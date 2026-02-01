Ивайло Мирчев: Логичният избор за служебен премиер е Андрей Гюров

Логичният избор за служебен министър-председател с оглед на провеждането на честни избори е Андрей Гюров. Това обяви днес, 1 февруари 2026 година, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в София. Според него подуправителят на Българската народна банка е единствената фигура в списъка на президента, която не е свързана с лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски.

"От това, което видяхме през последните дни от потенциалните кандидати, ми е много трудно да повярвам, че има и други, които са раздалечени от Пеевски", заяви Ивайло Мирчев пред журналисти, предаде БТА. Той подчерта, че задачата на неговата формация е да обедини протестния вот около ясна програма.

Изказването на Мирчев идва часове след като вицепрезидентът Илияна Йотова обяви в село Делчево, че официалните консултации с парламентарно представените партии ще започнат в четвъртък, 3 февруари. Илияна Йотова подчерта, че следващият служебен премиер трябва да отговори на очакванията на гражданите за професионализъм и дистанция от партийни интереси.

Президентската институция вече приключи срещите с лицата от т.нар. "домова книга", като Илияна Йотова отбеляза, че изборът е силно ограничен от последните промени в Конституцията.

Ивайло Мирчев направи политическия си коментар по време на честванията за Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. Той се включи в поклонението пред Мемориала в центъра на столицата, където присъстваха и други водещи политически фигури, сред които председателят на Народното събрание Рая Назарян.