Ивайло Мирчев: Логичният избор за служебен премиер е Андрей Гюров

1 Февруари, 2026 16:53 991 58

Президентската институция вече приключи срещите с лицата от т.нар. "домова книга"

Ивайло Мирчев: Логичният избор за служебен премиер е Андрей Гюров - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Логичният избор за служебен министър-председател с оглед на провеждането на честни избори е Андрей Гюров. Това обяви днес, 1 февруари 2026 година, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в София. Според него подуправителят на Българската народна банка е единствената фигура в списъка на президента, която не е свързана с лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски.

"От това, което видяхме през последните дни от потенциалните кандидати, ми е много трудно да повярвам, че има и други, които са раздалечени от Пеевски", заяви Ивайло Мирчев пред журналисти, предаде БТА. Той подчерта, че задачата на неговата формация е да обедини протестния вот около ясна програма.

Изказването на Мирчев идва часове след като вицепрезидентът Илияна Йотова обяви в село Делчево, че официалните консултации с парламентарно представените партии ще започнат в четвъртък, 3 февруари. Илияна Йотова подчерта, че следващият служебен премиер трябва да отговори на очакванията на гражданите за професионализъм и дистанция от партийни интереси.

Президентската институция вече приключи срещите с лицата от т.нар. "домова книга", като Илияна Йотова отбеляза, че изборът е силно ограничен от последните промени в Конституцията.

Ивайло Мирчев направи политическия си коментар по време на честванията за Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. Той се включи в поклонението пред Мемориала в центъра на столицата, където присъстваха и други водещи политически фигури, сред които председателят на Народното събрание Рая Назарян.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рамбо

    42 5 Отговор
    Да бе, много логично ще е - отстранен от съда за конфликт на интереси и за това, че не е закрил в срок 2 фирми човек да стане премиер. Горе-долу като случаят с Киро Канадеца, който излъга, че няма канадско гражданство, назначиха го за премиер и после истината лъсна, а решението за назначаването му беше обявено за противоконституционно.
    Сега това е друг екземпляр от ПП-ДБ, който иска да се вреди на висок пост в нарушение на конституцията

    16:55 01.02.2026

  • 2 Ванга

    11 24 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #36

    16:56 01.02.2026

  • 3 ами

    36 8 Отговор
    ха ха ха - откога пък станахтее толкова логични....логичния избор е кирето канадеца

    16:56 01.02.2026

  • 4 Ааа,така ли?

    31 5 Отговор
    ...добре, ай чезни сега.

    16:58 01.02.2026

  • 5 Тренера 🥊 Боксев

    20 7 Отговор
    Радостин Василев този ли щеше да бие?

    16:58 01.02.2026

  • 6 Дориана

    10 31 Отговор
    Много ясно Андрей Гюров е искан за Служебен Премиер от всички хора в България излезли на революция срещу Коалиция Маягнитски. Главчев се провали тотално и се доказа като дебела патерица на Борисов и Пеевски сътворил най- фалшифицираните избори в България в тяхна полза откраднали хиляди гласове на опонентите си и опорочили изборите.

    Коментиран от #22, #25

    16:59 01.02.2026

  • 7 Не,че нещо, ама...

    29 4 Отговор
    Когато използваш логика,логично допускаш логически грешки.

    17:00 01.02.2026

  • 8 Мишо

    36 5 Отговор
    Какъв нагъл и тъп политик е този комунистически син Ивайло.

    17:00 01.02.2026

  • 9 Мечо ПУХ

    25 4 Отговор
    Логично е предателите да се наказват

    17:01 01.02.2026

  • 10 с два пръста чело от слео

    28 4 Отговор
    тате вече не е комунист!

    17:01 01.02.2026

  • 11 Дориана

    10 19 Отговор
    Главчев, патерицата на Борисов и Пеевски отпада на сто процента. Наглостта и жаждата му за власт са отвращаващи. Той трябва да носи вина за огромното по мащаб фалшифициране на изборите , кражбата на гласове , унищожаването на хартиените бюлетини на опонентите и цялата пошлост на вота. С цялата си наглост , която е типична за патериците на Борисов обвинява ЦИК. Докато има такива като него България не може да се издигне нагоре, защото точно такива като н него, Борисов, Пеевски Слави Трифонов я влачат към дъното на корупцията, мафията и пълзящата диктатура.

