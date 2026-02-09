Новини
Приятели на Бургазлиев: Никола не е убиец

9 Февруари, 2026 16:26 1 504 23

Решението на Темида се очаква днес около 17:00 часа

Мария Атанасова

По време на гледането на мярката на Никола Бургазлиев от Окръжен съд - Бургас негови приятели и съученици се събраха пред Съдебната палата в града, за да го подкрепят.

Събралите се разпънаха плакати с надписи “Никола не е убиец" в подкрепа на искането на защитата младежът да бъде пуснат от ареста, за да завърши образованието си.

Събралите се младежи отказаха да говорят пред камерите, но заявиха, че познават Никола и са сигурни, че не е имало умисъл в действията му при трагичния инцидент в Слънчев бряг от миналата година.

В момента Окръжният съд е на съвещание, на което да реши дали да пусне младежа на свобода. Исканията на защитата му са това да стане под гаранция или чрез мярка “Домашен арест" с електронна гривна, пише "Фокус".

Решението на Темида се очаква днес около 17:00 ч.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    43 1 Отговор
    някой да обясни на тези деца, че Никола Е уб-иец. В най-добрия случай по непредпазливост.

    Коментиран от #9

    16:30 09.02.2026

  • 2 честен ционист

    4 19 Отговор
    Убиец не се става, а се раждаш такъв.

    Коментиран от #11

    16:30 09.02.2026

  • 3 питам се

    36 1 Отговор
    след като има убийство зад себе си - какъв е вече

    16:30 09.02.2026

  • 4 Хубаво момче е.

    39 0 Отговор
    Напушен и смел решил да се излива пред приятелката си и зачерна цяло семейство. Мама и Тате голяма организация са създали да отърват наркоманчето

    16:31 09.02.2026

  • 5 Не е убиец, а

    35 0 Отговор
    е друсалка, която кара надрусана и убива без да иска, нали? Това трябва ли да доведе до по-ниска присъда? НЕ!!!

    16:31 09.02.2026

  • 6 Дориана

    35 0 Отговор
    Напротив, точно обратното е - той е убиец и трябва да си понесе отговорността и последствията, а не да разчита на мафиотска защита от МВР ,Съд и Прокуратура.

    16:32 09.02.2026

  • 7 Mишо

    31 0 Отговор
    Напротив, убиец е!

    16:33 09.02.2026

  • 8 тез и те наркоманчета

    29 0 Отговор
    като не е убиец да не е убивал жената !!!

    16:34 09.02.2026

  • 9 Да не

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Ти викат Гошо Тъпото? Някои избил шест човека, не е непредпазлив убиец!

    Коментиран от #15

    16:35 09.02.2026

  • 10 не го съдете

    22 0 Отговор
    Ама той е много добро момче. Поздвавяваше всички .Помагаше да баби и дядовци като им носеше торбите ,а а инвалидите ги носеше на гръб !!

    16:35 09.02.2026

  • 11 Никога

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не си бил умен, но сега особено не си! Никой не се ражда убиец, убиец се създава!

    16:36 09.02.2026

  • 12 Крайно време е

    19 0 Отговор
    употребата на алкохол и наркотици да се приеме за умисъл. Но тогава какво ще се случи с голяма част от нашите политици, артисти, публични личности, включително някои служители на реда, дори директори на ОДМВР....

    16:38 09.02.2026

  • 13 гост

    18 0 Отговор
    Липсата на интелект и възпитание пораждат фукнята и гъзарията, а те не прощават! А тук делото вече трябвше да е минаро през всички инстанции и присъдата да е влязла в сила!, за да държи влага на тези дето протестират!

    16:39 09.02.2026

  • 14 стар пандизчия

    11 2 Отговор
    Колето не ги е убил.Уби ги Черната пантера.Тя е карала АТВ-то.

    16:41 09.02.2026

  • 15 Георги

    1 12 Отговор

    До коментар #9 от "Да не":

    ти май не си много остър - жертвата е само една! Трябва повече да мислиш докато четеш и да броиш до 10 преди да пишеш. Лесно е :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

    16:42 09.02.2026

  • 16 Реалист

    19 0 Отговор
    НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ Е НАДРУСАН УБИЕЦ!- това говорят фактите.И родителите му ченгета са впрегнали всякаква паплач да го защитава.

