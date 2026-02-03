Мъжът на убитата от АТВ Христина – Мирослав: Марти е със 100% ТЕЛК, още живеем в този ужас

„Марти е със 100% ТЕЛК, аз съм му личен асистент. Ходим на рехабилитация, ходим по логопеди. Говори, може да се разговаря с него. Не мога да определя какво помни и какво не. Помни хората. Дясната му ръка трепери, върви накриво, стъпва на пръсти, не е стабилен още. Сам нищо не може да прави“. Така описа пред „Телеграф“ текущото състояние на 4- годишното дете неговият баща - Мирослав.
Момченцето пострада тежко при ужасната катастрофа, причинена от 18-годишния Никола Бургазлиев в средата на август миналата година в Слънчев бряг. Тогава младежът помете група пешеходци, сред които Марти и 35-годишната му майка Христина. Момченцето оцеля по чудо, но не и майка му.
Бургазлиев сътвори фаталното меле, яхнал АТВ, на 14 август. След инцидента първоначално водачът бе пуснат под домашен арест, но после отново бе върнат в килията. Оказа се, че преди да се качи на машината и да помете хората, е пушил марихуана. Заради съмнения за предубеденост на местните разследващи и протестите от страна на близките на почерненото семейство делото бе възложено на Националната следствена служба. След като лъсна дрога в кръвта на Бургазлиев, обвинението му бе променено в по-тежко - причиняване на ПТП под въздействието на наркотик и при евентуален умисъл. То предвижда и по-тежко наказание - 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Първоначално Бургазлиев и защитата му твърдяха, че АТВ-то не било технически изправно. Направената автотехническа експертиза на машината обаче ги опроверга. АТВ-то е било напълно изправно.
„Искам Бургазлиев да получи най-тежкото наказание, което е възможно“, каза почерненият съпруг на Христина.
„За мен няма да има справедливост за това нещо, че ми уби жената и че детето ми едва оцеля“, допълни той. Разказва, че се оправя почти сам и че децата го държат да не рухне съвсем. „Трудно ми е, тежко ми е, не мога да си стъпя на краката. Не мога да съм и майка, и баща. Много ми е трудно. От време на време идват нашите, но те не са оттук. Няма някой, който да е до мен всеки ден. Справям се сам с двете деца“, признава Мирослав и разказва как минава денят му. „Водя големия на училище, после го взимам“, казва той. После следват рехабилитации с Марти.
„Големият ми син също е много объркан. Не го показва. И той ходи на психолог. По някой път е агресивен към децата, а той друг път никога не е бил такъв. Изкарва по друг начин“, казва отчаяният баща. „Аз самият още съм объркан. Ходих на психолог. Не искам да повярвам какво стана, просто не мога да свикна. Винаги се връщам назад, с това лягам, с това ставам. Аз не мисля за друго. Това никога няма да излезе от мене, само там се връщам. Нямам един нормален сън“, допълва той.
„Материалите по случая бяха предявени на пострадалите и техните повереници, както и на обвиняемия и неговите защитници“, коментира пред „Телеграф“ говорителят на НслС Мариан Маринов. „След това бяха докладвани на наблюдаващия прокурор, който е изпратил делото на разследващия за приключването му с мнение за съд. В момента изготвяме и списъка на лица за призоваване. До седмица ще бъде изпратено на разследващия и след което прокурорът би следвало да го внесе в Бургаския окръжен съд. Случаят е голям, а документите по обем са 20 тома“, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лекар
14:28 03.02.2026
2 кажете ми че Ники Бургазлиев е добре
Нали Бургазлиев е добре и на добро място.
Че целия му живот е пред него
14:28 03.02.2026
3 Кирил
Коментиран от #10, #11, #29
14:34 03.02.2026
4 Уха
14:37 03.02.2026
6 Значи за 5 месеца ТЕЛК
14:45 03.02.2026
7 Никой
Общо -взето нищо няма да стане от обвиненията.
14:53 03.02.2026
8 Дано
Коментиран от #24
14:57 03.02.2026
9 Кристин Ретард
14:58 03.02.2026
11 Коментар 10
До коментар #3 от "Кирил":е изтрит, но ти го разбра. Господ здраве да ти дава.
15:01 03.02.2026
12 име
Коментиран от #19
15:04 03.02.2026
13 Цвете
15:05 03.02.2026
14 Цвете
15:06 03.02.2026
15 Най- големият убиец е прокурватурата
15:14 03.02.2026
16 Учуден
15:14 03.02.2026
17 Механик
Тя сега ще ме изтрие, но от това няма да стане нито по-талантлива, нито по-женствена.
И се моля, дано родителите и, както и тези които са я възпитавали да са доволни от достиженията си.
15:21 03.02.2026
18 Реалист
Коментиран от #22
15:23 03.02.2026
20 Медиите почти никога не продължават
Дори в социализма имаха повече съчувствие. Те са подвластни на НПО. И цялата сорросоидна пacмuнa.
15:27 03.02.2026
21 Странно
15:28 03.02.2026
22 Механик
До коментар #18 от "Реалист":Като изключим, че въпросният убиец е МАМИН и БАЩИН, дори и при желание и напълна незавсисимост, ня тоя няма как да му дадат 20 години, защото законът го допуска това.
Млад е (демек е неопитен), да не му чупим живота.
Няма предишни регистрации (демек "сбъркало е детето"), да не му чупим живота.
Поздравява бабите на пейката (добро дете, да не му чупим живота)
Умрелият си умрял (а доброто дете е все пак живо) да не м у чупим живота.
И прочее, и прочее.
15:29 03.02.2026
23 Цензура
Коментиран от #26
15:31 03.02.2026
24 таксиджия 🚖
До коментар #8 от "Дано":В София за куче мая направиха един или два протеста, но за това осакатено дете няма!
Коментиран от #27, #28
15:33 03.02.2026
25 Защо слагате плюс на треви и плевели
15:35 03.02.2026
26 Трябва да е в затвора
До коментар #23 от "Цензура":За назидание на околните.
15:36 03.02.2026
27 таксиджия 🚖
До коментар #24 от "таксиджия 🚖":Тия протести са всички финансирани с политическа цел. Я от партия, я от НПО. Плащат на организаторките и едно ядро 50-100 протестърки. Които задават тон и имат плакати.
На всички "демократични" протести ще ги видите - едни и същи са. Самотни лелки и лесбийки тинейджърки, които смърдят на трева.
Абсолютно безчувствени са, в случая за това дете Марти няма финансиране и те няма да излезат на площада.
15:37 03.02.2026
28 За кученцето може и да им плащат
До коментар #24 от "таксиджия 🚖":За хората по принцип никой не плаща. Много жалка история относно правосъдието и много съжалявам за потърпевшите. Те имат нужда от помощ. Трябва дарителска сметка и рехабилитация в чужбина.
15:49 03.02.2026
29 Човека говори за пръв път
До коментар #3 от "Кирил":Даже е прекалено скромен. Съчувствам му.
15:54 03.02.2026