    Коментиран от #31

    17:01 01.02.2026

  • 12 Не му давайте дума на този боклук

    28 4 Отговор
    Изолирайте отпаядъка на България!

    17:02 01.02.2026

  • 13 Аве

    28 3 Отговор
    Тоя що винаги гледа като напикано мушкато?

    17:02 01.02.2026

  • 14 НРБ

    26 4 Отговор
    Алогичния избор е Гюров ! Спорен подуправител на БНБ , НЕ може да ръководи държавата г-да от ПП ! За вас Конституцията нищо не означава...доказахте го с избора на Кирил Петков преди години...сега пак я газите!

    Коментиран от #46

    17:03 01.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    6 13 Отговор
    В момента в зала 3 на НДК основаваме движение Булекзит.1200 места зала не стига.

    Коментиран от #17

    17:03 01.02.2026

  • 16 Щом ти го казваш...

    19 2 Отговор
    "Логичният" избор е за вас шарлатаните🤣И все пак дано Йотова избере някой, който не е застрашен от отстраняване, за да станем отново за резил пред Европа!

    17:04 01.02.2026

  • 17 Ни думай Ва

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Толкова много будали отде ги намерихте? Ти портиер ли го раздаваш?

    17:05 01.02.2026

  • 18 глей

    13 1 Отговор
    сега пръсточелец.Закона не му позволява хем да е банкер и хем министър ,та било и служебен....То си има закони А това че всички политици си дремете в едно легло и никой не е от никой отдалечен си е ясно

    17:06 01.02.2026

  • 19 Тити на Кака

    11 5 Отговор
    Логично е Шиши да инсталира Гюров на поста служебан птремиер, защото той назначава всички български правителства в последните 80 години. Истина, която геният Ивчо повтаря ежедневно по десет-двадесет пъти.

    17:06 01.02.2026

  • 20 Зъл пес

    16 1 Отговор
    Аха,оземпиков усеща че ще гледа парломента през крив макарон и затова предлага най-неподходящият кандидат.

    17:09 01.02.2026

  • 22 Промяна Х

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Нищото пак излезе да хвърля антибългарските си простащини нищотоооооо явно не го и осъзнаваш

    17:09 01.02.2026

  • 23 Промяна Х

    14 2 Отговор
    Нищото пак излезе да хвърля антибългарските си простащини нищотоооооо явно не го и осъзнаваш

    17:10 01.02.2026

  • 24 Пипи

    13 1 Отговор
    Ма ти нямаш логично мислене

    17:11 01.02.2026

  • 25 Хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Пробудил се Зориан от следобеден сън,и пак за любимите мъже се хвана:)

    17:11 01.02.2026

  • 26 Ройтерс

    2 5 Отговор
    ".... Ивайло Мирчев направи политическия си коментар по време на честванията за Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. Той се включи в посирането пред Мемориала в центъра на столицата, където присъстваха и други водещи политически фигури, сред които председателят на Народното събрание Рая Назарян.... "

    17:12 01.02.2026

  • 27 Мегре

    11 2 Отговор
    Абе не чуваш ли какво каза проф.Киров бе,добруджанка камило.Гюров не е възможно да стане премиер.Ти глух ли си или не четеш?Престанете с интригите.

    17:13 01.02.2026

  • 28 Мда

    9 1 Отговор
    Мирчев ще подкрепиш ли закон за чуждите агенти в България? Кога ше покажеш доклада на БНБ за еврото? ЗащомРадев не го подписа? Ще покажеш ли договора за мигрантите, който Денкофф подписа? Колко влизат на ден и кой ги издържа? Къде ви е програмата?

    17:13 01.02.2026

  • 29 Никой

    6 2 Отговор
    Не е ли твърде неопитен. Той не може да командва.

    Малсо е "суслив", но то това са ни кадрите.

    17:13 01.02.2026

  • 30 Горски

    12 2 Отговор
    Освен пеевски и борисов, други думи не знае. абсолютна вреда за демократите в България. Логично е да се хвърлиш под някой влак. Я кажи какви сделки въртиш с Лупи рано сутрин на кафенце. Без зависимости?! Кой го предложи за подуправител на БНБ? А бе , серсеми така ли не разбрахте , че само вие не можете без Пеевски? И Бойко Рашков МВР шеф , а черепа министър на културата . Ей , тия са по- големи толупи. Най-логично е Мисирчев да се махне от небосклона, а заедно с него още 239 лежаци.

