Нощна драма: Камион се обърна и блокира столичното Околовръстно

2 Февруари, 2026 03:58, обновена 2 Февруари, 2026 04:01

Трафикът в посока бул. "Ломско шосе" бе блокиран

Нощна драма: Камион се обърна и блокира столичното Околовръстно - 1
Снимка: Фейсбук/Катастрофи в София
Фокус Фокус

Тежка катастрофа е станала в София тази нощ. Тир се е обърнал и е блокирал Околовръстното.

Това става ясно от кадри, публикувани в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук.

На място има полиция и пожарна. Към момента екипите се опитват да освободят движението.

Трафикът в посока бул. "Ломско шосе" е блокиран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами да, те така

    14 0 Отговор
    правят камионите на околовръстното... особено през зимата...

    04:20 02.02.2026

  • 3 Бойко Будоинвест

    17 2 Отговор
    Гарантирано от ГЕРБ ЕООД.

    04:25 02.02.2026

  • 4 Буха ха

    5 0 Отговор
    Посока Ломско шосе, но от коя страна?

    Коментиран от #29

    04:26 02.02.2026

  • 5 ТОВА

    23 3 Отговор
    са на Толупа 🎃 "АУТОБАНИТЕ" !

    04:29 02.02.2026

  • 6 Абе софето

    17 2 Отговор
    много зле, снощи тръгнах за нощна смяна да дойда от едно село на 17 км от столицата, там трактора беше изчистил и фърлил луга, на излизам на път Е80 изчистен обработен, влизам в София, паприкаш бате. Направете сметка щом пробити села са изчистени а София не за какво говориме и в това село и малките улици ги чистят... тука в тая столица една стотинка данък не заслужават да платиш. Още тая седмица местя адресната регистрация и всички коли и край, само един апартамент остава. И без това тук само единия ми данъ е 300 лева а на село 200.

    Коментиран от #15, #19

    04:33 02.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Буха ха

    3 1 Отговор
    РУК за снега

    Коментиран от #13

    04:40 02.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смърфиета

    12 0 Отговор
    След последните блокове на Обеля 2, ако правилно се ориентирам. Сутринта не минавайте оттам.

    Коментиран от #17

    05:01 02.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Смърфиета

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Буха ха":

    В пълен синхрон с Кмета терзиев, който сега сигорно спи до мъжа до себе си.

    05:15 02.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смърфиета

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Абе софето":

    Е, това къде е по-удачно човек да се установи ще проличи, живот и здраве, след десет години. Сега София не е в най-добрата си форма, но касателно селата, бон шанс, дето се вика, защото се иска ОГРОМНА доза късмет.

    Коментиран от #21

    05:18 02.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ох на дядя

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Смърфиета":

    що ма, ти ли си там :Д:Д:Д:Д:Д:Д

    Коментиран от #20

    05:20 02.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Абе софето":

    Снегът вали от 17 часа с точност до плюс минус, има няма десет минути.

    05:24 02.02.2026

  • 20 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ох на дядя":

    А не. Депесарски шут е там.

    05:25 02.02.2026

  • 21 Истински

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Смърфиета":

    интелигентите и богати хора не живеят в столицата а в имения в предградията! А ти внимавай с поледицата по тротоарит на София.

    Коментиран от #24

    05:26 02.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Истински":

    Очевидно те е повлиял авторът на апокрифа С4Н5ОН, но реалността е различна и се оказва, че може да е СН3ОН

    Коментиран от #27

    05:34 02.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ох на дядя

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Смърфиета":

    каза пилешкия мозък пръкнал се от развалено кокоше яйце. Целувам те бейби...

    Коментиран от #34

    05:38 02.02.2026

  • 27 Щом мислиш

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Смърфиета":

    че в панелката в Обеля е по престижно и уютно и с повече удобства хубаво, но не обиждай ако обичаш, това само показва нивото ти къде е!

    Коментиран от #32

    05:42 02.02.2026

  • 28 Сандо

    2 0 Отговор
    Не забраниха ли движението на ТИР-ове през нощта?Поне преди години се обсъждаше това.

    Коментиран от #30

    05:51 02.02.2026

  • 29 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Буха ха":

    Изглежда ми като да е от страната на Обеля, в посока Ботевград, но може и да е за южната тангента къде Княжево. Ще разберем в сутрешните новини.

    06:37 02.02.2026

  • 30 Смърфиета

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Сандо":

    В аварийната ли да паркират? Ето до това е сведена българската политика заради строителите от ГЕРБ: до πρъдни. Не пускат кокъла.

    06:39 02.02.2026

  • 31 Бабугер

    6 0 Отговор
    Тия 10-15 сантиметра ще блокират София поне за 2 дни. Шаманите от общината веще свикват молитвения щаб за слънце с южен вятър. Цирк.

    Коментиран от #33

    06:43 02.02.2026

  • 32 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Щом мислиш":

    Моля, ако не ви харесва още по-добре. Тръгнете си както заплаши Паси. Отидете си в Израел, защото тука хората не ви искат. Ама не ви се тръгва нещо. Паси блъфираше, но го надцакаха. Сега медиите ще го канят, само колкото самите журналисти да го порежат. А и не му остава много.

    По Нова имаше спуснато от собствениците указание да търсят коя е българската Гад Гилот (израелска тийн инфлуенсърка, б. моя См.) Познайте на какво ги направиха Николаев и Цънцърова в сутрешния блок.

    06:45 02.02.2026

  • 33 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бабугер":

    Това за общинския молитвен щаб ми хареса. Там всичко е на магия, докато при Герб, които имат власт над времето посредством НИМХ, всичко е на научни основи. Дам.

    06:48 02.02.2026

  • 34 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ох на дядя":

    Изпраздних се. Прекаляваш с тези френски целувки.

    06:50 02.02.2026

