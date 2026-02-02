Нощна драма: Камион се обърна и блокира столичното Околовръстно

Тежка катастрофа е станала в София тази нощ. Тир се е обърнал и е блокирал Околовръстното.
Това става ясно от кадри, публикувани в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук.
На място има полиция и пожарна. Към момента екипите се опитват да освободят движението.
Трафикът в посока бул. "Ломско шосе" е блокиран.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами да, те така
04:20 02.02.2026
3 Бойко Будоинвест
04:25 02.02.2026
4 Буха ха
Коментиран от #29
04:26 02.02.2026
5 ТОВА
04:29 02.02.2026
6 Абе софето
Коментиран от #15, #19
04:33 02.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Буха ха
Коментиран от #13
04:40 02.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Смърфиета
Коментиран от #17
05:01 02.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Смърфиета
До коментар #8 от "Буха ха":В пълен синхрон с Кмета терзиев, който сега сигорно спи до мъжа до себе си.
05:15 02.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Смърфиета
До коментар #6 от "Абе софето":Е, това къде е по-удачно човек да се установи ще проличи, живот и здраве, след десет години. Сега София не е в най-добрата си форма, но касателно селата, бон шанс, дето се вика, защото се иска ОГРОМНА доза късмет.
Коментиран от #21
05:18 02.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ох на дядя
До коментар #10 от "Смърфиета":що ма, ти ли си там :Д:Д:Д:Д:Д:Д
Коментиран от #20
05:20 02.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Смърфиета
До коментар #6 от "Абе софето":Снегът вали от 17 часа с точност до плюс минус, има няма десет минути.
05:24 02.02.2026
20 Смърфиета
До коментар #17 от "Ох на дядя":А не. Депесарски шут е там.
05:25 02.02.2026
21 Истински
До коментар #15 от "Смърфиета":интелигентите и богати хора не живеят в столицата а в имения в предградията! А ти внимавай с поледицата по тротоарит на София.
Коментиран от #24
05:26 02.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Смърфиета
До коментар #21 от "Истински":Очевидно те е повлиял авторът на апокрифа С4Н5ОН, но реалността е различна и се оказва, че може да е СН3ОН
Коментиран от #27
05:34 02.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ох на дядя
До коментар #25 от "Смърфиета":каза пилешкия мозък пръкнал се от развалено кокоше яйце. Целувам те бейби...
Коментиран от #34
05:38 02.02.2026
27 Щом мислиш
До коментар #24 от "Смърфиета":че в панелката в Обеля е по престижно и уютно и с повече удобства хубаво, но не обиждай ако обичаш, това само показва нивото ти къде е!
Коментиран от #32
05:42 02.02.2026
28 Сандо
Коментиран от #30
05:51 02.02.2026
29 Смърфиета
До коментар #4 от "Буха ха":Изглежда ми като да е от страната на Обеля, в посока Ботевград, но може и да е за южната тангента къде Княжево. Ще разберем в сутрешните новини.
06:37 02.02.2026
30 Смърфиета
До коментар #28 от "Сандо":В аварийната ли да паркират? Ето до това е сведена българската политика заради строителите от ГЕРБ: до πρъдни. Не пускат кокъла.
06:39 02.02.2026
31 Бабугер
Коментиран от #33
06:43 02.02.2026
32 Смърфиета
До коментар #27 от "Щом мислиш":Моля, ако не ви харесва още по-добре. Тръгнете си както заплаши Паси. Отидете си в Израел, защото тука хората не ви искат. Ама не ви се тръгва нещо. Паси блъфираше, но го надцакаха. Сега медиите ще го канят, само колкото самите журналисти да го порежат. А и не му остава много.
По Нова имаше спуснато от собствениците указание да търсят коя е българската Гад Гилот (израелска тийн инфлуенсърка, б. моя См.) Познайте на какво ги направиха Николаев и Цънцърова в сутрешния блок.
06:45 02.02.2026
33 Смърфиета
До коментар #31 от "Бабугер":Това за общинския молитвен щаб ми хареса. Там всичко е на магия, докато при Герб, които имат власт над времето посредством НИМХ, всичко е на научни основи. Дам.
06:48 02.02.2026
34 Смърфиета
До коментар #26 от "Ох на дядя":Изпраздних се. Прекаляваш с тези френски целувки.
06:50 02.02.2026