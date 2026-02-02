Вулджев: Държавата трябва да харчи по-малко

"Трудно е да се каже кога ще отмине това усещане, че парите ни са наполовина, защото виждаме и в официалните данни отвъд впечатления на отделни хора, че инфлацията остава висока". Това коментира пред БНР икономистът Георги Вулджев.



"Все пак България си остава и страна, която значително изостава от средния европейски стандарт, макар че има настигане през годините. Все още например ценовото равнище спрямо европейското е на много по-високо ниво отколкото заплатите и това не е нещо, което еврото само по себе си ще предупредели. Аз и други мои колеги сме предупреждавали, че не трябва да си мислим, че просто защото се приема нова валута, това ще доведе до някакъв икономически растеж и някакъв бум на инвестициите сам по себе си. Тези неща зависят най-вече от това какво правим ние тук в България".

"Реалистично е инфлацията да остане същата, но има и рискове, които сочат към това, че може да има и ускорение", подчерта още в интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" икономистът.

"Държавата трябва да харчи по-малко, защото тези по-големи харчове логически водят и до по-голямо обременяване на частния сектор".