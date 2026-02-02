Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Павела Митова: Липсата на стабилeн кабинет струва на България 2,5 млрд. евро по ПВУ

Павела Митова: Липсата на стабилeн кабинет струва на България 2,5 млрд. евро по ПВУ

2 Февруари, 2026 18:43 890 35

  • павела митова-
  • липса-
  • стабилен кабинет-
  • загуби-
  • план за възстановяване и устойчивост

"В България няма криза с горивата“, подчерта Митова, като отрече твърденията, че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е купил „Лукойл“. По думите ѝ страната е избегнала сериозен риск, именно благодарение на навременните действия.

Павела Митова: Липсата на стабилeн кабинет струва на България 2,5 млрд. евро по ПВУ - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Липсата на стабилно правителство струва на България 2,5 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова, коментирайки продължаващата политическа криза и провалените опити за съставяне на кабинет в предаването „Денят на живо” по Nova News. По думите ѝ тези средства са обвързани с конкретни реформи, които страната ни не успява да реализира заради нестабилността и честата смяна на управления.
Митова коментира и консултациите при президента Илияна Йотова. Тя подчерта, че в настоящата ситуация има споделена отговорност. Според нея вината е резултат от „кашата с промените в Конституцията“ и т.нар. „домова книга“. Тя посочи, че отговорност носят както Йотова, така и политическите сили, участвали в изготвянето и приемането на спорните конституционни промени.

„Ние сме се доказали като партия, която търси сигурност и стабилност за бъдещото управление на страната“, заяви Митова. По думите ѝ ИТН се води от ясна политическа програма с десни икономически разбирания и ясно заявени ценности.
Тя подчерта, че партията ще се противопоставя на ЛГБТ пропагандата и че потенциалните партньори на ИТН трябва да споделят същите принципи. „Не можем да правим компромиси с ценностите си“, категорична бе тя.

Митова заяви, че тепърва предстои да се види какъв ще бъде евентуалният политически проект, свързван с Румен Радев. Особено внимание тя обърна на договора с турската компания „Боташ“, който, според нея, е един от най-проблемните. „Договорът е 13-годишен и без право на разтрогване. Трудно ми е да си представя как друга държава ще се съгласи да купува газ, който е два пъти по-скъп от конкурентните цени на пазара“, коментира депутатът. Тя добави, че българското общество е толкова изморено и отчаяно от политическата нестабилност, че е готово „да се втурне в нова посока, без да се замисли за целите и политиките“.

Митова защити бързото приемане в парламентарната комисия на закона за особен управител на „Лукойл“. Според нея това било наложително, за да не се стигне до затваряне на „Нефтохим" - Бургас и бензиностанциите в страната.

Тя обвини опозицията, че умишлено бавила процеса с цел да се провали правителството.

Митова коментира и темата за изборния процес и скенерите за гласуване. Тя уточни, че такива не са купени и няма как да бъдат купени без промени в Изборния кодекс. „Недоверието в изборите делегитимира самата власт“, предупреди тя. По думите ѝ се запазва 100% машинното гласуване, като скенерите сканират бюлетината двустранно, без никой да може да види за кого точно е гласувал избирателят. След сканирането бюлетината се поставя в запечатана урна, а при този процес няма как да има невалидна бюлетина. „Секционната комисия не брои и не попълва протоколи – човешкият фактор е напълно избегнат“, обобщи Митова.


България
  • 1 СКУМРИЯТА

    32 1 Отговор
    2,5 милиарда по малко откраднати. Това е успех за всички хора

    18:44 02.02.2026

  • 2 Ослепителна

    33 1 Отговор
    тъпота ! Болезнено ослепителна !

    18:45 02.02.2026

  • 3 Павела Немитова

    32 1 Отговор
    Ходи се подмий, ма пap цaл! Тъкмо няма да откранете и тия пари по прословутото ПВУ!

    Коментиран от #4

    18:46 02.02.2026

  • 4 Няма

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "Павела Немитова":

    измиване !

    18:47 02.02.2026

  • 5 Хмм

    18 0 Отговор
    кукувците както винагисамо за пари мислят, 20 млрд. заем иначе щяха да свалят правителството както свалиха на ПП-ДБ, тогава самият трифонов каза, защото няма пари

    18:48 02.02.2026

  • 6 Умен

    22 1 Отговор
    Тази да спре да дава акъла, а да върни хилядарките държавна пара дето профука. по измислени командировки.Срам нямате.

    18:49 02.02.2026

  • 7 славуцанка

    8 0 Отговор
    ако та праска евала му

    18:50 02.02.2026

  • 8 Дувааай!