    Коментиран от #34

    17:15 01.02.2026

  • 33 ЛОГИЧЕН ВЪПРОС

    11 1 Отговор
    Аха , аха ! Логичен избор !!! Що ?! - Щото е силно мургав , с големи зъби и лилави венци ?! (сигурно това е добре за "един" електорат) Щото е със спорно образование (досущ Кире Харварда) - ако изобщо има такова ?! Щото дрънка глупости безспирно , бил е "голфър" (ще се хареса на Андрей Райчев и ортаци) и е работил на сто места за по пет минути ?! Щото е толкова пр@ст , че не е закрил участието си във фирми за сума-ти време , или досущ като всички от ПП/ДБ си е въобразил , че за тях Закони , правила , морални норми , ценз , познания и опит - НЕ ВАЖАТ ?!

    17:16 01.02.2026

  • 34 Ехаааа

    9 2 Отговор

    До коментар #30 от "Горски":

    Леле,представи си красивото Миме шефка на Черепа!!!Малиииии,голамо шоу:)))

    Коментиран от #49

    17:18 01.02.2026

  • 35 С. Крушари

    9 1 Отговор
    Тоя е от село Крушари, Толбухинско, баща му партиен секретар от БКП. Ниското чело е характерно за "интелектуалци" като тоя.

    17:21 01.02.2026

  • 36 Спиро

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ванга":

    Да,време е.Но има една пречка-олигарсите не допускат умни хора в управлението.А Костадинов не само приказва,знае,историк е,но и умен.Виждаме състава на НС.Качествения "матриал" е не по-вече от 30 депутати.Останалите са пълнеж,платени,а десетки хабер си нямат от материята.Там ни е трагедията.

    17:22 01.02.2026

  • 37 Добричка питка

    9 1 Отговор
    Е този селяк.

    Коментиран от #42

    17:23 01.02.2026

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 2 Отговор
    ЛОГИЧНИЯ ИЗБОР ЗА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР Е ДА "НЕ" БЪДЕ АНДРЕЙ ГЮРОВ ....................... ФАКТ !

    17:23 01.02.2026

  • 39 Маймун нискочел -

    9 1 Отговор
    и той да се изкаже...

    17:24 01.02.2026

  • 40 ниско чело и логика

    7 1 Отговор
    са несъвместими

    17:28 01.02.2026

  • 41 Ако бързаме

    0 4 Отговор
    За избори по-добрият ВАРИЯНТ Андрей Г.
    Ще бъде одобрен от всички като министър председател на временното правителство.
    Но проблем не е в ко ще министър председател а какъв състав ще правителството и да ли то ще се хареса парламента.
    Непознати за никой без опит министри
    Познати от преди без опит министри
    Шарено познати и непознати без опит министри
    Аз Държа на такова който ние познаваме и доста опит
    И политическо ориентирано правителство.
    Опита досега показва че освен избори правителството трябва да има опит да се справя с пиратски набези , с ситуация с българи навън и вътре с протести.
    С текущи договори и за газ , ток , военни проекти , с ДЦК и заеми. Ако вземем непознати без опит или с опит без да са работили в правителството ще има търкания и докато влезне в крак да речем 8 месеца вече са го обвинили в некадърност. Аз за плавно и непрекъснат процес като се оставят някой министри , зам министри зам. Министър-председатели в важни министерства или сложат такива с много опит. СГОВОРНА ДРУЖИНА ПЛАНИНА ПОВДИГА.

    17:28 01.02.2026

  • 42 Георги

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "Добричка питка":

    а баща му е бил натегач навремето, от ония долните, дето синчето му сега срещу тях се пеняви

    Коментиран от #56

    17:29 01.02.2026

  • 43 Забележка, Марче!

    9 1 Отговор
    Госпожа Илиана Йотова вече не е вицепрезидент, а е президент, Марче!

    Откъде ви намират такива мисирки?

    Мисирка си беше и мисирка си оставаш, а Йотова е президент, мъко!

    17:31 01.02.2026

  • 44 Ъхъъъъ...

    5 1 Отговор
    Цялата статия за да кажем че Ивайло Мирчев направи политическия си коментар по време на честванията за Деня на признателност и почит към нацистите - жертви на комунистическия режим.

