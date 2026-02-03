Новини
Мъжът на убитата от АТВ Христина – Мирослав: Марти е със 100% ТЕЛК, още живеем в този ужас

3 Февруари, 2026 14:25 1 805 29

  • атв-
  • христина-
  • мартин-
  • катадтрофа-
  • слънчев бряг

Момченцето пострада тежко при ужасната катастрофа, причинена от 18-годишния Никола Бургазлиев в средата на август миналата година в Слънчев бряг

Мъжът на убитата от АТВ Христина – Мирослав: Марти е със 100% ТЕЛК, още живеем в този ужас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Марти е със 100% ТЕЛК, аз съм му личен асистент. Ходим на рехабилитация, ходим по логопеди. Говори, може да се разговаря с него. Не мога да определя какво помни и какво не. Помни хората. Дясната му ръка трепери, върви накриво, стъпва на пръсти, не е стабилен още. Сам нищо не може да прави“. Така описа пред „Телеграф“ текущото състояние на 4- годишното дете неговият баща - Мирослав.

Момченцето пострада тежко при ужасната катастрофа, причинена от 18-годишния Никола Бургазлиев в средата на август миналата година в Слънчев бряг. Тогава младежът помете група пешеходци, сред които Марти и 35-годишната му майка Христина. Момченцето оцеля по чудо, но не и майка му.

Бургазлиев сътвори фаталното меле, яхнал АТВ, на 14 август. След инцидента първоначално водачът бе пуснат под домашен арест, но после отново бе върнат в килията. Оказа се, че преди да се качи на машината и да помете хората, е пушил марихуана. Заради съмнения за предубеденост на местните разследващи и протестите от страна на близките на почерненото семейство делото бе възложено на Националната следствена служба. След като лъсна дрога в кръвта на Бургазлиев, обвинението му бе променено в по-тежко - причиняване на ПТП под въздействието на наркотик и при евентуален умисъл. То предвижда и по-тежко наказание - 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Първоначално Бургазлиев и защитата му твърдяха, че АТВ-то не било технически изправно. Направената автотехническа експертиза на машината обаче ги опроверга. АТВ-то е било напълно изправно.

„Искам Бургазлиев да получи най-тежкото наказание, което е възможно“, каза почерненият съпруг на Христина.

„За мен няма да има справедливост за това нещо, че ми уби жената и че детето ми едва оцеля“, допълни той. Разказва, че се оправя почти сам и че децата го държат да не рухне съвсем. „Трудно ми е, тежко ми е, не мога да си стъпя на краката. Не мога да съм и майка, и баща. Много ми е трудно. От време на време идват нашите, но те не са оттук. Няма някой, който да е до мен всеки ден. Справям се сам с двете деца“, признава Мирослав и разказва как минава денят му. „Водя големия на училище, после го взимам“, казва той. После следват рехабилитации с Марти.

„Големият ми син също е много объркан. Не го показва. И той ходи на психолог. По някой път е агресивен към децата, а той друг път никога не е бил такъв. Изкарва по друг начин“, казва отчаяният баща. „Аз самият още съм объркан. Ходих на психолог. Не искам да повярвам какво стана, просто не мога да свикна. Винаги се връщам назад, с това лягам, с това ставам. Аз не мисля за друго. Това никога няма да излезе от мене, само там се връщам. Нямам един нормален сън“, допълва той.

„Материалите по случая бяха предявени на пострадалите и техните повереници, както и на обвиняемия и неговите защитници“, коментира пред „Телеграф“ говорителят на НслС Мариан Маринов. „След това бяха докладвани на наблюдаващия прокурор, който е изпратил делото на разследващия за приключването му с мнение за съд. В момента изготвяме и списъка на лица за призоваване. До седмица ще бъде изпратено на разследващия и след което прокурорът би следвало да го внесе в Бургаския окръжен съд. Случаят е голям, а документите по обем са 20 тома“, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лекар

    7 18 Отговор
    То в такива случаи е по-добре да не оживееш 😢

    14:28 03.02.2026

  • 2 кажете ми че Ники Бургазлиев е добре

    16 4 Отговор
    Моля.
    Нали Бургазлиев е добре и на добро място.
    Че целия му живот е пред него

    14:28 03.02.2026

  • 3 Кирил

    8 22 Отговор
    Мама и тати са на тиквата хора, да не направят и бащата 200% телк ако много се жалва. Ходиш на слънчака и се буташ между тез хора е тъй.

    Коментиран от #10, #11, #29

    14:34 03.02.2026

  • 4 Уха

    32 1 Отговор
    Е друго си е в МВР то дрогичка подкупи пиячка. От време на време отрочетата газят раята ама аверчета от Прикриватурата оправят бързо случаите

    14:37 03.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Значи за 5 месеца ТЕЛК

    22 0 Отговор
    а присъда най рано в средата на века

    14:45 03.02.2026

  • 7 Никой

    8 2 Отговор
    Това АТВ - защо в Центъра.

    Общо -взето нищо няма да стане от обвиненията.

    14:53 03.02.2026

  • 8 Дано

    30 1 Отговор
    Плача като чета за тази кървава трагедия,предизвикана от един неадекватен разлигавен синковец!!! Дано БОГ и БОГОРОДИЧКА помогнат на малкия Марти да оздравее напълно,а на баща му да дадат сили,да е здрав и се грижи за двете си дечица,останали без майчица!!! А боклука,причинил тези страдания трябва да изгние в затвора,за да не причинява повече злини на невинни хора!!!

