БНБ: 81% от левовете вече са изтеглени

Пуснатите евробанкноти и евромонети в обращение у нас са на обща стойност над 6,7 млрд. евро към 6 януари 2026 г., съобщиха от Българската народна банка (БНБ), предават от БТА. Еврото в обращение у нас осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението, посочват от централната банка.
Към отчетната дата в наличнопарично обращение остават 5,9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява 81 на сто изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 година.
Към 6 февруари 2026 г. процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, уточняват от БНБ.
От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България, припомнят от банката.
Спрямо края на предходната работна седмица, левовете в обращение намаляват с приблизително 1,8 млрд. лева, тъй като към 30 януари общата им стойност възлизаше на 7,7 млрд. лева, уточнява БТА.
В същото време евробанкнотите и евромонетите, пуснати в обращение у нас, нарастват с приблизително 600 млн. евро за съшия период, тъй като към 30 януари общата им стойност достигаше 6,1 млрд. евро.
Гражданите могат да обменят левовете в търговските банки и клоновете на "Български пощи" до края на 2026 година, като до средата на годината услугата ще се извършва без такси. Обмяната на левове в БНБ ще се извършва без такси безсрочно.
