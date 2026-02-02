Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Десислава Желязкова и Любo Георгиев встъпиха днес в длъжност като заместник-кметове на СО

Десислава Желязкова и Любo Георгиев встъпиха днес в длъжност като заместник-кметове на СО

2 Февруари, 2026 11:12 901 14

  • десислава желязкова-
  • любo георгиев-
  • со

Назначенията са част от реформата на управлението на София

Десислава Желязкова и Любo Георгиев встъпиха днес в длъжност като заместник-кметове на СО - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама от новите заместник-кметове на Столична община – Десислава Желязкова и Любо Георгиев встъпиха в длъжност днес, 2 февруари. Те започват работа в рамките на новата управленска структура на общината, одобрена от Столичния общински съвет и влизаща в сила от днес.

Десислава Желязкова поема ресор „Образование, спорт и младежки дейности“, с фокус върху по-добра координация на политиките в тези ключови за развитието на града сфери и по-ефективна работа с училищата, детските градини и младежките организации.

Любо Георгиев поема ресор „Градско планиране и развитие“, където ще отговаря за стратегическата координация на устройственото и инфраструктурното планиране, контрола върху застрояването, развитието на градската среда и опазването на културното наследство.

Назначенията са част от реформата на управлението на София, която въвежда ясно разпределение на отговорностите, по-добра координация между направленията и фокус върху дългосрочни резултати за града. Новият модел цели край на работата „на парче“ и по-предвидимо, прозрачно и ефективно управление в интерес на гражданите.

Очаква се в следващите седмици новите заместник-кметове да представят приоритетите си и първите конкретни стъпки в съответните направления.

Визитки:

Десислава Желязкова - заместник-кмет по „Образование, спорт и младежки дейности“, Десислава Желязкова е юрист с дългогодишен опит в публичното управление, административното право и изграждането на ефективни държавни политики. Професионалният ѝ път преминава през различни нива на администрацията – от експертни до висши ръководни позиции, което ѝ дава задълбочено разбиране за функционирането на институциите и процесите на вземане на решения.

Заемала е ключови длъжности в държавната администрация, сред които:
• Главен юрисконсулт в Министерството на образованието и науката;
• Директор на дирекция „Административно-правно обслужване“ в Българската агенция за инвестиции;
• Директор на дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“ в Министерството на електронното управление;
• Съветник в Министерския съвет.

Професионалният ѝ профил съчетава стратегическо мислене, експертиза в нормативната рамка и опит в управлението на големи административни структури.

Любо Георгиев – заместник-кмет по градско планиране и развитие

Любо Георгиев е архитект и експерт по устойчиво градско развитие с над 20 години професионален опит в България и чужбина. Работил е в международни архитектурни и урбанистични бюра в България, Нидерландия, Италия, Китай, както и по мащабни градски проекти в Европа и Азия.

В последните години професионалният му фокус е върху стратегическото планиране на градовете, интегрираните териториални инвестиции, управлението на градски данни и въвличането на гражданите в процесите на вземане на решения. Бил е директор на Общинското предприятие „Софияплан“ и ръководител на екипа, разработил дългосрочната стратегия „Визия за София“, която постави основата за по-системен подход към развитието на столицата.

Към момента е експерт по градско развитие към Световната банка и водещ експерт в Европейската програма URBACT, където консултира градове в областта на устойчивото развитие, климатичните политики и доброто градско управление. Ръководител е на инициативата „Екипът на София“, която обединява експерти от различни сфери в търсене на работещи решения за града.

Завършил е архитектура във Венеция и магистратура по архитектура, урбанизъм и строителни науки в TU Delft. Свободно владее английски, холандски и италиански език.

Като заместник-кмет по градско планиране и развитие Любо Георгиев поема стратегическата координация на процесите, свързани с устройственото и инфраструктурното планиране, градската среда и културното наследство, с цел София да се развива по-предвидимо, балансирано и в обществен интерес.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 100 процента

    7 0 Отговор
    сложени на дебела ясла

    Коментиран от #3

    11:15 02.02.2026

  • 2 Поздравете кмета терзиев с празника

    15 1 Отговор
    Днес е 2 февруари
    Сигурен съм че ще има купон в общината
    Хахаха

    11:16 02.02.2026

  • 3 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "100 процента":

    Ако предишните ги слагаше директно Баце на хранилката, то настоящите ги инсталират направо от Световната банка, да ви въведат в клуба на богатите баш кат си трябва.

    11:18 02.02.2026

  • 4 честен ционист

    4 2 Отговор
    За какво й е на София зам кмет архитект от Венеция, при положение, че бие на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов?

    11:19 02.02.2026

  • 5 Трол

    4 1 Отговор
    Изглеждат много подготвени.

    11:20 02.02.2026

  • 6 Освалдо Риос

    7 0 Отговор
    Още една Деса с тясна специалност, при това и Желязкова.

    11:29 02.02.2026

  • 7 Шопо

    6 0 Отговор
    Кмета е неможач за това му трябват заместници, колко повече толко по добре.

    11:31 02.02.2026

  • 8 От същата порода

    6 0 Отговор
    И тия като кмета, от породата на неможачите. Лапачи и крадци на държавна много висока заплата. Това е точната им характеристика. Жалки шмекери.

    11:36 02.02.2026

  • 9 Иван

    3 0 Отговор
    Професионалната биография на Десито е абсолютно изопачена и невярна.
    Нека каже как от сутринта разнася чашката с ....вино. В това е много добра.

    Коментиран от #12

    11:45 02.02.2026

  • 10 Честит празник

    10 0 Отговор
    на новия зам. кмет !

    11:50 02.02.2026

  • 11 Десиния поглед

    3 0 Отговор
    Погледа на Десислава казва всичко. Отнесен от вихъра, замесен в алкохола. Мъчи се да го докара до прелъстителен,,колко съм кротка овца, ,

    11:50 02.02.2026

  • 12 То па

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    на миналия под дъгата (другия) зам. кмет мислиш, че е нещо по различно ли !? Нека покаже поне един проект па ако ще и на курник да е изготвен лично от него !!!

    11:54 02.02.2026

  • 13 Съпругът на Любо

    9 0 Отговор
    Любо пак ще поиска да национализира вторите жилища на софиянци. Гордея се с него, почитания.

    11:54 02.02.2026

  • 14 лют пипер

    2 0 Отговор
    А от СОС-а доматен нещо намазаха ли?

    12:01 02.02.2026

