Откриха тялото на 80-годишна жена, обявена за издирване миналия четвъртък

31 Януари, 2026 20:00

Синът й обяви в социалните мрежи за резултата от търсенето й

Откриха тялото на 80-годишна жена, обявена за издирване миналия четвъртък - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Намериха тялото на 80-годишна жена, обявена за издирване миналия четвъртък.

"Искам да уведомя жителите на град Баня и селата наоколо че майка ми Слободка Томанова, която беше обявена за изчезнала, се намери. Нека Бог да успокои душата й", това написа тази сутрин синът ѝ в групата на града във Фейсбук.

Слободка Томанова изчезна на 22 януари, оттогава започна и издирване. За последно е забелязана в 14.57 ч. на ул. "Земеделска" в района на кръстовището с ул. "Родопи". Движела се е в посока ЖП гарата, тикайки велосипед, отбелязва bTV, цитирана от novini.bg.

"Благодаря на всички, които помогнаха за издирването ѝ", написа още синът ѝ.


България
  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 9 Отговор
    Бог да я прости!
    Хората със свободен дух умират под открито небе, а тези с робска душа - на кревата, в старчески дом на „ужасите“.

    Коментиран от #2

    19:16 31.01.2026

  • 2 Дали?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Свободна дементна душа, побъркваща другите да я търсят.

    Коментиран от #4

    20:07 31.01.2026

  • 3 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Намерили са я преди да е взел февруарската й пенсия.

    20:16 31.01.2026

  • 4 Малария Велева

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дали?":

    Още на предните избори, лидерът на ДПС НН г-н Пеевски, в отговор на избиратели, че не могат да открият родителите си да гласуват за ДПС НН, заяви, че ще промени закона и ще усигори да могат да им се слагат гривни за проследяване, Росен Желязков не трябваше да подава оставка и г-н Пеевски му го е казал, но не всичко зависи от него.

    20:23 31.01.2026

