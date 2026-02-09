Приятели на Бургазлиев: Никола не е убиец

По време на гледането на мярката на Никола Бургазлиев от Окръжен съд - Бургас негови приятели и съученици се събраха пред Съдебната палата в града, за да го подкрепят.
Събралите се разпънаха плакати с надписи “Никола не е убиец" в подкрепа на искането на защитата младежът да бъде пуснат от ареста, за да завърши образованието си.
Събралите се младежи отказаха да говорят пред камерите, но заявиха, че познават Никола и са сигурни, че не е имало умисъл в действията му при трагичния инцидент в Слънчев бряг от миналата година.
В момента Окръжният съд е на съвещание, на което да реши дали да пусне младежа на свобода. Исканията на защитата му са това да стане под гаранция или чрез мярка “Домашен арест" с електронна гривна, пише "Фокус".
Решението на Темида се очаква днес около 17:00 ч.
1 Георги
Коментиран от #9
16:30 09.02.2026
2 честен ционист
Коментиран от #11
16:30 09.02.2026
3 питам се
16:30 09.02.2026
4 Хубаво момче е.
16:31 09.02.2026
5 Не е убиец, а
16:31 09.02.2026
6 Дориана
16:32 09.02.2026
7 Mишо
16:33 09.02.2026
8 тез и те наркоманчета
16:34 09.02.2026
9 Да не
До коментар #1 от "Георги":Ти викат Гошо Тъпото? Някои избил шест човека, не е непредпазлив убиец!
Коментиран от #15
16:35 09.02.2026
10 не го съдете
16:35 09.02.2026
11 Никога
До коментар #2 от "честен ционист":Не си бил умен, но сега особено не си! Никой не се ражда убиец, убиец се създава!
16:36 09.02.2026
12 Крайно време е
16:38 09.02.2026
13 гост
16:39 09.02.2026
14 стар пандизчия
16:41 09.02.2026
15 Георги
До коментар #9 от "Да не":ти май не си много остър - жертвата е само една! Трябва повече да мислиш докато четеш и да броиш до 10 преди да пишеш. Лесно е :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
16:42 09.02.2026
16 Реалист
16:44 09.02.2026
17 Домашен любимец
Коментиран от #18
16:45 09.02.2026
18 Щерев
До коментар #17 от "Домашен любимец":И на боико българоубиеца баща му полковник от милицията но той се поправил и станал поджарникар и мафиот с ръце окървавени до лактите.
17:29 09.02.2026
19 Констатация
17:41 09.02.2026
20 Тома
17:48 09.02.2026
21 ехааа
17:54 09.02.2026
22 от Барека
18:27 09.02.2026
23 Ще има време и за висше
976 ученици в местата за лишаване от свобода през новата учебна година
изображение
За поредна година в местата за лишаване от свобода ще бъде открита учебната година.Справка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ показва, че от 6202 лишени от свобода във всички затвори, 976 са включени в учебната дейност през 2021/2022 г. Системата на затворите разполага със седем средни училища и шест филиала към тях, като обучението е от 1-ви до 12-ти клас.
Тази година първокласниците в местата за лишаване от свобода са 62. Най-висок е броят на учениците в София – 272. В Стара Загора, където е най-голямото училище в системата, са 192, в единствения затвор за жени в Сливен – 57, в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца –12.
Учебният процес в местата за лишаване от свобода е съобразен с нормативната уредба на Министерството на правосъдието и МОН и се извършва от квалифицирани педагогически кадри по програми, утвърдени за всички ученици.
Образователната дейност ще протече в съответствие с насоките на МОН за работа в условията на пандемия и спазване на общите здравни мерки, предписани от Министерство на здравеопазването. В голяма част от училищата са налични интерактивни дъски за обучение, оборудвани са стаи за компютърно обучение, работилници за придобиване на професионална квалификация, налице е богат библиотечен фонд.
18:30 09.02.2026