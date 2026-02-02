Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Паргов за бъдещия лидер на БСП: Тежко му на този, който бъде избран

Паргов за бъдещия лидер на БСП: Тежко му на този, който бъде избран

2 Февруари, 2026 09:35 685 19

Имам номинации. Не ги броя, защото повече ме интересуват две неща, обясни той

Паргов за бъдещия лидер на БСП: Тежко му на този, който бъде избран - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

БСП е изправена пред „скок на дължина от място“, а не със засилка – така Калоян Паргов описа ситуацията преди предстоящия Конгрес на партията. Заместник-председателят на социалистите потвърди, че има номинации за лидерския пост, но подчерта, че по-важният въпрос е дали БСП ще успее да прескочи парламентарната бариера и да излезе обединена от Конгреса. Паргов беше категоричен, че Атанас Зафиров няма да бъде преизбран и че новият председател ще поеме тежка отговорност в условия на липса на време, вътрешни проблеми и необходимост от дълбока организационно-политическа промяна.

На въпрос дали има номинации за лидерския пост и дали ще се включи лично в тази битка, Паргов отговори:

Калоян Паргов, заместник-председател на БСП: "Имам номинации. Не ги броя, защото повече ме интересуват две неща. На първо място – дали БСП ще може да прескочи парламентарната бариера. По аналогия с леката атлетика има една дисциплина – скок на дължина от място. Рекордът от 1968 година е 3,73 м. Неслучайно го казвам, защото всеки един от потенциалните кандидати, които са номинирани, без значение кой ще остане и кой ще играе, има своите плюсове и минуси. Нормално, човешко. Но трябва да е ясно, че Конгресът, когото и да избере, това наистина ще бъде скок от място, а не със засилка – друга дисциплина, тъй като няма да има време. Тоест, председателят още от първата минута, който и да е той, ще трябва да тръгне да организира избори. И то преди още да може да си сформира екипа. А това е много тежка работа. Тежко му на този, който бъде избран. Короната не е тежка – короната носи отговорност. И големият проблем е, че БСП досега трудно излиза обединена от конгресите. Аз неслучайно използвам тази метафора рано-рано в понеделник, за да бия една камбана, че ако този Конгрес, който вече е неизбежен, а моят аргумент да го отложим беше страхът да не се окажем в ситуация на скок на дължина от място, а не със засилка."

Паргов е категоричен, че Зафиров няма да бъде преизбран.

"Не можем да преизберем стария председател, тъй като стана ясно, че старият председател отива в историята. След като Националният съвет поиска Конгрес, с дневен ред гласуване на оставката на стария председател, очевидно това е настроение и в Конгреса, който се очаква да се проведе, т.е. третата точка, свързана с избор на нов председател, ще бъде валидна и ще бъде реализирана."

"Оттук нататък въпросът е дали от този Конгрес – и това е по-важното – БСП може заедно да тръгне по пътя на преодоляване на това препятствие: скок на дължина от място."

Нито един от потенциалните кандидати не би могъл да бъде наследник и продължител на политиката на Зафиров, подчерта Паргов.

"Защото тази политика беше за един отрязък от време, за един преходен период, след края на дългото царуване, управление на Корнелия Нинова, с всички последващи тежести, които изпита партията. Слушам "радикална промяна". Вчера чух и „дълбока промяна“. Всяка промяна е процес и изисква време. Вие виждате, че за една година този преход от управлението на Нинова към нещо различно не можа да се случи в пълния си обем. Това е другият риск. Тоест въпросът е не само как да оправиш част от проблемите наследени, въпросът е да стегнеш и партията в организационно-политическо състояние, което не е добро. Това не успя управлението на Атанас Зафиров. Не стигна време – от парламентарни питания, от парламентарни битки, от Министерски съвети. Това не е въпросът за контрол. Това е процес на организационно-политическо възраждане, което означава, че структурите трябва да бъдат в кондиция. Това означава, че трябва да им се обръща повече внимание, а уви това не се случи. Наред с голямата тема в БСП от 35 години за нашата идеология – ние се наричаме социалистическа партия, а де факто сме социалдемократическа. Ако трябва да се преименуваме на БСДП?"


