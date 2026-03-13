Енергийната комисия прави нов опит да разгледа промените в закона за ВЕИ

Енергийната комисия ще направи нов опит да разгледа промените в Закона за енергията от възобновяеми източници. Приемането на текстовете е важно за страната ни, тъй като е обвързано с получаването на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.
В сряда темата предизвика спор в парламента, след като служебният енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че председателят на ресорната комисия Павела Митова е отказала да свика заседание на комисията. Въпреки това часове по-късно заседание беше свикано, което обаче не събра нужния кворум, а така заложените близо половин милиард евро останаха под въпрос.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Те тези
07:51 13.03.2026
3 Тия корумпирани комисийки, да бъдат
07:51 13.03.2026
4 бла бла
07:57 13.03.2026
5 ЗРИТЕЛ
08:01 13.03.2026
6 Какво
08:09 13.03.2026
7 На тия боклуци
08:09 13.03.2026
8 пешо
Коментиран от #13
08:17 13.03.2026
9 Вместо да изградят
08:23 13.03.2026
10 хихи
Коментиран от #12
08:25 13.03.2026
13 Така е
До коментар #8 от "пешо":Още седмица ще търпим нищожествата от ИТН за съжаление !
09:10 13.03.2026