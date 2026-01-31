Откриха тялото на 80-годишна жена, обявена за издирване миналия четвъртък

Намериха тялото на 80-годишна жена, обявена за издирване миналия четвъртък.
"Искам да уведомя жителите на град Баня и селата наоколо че майка ми Слободка Томанова, която беше обявена за изчезнала, се намери. Нека Бог да успокои душата й", това написа тази сутрин синът ѝ в групата на града във Фейсбук.
Слободка Томанова изчезна на 22 януари, оттогава започна и издирване. За последно е забелязана в 14.57 ч. на ул. "Земеделска" в района на кръстовището с ул. "Родопи". Движела се е в посока ЖП гарата, тикайки велосипед, отбелязва bTV, цитирана от novini.bg.
"Благодаря на всички, които помогнаха за издирването ѝ", написа още синът ѝ.
31 Януари, 2026 20:00, обновена 31 Януари, 2026 19:05 901 4
Синът й обяви в социалните мрежи за резултата от търсенето й
1 ИМПЕРИАЛИСТ
Хората със свободен дух умират под открито небе, а тези с робска душа - на кревата, в старчески дом на „ужасите“.
Коментиран от #2
19:16 31.01.2026
2 Дали?
До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Свободна дементна душа, побъркваща другите да я търсят.
Коментиран от #4
20:07 31.01.2026
3 Смърфиета
20:16 31.01.2026
4 Малария Велева
До коментар #2 от "Дали?":Още на предните избори, лидерът на ДПС НН г-н Пеевски, в отговор на избиратели, че не могат да открият родителите си да гласуват за ДПС НН, заяви, че ще промени закона и ще усигори да могат да им се слагат гривни за проследяване, Росен Желязков не трябваше да подава оставка и г-н Пеевски му го е казал, но не всичко зависи от него.
20:23 31.01.2026