България
  • 1 Даниел

    16 0 Отговор
    Партия с отпаднала необходимост!
    Резултатите от предстоящия вот ще го покаже.

    09:38 02.02.2026

  • 2 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Не се кандидатирайте!!! Ама вие съсипали партията пак сте първи в списъка, гиди кауни непоръбени.

    09:41 02.02.2026

  • 3 Хмм

    8 0 Отговор
    да не се коси, няма да е той

    09:41 02.02.2026

  • 4 ОТ ДЪНОТО

    14 0 Отговор
    И ТОЯ ВЗЕ ДА СЕ ВАЙКА , А ДО ВЧЕРА ПОДПИРАШЕ НА ТРЪТЛЕСТИЯ ФРИТЮРНИКА

    09:41 02.02.2026

  • 5 Ура,,Ура

    15 0 Отговор
    Не чета изявления от представители на партии, които очевидно са вече в отвъдното. Дружбичката им с ББ се видя до къде ги докара. А само преди два месеца твърдяха, че управлението е стабилно и ще изкара пълен мандат.

    09:42 02.02.2026

  • 6 Колко

    12 0 Отговор
    години вече, все оцелявате ! Вие сте като една разбойническа чета, ама пълна с предатели. Винаги сте обещавали спасение на всички, но накрая благата са само за вас и някои от кукловодите ви ! 😀
    Няма кой от обикновените хора да зажали за вас !

    09:43 02.02.2026

  • 7 !!!?

    3 2 Отговор
    Проклятието на "народния съд" тегне над червената русофилска ОПГ "БКП/БСП" !!!?

    09:48 02.02.2026

  • 8 трясъ

    3 0 Отговор
    Тежко му на този, който бъде избран,ще бъде под пара всеки час.

    09:48 02.02.2026

  • 10 УСА боклук

    10 0 Отговор
    Напуснали ръководството на партията, а се кандидатират за ръководители?! Абе трябва в кучигъс да се заврете .

    09:50 02.02.2026

  • 11 Град Симитли

    4 2 Отговор
    "дългото управление... царуване на Нинова.."...
    ... Нищо не си вдянал!
    Точно тя ви пазеше партията да не стане БСДП !

    09:51 02.02.2026

  • 12 ккк

    4 0 Отговор
    такава съдва вие подготвихте на новия председател, отивате на скамейките пред НС да си мечтаете да влезете или просто се закачате за НН или Герб

    09:55 02.02.2026

  • 13 ЧИЧО

    3 0 Отговор
    Докато я има тая партия и на ръководни постове са членоветеим ,оправия няма.

    10:10 02.02.2026

  • 14 Станев

    4 0 Отговор
    Изберете си интриганта Гуцанов или оня Плевенския от АБВ за да прокопсате съвсем. Каквото и да направите вече си виждате края . Доказвате го отново с желанието за допълнително и поредно пребоядисване в имената. както и да се преправяте милионера комунист си остава такъв и от фамилните си истории няма как да се скриете . А тези които не споменавате вече- ГЕРБ-НН ви довършиха с ваше желание. Алчност ,власт и пари с огромно Его за лидерство без реална база до това води. Вие създадохте олигархията която след това малко се разслои ,но си е Ваше творение. Както и да се прекръствате - милионер социалист е оксиморон и антигонизъм. Измама с доверие над масите и популизъм в измислена грижа за тях. Вредни сте и си отивате за винаги.

    10:11 02.02.2026

  • 15 Гост

    3 0 Отговор
    паргов у новото начало?! Добре звучи и напълно му подхожда

    10:20 02.02.2026

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Ндаааааа, тежко е да те назначат за капитан на вече потъналият титаник.....

    10:27 02.02.2026

  • 18 Очевидец

    2 0 Отговор
    Вината била в "Социалисти" или "социал -демократи"???
    Вината е, в "Зафировци" и" Парговци" и "Герговци" е отговора!

    Не се подигравайте с избирателите ви, и какво ви е виновна Нинова,
    че вие си загърбихте сами гласуваното ви доверие???
    Не се предлагайте повече , няма луди да ви изберат ,още един мандат???

    10:32 02.02.2026

  • 19 Целта

    2 0 Отговор
    е да набутат някой от провалените

    10:43 02.02.2026

