Нинова към Румен Радев: Тревожи ме внушението, че в политиката няма ляво, няма дясно, няма консервативно или либерално

Тревожи ме внушението, което правят някои публични фигури, че в политиката няма ляво, няма дясно, няма консервативно или либерално.

Това е поредния удар по нормалността. Прави се, за да се излъжат повече избиратели от целия спектър. Но по същество е дълбоко невярно и вредно. То отрича идеите като основа, около която се обединяват съмишленици и превръща партиите в клиентелистки организации.

Вярно е, че политиката изисква прагматични решения. Но това не пречи те да са леви, десни, центристки.