Вулджев: Държавата трябва да харчи по-малко

2 Февруари, 2026 12:05 457 7

  • георги вулджев-
  • инфлация-
  • икономика

Реалистично е инфлацията да остане същата, но има и рискове, каза той

Вулджев: Държавата трябва да харчи по-малко - 1
Снимка: Факти
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Трудно е да се каже кога ще отмине това усещане, че парите ни са наполовина, защото виждаме и в официалните данни отвъд впечатления на отделни хора, че инфлацията остава висока". Това коментира пред БНР икономистът Георги Вулджев.

"Все пак България си остава и страна, която значително изостава от средния европейски стандарт, макар че има настигане през годините. Все още например ценовото равнище спрямо европейското е на много по-високо ниво отколкото заплатите и това не е нещо, което еврото само по себе си ще предупредели. Аз и други мои колеги сме предупреждавали, че не трябва да си мислим, че просто защото се приема нова валута, това ще доведе до някакъв икономически растеж и някакъв бум на инвестициите сам по себе си. Тези неща зависят най-вече от това какво правим ние тук в България".

"Реалистично е инфлацията да остане същата, но има и рискове, които сочат към това, че може да има и ускорение", подчерта още в интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" икономистът.

"Държавата трябва да харчи по-малко, защото тези по-големи харчове логически водят и до по-голямо обременяване на частния сектор".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 В Университетите

    8 0 Отговор
    Ректорките-феодалки харчат като невидели пари за глупости!

    12:09 02.02.2026

  • 2 Див селянин

    3 0 Отговор
    Къво е тва име е, на баба си Вулва ли е кръстен?

    12:10 02.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Ама нали сме в Клуба на Богатите? Трябва повече да се харчи .

    12:10 02.02.2026

  • 4 статистик

    3 0 Отговор
    За пореден път обраха хората , парите на половина ,цените по 2

    12:11 02.02.2026

  • 5 Шопо

    6 0 Отговор
    Държавата се издържа от заеми.

    12:14 02.02.2026

  • 6 като не ви аресва си изберете....просия.

    1 1 Отговор
    Ако не ви харесва тук ,отидете до германия....В германия едни пълнени чушки ,които съпругата ми решила да направи днес и излезли 27€...това е заедно с каймата от 250грама и другите неща яйца и друго за соса на чушките ...Седем чушки били 7 €....Понеже тя има виждане за тук и там ми сподели тази сутрин ,че в германия е станала ужасна скъпотия.разбрах ,че цената на яицата е като тук.

    12:26 02.02.2026

  • 7 Рилски

    0 0 Отговор
    На първо време и на предстоящите парламентарни избори България трябва да избере пробългарски /не русофобски парламент/, в който да влезнат: ПП "България Може", ПП проект на Президента (може и в коалиция ), и още 2-3 национално отговорни партии, които да имат парламентарно мнозинство, да преразгледа бюджет 2026 със сериозно свиване на разходната част, свързан с автоматизма на заплащането в бюджетната сфера и особено в сектор сигурност, да си върне златото от около 27 тона от Лондон, да изгони "крокодиловата концесия", да започне да натрупва злато и други активи /биткойни, юани, долари и др./ и да създаде реална "котва" за бъдещо привързване на българския лев, след разпадането на еврозоната /замаскиран опит за създаване на 4 ти райх! /, да се заеме с демографският проблем, свиване на административната тежест, електронизация, стратегии за оптимизиране на администрацията, реална децентрализация по оста София -провинция, дълбоки реформи в правораздавателната система!Задължително трябва да се сложи край на компрадорско-олигархичното задкулисното управление!Времето го налага, световния дневен ред е друг, а старият такъв няма да се върне"!И България е длъжна да намери своето место!Но това както се казва в поговорката „със стари к….и нов бардак не се прави!Обществото трява да намери нов елит, можещ и знаещ, необременен от тежко криминално минало, стъпващ на непреходните православни ценности!

    12:33 02.02.2026

Новини по градове:
