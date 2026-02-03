Пореден скок в цените на някои лекарства у нас

Пореден скок в цените на лекарствата у нас. Причината видимо не е влизането ни в еврозоната, тъй като повишението е между 19.01 и 21.01.2026 година.
За разлика от 4 евро в цената на детски сироп за кашлица, съобщават от организацията "Антиспекула". Полученият сигнал е за аптека в Стара Загора.
"Ако депутатите приемат Закона "Антиспекула" - цените на лекарствата ще бъдат върнати към тези от 1 януари миналата година, а доставната цена ще бъде регулирана, за да може големите аптеки да нямат предимство пред малките", пишат от организацията.
1 един БЪЛГАРИН
Коментиран от #8, #25
14:19 03.02.2026
2 Спекула
Коментиран от #23
14:19 03.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 провинциалист
14:23 03.02.2026
6 Кирил
14:23 03.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Германец
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Няма никога вие сте страхлив народец 😉
14:24 03.02.2026
9 Зевс
14:24 03.02.2026
10 дядото
14:25 03.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 дядото
14:27 03.02.2026
13 Никой
14:33 03.02.2026
14 мани беги
14:33 03.02.2026
15 000
14:34 03.02.2026
16 на мен
14:35 03.02.2026
17 Сатана Z
14:36 03.02.2026
18 УдоМача
14:46 03.02.2026
19 Болен здрав носи
14:49 03.02.2026
20 Да сме живи и работливи
14:52 03.02.2026
21 Никой
Това е неоатимо.
15:00 03.02.2026
22 Такива организации да ги проверяват също
15:09 03.02.2026
23 хахахах къциии
До коментар #2 от "Спекула":няма как да кажеш да се самосезира този, който ги защитава
15:12 03.02.2026
24 опа
Коментиран от #26
15:13 03.02.2026
25 Мнение
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Парламентът е с предимство преди аптеките!
А оня "германеца" тук в коментарите, да не се радва много, щото в Германия новите "германци" колят и изнасилват по улиците, а полицията там доказано (от публични видеа) ги пази!
15:21 03.02.2026
26 Наистина
До коментар #24 от "опа":Тези реклами да се забранят, те са по-вредни от реклама на цигари !
15:23 03.02.2026
27 А бе,
15:24 03.02.2026
28 хаха
15:30 03.02.2026
29 До Дебила БорисоФФФ
След като ДебилаБорисов ни го вкара в Клуба на богатите.
Коментиран от #30
15:30 03.02.2026
30 Народът на Бг
До коментар #29 от "До Дебила БорисоФФФ":Днес посетих няколко вериги хипермаркети и видях ефекта от
Спекулативно Повишените цени.
В Мерто например почти нямаше клиенти, а само
работещите е него се разхождаха между щандовете.
15:35 03.02.2026
31 Да бе
15:40 03.02.2026
32 Механик
Лекарствата скачат - не е от еврото
Такситата скачат - не е от еврото
Горивата скачат - не е от еврото
Застраховките скачат - не е от еврото
Услугите скачат - не е от еврото
15:41 03.02.2026
33 Лагард
15:47 03.02.2026