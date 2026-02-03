Координационният център за еврото: Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обращение

Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обращение. Това обяви на брифинг Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за еврото, цитиран от bTV. В Български пощи са осъществени 27 хил. операции на обща стойност от 50 млн. лв. през 2025 г. и през януари 2026 – 92 хил. операции за над 140 млн. лв.

„Трябва да призова и търговците, и разни хора, които имат нужда – да не приемат пощите като банки, банковата система е достатъчно боеспособна да поеме целия трафик. На практика пощите се занимават с нещо, което не им е свойствена дейност“, каза Иванов.

Месечната инфлация е 0,7%, а годишната - 3,6%. Иванов коментира още, че има тренд на поскъпване при кашкавала (0,20 евро), сиренето (0,15 евро), маслото (0,15 евро).

Относно проверките: През изминалата седмица от КЗП са инспектирали 282 търговци, при 10 са констатирани нарушения, съставени са 7 акта. Проверявани са хранителни стоки, паркинги аптеки, училищни столове – по постъпили сигнали. Най-честите сигнали са за неправилно превалутиране и необосновано увеличение на цените.

От 1.10.2025 г. до 28.01.2026 г. НАП са извършили над 6000 проверки, съставени са над 350 акта за нарушения. Санкциите са в размер на над 192 хил. евро.

От началото на годината в МВР са регистрирани 78 случая на фалшиво евро. През последната седмица на януари са установени нови 12 случая за прокарване в обращение на неистински евро банкноти. Иззети са 9 бр. банкноти с номинал от 10 евро, 6 – от 20 евро, 4 – от 100 евро и една банкнота от 200 евро.

Той припомни, че от 1 февруари единственото законно разплащателно средство у нас е еврото. Левове могат да се обменят безплатно до юни в търговските банки и пощенските клонове, а в БНБ – безсрочно.

Двойното обозначение на цените остава до 8 август.