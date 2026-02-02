Видин излиза на протест срещу насилието

Протест срещу насилието във Видин след побоя над две момчета в местна дискотека. След случая 25-годишен мъж беше настанен в интензивното отделение на "Пирогов" с тежки травми.
Майка му заяви пред Нова ТВ, че организира и подписка с искане нощният клуб да бъде затворен. От МВР уточниха, че са започнали две проверки. В РУ - Видин е образувана преписка във връзка с възникналото сбиване, като се анализират видеозаписи от охранителните камери на заведението и се установяват свидетели.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
08:20 02.02.2026
2 Смърфиета
08:28 02.02.2026
3 Смърфиета
08:32 02.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дааа,
08:58 02.02.2026