БНБ: 81% от левовете вече са изтеглени

7 Февруари, 2026 08:49 1 313 44

Пуснатите евробанкноти и евромонети в обращение у нас са на обща стойност над 6,7 млрд. евро към 6 януари 2026 г., съобщиха от Българската народна банка

БНБ: 81% от левовете вече са изтеглени - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пуснатите евробанкноти и евромонети в обращение у нас са на обща стойност над 6,7 млрд. евро към 6 януари 2026 г., съобщиха от Българската народна банка (БНБ), предават от БТА. Еврото в обращение у нас осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението, посочват от централната банка.

Към отчетната дата в наличнопарично обращение остават 5,9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява 81 на сто изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 година.

Към 6 февруари 2026 г. процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, уточняват от БНБ.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България, припомнят от банката.

Спрямо края на предходната работна седмица, левовете в обращение намаляват с приблизително 1,8 млрд. лева, тъй като към 30 януари общата им стойност възлизаше на 7,7 млрд. лева, уточнява БТА.

В същото време евробанкнотите и евромонетите, пуснати в обращение у нас, нарастват с приблизително 600 млн. евро за съшия период, тъй като към 30 януари общата им стойност достигаше 6,1 млрд. евро.

Гражданите могат да обменят левовете в търговските банки и клоновете на "Български пощи" до края на 2026 година, като до средата на годината услугата ще се извършва без такси. Обмяната на левове в БНБ ще се извършва без такси безсрочно.


България
  • 1 ББ от Банкя

    20 4 Отговор
    Аз отдавна съм на евро, изтеглил съм сички 500е за чекмеджето, Ако някой има излишни да доде у change бюро Банкя, без комисион

    Коментиран от #8, #18

    08:53 07.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    15 16 Отговор
    Икономистите дават на еврото още максимум две години живот.Общите валути никога не съществуват дълго.Ще трябва да вържем лева за долара както след 9 ти септември 1945 г.

    Коментиран от #21, #25

    08:54 07.02.2026

  • 5 Чак пък

    22 5 Отговор
    и един % сложили към 80 , да е по - достоверно за тези , които още вярват на числата им .

    08:54 07.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Капейко Капейков

    9 18 Отговор
    Аз избрах Еврото .
    И съм много добре .

    Коментиран от #12

    08:56 07.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "ББ от Банкя":

    Още преди години един приятел от чейчбюро ми каза че всички чейнчбюра имат заповед да събират банкноти по 500 евро за Бойко Борисов.

    08:56 07.02.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    9 15 Отговор
    Пазете си левовете другари ! Скоро ще ви трябват за обмяна с истинската ни валута - рублата !

    Коментиран от #14

    08:56 07.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДрайвингПлежър

    26 5 Отговор
    ... а преди два дни НАГЛЕДНО НИ ПОКАЗАХА, че обещанието как седим на една маса и взимаме решения Е ЕДНА ОГРОМНА ЛЪЖА!

    ЕЦБ взе мерки, които са в противовес на интересите на България, при над 2 пъти по-висок инфлация от средната за Европа ние имаме нужда от увеличение на лихвите, за да се охлади - такова не видяхме.

    ПРАВО В ОЧИТЕ НИ КАЗАХА, ЧЕ СМЕ НЕНУЖНИ НА ТАЯ МАСА - ДА ОСТАВИМ ПАРИТЕ И ДА СИ ХОДИМ!!

    БЕЗУМЦИ!!! ДА ГЛАСУВАШ ЗА ПП-ДБ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

    08:59 07.02.2026

  • 12 Питане

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Капейко Капейков":

    Ти си онзи с големите уши в Европарламента.... Българоруснака ?

    08:59 07.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    Валутите на победителите важат -САЩ, Русия и Китай.

