Приятели на Бургазлиев: Никола не е убиец

По време на гледането на мярката на Никола Бургазлиев от Окръжен съд - Бургас негови приятели и съученици се събраха пред Съдебната палата в града, за да го подкрепят.

Събралите се разпънаха плакати с надписи “Никола не е убиец" в подкрепа на искането на защитата младежът да бъде пуснат от ареста, за да завърши образованието си.

Събралите се младежи отказаха да говорят пред камерите, но заявиха, че познават Никола и са сигурни, че не е имало умисъл в действията му при трагичния инцидент в Слънчев бряг от миналата година.

В момента Окръжният съд е на съвещание, на което да реши дали да пусне младежа на свобода. Исканията на защитата му са това да стане под гаранция или чрез мярка “Домашен арест" с електронна гривна, пише "Фокус".

Решението на Темида се очаква днес около 17:00 ч.