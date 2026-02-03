Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Координационният център за еврото: Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обращение

3 Февруари, 2026 13:06

Месечната инфлация е 0,7%, а годишната - 3,6%.Владимир Иванов коментира още, че има тренд на поскъпване при кашкавала (0,20 евро), сиренето (0,15 евро), маслото (0,15 евро).  

Координационният център за еврото: Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обращение - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обращение. Това обяви на брифинг Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за еврото, цитиран от bTV. В Български пощи са осъществени 27 хил. операции на обща стойност от 50 млн. лв. през 2025 г. и през януари 2026 – 92 хил. операции за над 140 млн. лв.

„Трябва да призова и търговците, и разни хора, които имат нужда – да не приемат пощите като банки, банковата система е достатъчно боеспособна да поеме целия трафик. На практика пощите се занимават с нещо, което не им е свойствена дейност“, каза Иванов.

Месечната инфлация е 0,7%, а годишната - 3,6%. Иванов коментира още, че има тренд на поскъпване при кашкавала (0,20 евро), сиренето (0,15 евро), маслото (0,15 евро).

Относно проверките: През изминалата седмица от КЗП са инспектирали 282 търговци, при 10 са констатирани нарушения, съставени са 7 акта. Проверявани са хранителни стоки, паркинги аптеки, училищни столове – по постъпили сигнали. Най-честите сигнали са за неправилно превалутиране и необосновано увеличение на цените.

От 1.10.2025 г. до 28.01.2026 г. НАП са извършили над 6000 проверки, съставени са над 350 акта за нарушения. Санкциите са в размер на над 192 хил. евро.

От началото на годината в МВР са регистрирани 78 случая на фалшиво евро. През последната седмица на януари са установени нови 12 случая за прокарване в обращение на неистински евро банкноти. Иззети са 9 бр. банкноти с номинал от 10 евро, 6 – от 20 евро, 4 – от 100 евро и една банкнота от 200 евро.

Той припомни, че от 1 февруари единственото законно разплащателно средство у нас е еврото. Левове могат да се обменят безплатно до юни в търговските банки и пощенските клонове, а в БНБ – безсрочно.

Двойното обозначение на цените остава до 8 август.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макя ви

    19 2 Отговор
    И цените с по 10-20% до 50% нагоре. За да имат тия европейски заплати.

    Коментиран от #34

    13:09 03.02.2026

  • 2 Оракула от Делфи

    9 1 Отговор
    Въпрос за един милион лева???

    Къде е , останалата сума от неизтеглените левове ???

    Коментиран от #6, #12

    13:10 03.02.2026

  • 3 провинциалист

    16 3 Отговор
    Собствената валута е кръвта на собствената икономика. В момента 75% от кръвта на българската икономика е източена.

    13:10 03.02.2026

  • 4 Бабичка от Възраждане

    7 6 Отговор
    Ся ко да викаме?

    Коментиран от #16

    13:11 03.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Глупости! Парите в брой в хората са 30 млрд.

    13:11 03.02.2026

  • 6 Отива в джобовете им.

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оракула от Делфи":

    След обмяната.

    13:13 03.02.2026

  • 7 Проклятието винаги достига

    14 4 Отговор
    Значи 25% неизпълнение на задачата, която беше поставена в безумно кратък срок срещу интересите на гражданите. Всички участници в този пладнешки грабеж ще си платят цената, без значение дали са вярващи или не!

    13:13 03.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Грешка в статията.От 31 млрд са останали в обръщение 7,7 млрд лв.

    13:15 03.02.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 10 Отговор
    купувайте си цигари , че скачат , копеи!!ще умра от КЕФ да избягате в РФ-рая на земята

    Коментиран от #11

    13:15 03.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ми то напрао не се търпи

    13:16 03.02.2026

  • 12 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Оракула от Делфи":

    Питаш за да се докопаш до тях и да ги откраднеш?А Маска за лицето имаш ли бе Аланколу,или дори и това нямаш щото нямаш пари да си я купиш?

    Коментиран от #30

    13:16 03.02.2026

  • 13 Голем смех

    7 9 Отговор
    А копейкаджиите още реват, че лева щял да се върне.... :) хахахахааххахахаахахаа

    13:17 03.02.2026

  • 14 000

    4 3 Отговор
    Как сте рая добре ли сте като минете ппез касите? Още по-хубаво ще ви става!

    13:21 03.02.2026

  • 15 Лютви Местан

    3 1 Отговор
    7,7 млрд. какво? Индийски рупии, филипинско песо или панамско балбоа? Можете ли да бъдете екзактни в изказа си?

