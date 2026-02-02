Десислава Желязкова и Любo Георгиев встъпиха днес в длъжност като заместник-кметове на СО

Двама от новите заместник-кметове на Столична община – Десислава Желязкова и Любо Георгиев встъпиха в длъжност днес, 2 февруари. Те започват работа в рамките на новата управленска структура на общината, одобрена от Столичния общински съвет и влизаща в сила от днес.
Десислава Желязкова поема ресор „Образование, спорт и младежки дейности“, с фокус върху по-добра координация на политиките в тези ключови за развитието на града сфери и по-ефективна работа с училищата, детските градини и младежките организации.
Любо Георгиев поема ресор „Градско планиране и развитие“, където ще отговаря за стратегическата координация на устройственото и инфраструктурното планиране, контрола върху застрояването, развитието на градската среда и опазването на културното наследство.
Назначенията са част от реформата на управлението на София, която въвежда ясно разпределение на отговорностите, по-добра координация между направленията и фокус върху дългосрочни резултати за града. Новият модел цели край на работата „на парче“ и по-предвидимо, прозрачно и ефективно управление в интерес на гражданите.
Очаква се в следващите седмици новите заместник-кметове да представят приоритетите си и първите конкретни стъпки в съответните направления.
Десислава Желязкова - заместник-кмет по „Образование, спорт и младежки дейности“, Десислава Желязкова е юрист с дългогодишен опит в публичното управление, административното право и изграждането на ефективни държавни политики. Професионалният ѝ път преминава през различни нива на администрацията – от експертни до висши ръководни позиции, което ѝ дава задълбочено разбиране за функционирането на институциите и процесите на вземане на решения.
Заемала е ключови длъжности в държавната администрация, сред които:
• Главен юрисконсулт в Министерството на образованието и науката;
• Директор на дирекция „Административно-правно обслужване“ в Българската агенция за инвестиции;
• Директор на дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“ в Министерството на електронното управление;
• Съветник в Министерския съвет.
Професионалният ѝ профил съчетава стратегическо мислене, експертиза в нормативната рамка и опит в управлението на големи административни структури.
Любо Георгиев – заместник-кмет по градско планиране и развитие
Любо Георгиев е архитект и експерт по устойчиво градско развитие с над 20 години професионален опит в България и чужбина. Работил е в международни архитектурни и урбанистични бюра в България, Нидерландия, Италия, Китай, както и по мащабни градски проекти в Европа и Азия.
В последните години професионалният му фокус е върху стратегическото планиране на градовете, интегрираните териториални инвестиции, управлението на градски данни и въвличането на гражданите в процесите на вземане на решения. Бил е директор на Общинското предприятие „Софияплан“ и ръководител на екипа, разработил дългосрочната стратегия „Визия за София“, която постави основата за по-системен подход към развитието на столицата.
Към момента е експерт по градско развитие към Световната банка и водещ експерт в Европейската програма URBACT, където консултира градове в областта на устойчивото развитие, климатичните политики и доброто градско управление. Ръководител е на инициативата „Екипът на София“, която обединява експерти от различни сфери в търсене на работещи решения за града.
Завършил е архитектура във Венеция и магистратура по архитектура, урбанизъм и строителни науки в TU Delft. Свободно владее английски, холандски и италиански език.
Като заместник-кмет по градско планиране и развитие Любо Георгиев поема стратегическата координация на процесите, свързани с устройственото и инфраструктурното планиране, градската среда и културното наследство, с цел София да се развива по-предвидимо, балансирано и в обществен интерес.
