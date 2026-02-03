Новини
Пореден скок в цените на някои лекарства у нас

3 Февруари, 2026 14:16 1 321 33

За разлика от 4 евро в цената на детски сироп за кашлица, съобщават от организацията "Антиспекула"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден скок в цените на лекарствата у нас. Причината видимо не е влизането ни в еврозоната, тъй като повишението е между 19.01 и 21.01.2026 година.

За разлика от 4 евро в цената на детски сироп за кашлица, съобщават от организацията "Антиспекула". Полученият сигнал е за аптека в Стара Загора.

"Ако депутатите приемат Закона "Антиспекула" - цените на лекарствата ще бъдат върнати към тези от 1 януари миналата година, а доставната цена ще бъде регулирана, за да може големите аптеки да нямат предимство пред малките", пишат от организацията.

 


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един БЪЛГАРИН

    34 6 Отговор
    Като влезне някой с калашник в няколко аптеки и ги запука ще свалят цените

    Коментиран от #8, #25

    14:19 03.02.2026

  • 2 Спекула

    36 1 Отговор
    Прокуратурата да се самосезира. Съд и затвор.

    Коментиран от #23

    14:19 03.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 провинциалист

    32 3 Отговор
    " Причината видимо не е влизането ни в еврозоната"... - в един виц имаше една реплика - "Не е риба, плувай!"

    14:23 03.02.2026

  • 6 Кирил

    12 4 Отговор
    хората не са на ясно ,че има и амазон

    14:23 03.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Германец

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Няма никога вие сте страхлив народец 😉

    14:24 03.02.2026

  • 9 Зевс

    42 2 Отговор
    "Причината видимо не е влизането ни в еврозоната, тъй като повишението е между 19.01 и 21.01.2026 година." Това изказване заслужава Пулицър и докторска степен по философия :)

    14:24 03.02.2026

  • 10 дядото

    20 0 Отговор
    ясно,всичко е режисирано,а цензурата няма пропуск.факти вече чистят спрените коментари

    14:25 03.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 дядото

    16 0 Отговор
    свирепата цензура и бандитизма ще решат проблема на мафията.продължавайте и ще видите

    14:27 03.02.2026

  • 13 Никой

    7 7 Отговор
    Я някой да пита фармацевтичните олигарси ? Новия спасител дето още няма партия и програма ще ви свали цените на кукуво лято . Щото той няма олигарси а само ДС съветници .

    14:33 03.02.2026

  • 14 мани беги

    22 0 Отговор
    а бе ние си дадохме тока и водата на частници, позволихме на банките да сложат такси на абсолютно всяка дейност, държавните такси и данъци високи, горивата безконтролни и те, медицината частна и т.н. мога ферман да напиша ... не разбрахте ли, че оставите ли/позволите ли да е само частно/капитализъм, то ще мрeте кат мухи, а живите ще сте кат зомбита, болни, бездомни, бездетни, убити икономически, съсипани ... живи, но все едно умрели ... на изборите идете и гласувайте, излезте от тва състояние - тая кома дет сте инак гибел, а децата ви ще страдат и бял ден ня видят ... така ли ня ни един генерал в тая клета страна - кви ви майки ви е раждала, кви сте генерали ... пф!

    14:33 03.02.2026

  • 15 000

    20 0 Отговор
    Как е, добре ли е в зоната? Ще плащате и ще ревете. Нищо няма да ви остане, но ще бъдете щастливи!

    14:34 03.02.2026

  • 16 на мен

    17 0 Отговор
    ми писна от цензура и беззаконие,от бедност и мизерия,от мафия и дебелаци.дано има много като мен,за да променим нещата

    14:35 03.02.2026

  • 17 Сатана Z

    8 1 Отговор
    В Украйна такива аптекари ги връзваха по стълбовете със свалени гащи и ги биеха с пръчки заради спекулата.

    14:36 03.02.2026

  • 18 УдоМача

    12 2 Отговор
    Не ги купувайте, отровни са! Хранете се здравословно, без да прекалявате с количествата и ще сте здрави!

