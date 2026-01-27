Координационният център за еврото: 2/3 от левовете са изтеглени от обращение

Тази седмица приключва едномесечния период по въвеждане на еврото и периодът с паралелно използване на лева и еврото. Много се говори за България за това какво е усещане за скъпо – нека всички бъдем рационални и да имаме повече информация и за цените, и валутата. Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, цитиран от novini.bg.

„Има достатъчно информация за това какво представляват евробанкнотите, и за цените на храните на едро и дребно. Нека бъдем рационални в избора си. Пазарът в България е в добра кондиция и от нашето участие зависи колко по-рационален би могъл да бъде. Нека не даваме ухо на информации, които не са проверени“, призова той.

От 1 февруари разплащанията ще се осъществяват само в евро: „Нека не се изчаква последния момент за набавяне на евро. Останалите левови банкноти и монети, без паника, може да си ги смени в следващите месеци.“

По думите му изземането на левовете върви добре. 67% от левовата наличност е прибрана. Това са 2/3 от масата левове, които е издала БНБ. 10 млрд. лева остават в обращение.

От 19 до 23 януари са осъществени над 24 000 операции в „Български пощи“ за 47 млн. лв.

Призовават се търговците да не обменят пари в пощенските клонове в малките населени места, тъй като капацитетът в пощите е съобразен с населението. Пощите не са банки и не бива да се очаква от тях това обслужване, което има в банките.

В периода 16-22 януари КЗП е извършила 370 броя проверки по Закона за въвеждане на еврото. Съставени са 17 акта за установени нарушения, 5 наказателни постановления. Проверките са обхванали хранителни стоки, паркинги, аптеки, купони за училищни столове и др.

Има устойчив спад на получените жалби. От 3000 в първата седмица, в момента са под 900.

В НАП жалбите също намаляват. За последната седмица са извършени 1441 проверки, проверени са 394 хранителни магазина, 30 фризьорски и козметични салона, 11 хотела, 30 паркинга, 15 фитнес центъра. До момента са издадени наказателни постановления за 185 000 евро.

Данните са като тези в Хърватия при въвеждането на еврото в страната.

Иванов напомни, че 200 евро е законно платежно средство и никой няма основание да откаже плащането с такава банкнота. Не е обаче приемливо да се нарушава правилото за добросъвестност, когато клиент иска да "използва" търговеца като чейндж бюро.