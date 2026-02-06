Новини
Горя заведение на централния плаж в Слънчев бряг

Горя заведение на централния плаж в Слънчев бряг

6 Февруари, 2026 05:30, обновена 6 Февруари, 2026 04:34 1 760 7

  • пожар-
  • заведение-
  • слънчев бряг

На мястото са пристигнали екипи на полиция и противопожарен автомобил

Горя заведение на централния плаж в Слънчев бряг - 1
Снимка: Фейсбук/burgas24.bg
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Заведение горя на централния плаж в курорта Слънчев бряг.

На мястото са пристигнали екипи на полиция и противопожарен автомобил.

Охранител от близка дискотека е подал сигнал за огъня следобед около 16.10 ч., потвърдиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

По първоначална информация плажното заведение не е работело по време на инцидента. Няма информация пострадали хора.

Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Сред версиите са късо съединение или умишлен палеж. Проверява се и дали обектът е застрахован.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среднощен

    12 0 Отговор
    "..Проверява се и дали обектът е застрахован..";

    "Топло за сезона през февруари" - "инсталациите не издържат"...

    Коментиран от #2

    04:45 06.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Софиян Бибиян

    14 2 Отговор
    Навсякъде, където ходя на море единствените постройки върху пясъка са кабинките на спасителите.

    05:37 06.02.2026

  • 4 Някакви

    2 0 Отговор
    колци подпалили .

    07:30 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Потник

    6 1 Отговор
    И във Варна понякога ги палят заради застраховките.

    07:51 06.02.2026

  • 7 Вземай

    4 0 Отговор
    евраците по застраховката и бегай.. кой българин ще си харчи парите в слънчака А и руснаците вече приключиха с бизнеса там..Заведението е на руски мутри сигурно или на българи замесени с руснаци

    10:43 06.02.2026

