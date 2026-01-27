Новини
България »
Всички градове »
Координационният център за еврото: 2/3 от левовете са изтеглени от обращение

Координационният център за еврото: 2/3 от левовете са изтеглени от обращение

27 Януари, 2026 11:41 332 2

  • координационен център за еврото-
  • левове-
  • обращение

В периода 16-22 януари КЗП е извършила 370 броя проверки по Закона за въвеждане на еврото. Съставени са 17 акта за установени нарушения, 5 наказателни постановления

Координационният център за еврото: 2/3 от левовете са изтеглени от обращение - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тази седмица приключва едномесечния период по въвеждане на еврото и периодът с паралелно използване на лева и еврото. Много се говори за България за това какво е усещане за скъпо – нека всички бъдем рационални и да имаме повече информация и за цените, и валутата. Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, цитиран от novini.bg.
„Има достатъчно информация за това какво представляват евробанкнотите, и за цените на храните на едро и дребно. Нека бъдем рационални в избора си. Пазарът в България е в добра кондиция и от нашето участие зависи колко по-рационален би могъл да бъде. Нека не даваме ухо на информации, които не са проверени“, призова той.

От 1 февруари разплащанията ще се осъществяват само в евро: „Нека не се изчаква последния момент за набавяне на евро. Останалите левови банкноти и монети, без паника, може да си ги смени в следващите месеци.“

По думите му изземането на левовете върви добре. 67% от левовата наличност е прибрана. Това са 2/3 от масата левове, които е издала БНБ. 10 млрд. лева остават в обращение.
От 19 до 23 януари са осъществени над 24 000 операции в „Български пощи“ за 47 млн. лв.

Призовават се търговците да не обменят пари в пощенските клонове в малките населени места, тъй като капацитетът в пощите е съобразен с населението. Пощите не са банки и не бива да се очаква от тях това обслужване, което има в банките.

В периода 16-22 януари КЗП е извършила 370 броя проверки по Закона за въвеждане на еврото. Съставени са 17 акта за установени нарушения, 5 наказателни постановления. Проверките са обхванали хранителни стоки, паркинги, аптеки, купони за училищни столове и др.
Има устойчив спад на получените жалби. От 3000 в първата седмица, в момента са под 900.

В НАП жалбите също намаляват. За последната седмица са извършени 1441 проверки, проверени са 394 хранителни магазина, 30 фризьорски и козметични салона, 11 хотела, 30 паркинга, 15 фитнес центъра. До момента са издадени наказателни постановления за 185 000 евро.

Данните са като тези в Хърватия при въвеждането на еврото в страната.

Иванов напомни, че 200 евро е законно платежно средство и никой няма основание да откаже плащането с такава банкнота. Не е обаче приемливо да се нарушава правилото за добросъвестност, когато клиент иска да "използва" търговеца като чейндж бюро.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    3 0 Отговор
    "Нека бъдем рационални в избора си. " - ами, народът рационално беше против еврозоната в този момент.

    11:55 27.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Междувременно в магазините масово изпитват трудности да връщат в евро, като вече става трудно да връщат и в лева!

    11:58 27.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол