Акълът на 80 и нещо психясал психтеатър, бетер Бъйдан

    18:47 31.01.2026

  • 46 Ясен знак

    2 0 Отговор
    Когато те залаят кучетата има две възможности, първата е да си много слаб и болен и им изглеждаш като плячка, а втората да излъчваш заплаха и страхът да им налива адреналин. В този случай е вероятно второто и ще го лаят все по истерично, защото страхът идва от господарите им.

    18:48 31.01.2026

  • 47 Дас Хаген

    2 0 Отговор
    Този избягал от Карлуково се представя за психиатър! Явно Герб, ДПС НН, ПП ДБ, и авери са впрегнали всички утре…ки да плюят!

    18:54 31.01.2026

  • 48 Бай Тошо от Али Експрес

    0 2 Отговор
    Мунчо – новият месия на нацията !!! След Альоша и Тошо е време да овековечим и него, още приживе с паметник в триъгълникът на Властта, там където юмрукът му възвести новият „Девети септември“!!! ✊👊✊

    18:55 31.01.2026

  • 49 Харизанов от напоителни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    А Бойко избяга в Загреб да търси подкрепа от Урсула! Мислят да манипулират изборите като в Румъния!

    18:57 31.01.2026

  • 50 Мъни

    1 0 Отговор
    Брей какъв задълбочен психиатричен анализ! Едно ще кажа: страх тресе кочината. Всички психиатри, социолози, политолози и прочие паплач е впрегната да плюе по Радев. Не смятах да гласувам, но сега ще го направя за Радев.

    19:04 31.01.2026

  • 51 Бай Дън Сяо Пън

    1 0 Отговор
    Ти не си в позиция да му даваш оценка !!!

    19:04 31.01.2026

