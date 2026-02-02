Нощна драма: Камион се обърна и блокира столичното Околовръстно

Тежка катастрофа е станала в София тази нощ. Тир се е обърнал и е блокирал Околовръстното.

Това става ясно от кадри, публикувани в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук.

На място има полиция и пожарна. Към момента екипите се опитват да освободят движението.

Трафикът в посока бул. "Ломско шосе" е блокиран.