    Коментиран от #24

    14:57 03.02.2026

  • 9 Кристин Ретард

    6 2 Отговор
    Организирам протест пред съда в Несебър в защита на Бургазлиев! Ще раздавам на присъстващите шиткойни от последната емисия и други подобни рисунки, изработени от талантливи гeйропейчета в часовете по "Труд и техника".

    14:58 03.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Коментар 10

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    е изтрит, но ти го разбра. Господ здраве да ти дава.

    15:01 03.02.2026

  • 12 име

    9 1 Отговор
    Всяко чудо е за три дни. Убийства, катастрофи, кражби, говори се по няколко дни и ефект никакъв, а медиите почват да ни занимават със следващата сензация.

    Коментиран от #19

    15:04 03.02.2026

  • 13 Цвете

    13 3 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ЗАЛЪГВА ПРОКУРАТУРАТА НАС, ОЧЕВИДЦИТЕ ? ВЛЕЗЕ ЛИ В ПАНДЕЛАТА НАРКОМАНА ? КАКВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОЩЕ?

    15:05 03.02.2026

  • 14 Цвете

    14 3 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ЗАЛЪГВА ПРОКУРАТУРАТА НАС, ОЧЕВИДЦИТЕ ? ВЛЕЗЕ ЛИ В ПАНДЕЛАТА НАРКОМАНА ? КАКВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОЩЕ?

    15:06 03.02.2026

  • 15 Най- големият убиец е прокурватурата

    10 0 Отговор
    Там са от престъпник нагоре, жертвите остават унижени, а престъпниците са помилвани срещу големи суми в плик за престъпниците от прикриватурата....и никога по тая причина от над 30 години на територията не е имало осъден убиец, крадец на имот, финансов измамник ..няма и да има осъден, ако тиквата и прасето ги оставите пак на власт, след като ви изпразниха и джобовете и ви обраха валутния резерв дори на държавата...То е чудно , че все още има некви пари за заплати и пенсии, като обраха валутните и златни резерви на бившата държава България ...та те така

    15:14 03.02.2026

  • 16 Учуден

    15 0 Отговор
    Още ли не са осъдили полицейското синче? Пак ли финтове да седи в следствения на по леки условия?

    15:14 03.02.2026

  • 17 Механик

    7 0 Отговор
    Даже няма нужда да гледам кой е писал статията. ПОМЕТЕ и ФАТАЛНОТО МЕЛЕ може да ги напише само един човек, който претендира да е жена при това.
    Тя сега ще ме изтрие, но от това няма да стане нито по-талантлива, нито по-женствена.
    И се моля, дано родителите и, както и тези които са я възпитавали да са доволни от достиженията си.

    15:21 03.02.2026

  • 18 Реалист

    8 0 Отговор
    Тоя келеш не му ли дадат 20-ка за това убийство и осакатяване на дете, НИЩО не става от нашата държава. Няма как да спрат следващите потенциални убийци да се друсат и да се качват на превозни средства...що да не го правят, щом може да се оттърват?! Всеки престъпник това си казва, липсва превенцията като следсвие на наказанието!

    Коментиран от #22

    15:23 03.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Медиите почти никога не продължават

    6 0 Отговор
    До край. Те са на страната на управниците.
    Дори в социализма имаха повече съчувствие. Те са подвластни на НПО. И цялата сорросоидна пacмuнa.

    15:27 03.02.2026

  • 21 Странно

    1 0 Отговор
    Ужасно е просто !!!

    15:28 03.02.2026

  • 22 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Реалист":

    Като изключим, че въпросният убиец е МАМИН и БАЩИН, дори и при желание и напълна незавсисимост, ня тоя няма как да му дадат 20 години, защото законът го допуска това.
    Млад е (демек е неопитен), да не му чупим живота.
    Няма предишни регистрации (демек "сбъркало е детето"), да не му чупим живота.
    Поздравява бабите на пейката (добро дете, да не му чупим живота)
    Умрелият си умрял (а доброто дете е все пак живо) да не м у чупим живота.
    И прочее, и прочее.

    15:29 03.02.2026

  • 23 Цензура

    1 0 Отговор
    Защо да храним в затвора тоя човешки отпадък? Изчовъркайте му зъркелите и го пуснете да си ходе !!!

    Коментиран от #26

    15:31 03.02.2026

  • 24 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дано":

    В София за куче мая направиха един или два протеста, но за това осакатено дете няма!

    Коментиран от #27, #28

    15:33 03.02.2026

  • 25 Защо слагате плюс на треви и плевели

    2 0 Отговор
    Които винаги пишат с главни букви и винаги пускат нарочно по две еднакви мнения. Поредицата от случайности не е случайност. А може би сама си слага лайките. Женска е.

    15:35 03.02.2026

  • 26 Трябва да е в затвора

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цензура":

    За назидание на околните.

    15:36 03.02.2026

  • 27 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "таксиджия 🚖":

    Тия протести са всички финансирани с политическа цел. Я от партия, я от НПО. Плащат на организаторките и едно ядро 50-100 протестърки. Които задават тон и имат плакати.

    На всички "демократични" протести ще ги видите - едни и същи са. Самотни лелки и лесбийки тинейджърки, които смърдят на трева.

    Абсолютно безчувствени са, в случая за това дете Марти няма финансиране и те няма да излезат на площада.

    15:37 03.02.2026

  • 28 За кученцето може и да им плащат

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "таксиджия 🚖":

    За хората по принцип никой не плаща. Много жалка история относно правосъдието и много съжалявам за потърпевшите. Те имат нужда от помощ. Трябва дарителска сметка и рехабилитация в чужбина.

    15:49 03.02.2026

  • 29 Човека говори за пръв път

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Даже е прекалено скромен. Съчувствам му.

    15:54 03.02.2026