    Коментиран от #27

    13:23 03.02.2026

  • 16 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бабичка от Възраждане":

    продадохме Я

    13:25 03.02.2026

  • 17 Тоя най от дясно

    6 2 Отговор
    Е най голямата мента. Лъжи манипулира констатира и накрая всичко на обратно. МУШИКИ и не им вярвам. А другите 25% Дека са!?!¡. ДО ИЗПИРАТ СЕ ПРЕЗ молове служби БАНКИ. И НАКРАЯ ВСИЧКО Е НА РЕД ПАРИТЕ НА КРАДЦИТЕ СА ПРЕВАЛУТИРНИ ДО ЕВРО ЦЕНТЧЕ.

    13:25 03.02.2026

  • 18 Отледана еничерска сган

    6 1 Отговор
    Аман от идиоти слугуващи на Брщкселските евврогей неолиберална вакханлия!!!

    13:25 03.02.2026

  • 19 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Какви мерки взехте кауни !

    13:25 03.02.2026

  • 20 Никой

    3 1 Отговор
    То този Европейски съюз - няма бъдеще.

    Дано не е така - но бедността е в пъти по-силна или по вече - от и при социализма.

    13:34 03.02.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Кое беше нередното в коментара? Не може да има съдебно преследване за предателите ли? Не може да се търси отговорност за нанесените щети? Или истината за провала на еврото е неудобна?! Как бързо бързо послушните замазват! ХАЙДЕ СПОДЕЛЕТЕ КОЕ БОДЕ?!

    13:35 03.02.2026

  • 22 Пишете пълни глупости

    2 1 Отговор
    7,7 млрд. изтеглени, НЕ са 75% от левовете в обращение ! Кой го казва това? Някой мозък от БНБ ли ?

    Коментиран от #23

    13:41 03.02.2026

  • 23 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пишете пълни глупости":

    Прочети внимателно заглавието, защото заглавието точно това казва.

    Коментиран от #25

    13:43 03.02.2026

  • 24 Нито месечната инфлация е 0,7%

    7 1 Отговор
    Нито годишната е 3,6% ! Аман от лъжливи нищожества

    13:43 03.02.2026

  • 25 заглавието точно това казва

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "провинциалист":

    Но определено не е истина! И не е вярно.... от БНБ други цифри казваха но и те също не бяха верни ...

    13:45 03.02.2026

  • 26 Ясно трябва да се каже и да се осъзнае,

    3 1 Отговор
    че за последните 6-7 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    Коментиран от #29

    13:50 03.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Това и при СССР го нямаше

    2 1 Отговор
    Всички соц страни да са с рубли
    Всяка социалистическа страна имаше свои пари в обращение а в България и долари за КореКома
    Сега всичко се унифицира за да е по евтино
    А евро стотинките центове почти не се различават по цвят
    Ще се мъчат пенсионерите да гледат евроцентовете

    13:53 03.02.2026

  • 29 Тея съвсем се

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ясно трябва да се каже и да се осъзнае,":

    объркаха в лъжите си обаче...... 75% от левовете - 7,7 млрд лв . .... Лъжат яко за да излезе че са колкото пуснатите евра. Просто покъртителна подлост и олигофрения....

    13:54 03.02.2026

  • 30 Оракула от Делфи

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Маска... на лицето ???

    В кой век , живееш...???

    13:56 03.02.2026

  • 31 Не се крии

    0 0 Отговор
    Излиза че има 15% черни пари и няма как да се изперат.

    13:57 03.02.2026

  • 32 Шопо

    1 1 Отговор
    Това означава че 25% от Българите очакват ЕС да се разпадне и Лева да се върне.

    13:57 03.02.2026

  • 33 32 милиарда официално са по д. на БНБ

    2 0 Отговор
    7,7 млрд. 75% от тях ли са? А? А обяснете я тая математика

    13:58 03.02.2026

  • 34 Постепенно и еврата ще бъдат изтеглени

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Макя ви":

    По естествен път - просто ще свършат.

    Коментиран от #38

    13:58 03.02.2026

  • 35 Малоумни кратуни

    1 0 Отговор
    Ама до един на снимката ....

    14:03 03.02.2026

  • 36 Абе тоя Владимир Иванов

    2 0 Отговор
    Нормален ли е? Кви глупости дрънка тоя човек. То една верна цифра дори няма

    14:05 03.02.2026

  • 37 Мола психиатрията

    2 0 Отговор
    Сезирайте се и действайте... Само ТЕЛК не им давайте

    14:07 03.02.2026

  • 38 Теглене в кеш

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Постепенно и еврата ще бъдат изтеглени":

    И тва е

    14:11 03.02.2026

  • 39 е..........

    2 0 Отговор
    Този е слънчасал посред зима.

    14:12 03.02.2026

  • 40 Владко патладжана

    0 0 Отговор
    Голяма служба, велико наблюдение п авеню эт гении. Как я има още тая оглозгона държава, не е верно просто. Пари се хвърлят на вятъра, а за обикновения човек няма милост за нищо.

    14:13 03.02.2026

