Горя заведение на централния плаж в Слънчев бряг

Заведение горя на централния плаж в курорта Слънчев бряг.
На мястото са пристигнали екипи на полиция и противопожарен автомобил.
Охранител от близка дискотека е подал сигнал за огъня следобед около 16.10 ч., потвърдиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.
По първоначална информация плажното заведение не е работело по време на инцидента. Няма информация пострадали хора.
Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Сред версиите са късо съединение или умишлен палеж. Проверява се и дали обектът е застрахован.
1 среднощен
"Топло за сезона през февруари" - "инсталациите не издържат"...
Коментиран от #2
04:45 06.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Софиян Бибиян
05:37 06.02.2026
4 Някакви
07:30 06.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Потник
07:51 06.02.2026
7 Вземай
10:43 06.02.2026