Нинова към Румен Радев: Тревожи ме внушението, че в политиката няма ляво, няма дясно, няма консервативно или либерално

1 Февруари, 2026 15:51 728 32

  • корнелия нинова-
  • румен радев-
  • президент-
  • партия-
  • идеология

Трябва ли една партия да има ясен идеологически профил или не?

Нинова към Румен Радев: Тревожи ме внушението, че в политиката няма ляво, няма дясно, няма консервативно или либерално - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тревожи ме внушението, което правят някои публични фигури, че в политиката няма ляво, няма дясно, няма консервативно или либерално.

Това е поредния удар по нормалността. Прави се, за да се излъжат повече избиратели от целия спектър. Но по същество е дълбоко невярно и вредно. То отрича идеите като основа, около която се обединяват съмишленици и превръща партиите в клиентелистки организации.

Вярно е, че политиката изисква прагматични решения. Но това не пречи те да са леви, десни, центристки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точна статия

    5 2 Отговор
    Председател пиар отдел Румен Радев-
    Една снимка казва повече от 1000 думи. Ето ви цяла повест с продължението на Бай Ганьо с автор самият Бай Ганьо, който уби създателя си Алеко и продължи сам напред!

    Етюди от някакъв форум на ЕНП, на който се появил и Баце и започнал да ги яха, да ги гушка, да мачка и да ги масажира безсловесно по гърбовете. Аз бих го озаглавил “Бай Баце шета из Европа”, ама вместо дисагите с мускалите розово масло, мъкне торбата с лъжите.
    Вие мислите ли, че тези остатъчни бокови “началници” от Брюксел, от ЕНП и от Запада не си дават сметка, че аналоговият Боко си отива завинаги от политиката до няколко месеца?
    От Дон Корлеоне навремето днес Баце е жалка пършива и натежала имитация на мафиотски бос и нещо като пияния Дон Чичи, дошъл да досажда на фамилното тържество на новия Кръстник Майкъл Корлеоне.

    Мислите ли, че Урсула и Вебер не знаят, че Баце е патологичен лъжец, зависим от корупмиран тип като Пеевски?
    Че ги излъга и подписа с Тръмп зад гърба им?
    Че излъга и Тръмп, след като Желязков положи фалшив подлис без никакво покритие.
    Тепърва Тръмп ще вади кожения камшик за Ганьо от Банкя и аверчето му Шиши.

    Борисов е отписан от всички, защото излъга всички и сега от два стола - европейския и американския, ще падне на земята.
    Обеща на европейците предвидимост и стабилност - излъга ги и вместо това превърна “европейския модел” в очите на българите в символ на корупция. “Abnormal” - така наричат на запад от Калотина Бай Бац

    15:52 01.02.2026

  • 2 розодендрон

    0 5 Отговор
    В политиката няма ляво, няма дясно,ляв мигач и много Газ напреЕЕд!

    15:53 01.02.2026

  • 3 Права е Нинова

    9 5 Отговор
    Амнести Интернешънъл-

    Снощи Румен Радев отвори широко вратата за коалиция с Бойко Борисов. Водещият два пъти го пита и той два пъти отговаря, че ще работи с всички. Това е повторение на царя и Слави Трифонов под индиго. Признанието на Радев , че мисли да работи с Борисов, го лиши от ореола на борец с мафията. И потвърди слуховете за тайните им договорки. Радев каза още, че няма да е ляв, нито десен, нито либерал, нито консерватор. Това го лишава от всякаква управленска физиономия. Де факто предложи празен чек , без идеи, политика, компетентност.
    За екип се оказа само един Копринков, който за 9 години никой не е виждал в студио или чувал да говори. Това е поведение на задкулисник. Надутият балон се спука.

    Коментиран от #15

    15:53 01.02.2026

  • 4 Нинова,

    4 5 Отговор
    ти малко ли лъга баби и дядовци.

    Нека и Радев да заработи...

    15:54 01.02.2026

  • 5 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Малко факти. Месец април 2021 г.с министър на МВР от ГЕРБ и месец юли същата година с министър Рашков за 3 месеца ГЕРБ губи близо 200 хил.гласа купен вот -

    Избори Април 2021:

    (ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)

    ГЕРБ – 837 707 гласа

    ДПС – 336 306

    Избори Юли 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)

    ГЕРБ – 642 165 (-195 542)

    ДПС – 292 514 (-43 792)

    Избори Ноември 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)

    ГЕРБ – 596 456 (-45 709)

    ДПС – 341 000 (+48 486) !!!

    15:55 01.02.2026

  • 6 в кратце

    7 0 Отговор
    Най-резонното е ,да се навреш в залата със сините фотьойли и да си седиш,все едно гледаш кино и се прозяваш. После си слагаш дебелите пачки в джоба.И те това е.