    Коментиран от #24, #29

    09:04 07.02.2026

  • 15 Европейца

    19 7 Отговор
    Изтеглят 30 млрд и пускат наполовина... Сещайте се защо

    Коментиран от #17

    09:05 07.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 оня с коня

    15 5 Отговор

    До коментар #15 от "Европейца":

    НЕ някой решава колко да "Пусне" пари в обръщение,а Българският Потребител решава колко да изтегли.Всъщтост как изобщо те касае тоя паричен процес,след като Банковата ти сметка/ако имаш изобщо такава/ е хванала Паяджина?

    Коментиран от #19

    09:12 07.02.2026

  • 18 Изтеглени 24.1 млрд лв.

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "ББ от Банкя":

    Заместени с 6.7 млрд €.
    24.1/6.7=3.59 лв. за 1€
    Курсът излиза 1€ = 3.59 лв.
    Добър ден !

    Коментиран от #20

    09:13 07.02.2026

  • 19 Европейца

    14 3 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    За н-ти пъти доказателство, че коня ти е по умен от теб. Въобще и молекула понятие си нямаш как се регулират парите в обръщение. Потребителят решавал - бухахахаха, Чул си нещо от тук-от там и си сглобил една безсмислица.. А защо намалят кеша наполовина празната ти киферца не може да проумее

    Коментиран от #26

    09:16 07.02.2026

  • 20 Ко речи?

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Изтеглени 24.1 млрд лв.":

    Добър вечер! Не всички са кешари с буркан/дюшек банк като теб.

    09:17 07.02.2026

  • 21 Сесесере

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Кой долар, руския ли?

    09:18 07.02.2026

  • 22 Само

    4 9 Отговор
    Наркоманите, които не могат да си изперат левовете пищят като клани свини.

    09:22 07.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Умни българи отдавна

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    си кръщават синовете "Йоан" с перспектива-))

    09:25 07.02.2026

  • 25 Ха ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Доларът не е ли обща валута?

    Ти уби валутата на БРИКС преди да я измислят още.

    09:25 07.02.2026

  • 26 оня с коня

    4 12 Отговор

    До коментар #19 от "Европейца":

    Ще ти го обясня разбираемо и простичко,като за Дебил:ПРЕДИ Еврото плащах навсякъде Кеш.След Еврото плащам Навсякъде с Дебитната си карта- бързо,удобно и безпогрешно,пари в брой изобщо не ми трябват,дори и в близКото магазинче/ОС9ВЕН ВЪВ ВЕРИГИТЕ/ си купувам Цигари с картата БЕЗ всякакви такси .Ще изтегля пари отбанкомата единствено като отивам на Кръчма,за да мога освен да платя сметката,да оставя и полагаемият се бакшиш.Анадън му Гьотверен?

    Коментиран от #32, #43

    09:25 07.02.2026

  • 27 Руснакът русофил Волгин

    4 3 Отговор
    първи изтегли левовете и мина на евро.

    Коментиран от #28

    09:27 07.02.2026

  • 28 Федерация "Русофили"

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Руснакът русофил Волгин":

    Ние русофилите почитатели на Волгин слушаме своя кумир и правим като него. Аз още на 5-ти обмених всички левове за евро.

    09:29 07.02.2026

  • 29 ОСОБЕННО

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Тези на "матушката" ти.
    Важат ЕДИНСТВЕНО в "заведението" ти - клиентите да не ползват при необходимостта си пръст, а безстойностни хартиики !

    09:31 07.02.2026

  • 30 Хе!

    3 8 Отговор
    Приветствам поредната голяма крачка към цивилизования свят, но има какво още да бъде изпълнено, за да станем сто % проспериращи като видните народи! Две неща трябва да предложат депутатите и не знам защо никой не поема инициатива! Едното е да се откажем от кирилицата, правдата е, че най добрият президент, бат Пешо Стоянов пое такъв дебат, но вие още не бяхте узрели за велики дела! Второто - да се откажем от православието официално и станем католическа държава! Тази сутрин обявиха встъпването в длъжност на монсеньор Станчев, а град Раковски за столица на католическа България! Украйна вече се отказа от православието, вие какво чакате!? Ботев е писал достатъчно в поезията си за ,,православните скотове"!

