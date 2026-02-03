Координационният център за еврото: Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обращение

Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обращение. Това обяви на брифинг Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за еврото, цитиран от bTV. В Български пощи са осъществени 27 хил. операции на обща стойност от 50 млн. лв. през 2025 г. и през януари 2026 – 92 хил. операции за над 140 млн. лв.
„Трябва да призова и търговците, и разни хора, които имат нужда – да не приемат пощите като банки, банковата система е достатъчно боеспособна да поеме целия трафик. На практика пощите се занимават с нещо, което не им е свойствена дейност“, каза Иванов.
Месечната инфлация е 0,7%, а годишната - 3,6%. Иванов коментира още, че има тренд на поскъпване при кашкавала (0,20 евро), сиренето (0,15 евро), маслото (0,15 евро).
Относно проверките: През изминалата седмица от КЗП са инспектирали 282 търговци, при 10 са констатирани нарушения, съставени са 7 акта. Проверявани са хранителни стоки, паркинги аптеки, училищни столове – по постъпили сигнали. Най-честите сигнали са за неправилно превалутиране и необосновано увеличение на цените.
От 1.10.2025 г. до 28.01.2026 г. НАП са извършили над 6000 проверки, съставени са над 350 акта за нарушения. Санкциите са в размер на над 192 хил. евро.
От началото на годината в МВР са регистрирани 78 случая на фалшиво евро. През последната седмица на януари са установени нови 12 случая за прокарване в обращение на неистински евро банкноти. Иззети са 9 бр. банкноти с номинал от 10 евро, 6 – от 20 евро, 4 – от 100 евро и една банкнота от 200 евро.
Той припомни, че от 1 февруари единственото законно разплащателно средство у нас е еврото. Левове могат да се обменят безплатно до юни в търговските банки и пощенските клонове, а в БНБ – безсрочно.
Двойното обозначение на цените остава до 8 август.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Макя ви
Коментиран от #34
13:09 03.02.2026
2 Оракула от Делфи
Къде е , останалата сума от неизтеглените левове ???
Коментиран от #6, #12
13:10 03.02.2026
3 провинциалист
13:10 03.02.2026
4 Бабичка от Възраждане
Коментиран от #16
13:11 03.02.2026
5 Последния Софиянец
13:11 03.02.2026
6 Отива в джобовете им.
До коментар #2 от "Оракула от Делфи":След обмяната.
13:13 03.02.2026
7 Проклятието винаги достига
13:13 03.02.2026
8 Последния Софиянец
13:15 03.02.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11
13:15 03.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ми то напрао не се търпи
13:16 03.02.2026
12 оня с коня
До коментар #2 от "Оракула от Делфи":Питаш за да се докопаш до тях и да ги откраднеш?А Маска за лицето имаш ли бе Аланколу,или дори и това нямаш щото нямаш пари да си я купиш?
Коментиран от #30
13:16 03.02.2026
13 Голем смех
13:17 03.02.2026
14 000
13:21 03.02.2026
15 Лютви Местан
Коментиран от #27
13:23 03.02.2026
16 Мурка
До коментар #4 от "Бабичка от Възраждане":продадохме Я
13:25 03.02.2026
17 Тоя най от дясно
13:25 03.02.2026
18 Отледана еничерска сган
13:25 03.02.2026
19 Хасковски каунь
13:25 03.02.2026
20 Никой
Дано не е така - но бедността е в пъти по-силна или по вече - от и при социализма.
13:34 03.02.2026
21 ДрайвингПлежър
13:35 03.02.2026
22 Пишете пълни глупости
Коментиран от #23
13:41 03.02.2026
23 провинциалист
До коментар #22 от "Пишете пълни глупости":Прочети внимателно заглавието, защото заглавието точно това казва.
Коментиран от #25
13:43 03.02.2026
24 Нито месечната инфлация е 0,7%
13:43 03.02.2026
25 заглавието точно това казва
До коментар #23 от "провинциалист":Но определено не е истина! И не е вярно.... от БНБ други цифри казваха но и те също не бяха верни ...
13:45 03.02.2026
26 Ясно трябва да се каже и да се осъзнае,
Коментиран от #29
13:50 03.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Това и при СССР го нямаше
Всяка социалистическа страна имаше свои пари в обращение а в България и долари за КореКома
Сега всичко се унифицира за да е по евтино
А евро стотинките центове почти не се различават по цвят
Ще се мъчат пенсионерите да гледат евроцентовете
13:53 03.02.2026
29 Тея съвсем се
До коментар #26 от "Ясно трябва да се каже и да се осъзнае,":объркаха в лъжите си обаче...... 75% от левовете - 7,7 млрд лв . .... Лъжат яко за да излезе че са колкото пуснатите евра. Просто покъртителна подлост и олигофрения....
13:54 03.02.2026
30 Оракула от Делфи
До коментар #12 от "оня с коня":Маска... на лицето ???
В кой век , живееш...???
13:56 03.02.2026
31 Не се крии
13:57 03.02.2026
32 Шопо
13:57 03.02.2026
33 32 милиарда официално са по д. на БНБ
13:58 03.02.2026
34 Постепенно и еврата ще бъдат изтеглени
До коментар #1 от "Макя ви":По естествен път - просто ще свършат.
Коментиран от #38
13:58 03.02.2026
35 Малоумни кратуни
14:03 03.02.2026
36 Абе тоя Владимир Иванов
14:05 03.02.2026
37 Мола психиатрията
14:07 03.02.2026
38 Теглене в кеш
До коментар #34 от "Постепенно и еврата ще бъдат изтеглени":И тва е
14:11 03.02.2026
39 е..........
14:12 03.02.2026
40 Владко патладжана
14:13 03.02.2026