    17:32 01.02.2026

  • 45 az СВО Победа 80

    6 3 Отговор
    Гюров е нарушил закона и няма право да е в списъка с кандидат служебни премиери!

    Досущ Киро простия номер 2! 🤣🤣🤣

    Украйна и евроатлантизъмЪт загиват, а крушарския "тигър" още се занимава с глупости и се крие по студията от руснаците! 🤣🤣🤣

    17:33 01.02.2026

  • 46 Мокой

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "НРБ":

    То е лесно да отрича и критикуваш, я дай пример кой да бъде служебен министър председател?

    17:36 01.02.2026

  • 47 Този

    6 0 Отговор
    некадърник на 2 магарета не може да раздели сламата, вие искате министър председател да го правите.

    17:37 01.02.2026

  • 48 Никой

    6 1 Отговор
    А не може ли Лорер - хем седи и така и така.

    17:39 01.02.2026

  • 49 Горски

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ехаааа":

    А какво общо има черепа с конкретната статия?

    17:39 01.02.2026

  • 50 Я го копирайте в гуглето

    4 0 Отговор
    И да прочетем на кого са жертви жертвите а? ...... ( Менахем Алберт Менахем (Менахо Менахемов)
    Опасен комунист-терорист (преди 1944 г.), член на БКП.
    7. Менахем Леон Папо (Мико Папо)
    Известен терорист, участник в бойните групи срещу властта преди 1944 г., член на БКП.
    8. Самуил Мефано
    Комунист, развиващ подривна дейност. Участвува в образуването на Ямболската комуна от 1919 и 1921 г.
    9. Хаим Юда Пизанти ( – 1938 г.)
    Член на Видинския окръжен комитет на БКП, участвувал в Ломската комуна (1919 -1923 г.) заедно с Яко Бенарой и Рабено Леви. Политемигрант в СССР.
    10. Аврам Яков Албухайре (1884-1924 г.)
    Активен деец на БКП, участник в акции срещу властта и държавата. Загинал през 1924 г.
    11. Виолета Якова Албухайре (1884 -1924 г.)
    Терористка, участник в бойните групи срещу властта, член на БКП.......... 210 ....220...

    17:45 01.02.2026

  • 51 Пловдив

    2 0 Отговор
    3 февруари е вторник, а не четвъртък, както е написано в статията.

    17:47 01.02.2026

  • 52 А да питам от Шалом бяха ли там

    3 0 Отговор
    по време на честванията за Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим ? Извиниха ли се? Нещо не ми се вярва да са се извинили тея престъпници .... основните палачи и сааатрапи са били точно евреи ..

    17:48 01.02.2026

  • 53 ами

    4 0 Отговор
    ха ха ха - гюров е единствената фигура свързан със съдебен процес в люксембург

    17:49 01.02.2026

  • 54 Ивайло Свирчев

    3 0 Отговор
    Гюров не може да бъъде назначен за служебен премиер, тъйй като към момента на назначаването му, той е отстранен.Въъзможно е впоследствие съдът да го върне на работа, но се гледа момента на указа на президента.Така е , Мирчев! Ти не ги разбираш тия неща, както и много други...

    17:50 01.02.2026

  • 55 Ъхъъъъ......

    3 0 Отговор
    То хубаво че е "Деня на признателност и почит към нацистите - жертви .... ама да питам: почит го приемам някак си но "признателност" за какво? Някой може ли да ми отговори? Признателност към жертвите за какво?

    Коментиран от #58

    17:52 01.02.2026

  • 56 Не,

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Георги":

    баща му от горните е бил, а синчето му сега е от долните.

    Оправи си понятийния апарат.

    Бялото не е черно, а черното не е бяло.

    Бащата на нискочелия Мирчев е изграждал България, а нискочелия Мирчев загробва България.

    17:55 01.02.2026

  • 57 Кажи бре Мирчев ?

    0 0 Отговор
    Ти сега ще отидеш ли пред синегогата малко да поврякаш срещу евреите-комунисти дето са убили жертвите ? А ? А оная Рая Назарян ще развее ли байряка? Кажи бре мишко?

    17:57 01.02.2026

  • 58 Как за кво

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ъхъъъъ......":

    Всички сме им благодарни че са умряли и сме се отървали от тях

    18:00 01.02.2026