    09:41 07.02.2026

  • 31 вкиселова

    6 3 Отговор
    медиите и учебниците може да не я запомнят, но българите винаги ще помнят кой им взе лева без да ги пита

    09:43 07.02.2026

  • 32 Европейца

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Абе чОгун изкуфял. Какви са тези брътвежи, които си пльоснал. Никой не се интересува от жалкото ти и безсмислено съществувание, та да ни го разказваш. Темата не е ненужното ти присъствие на този свят а парите в обръщение и механизмите за контрола им, а ти си нямаш и понятие от темата.... Преди еврото бил плащаш кеш а сега с карта - бухахахаха... колко мъка има по този свят... а Коня ти е професор в сравнение с теб

    09:44 07.02.2026

  • 33 Бжбж

    2 2 Отговор
    Всеки ден ли ще пускате статии с проценти? Не ни интересува.

    10:01 07.02.2026

  • 34 Павел Пенев

    4 2 Отговор
    БНБ до сега не е давала отговор на въпроса, колко български лева има изнесени в чужбина и ако бъдат предявени от чужди банки, ще бъдат ли автоматично превалутирани? Слугинажните медии до сега също не са задавали този въпрос,което буди очудване, може би защото е неудобен.

    10:01 07.02.2026

  • 35 предложение

    5 2 Отговор
    Трябва да унищожим еврото до 8 август 2026 година, в противен случай всички ще изпукаме от скъпотията. Ще останат само Двамцата. Става ясно, че държавата не може да се справи с ценовия шок. Само говорят по телевизията, и се оправдават, че правят проверки, ама не се вижда ефект.

    10:06 07.02.2026

  • 36 Да бе

    2 2 Отговор
    И 81% от цените са вдигнати

    10:55 07.02.2026

  • 37 Съгласен

    1 0 Отговор
    Е, и? Кой се интересува от това? Всички гледат цените в търговската мрежа.

    11:29 07.02.2026

  • 38 Неподписан

    0 0 Отговор
    Разпределени 675 лева (и по 88 стотинки към набор и по бройка от железен лев и два лева) съм скрил на 5 различни места за да ги сложат в ковчега ми,до Лъв поне един вълк ще лежи...

    Коментиран от #39

    14:53 07.02.2026

  • 39 Непо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Неподписан":

    ...но кротко раните му няма да ближа.Когато му дойде времето.

    Коментиран от #40

    14:55 07.02.2026

  • 40 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Непо":

    Неподписан.

    14:55 07.02.2026

  • 41 Да попитам

    0 0 Отговор
    Но наистина сериозно задавам въпрос: Може да ви се стори т,п елементарен,но е отправен към нашенци живеещи - работещи в държави от Еврозоната ! Колко струват една дузина яйца в техен, нормален магазин за хр.продукти.Както у нас казваме- от големите! База за сравнение: у нас 12 яйца = 3,72Евро.Ако може,да цитират дневната си заработка, в съотношение надница- брой яйца който могат да закупят.

    Коментиран от #44

    15:06 07.02.2026

  • 42 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Да не сте посмели да ги унищожите! Докато не се произнесе българският народ на референдум нищо не е свършило и никога няма да се откажем. А за вас ще се произнесе Народен съд и всекиму ще създаде справедливост за деянията.

    16:22 07.02.2026

  • 43 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Кажи кой е коня от двама ви? Ти или крантата ти ?

    16:27 07.02.2026

  • 44 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да попитам":

    Много зависи от "нормалния" магазин и държавата...Ориентировъчно, най-често около два пъти..., но проблем с изхранването не съществува. Съществено по-скъпи са билетите за културните представления, луксозното бельо, градския транспорт, хотелите...

    19:20 07.02.2026

