Светослав Бенчев: Има сериозен сив сектор на горивата у нас

2 Февруари, 2026 10:46 442 3

По думите му контролът не е пълен – електронните системи могат да бъдат пробити, а някои оператори манипулират отчетите. Проблемът е системен и трябва да се търсят решения, като манипулираните системи бъдат премахнати от пазара

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В България цените на горивата засега не се променят, а международният пазар на суров петрол остава под влиянието на новините около напрежението между САЩ и Иран. Това обясни в ефира на БНТ Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Експертът предупреди за значителен сив сектор, който засяга около 17% от дизела в страната.

"В България трендът на цените на горивата е нулев. Няма движение нагоре или надолу. Иначе по отношение на международните пазари има две важни думи: „армада“ и „сделка“. Благодарение на тях цените на суровия петрол вървят нагоре, когато се каже „армада“, и надолу, когато се каже „сделка“. Тази сутрин наблюдаваме, че те тръгнаха рязко надолу, с около 4%, след като се бяха покачили до около 70 долара за барел, а днес е около 66 долара. Така че общо взето нещата се нормализират, защото няма индикации за сериозно повишаване на курса на суровия петрол поне към момента. Тъй като всички анализатори, включително и аз, очакваме тази година свръхпроизводство на петрол, няма причина да се притесняваме, че цените ще тръгнат нагоре.", заяви Бенчев.

Според думите на експерта колебанията на международните пазари, освен ако не са дългосрочни, не се отразяват на ценовата стабилност на горивата у нас.

"Трендът е много непостоянен – два-три дни нагоре, два-три дни надолу, което при нашия пазар не се отразява съществено. За сериозна промяна в цената на горивата в страната трябва да видим повишаване или понижаване в рамките на 10–15 дни. Ако не се случи нищо извънредно и армадата не нанесе удар в Иран и няма други непредвидени фактори, не очаквам сериозно повишение на цените на суровия петрол и съответно на горивата.", каза още той.

Потреблението на петрол в световен мащаб през последните години намалява, а производството е по-голямо.

Анализ на Центъра за изследване на демокрацията показва, че има сериозен сив сектор на горивата у нас, като щетата, която нанася е за около 350 млн. евро.

"Тази цифра означава, че около 17% от дизела в страната се продава без платени данъци и акцизи. Това са около 690 млн. литра годишно. Изследването е направено с активното съдействие на НАП и Агенция „Митници“ и показва реалността на проблема.", категоричен е Бенчев.

По думите му контролът не е пълен – електронните системи могат да бъдат пробити, а някои оператори манипулират отчетите. Проблемът е системен и трябва да се търсят решения, като манипулираните системи бъдат премахнати от пазара, подчерта Бенчев.

"Средната цена за бензиновите горива у нас е 1,23 евро. Тоест цена 98 цента, говори, че нещо не е платено по веригата и това вероятно е както акциз, така и ДДС. Другият вариант е това да бъдат непазарни практики, защото не може да се продава под себестойност.", каза той.

Бенчев предупреди, че зареждайки на по-ниски цени, потребителите трябва да знаят, че качеството не е гарантирано.

Относно износът на горива Бенчев отбеляза: "НС продължава да не премахва тази забрана за износ, това създава огромни проблеми за бизнеса, тъй като не можем да изнесем нито в ЕС, нито извън него. Вътрешният пазар е напълно задоволен и рафинерията започва да работи на оптимални параметри."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Розов

    4 0 Отговор
    има ли?

    10:47 02.02.2026

  • 2 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Дай повече имформация. Къде да се втъркаме и ние?

    10:51 02.02.2026

  • 3 тоя къв специалист се явява?

    1 0 Отговор
    от къде ги копаете тия тъпири по телевизията?

    10:58 02.02.2026

