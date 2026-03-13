Новини
Енергийната комисия прави нов опит да разгледа промените в закона за ВЕИ

Енергийната комисия прави нов опит да разгледа промените в закона за ВЕИ

13 Март, 2026 07:48 984 13

  • енергийна комисия-
  • трайчо трайков-
  • веи-
  • павела митова

В сряда темата предизвика спор в парламента

Енергийната комисия прави нов опит да разгледа промените в закона за ВЕИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Енергийната комисия ще направи нов опит да разгледа промените в Закона за енергията от възобновяеми източници. Приемането на текстовете е важно за страната ни, тъй като е обвързано с получаването на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

В сряда темата предизвика спор в парламента, след като служебният енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че председателят на ресорната комисия Павела Митова е отказала да свика заседание на комисията. Въпреки това часове по-късно заседание беше свикано, което обаче не събра нужния кворум, а така заложените близо половин милиард евро останаха под въпрос.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Те тези

    18 0 Отговор
    Комисии преминават много бързо, и после носим нови часовници за по 30 000€ .

    07:51 13.03.2026

  • 3 Тия корумпирани комисийки, да бъдат

    18 0 Отговор
    разпускани вече

    07:51 13.03.2026

  • 4 бла бла

    16 0 Отговор
    30-35 секунди и тая ги е приключила

    07:57 13.03.2026

  • 5 ЗРИТЕЛ

    12 0 Отговор
    В ИМЕТО НА НАРОДА, НО НИКОГА ЗА НАРОДА....

    08:01 13.03.2026

  • 6 Какво

    15 1 Отговор
    е това куче ?

    08:09 13.03.2026

  • 7 На тия боклуци

    12 0 Отговор
    зорът им е само да докопат и откраднат 437 000 000 левро.

    08:09 13.03.2026

  • 8 пешо

    12 0 Отговор
    тия боклуци докога ще са в парламента

    Коментиран от #13

    08:17 13.03.2026

  • 9 Вместо да изградят

    5 0 Отговор
    ел. инфраструктура на границата между Австрия и Германия, заради липсата й цяла Югоизточна Европа страда от по-високи цени, тъй като Австрия не иска, проектът не я засяга и струва милиарди, тя ни отпуска дерогации, които ни принудиха да приемаме осъдените й мигранти. 470 милиона струва 3 държави да ги вложат в ел. инфраструктура, ако се договорят. Другото е строеж на Белене. Като няма вятър какви ВЕИ-та. В Територията 6 месеца е зима, тъмно и без вятър. Германия се връща към АЕЦ. Ние нови реактори и оборудване в калта 14 години. Нямат наяждане лобитата. Оставаме без АЕЦ до 5-6 години, тази година ТЕЦ-овете спасиха положението, вместо да намалят квотите, оскъпяващи 70 лв. до 200 лв. мегаватчас, чиито увеличения подписа Василев по ПВУ, заедно с борса ток по ПВУ за домакинствата, че и печалбите на АЕЦ взеха, да нарисуват дефицита.

    08:23 13.03.2026

  • 10 хихи

    11 0 Отговор
    а пък Тошко Африкански, като й гледа Еърбеците, му светят очите като "на стар Зил фаровете"

    Коментиран от #12

    08:25 13.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    Още седмица ще търпим нищожествата от ИТН за съжаление !

    09:10 13.03.2026