    15:55 01.02.2026

  • 7 Абе

    1 11 Отговор
    Питат ме защо ще гласуваш за Слави и ИТН като няма да влязат повече.Ще продължавам да гласувам за ИТН, защото не вярвам на лъжи и манипулации.Следя какво казват, правят и анализирам действията им.Велик е Слави.Гениални ходове направи и никой не се усети.За мен ще е предателство, ако не гласувам за ИТН, защото виждам какво направиха и ще направят за промяна. Защото управляваха с единствените демокрстични формации- ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #24

    15:56 01.02.2026

  • 8 Незнайко

    10 4 Отговор
    Като има ляво и дясно, ти чий го държа в кабинета на Кирето?

    15:56 01.02.2026

  • 9 Флинстоун

    1 2 Отговор
    Няма мое, няма твое, всичко е Берое.

    15:56 01.02.2026

  • 10 Перформънс Енхенсинг Дръгс - ПЕД

    5 8 Отговор
    Всички ги е страх от Радев и така трябва.

    15:56 01.02.2026

  • 11 вижда се

    4 6 Отговор
    Радев сън не оставя да мигнат лицемерните , крадливите и лъжливи говеда и мафиоти !

    15:58 01.02.2026

  • 12 Румен Радев официално

    6 1 Отговор
    Е 6 и си макята,предател

    15:58 01.02.2026

  • 13 Нинова,

    5 3 Отговор
    Престани да нападаш Радев!
    И ти като Плевневлиев стана досадна с оценките си, които никой не ти иска, но и ти да издължиш врат от курника, че да си припомним и за теб!
    Изчерпана си!
    Довиждане!

    15:58 01.02.2026

  • 14 Ей,Нинова?

    4 3 Отговор
    Не ни интересува какво те тревожи.

    15:59 01.02.2026

  • 15 Да да да

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Права е Нинова":

    В България няма партии, има политически проекти , с корпоративна цел. 68

    15:59 01.02.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ....................... ВЛАШКАТА РОМКА СЕ "РАЗТРЕВОЖИЛА" ЗА .................... СЪДБАТА НА ЛЯВОТО И "ДЯСНОТО" ...................... ВЕЧЕ НИКОЙ

    15:59 01.02.2026

  • 17 скрий се вече

    4 3 Отговор
    Тая лелка е време да се скрие и повече да не се показва! Аман от това злобно същество!

    16:01 01.02.2026

  • 18 Дичо

    2 2 Отговор
    Луканов направи така ,че да няма ляво .

    16:02 01.02.2026

  • 19 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 1 Отговор
    ТРЕВОЖИЛО Е..?!?!?!
    В$€ЯДНАТА МИЗИЙ$КА $ В И НЯ Б€Ш€ КАКВА ЛИ НЕ, ПО$Л€ $Д$арка-ПриватизаторкЪ, $Л€Д ТОВА ЗАМ-МИНИ-$тър НА €Н€РГ€ТИКАТА, КЪД€ТО ЗАВЪРТЯ ДАЛАВ€РАТА И $ър-Г€й $таниШ€Ф я ИЗГОНИ, НО НАГ ЛО ТО ПРА$€ НА ЛИ ЗИНГ И ДУ ХИНГ $ТИГНА ДО ЛИД€Р НА Б$-ПАРИТ€!
    А ДРУГАТА $ЛИВъ ОТ $ЛИВНИЦА ДО р€зид€нт!!!
    ГОЛЯМ КАДРОВИК € Р. ОВЧ. , ЯКО ИМ € ШПРИЦОВАЛ "МОЗЪК" В У$ ТИ Т€!
    P.S.
    ВАЛЬО- ТОПЛОТО НЕ И$КАШ€ "МОЗЪК" И ВЛЕЗЕ НА ТОПЛО!

    16:03 01.02.2026

  • 20 червена коприна

    4 5 Отговор
    Румен Радев предаде българския народ! Чупи се от президентството,като някоя секретарка. Хайде, партия да правя! Като му е омръзнало да си седи в кабинета,да беше отишъл някъде по планинските ни курорти,на ски. България не се подритва просто,ей така!

    16:03 01.02.2026

  • 21 НИНОВА СЪС УВАЖЕНИЕ

    0 4 Отговор
    КЪМ ТЕБ НО ТИ СЕ ОБЪРКА ПРЕДИ ТОВА ПЕТ СЕДЕМ ЛЕТА. НЕ СЕ СМИРИ ЧЕ РАДЕВ БЕШЕ ПО ГОРЕ ОТ ТЕБЕ НЕ МОЖА ДА ГО ПРЕВЪЗМОГНЕШ ТОВА. НЕ ЗНАЯ ЩО СТЕ СИ КАЗАЛИ, НЕКА ПАК БЪДЕТЕ ЗАЕДНО И ДВАМА ВИ УВАЖАВАМ. СТИГА ЕГО НЕКА ВСИЧКО БЪДЕ ЗА НАРОДО.

    16:05 01.02.2026

  • 22 Хасковски каунь

    4 3 Отговор
    Ако все още някой не знае, това е госпожата която заедно със Зафиров унищожиха БСП.

    16:07 01.02.2026

  • 23 Ами

    3 2 Отговор
    Така говори шарлатанин, който ако каже какво наистина планира да прави, няма да получи и един глас. Обзалагам се, че ще се докаже като поредната марионетка-"спасител", ако недай Боже докопа властта.

    16:08 01.02.2026

  • 24 Като си такъв вярващ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Сигурно още чакаш македонец да фръкне в космоса?....хи хи

    16:10 01.02.2026

  • 25 Амиии

    3 1 Отговор
    Това вече сме го гледали и слушали от мадридския крадец. Историята се повтаря, особено месианските истории със "спасителите", спускани от ДС милиционерите, през последните 30 години.

    16:10 01.02.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Ами те десните управляват с леви методи, а левите приеха най-десния вид данък❗
    В последното управление КОМУНИСТИ и АНТИКОМУНИСТИ не управляваха ли СЪВМЕСТНО🤔❗
    Сещам се за ЕДИН политик който НЕ предаде интересите на държавата, но държавата го предаде🤔
    Мнозина ще се изненадат, но това е Човекът с главно Ч и Политикът с главно П, който отказа да дава от нашите пари на Шорош за неговата
    "Америка СРЕЩУ България"❗

    16:14 01.02.2026

  • 28 Факт

    0 1 Отговор
    А Нинова къде е?

    16:18 01.02.2026

  • 30 Р Г В

    0 0 Отговор
    Браво Корни , няма ляво , дясно , консервативно и либерално . Има само финансови интереси с една единствена цел - лично облагодетелстване .Затова първо се залепихте при Ив.Костов а впоследствие партнирахте на супер Бой..... ,изплюхте камъчето . С една дума интереса клати феса пардон забрадката . Но при Радев няма да ви се отвори парашута нищо че да спечелите овации месехте питки , пекохте кюфтаци , брахте домати и се опитахте да се вталите но безуспешно.

    16:22 01.02.2026

  • 31 Кое от написаното не беше вярно

    0 0 Отговор
    и защо изтрихте коментара ми? Лъжа ли е, че българският народ в петък нечер остана не само разочарован от клишетата и общите приказки на льотчика, но беше омерзен и отвратен! Защото Радев изпирказва безброй лъжи, защото се показа като истински страхливец и не посочи нито едно име на олигарх и мафиот! Че как ще посочи? Нали благодарение на мафиота от СИК Боко банкянски стана президент, понеже СИКаджиято изправи срещу него посмъртно неизбираемата плевенска стругарка Цачева, неграмотна и с противна физиономия! Завършила по милост като партийна секретарка някакви курсове за юристи! Да, причината два мандата да имаме за президент човека на Кремъл Румен Радев е точно червената и в червата Нинова! Пратеникът на Путин генерал Решетников й заповяда и тя се подчини! Но не можа ли да намери някого друг, който да има поне грам харизма, а да не е сухар и да рецитира на всички тържества едно и също стихотворение ! Добре ма, Ниновата! Ти нали минаваш за по-умна от него, защо не го научи как да се държи пред хората, как да говори, да не мънка като двойкаджия на дъската, а да показва поне малко достойнство! В петък вечер, другарко Нинова, "твоят" човек, пардон - човекът на Кремъл, се изложи, нещо повече - провали се! остана не само разочарован, но отвратен и омерзен! Оказа се, другарко Нинова, че вашият кремълски човек е страхливец! Уплаши се и не каза нито едно име от "олигархията" каято ни излъга, че ще бори! Че той самият е част отния! Ами Копринков,

    16:30 01.02.2026

  • 32 продължение на 31

    0 0 Отговор
    и защо изтрихте коментара ми? Лъжа ли е, че българският народ в петък нечер остана не само разочарован от клишетата и общите приказки на льотчика, но беше омерзен и отвратен! Защото Радев изпирказва безброй лъжи, защото се показа като истински страхливец и не посочи нито едно име на олигарх и мафиот! Че как ще посочи? Нали благодарение на мафиота от СИК Боко банкянски стана президент, понеже СИКаджиято изправи срещу него .... В петък вечер, другарко Нинова, "твоят" човек, пардон - човекът на Кремъл, се изложи, нещо повече - провали се! Оказа се, другарко Нинова, че вашият кремълски човек е страхливец! Уплаши се и не каза нито едно име от "олигархията" каято ни излъга, че ще бори! Че той самият е част от нея! Ами Копринков, личният му банкер и такива като него?! Във всеки случай, "олигарсите" които вече пълзят към краката на льотчика, да се връщат обратно, доката е време! И те ще загубят заедно с него!

    16:33 01.02.2026

