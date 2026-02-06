Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Българите изхвърлят храна за 9 млрд. евро годишно

Българите изхвърлят храна за 9 млрд. евро годишно

6 Февруари, 2026 07:49 1 108 29

  • изхвърляне-
  • храна-
  • загуби

Хранителните загуби са 57% от изхвърлената храна или малко над 347.7 млн. кг, още преди да бъде закупена и изобщо консумирана – в хранителната индустрия

Българите изхвърлят храна за 9 млрд. евро годишно - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В България общото тегло изхвърлена храна надхвърля 614 млн. кг годишно. Това показва анализ на Климатека, изготвен от Асен Ненов. Той е еколог, учил биотехнологии, занимавал се с изчислителна биология и биоинформатика в Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) към БАН.

Хранителните загуби са 57% от изхвърлената храна или малко над 347.7 млн. кг, още преди да бъде закупена и изобщо консумирана – в хранителната индустрия, например в производството (10%), преработката (23%), търговия и дистрибуция (6%) и ресторанти (16%).

От магазина до кофата: ролята на домакинствата

След покупката на храната домакинствата добавят 267 млн. кг. (43%) хранителни отпадъци, което значи, че средно българинът за една година изхвърля около 41 кг храна.

Забелязва се и положителна тенденция: докато хранителните загуби нямат съществена промяна през годините, отпадъците от домакинствата намаляват с близо 30% – от 58 кг/човек през 2020 г. до 41 кг/човек през 2022 г.

Колко ни струва това – икономически и социално

Тези колосални загуби имат и финансово изражение – общият обем изхвърлена храна се оценява на над 9 млрд. евро. годишно за икономиката на страната, а за потребителите – около 300 евро годишна загуба на домакинство под формата на изхвърлена храна.

Споменавайки финансовото изражение на хранителните отпадъци и загуби, не трябва да забравяме и социалният контекст, който дори изостря проблема: В България около 1.5 млн. души са в риск от бедност, а 21.7% са под линията на бедност, пише Климатека.

Несигурност, не безхаберие

Голяма част от хранителния отпадък в домакинствата не произтича от съзнателно разхищение, а от липса на яснота и увереност при вземането на ежедневни потребителски решения. Например етикетирането на годността на храните.

“Най-добър до“ ≠ “срок на годност" Какво се случва когато потребителите не знаят каква е разликата в значението на двата вида етикетиране на срока на годност на храните, които звучат почти еднакво, но казват доста различни неща?

Потребителското им поведение може да увеличи техния хранителен отпадък: като изхвърлят продукти като брашно, ориз, леща, захар, сол… Как става това? С "най-добър до“ се означава датата, до която храната запазва своето очаквано добро качество, вкус, аромат и вид. След обозначения срок тя все още е безопасна за консумация при условие, че са спазени инструкциите за съхранение и опаковката не е повредена. Със "срок на годност“ се обозначава датата, до която храната може да бъде консумирана безопасно. След тази дата, месото, млечните и рибата могат да са опасни за здравето, затова е добре стриктно да спазваме срокът на годност и да не консумираме млечни, месо или риба с изтекъл срок на годност.

Глобалният контекст: защо хранителният отпадък е климатичен проблем

В световен мащаб над 1 млрд. тона храна се изхвърля всяка година без да бъде консумирана – това е около 1/3 от цялата произведена храна в света.

Установено е, че около 8% от световните емисии на парникови газове се отделят именно от хранителните отпадъци на човека. Но климатичният ефект започва много преди депонирането: изхвърлената храна означава напразно използвани хектари земя; изпомпвана и транспортирана вода за напояване; вложена енергия за отглеждане, поддръжка, бране, съхранение, преработка, транспорт; приложени биоциди и торове и т.н.

Ако този отпадък се компостира, може да бъде произведена почва, без да се навреди на природата. Но когато органичната материя се депонира – какъвто е масовият случай – тя отделя повече парникови газове, допринасящи за изменението на климата при разграждането си в анаеробни условия.

Важно е да отбележим, че към парниковите емисии от депонирането на изхвърлената храна се добавя и въглеродният отпечатък от производството на всяка една от съставките (включително опаковката и транспортирането на тези съставки), нужни за създаването, опаковането и транспорта на всички агрохимикали и торове, използвани масово в конвенционалните земеделски практики.

Същевременно намаляването на хранителните отпадъци е сред най-бързите и резултатни мерки с климатичен ефект. Редуцирането им предотвратява отделянето на емисии парникови газове от депата, намалява ненужното ползване на големи площи земя и необходимостта от нови ресурси. В същото време спасената от кофата годна за консумация храна дава безплатен и годен ресурс за социална подкрепа на уязвими групи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знайко

    7 28 Отговор
    После да ни плаче някои че българина е беден. Виждал съм бедни хора те не изхвърлят храна.

    Коментиран от #6, #8, #11

    07:55 06.02.2026

  • 2 лъжа

    30 5 Отговор
    само слугите на сорос имат тази възможност

    07:55 06.02.2026

  • 3 Георги

    37 2 Отговор
    е то половината се пада на телевизионните готварски състезания

    07:57 06.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Боклуците в чуждите вериги предизвикват рак.За 30 години болните от рак са се удвоили.350 000 е огромно число за 6 млн.

    07:58 06.02.2026

  • 5 Иван

    33 2 Отговор
    Каква е тази простотия измислят какво ли не само и само да има новина

    07:59 06.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Изхвърлят

    28 1 Отговор
    Защото купуват пакетиран боклук, който е изхвърлен от някой друг, в опаковка. Затова се хвърля. Отваряш го и смърди....вече развалено, маа в срок

    08:01 06.02.2026

  • 10 Нено Асенов

    21 0 Отговор
    Аман от изчислители- еколози!
    Видяхме еколозите от Петрохан! Една зелена привидно угодна маска и едно " не Богу угодно дело"

    08:07 06.02.2026

  • 11 Бедните

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Знайко":

    изхвърлят, за това са бедни

    08:15 06.02.2026

  • 12 Значи

    9 1 Отговор
    са се ояли !

    08:24 06.02.2026

  • 13 воденМАДАГАВУР

    19 3 Отговор
    Това явно е вярно , а и вече знаем , КОЙ е намирал тази хвърлена храна и я е изяждал !
    Като видим олято-заоблените и прехвърлили нормата тела на двамата ШИШКОВЦИ , на всеки му става ясно кои са изяли хвърлената храна !

    08:25 06.02.2026

  • 14 Да хвърлете храната в морето и реките

    14 0 Отговор
    И ще има много риба

    08:37 06.02.2026

  • 15 Дрън дрън

    17 2 Отговор
    Ами авторът да я събира и ето ти 9 мрд в бюджета. Въпрос към автора: ако един продукт е развален и негоден за храна, той храна ли е?

    Коментиран от #21

    08:38 06.02.2026

  • 16 9 млрд. евро годишно ???!!!!!

    14 0 Отговор
    Маромааа, ми си р к еее, ти знаеш ли какво пишеш ма а а а а ?!!!!

    08:44 06.02.2026

  • 17 Хаерлия

    6 0 Отговор
    да е....

    08:51 06.02.2026

  • 18 Анонимен

    8 0 Отговор
    Много му е скъпа храната на българина и затова я изхвърля

    08:56 06.02.2026

  • 19 глух

    16 1 Отговор
    Кой е теглел и ли виждал калка храна се е изхвърлила?ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ НА ТЪПИ МИСИРКИ .

    08:57 06.02.2026

  • 20 Павел Пенев

    9 2 Отговор
    Това са боклуци в опаковки под формата на хранителни продукти. БАБХ трябва да забрани вносни хранителни продукти да се продават в големите вериги в опаковки по 0,50, 0,70, 0,80 гр. Тези грамажи могат да служат за дегустация и ценова спекулация а не за нормално хранене. Освен това КЗП да провери защо всички цени в еврейските големи вериги Лидл,Кауфланд,Билла и Метро завършват на 9,99 ? Как се получава това? Според мен това е спекулация и грабеж на населението, но ефективен контрол няма от страх на контролните органи,че ще останат без работа.

    08:57 06.02.2026

  • 21 Анонимен

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дрън дрън":

    Ами трябва да имаш глава на раменете и да купуваш толкова колкото ти трябва

    09:00 06.02.2026

  • 22 Факт

    7 0 Отговор
    То половината от магазина си е за боклука

    09:15 06.02.2026

  • 23 Пълни глупости

    3 0 Отговор
    Не може да съдиш по това колко килограма боклук се изхвърля Все пак не всичко от храната се яде като кокали кожи карантии опаковки

    Коментиран от #24

    09:25 06.02.2026

  • 24 Едно време(при Соца)

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пълни глупости":

    Всичко се оползотворяеаше ! Имаше домашни животни , свине кокошки кучета!

    09:33 06.02.2026

  • 25 Налудник

    6 0 Отговор
    Канцерогенните боклуци, които се изхвърлят, не са "храна".

    09:36 06.02.2026

  • 26 Левски

    6 0 Отговор
    Пишете: някои от българите изхвърлят храна:. Аз храна не изхвърлям. Колкото готвим, толкова ядем.

    10:14 06.02.2026

  • 27 Баце

    5 0 Отговор
    ГМО и алхимични бъркочи ДА, но храна НЕ

    10:16 06.02.2026

  • 28 варненски пенсионер

    5 0 Отговор
    не българите, а търговците ! след неколкократно сменяне на етикетите ги пускат с лека промоцийка, след това - в кофите !

    10:37 06.02.2026

  • 29 не всички

    0 0 Отговор
    елате ми вижте хладилника-БЯЛА ТИШИНА

    14:59 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове