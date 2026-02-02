Новини
България »
Видин излиза на протест срещу насилието

Видин излиза на протест срещу насилието

2 Февруари, 2026 08:04 978 5

  • видин-
  • насилие-
  • протест

Повод за недоволството стана побоя над две момчета в местна дискотека

Видин излиза на протест срещу насилието - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протест срещу насилието във Видин след побоя над две момчета в местна дискотека. След случая 25-годишен мъж беше настанен в интензивното отделение на "Пирогов" с тежки травми.

Майка му заяви пред Нова ТВ, че организира и подписка с искане нощният клуб да бъде затворен. От МВР уточниха, че са започнали две проверки. В РУ - Видин е образувана преписка във връзка с възникналото сбиване, като се анализират видеозаписи от охранителните камери на заведението и се установяват свидетели.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    4 1 Отговор
    не на етническата омраза към избирателите на 🐖

    08:20 02.02.2026

  • 2 Смърфиета

    5 0 Отговор
    Лена Бориславова и Вили Лилков са организирали протест срещу ИЦЕ??

    08:28 02.02.2026

  • 3 Смърфиета

    5 0 Отговор
    Движенията "Не на омразата" и "Министерство на любовта" са организирали протест в защита на дискотеката, с мотива, че тя е от лесно запалими материали и ако се занемари, може да я запалят вандали.

    08:32 02.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дааа,

    3 0 Отговор
    подписка и преписка ще решат проблема.

    08:58 02.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове