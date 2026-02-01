Нинова към Румен Радев: Тревожи ме внушението, че в политиката няма ляво, няма дясно, няма консервативно или либерално

Тревожи ме внушението, което правят някои публични фигури, че в политиката няма ляво, няма дясно, няма консервативно или либерално.
Това е поредния удар по нормалността. Прави се, за да се излъжат повече избиратели от целия спектър. Но по същество е дълбоко невярно и вредно. То отрича идеите като основа, около която се обединяват съмишленици и превръща партиите в клиентелистки организации.
Вярно е, че политиката изисква прагматични решения. Но това не пречи те да са леви, десни, центристки.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точна статия
Една снимка казва повече от 1000 думи. Ето ви цяла повест с продължението на Бай Ганьо с автор самият Бай Ганьо, който уби създателя си Алеко и продължи сам напред!
Етюди от някакъв форум на ЕНП, на който се появил и Баце и започнал да ги яха, да ги гушка, да мачка и да ги масажира безсловесно по гърбовете. Аз бих го озаглавил “Бай Баце шета из Европа”, ама вместо дисагите с мускалите розово масло, мъкне торбата с лъжите.
Вие мислите ли, че тези остатъчни бокови “началници” от Брюксел, от ЕНП и от Запада не си дават сметка, че аналоговият Боко си отива завинаги от политиката до няколко месеца?
От Дон Корлеоне навремето днес Баце е жалка пършива и натежала имитация на мафиотски бос и нещо като пияния Дон Чичи, дошъл да досажда на фамилното тържество на новия Кръстник Майкъл Корлеоне.
Мислите ли, че Урсула и Вебер не знаят, че Баце е патологичен лъжец, зависим от корупмиран тип като Пеевски?
Че ги излъга и подписа с Тръмп зад гърба им?
Че излъга и Тръмп, след като Желязков положи фалшив подлис без никакво покритие.
Тепърва Тръмп ще вади кожения камшик за Ганьо от Банкя и аверчето му Шиши.
Борисов е отписан от всички, защото излъга всички и сега от два стола - европейския и американския, ще падне на земята.
Обеща на европейците предвидимост и стабилност - излъга ги и вместо това превърна “европейския модел” в очите на българите в символ на корупция. “Abnormal” - така наричат на запад от Калотина Бай Бац
15:52 01.02.2026
2 розодендрон
15:53 01.02.2026
3 Права е Нинова
Снощи Румен Радев отвори широко вратата за коалиция с Бойко Борисов. Водещият два пъти го пита и той два пъти отговаря, че ще работи с всички. Това е повторение на царя и Слави Трифонов под индиго. Признанието на Радев , че мисли да работи с Борисов, го лиши от ореола на борец с мафията. И потвърди слуховете за тайните им договорки. Радев каза още, че няма да е ляв, нито десен, нито либерал, нито консерватор. Това го лишава от всякаква управленска физиономия. Де факто предложи празен чек , без идеи, политика, компетентност.
За екип се оказа само един Копринков, който за 9 години никой не е виждал в студио или чувал да говори. Това е поведение на задкулисник. Надутият балон се спука.
Коментиран от #15
15:53 01.02.2026
4 Нинова,
Нека и Радев да заработи...
15:54 01.02.2026
5 Сатана Z
Избори Април 2021:
(ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)
ГЕРБ – 837 707 гласа
ДПС – 336 306
Избори Юли 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)
ГЕРБ – 642 165 (-195 542)
ДПС – 292 514 (-43 792)
Избори Ноември 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)
ГЕРБ – 596 456 (-45 709)
ДПС – 341 000 (+48 486) !!!
15:55 01.02.2026
6 в кратце
15:55 01.02.2026
7 Абе
Коментиран от #24
15:56 01.02.2026
8 Незнайко
15:56 01.02.2026
9 Флинстоун
15:56 01.02.2026
10 Перформънс Енхенсинг Дръгс - ПЕД
15:56 01.02.2026
11 вижда се
15:58 01.02.2026
12 Румен Радев официално
15:58 01.02.2026
13 Нинова,
И ти като Плевневлиев стана досадна с оценките си, които никой не ти иска, но и ти да издължиш врат от курника, че да си припомним и за теб!
Изчерпана си!
Довиждане!
15:58 01.02.2026
14 Ей,Нинова?
15:59 01.02.2026
15 Да да да
До коментар #3 от "Права е Нинова":В България няма партии, има политически проекти , с корпоративна цел. 68
15:59 01.02.2026
16 ЕДГАР КЕЙСИ
15:59 01.02.2026
17 скрий се вече
16:01 01.02.2026
18 Дичо
16:02 01.02.2026
19 АНТИ-КОМУНИ$Т
В$€ЯДНАТА МИЗИЙ$КА $ В И НЯ Б€Ш€ КАКВА ЛИ НЕ, ПО$Л€ $Д$арка-ПриватизаторкЪ, $Л€Д ТОВА ЗАМ-МИНИ-$тър НА €Н€РГ€ТИКАТА, КЪД€ТО ЗАВЪРТЯ ДАЛАВ€РАТА И $ър-Г€й $таниШ€Ф я ИЗГОНИ, НО НАГ ЛО ТО ПРА$€ НА ЛИ ЗИНГ И ДУ ХИНГ $ТИГНА ДО ЛИД€Р НА Б$-ПАРИТ€!
А ДРУГАТА $ЛИВъ ОТ $ЛИВНИЦА ДО р€зид€нт!!!
ГОЛЯМ КАДРОВИК € Р. ОВЧ. , ЯКО ИМ € ШПРИЦОВАЛ "МОЗЪК" В У$ ТИ Т€!
P.S.
ВАЛЬО- ТОПЛОТО НЕ И$КАШ€ "МОЗЪК" И ВЛЕЗЕ НА ТОПЛО!
16:03 01.02.2026
20 червена коприна
16:03 01.02.2026
21 НИНОВА СЪС УВАЖЕНИЕ
16:05 01.02.2026
22 Хасковски каунь
16:07 01.02.2026
23 Ами
16:08 01.02.2026
24 Като си такъв вярващ
До коментар #7 от "Абе":Сигурно още чакаш македонец да фръкне в космоса?....хи хи
16:10 01.02.2026
25 Амиии
16:10 01.02.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
В последното управление КОМУНИСТИ и АНТИКОМУНИСТИ не управляваха ли СЪВМЕСТНО🤔❗
Сещам се за ЕДИН политик който НЕ предаде интересите на държавата, но държавата го предаде🤔
Мнозина ще се изненадат, но това е Човекът с главно Ч и Политикът с главно П, който отказа да дава от нашите пари на Шорош за неговата
"Америка СРЕЩУ България"❗
16:14 01.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Факт
16:18 01.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Р Г В
16:22 01.02.2026
31 Кое от написаното не беше вярно
16:30 01.02.2026
32 продължение на 31
16:33 01.02.2026