    14:46 03.02.2026

  • 19 Болен здрав носи

    5 1 Отговор
    Колкото повече толкова повече

    14:49 03.02.2026

  • 20 Да сме живи и работливи

    3 1 Отговор
    Лечението ще го плащаме

    14:52 03.02.2026

  • 21 Никой

    1 0 Отговор
    Тръгнали са нагоре.

    Това е неоатимо.

    15:00 03.02.2026

  • 22 Такива организации да ги проверяват също

    7 1 Отговор
    Тази антиспесула защо не каже името на сиропчето, кой е производителя, кой е вносителя, кой е продавача? Такава информация и статии само създават слухове, паники и настроения хората да купуват защото щяло да поскъпне. Цялата ни медицина и фармация станаха търгашество, колкото повече болни, толкова по-добре.

    15:09 03.02.2026

  • 23 хахахах къциии

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спекула":

    няма как да кажеш да се самосезира този, който ги защитава

    15:12 03.02.2026

  • 24 опа

    10 0 Отговор
    Кой стои зад бруталните реклами по всяка телевизия на лекарствени продукти не знам,но там е грозната истина

    Коментиран от #26

    15:13 03.02.2026

  • 25 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Парламентът е с предимство преди аптеките!

    А оня "германеца" тук в коментарите, да не се радва много, щото в Германия новите "германци" колят и изнасилват по улиците, а полицията там доказано (от публични видеа) ги пази!

    15:21 03.02.2026

  • 26 Наистина

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "опа":

    Тези реклами да се забранят, те са по-вредни от реклама на цигари !

    15:23 03.02.2026

  • 27 А бе,

    1 0 Отговор
    виновно е пустото левро !

    15:24 03.02.2026

  • 28 хаха

    3 0 Отговор
    "Пореден скок в цените на лекарствата у нас. Причината видимо не е влизането ни в еврозоната, тъй като повишението е между 19.01 и 21.01.2026 година." Това ме разсмя. Значи, поскъпване след влизането в еврозоната грам не е свързано с еврозоната. Това ли е новата опорка?

    15:30 03.02.2026

  • 29 До Дебила БорисоФФФ

    7 0 Отговор
    Пореден скок в цените на Всички стоки у нас,
    След като ДебилаБорисов ни го вкара в Клуба на богатите.

    Коментиран от #30

    15:30 03.02.2026

  • 30 Народът на Бг

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "До Дебила БорисоФФФ":

    Днес посетих няколко вериги хипермаркети и видях ефекта от
    Спекулативно Повишените цени.
    В Мерто например почти нямаше клиенти, а само
    работещите е него се разхождаха между щандовете.

    15:35 03.02.2026

  • 31 Да бе

    1 0 Отговор
    Отчитат дейност.Лекарство по здравна каса,след инфаркт,което трябва да се приема до живот, цена Ноември м.г 45лв, Декември,58 лв.Януари 61 лв.Посочвам само левове,без стотинките.Но и там те " работят" три блистера с общо 28 таблетки.При календарен месец -30 или 31 дни! Три дни,оправяй се сам! Ако искаш ( нямаш избор,не трябва да се прекъсва) купи си на свободна цена,без намалението.Нагла схема! Само от " спестени" три таблетки във блистер , автоматично имат милиони бройки ,реализирана икономия,тоест: още няколко милиона блистера,за сметка на пациентите.Най скъпите лекарства ,при нищожни заплати и пенсии,са у нас.Фарма мафията си разпасва пояса,както иска.Не става,при комшията - видях го с очите си,при един съсед, лекарства за черен дроб,там да струват в наши пари 18 лева в опаковка от 48 таблетки,у нас аналог ,но с 10 таблетки да струва 100 лева!

    15:40 03.02.2026

  • 32 Механик

    2 0 Отговор
    Храните скачат - не е от еврото
    Лекарствата скачат - не е от еврото
    Такситата скачат - не е от еврото
    Горивата скачат - не е от еврото
    Застраховките скачат - не е от еврото
    Услугите скачат - не е от еврото

    15:41 03.02.2026

  • 33 Лагард

    2 0 Отговор
    Цедене до смъъъърт!

    15:47 03.02.2026

