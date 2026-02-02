Павела Митова: Липсата на стабилeн кабинет струва на България 2,5 млрд. евро по ПВУ

Липсата на стабилно правителство струва на България 2,5 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова, коментирайки продължаващата политическа криза и провалените опити за съставяне на кабинет в предаването „Денят на живо” по Nova News. По думите ѝ тези средства са обвързани с конкретни реформи, които страната ни не успява да реализира заради нестабилността и честата смяна на управления.
Митова коментира и консултациите при президента Илияна Йотова. Тя подчерта, че в настоящата ситуация има споделена отговорност. Според нея вината е резултат от „кашата с промените в Конституцията“ и т.нар. „домова книга“. Тя посочи, че отговорност носят както Йотова, така и политическите сили, участвали в изготвянето и приемането на спорните конституционни промени.
„Ние сме се доказали като партия, която търси сигурност и стабилност за бъдещото управление на страната“, заяви Митова. По думите ѝ ИТН се води от ясна политическа програма с десни икономически разбирания и ясно заявени ценности.
Тя подчерта, че партията ще се противопоставя на ЛГБТ пропагандата и че потенциалните партньори на ИТН трябва да споделят същите принципи. „Не можем да правим компромиси с ценностите си“, категорична бе тя.
Митова заяви, че тепърва предстои да се види какъв ще бъде евентуалният политически проект, свързван с Румен Радев. Особено внимание тя обърна на договора с турската компания „Боташ“, който, според нея, е един от най-проблемните. „Договорът е 13-годишен и без право на разтрогване. Трудно ми е да си представя как друга държава ще се съгласи да купува газ, който е два пъти по-скъп от конкурентните цени на пазара“, коментира депутатът. Тя добави, че българското общество е толкова изморено и отчаяно от политическата нестабилност, че е готово „да се втурне в нова посока, без да се замисли за целите и политиките“.
Митова защити бързото приемане в парламентарната комисия на закона за особен управител на „Лукойл“. Според нея това било наложително, за да не се стигне до затваряне на „Нефтохим" - Бургас и бензиностанциите в страната.
Тя обвини опозицията, че умишлено бавила процеса с цел да се провали правителството. „В България няма криза с горивата“, подчерта Митова, като отрече твърденията, че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е купил „Лукойл“. По думите ѝ страната е избегнала сериозен риск, именно благодарение на навременните действия.
Митова коментира и темата за изборния процес и скенерите за гласуване. Тя уточни, че такива не са купени и няма как да бъдат купени без промени в Изборния кодекс. „Недоверието в изборите делегитимира самата власт“, предупреди тя. По думите ѝ се запазва 100% машинното гласуване, като скенерите сканират бюлетината двустранно, без никой да може да види за кого точно е гласувал избирателят. След сканирането бюлетината се поставя в запечатана урна, а при този процес няма как да има невалидна бюлетина. „Секционната комисия не брои и не попълва протоколи – човешкият фактор е напълно избегнат“, обобщи Митова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
