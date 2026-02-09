Бургазлиев, помел с АТВ Христина от Пловдив и оставил Марти инвалид, пак пробва да излезе на свобода

18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър, който на 14 август м.г. помете с АТВ 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив и рани тежко малкия ѝ син Марти в Слънчев бряг, настоява отново да излезе от ареста.

Мярката е насрочена за днес от 14 часа в Бургаския окръжен съд, алармира бащата на Сияна Николай Попов.

"Човекът, който отне живота на една българска майка Христина и направи детето и инвалид, се опитва да излезе на свобода. Тихомълком е поискана промяна на мярката за неотклонение на Бургазлиев, който с АТВ прегази две семейства в Слънчев Бряг това лято", пише Попов.

Изказвам съболезнования на близките на Христина. Не е минал и ден, в който да не мисля за случилото се. Само ако можех, щях да върна времето назад. Моля да бъда пуснат, за да завърша средното си образование и да работя - всички пари, които изкарам ще дам за лечението на Марти. Това каза пред Бургаския окръжен съд 19-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август м.г. уби с електрическо АТВ млада жена и рани тежко 4-годишния ѝ син Мартин в Слънчев бряг.

Днес пред съда, където се гледа мярката Бургазлиев, се събраха негови съученици от професионалната гимназия по електроника и електротехника, в която Бургазлиев трябва да завърши т.г.

Точно възможността той да вземе своите 19 изпита и да се яви на матури, бе причина за искането на по-лека мярка за неотклонение от неговия адвокат Галина Колева.

В съдебната залата тя обяви, че въпреки желанието на Окръжна прокуратура Бургазлиев да се обучава като индивидуален ученик, от Апелативна са забранили, нарушавайки основни конституционни права.

В съда дойдоха и близки на починалата Христина, които настояват младежът с АТВ-то да остане зад решетките.

Очаква се съдът да се произнесе в 17 ч.