    16:44 09.02.2026

  • 17 Домашен любимец

    19 1 Отговор
    Не може дете от ,,добро семейство" да е убиец!? Още в СПТУ - то едно време влязох в спор с даскалката класна по литература на тази тема! Вапцаров, вярата в доброто и човека, в затвора попаднал на хора и станал Човек! Казвам и Другарко, хората са непоправими! Тя - не! Първо се изказаха отичниците коректно в духа на комсомолския оптимизъм! Какво и трябваше да ме пита и мен! Отворих си устата да говоря в същия положителен тон, че като ме хвана бяс, постъпих както мисля - Дамата от стихотворението е права, като мрази човека, не струва той вашта защита! Дойде и инспектора от Детска ПС да ми дава примери за хулиган, който се поправил! Влязъл във Военното училище! Какво работи баща му, питам инспектора! - Ами, той е полковник! - Мерси! Нямам повече въпроси! Другарю инспектор, мен не ме плашат тези от лоши семейства! Те цял живот ще бъдат аутсайдери! Плашат ме ей тези от добрите семейства, някои отличници, но с мръсни и престъпни наклонности! Утре ще заемат високи постове и ще ни тровят живота! Както и стана! Станаха атлантици!

    Коментиран от #18

    16:45 09.02.2026

  • 18 Щерев

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Домашен любимец":

    И на боико българоубиеца баща му полковник от милицията но той се поправил и станал поджарникар и мафиот с ръце окървавени до лактите.

    17:29 09.02.2026

  • 19 Констатация

    5 0 Отговор
    """""Приятели на Бургазлиев: Никола не е убиец""""" -------- А, какъв е??? Предумишленно или непредумишленно, убийството си е убийство, да, степента на вина при непредумишленно убийство е по-ниска, но щом е отнел човешки живот, присъдата е - за убийство, дори и непредумишленно! Да не говорим, че освен убийството на жената, е превърнал детето й в инвалид за цял живот!

    17:41 09.02.2026

  • 20 Тома

    5 0 Отговор
    Какъв убиец е този бе той направо е назобен килър и в затвора ще е отличник

    17:48 09.02.2026

  • 21 ехааа

    4 0 Отговор
    Да , не е убиец , НО ЗАЩО СЛЕД НЕГОВАТА РАЗХОДКА С АТВ ИМА СМЪРТ? Извънземни ли са блъснали хората? Най-малко 20 години или доживотна за причиняване на смърт. Как така безнаказано ще се убиват хора ,защото или си министър, или си известен спортист, или си депутат, или роднини работят в МВР, или армията, или работещи в съдебната система? Тази наглост трябва да спре и да се носи отговорност.

    17:54 09.02.2026

  • 22 от Барека

    1 1 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    18:27 09.02.2026

  • 23 Ще има време и за висше

    0 0 Отговор
    Министерство на правосъдието - Република България
    976 ученици в местата за лишаване от свобода през новата учебна година
    изображение
    За поредна година в местата за лишаване от свобода ще бъде открита учебната година.Справка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ показва, че от 6202 лишени от свобода във всички затвори, 976 са включени в учебната дейност през 2021/2022 г. Системата на затворите разполага със седем средни училища и шест филиала към тях, като обучението е от 1-ви до 12-ти клас.

    Тази година първокласниците в местата за лишаване от свобода са 62. Най-висок е броят на учениците в София – 272. В Стара Загора, където е най-голямото училище в системата, са 192, в единствения затвор за жени в Сливен – 57, в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца –12.

    Учебният процес в местата за лишаване от свобода е съобразен с нормативната уредба на Министерството на правосъдието и МОН и се извършва от квалифицирани педагогически кадри по програми, утвърдени за всички ученици.

    Образователната дейност ще протече в съответствие с насоките на МОН за работа в условията на пандемия и спазване на общите здравни мерки, предписани от Министерство на здравеопазването. В голяма част от училищата са налични интерактивни дъски за обучение, оборудвани са стаи за компютърно обучение, работилници за придобиване на професионална квалификация, налице е богат библиотечен фонд.

    18:30 09.02.2026