    14 0 Отговор
    Ние от брюкселските пари нищо не взимаме.

    Взимате вие, мафията!

    18:50 02.02.2026

  • 9 Ами ти

    9 0 Отговор
    стабилна ли си?

    18:52 02.02.2026

  • 10 След изборите

    14 0 Отговор
    Тази Палава ще кърши снага само на...пилона...

    18:52 02.02.2026

  • 11 Д-р Гълъбова

    18 0 Отговор
    Митова,ти си едно голямо медицинско недорузомение!

    18:52 02.02.2026

  • 12 ЗуЗу

    9 0 Отговор
    От това ПВУ видях само едно лед улично осветление за 10г хаха

    Коментиран от #20

    18:57 02.02.2026

  • 13 Пилон

    9 0 Отговор
    Щом и танцуващите около мен взеха да се изхождат, работата не е добре

    18:58 02.02.2026

  • 14 ИСТИНАТА

    9 0 Отговор
    Вие и БСП се отекохте в канала за вечни времена !!

    19:00 02.02.2026

  • 15 Дедо

    7 1 Отговор
    Много я обичам тая Палава

    Коментиран от #27

    19:00 02.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бат Буци от Б.

    11 0 Отговор
    Яд ме е, ама многу ме е яд, едно чекмедже по малко, жалко

    19:02 02.02.2026

  • 18 ,, Да е жена,

    12 0 Отговор
    Жена е , да е сама , сама е ! Но ,, руса, русичка Е, но и глупавичка ще да Е!

    19:03 02.02.2026

  • 19 ,, Кога стана

    8 0 Отговор
    ,, Циганка, кога и почерне .. За?

    19:05 02.02.2026

  • 20 Има

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЗуЗу":

    хора, които и това не са видели. Късметлия такъв.

    19:07 02.02.2026

  • 21 6135

    12 0 Отговор
    Живея извън България и тази не съм в чувал. Да питам ли коя е или да не си губят времето и да приема, че е направила кариера в духовната музика?

    19:10 02.02.2026

  • 22 има такива наглеци

    2 0 Отговор
    скрийте се зулуси!!!

    19:30 02.02.2026

  • 23 Стоян

    8 0 Отговор
    Каквото и да говорите от ИТН, няма такова падение като вашето. Няма по голяма измяна от вашата. Дано не влезете в бъдещия парламент.

    Коментиран от #34

    19:31 02.02.2026

  • 24 Ами да

    1 3 Отговор
    Протестиращите да ги платят

    Коментиран от #28

    19:41 02.02.2026

  • 25 Мяу

    2 0 Отговор
    Става за търмъчене

    19:42 02.02.2026

  • 26 политическа чалга

    2 0 Отговор
    Пробитата сигурност на вота и експериментите с нови изборни технологи струват много, много повече! Само у нас парламентарните джуджета се имат за експерти по изборни системи и технологии, вероятно заради собствената си застрашеност от изпадане.😏

    19:43 02.02.2026

  • 27 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо":

    Ти си баба, не си дедо. Баба Яга!😄

    19:46 02.02.2026

  • 28 Да ти плати ДЕДО ти!

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами да":

    От мисирки акъл не събираме!

    19:47 02.02.2026

  • 29 123456

    1 0 Отговор
    долна куаба продажна

    19:56 02.02.2026

  • 30 Нелс

    2 0 Отговор
    Какво от това кифли?Напротив това са спасени пари да не ги окрадат майките на двата шопара Нека ги получат държави,които имат работеща правосъдна система и демокрация.Мафията няма да ги вземе тия пари и фирмите и.До народа нищо,среден пръст.Така,че супер е ,че няма да ги гепат.

    19:56 02.02.2026

  • 31 на тая

    1 0 Отговор
    повече и отива да се сбият за нея в някоя квартална кръчма отколкото на амбразурата...

    20:02 02.02.2026

  • 32 До Ком 30

    3 0 Отговор
    Не майките,а Шайките на двата мафиота със световен принос в наркотрафика и кражбите на бюджети.

    20:03 02.02.2026

  • 33 До Ком 30

    2 0 Отговор
    Не майките,а Шайките на двата мафиота със световен принос в наркотрафика и кражбите на бюджети.

    20:04 02.02.2026

  • 34 тошко африкански

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Стоян":

    поне субсидийка ще прилапаме!

    20:06 02.02.2026

  • 35 Гатьо Гатев

    0 0 Отговор
    Това инфантилно недоразумение е позор за цивилизацията..........

    20:11 02.02.2026

