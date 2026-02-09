Новини
Бургазлиев, помел с АТВ Христина от Пловдив и оставил Марти инвалид, пак пробва да излезе на свобода

9 Февруари, 2026 16:06 1 121 16

Очаква се съдът да се произнесе в 17 ч.

Бургазлиев, помел с АТВ Христина от Пловдив и оставил Марти инвалид, пак пробва да излезе на свобода - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър, който на 14 август м.г. помете с АТВ 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив и рани тежко малкия ѝ син Марти в Слънчев бряг, настоява отново да излезе от ареста.

Мярката е насрочена за днес от 14 часа в Бургаския окръжен съд, алармира бащата на Сияна Николай Попов.

"Човекът, който отне живота на една българска майка Христина и направи детето и инвалид, се опитва да излезе на свобода. Тихомълком е поискана промяна на мярката за неотклонение на Бургазлиев, който с АТВ прегази две семейства в Слънчев Бряг това лято", пише Попов.

Изказвам съболезнования на близките на Христина. Не е минал и ден, в който да не мисля за случилото се. Само ако можех, щях да върна времето назад. Моля да бъда пуснат, за да завърша средното си образование и да работя - всички пари, които изкарам ще дам за лечението на Марти. Това каза пред Бургаския окръжен съд 19-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август м.г. уби с електрическо АТВ млада жена и рани тежко 4-годишния ѝ син Мартин в Слънчев бряг.

Днес пред съда, където се гледа мярката Бургазлиев, се събраха негови съученици от професионалната гимназия по електроника и електротехника, в която Бургазлиев трябва да завърши т.г.

Точно възможността той да вземе своите 19 изпита и да се яви на матури, бе причина за искането на по-лека мярка за неотклонение от неговия адвокат Галина Колева.

В съдебната залата тя обяви, че въпреки желанието на Окръжна прокуратура Бургазлиев да се обучава като индивидуален ученик, от Апелативна са забранили, нарушавайки основни конституционни права.

В съда дойдоха и близки на починалата Христина, които настояват младежът с АТВ-то да остане зад решетките.

Очаква се съдът да се произнесе в 17 ч.


Бургас
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ало редактора

    26 0 Отговор
    Оправете си заглавието Жената беше убита

    Коментиран от #15

    16:09 09.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    20 0 Отговор
    В България имаш ли пари, каквото и да направиш и да убиеш ако жертвите са бедняци, няма да лежиш и няма да бъдеш съден!

    16:09 09.02.2026

  • 3 Тоя тутманик

    20 0 Отговор
    въобще не трябва да излиза на свобода.

    16:09 09.02.2026

  • 4 баш по провинцията

    16 0 Отговор
    са преплетени кат свински чирва
    да не го говорим за там дет се знаят и си дигат наздравици по масите

    Коментиран от #10

    16:16 09.02.2026

  • 5 Дориана

    14 0 Отговор
    И този разчита на полицейската мафия и политически зависимите Съд и Прокуратура да го пуснат.

    16:18 09.02.2026

  • 6 гост

    14 0 Отговор
    Този до сега трябваше да бъде осъден през всички инстанции!При нашата кривосъдна система делото ще го влачат с адвокатски, прокурорски и съдийски трикове поне 10 години и накрая ще се стигне до условна присъда, която ще отпадне по давност!

    Коментиран от #13

    16:18 09.02.2026

  • 7 Желязко

    16 0 Отговор
    Е той може след гимназията и Сорбоната да иска да завърши. Ще изчака малко за да осъзнае, че друсан не се шофира.

    16:19 09.02.2026

  • 8 стига с това АТВ!!! джип мини хамър е!!!

    15 0 Отговор
    да очакваш мисирка да поумнее е все едно да очкваш бойко да спре да лъже и краде…

    16:31 09.02.2026

  • 9 Как

    12 0 Отговор
    Родителите му са ченгета.Знае че каквото и да направи , мама и тате ще го отърват.

    Коментиран от #11

    16:32 09.02.2026

  • 10 май и ти си от там

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "баш по провинцията":

    като виждам колко си грамотен… сигурно си копал нивата на учителя си по български за да минеш с 3-ка

    16:32 09.02.2026

  • 11 Принципно е така

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Как":

    Само че този път номера не мина, вдигна се доста шум и оставиха тъпото келешче да гние в ареста. Дано там да му е гадно и да остане затворен дълго време, докато неговите връстници се веселят и се радват на младостта той да се гърчи в зандана. Само по тоя начин може да оцени и истински да съжали за това което е направил. А неговите родители - двете ченгета дето кой знае колко проблеми са създали на хората и колко клетви са отнесли за това, да се измъчват притеснени какво ще стане с него!

    16:48 09.02.2026

  • 12 Тома

    13 0 Отговор
    Вчера четохме за българския шофьор който в Гърция направи лятото катастрофа вече е в затвора за 7,5 години въпреки че гърците са паркирали неправилно

    16:52 09.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мефистофел

    3 0 Отговор
    При положение че са му открити наркотици в кръвта този БОКЛ.УК трябва да лежи минимум 20г.без право на намаление на присъдата, а не да иска свобода със СМЕШНИ АРГУМЕНТИ!!! Ако някой наркоман убие детето на адвокатката му ДАЛИ ЩЕ ИСКА ДА Е СВОБОДЕН ,за да изкара изпитите си.Такива адвокати ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЛИШАВАНИ ОТ ПРАВА, а полицаите, които фалшифицираха първата проба за наркотик трябваше да са уволнени и под съд!

    17:44 09.02.2026

  • 15 Да Не

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ало редактора":

    Това не е случайно!!!

    18:30 09.02.2026

  • 16 ако беше в Америка

    0 0 Отговор
    да са го осъдили досега на 200-300 години а в някой щат и да са го приключили за кеф на хората но там живеят хора а в България човекоподобни като това ланце и "родителите" му...

    18:47 09.02.2026

