Новини
България »
Варна »
Жената на варненския кмет трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за Благомир Коцев

Жената на варненския кмет трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за Благомир Коцев

27 Ноември, 2025 15:19 1 834 31

  • благомир коцев-
  • жена-
  • лечение-
  • германия-
  • по-лека мярка

"Апелирам не за помощ, а за справедливо упражняване на закона", каза адвокат Владимирова, а след това защитата поиска подписка или домашен арест, за да може Благомир Коцев да се грижи за децата си.

Жената на варненския кмет трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за Благомир Коцев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета на Варна. Това стана ясно по време на делото днес, предаде репортер на "Фокус".

На 10 декември Камелия Коцева трябва да постъпи в болница в Берлин, поради тази причина, заради децата им, защитата на кмета на Варна поиска по-лека мярка.

"Апелирам не за помощ, а за справедливо упражняване на закона", каза адвокат Владимирова, а след това защитата поиска подписка или домашен арест, за да може Благомир Коцев да се грижи за децата си.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 23 Отговор
    Юлия да не се отбие през Виена първо на път за Берлин?

    15:22 27.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    34 7 Отговор
    Колко българи могат да се лекуват в Берлин?
    Питам и отговор не искам.

    Коментиран от #4, #9, #13

    15:23 27.11.2025

  • 3 604

    15 8 Отговор
    И блажи е болен...боли гу корът зъ женъ му. Мъ у пънделътъ че му е убаво. Кът го гледъм че стане супер корвъ от елитните ....

    15:24 27.11.2025

  • 4 Главното Д

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Става на въпрос за хотел Берлин.

    15:24 27.11.2025

  • 5 Онзи

    29 7 Отговор
    Га "сгазат лука" , все са от неизлечима болест болни.
    До тогава - пращят от здраве ...

    15:25 27.11.2025

  • 6 ВРАЧКА

    28 5 Отговор
    ВЪВ ВАРНА БОЛНИЦИ И ЛЕКАРИ ИМА ЛИ ?

    15:26 27.11.2025

  • 7 Тука нямаме ли си доктори, че в Германия

    24 7 Отговор
    иска да се лекува!? Кой честен човек може да си го позволи, май далаверките излизат наяве!?

    15:27 27.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    17 3 Отговор
    Македонците ги лекувахме във Варна. А бяха пред умирачка. Не се знаеше дали ще оцелеят.

    15:30 27.11.2025

  • 9 димитри

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Какво Значение има ако се лекуваш от рак.....Г4????Мога да ти говоря надълго и много пространно за лечението в Германия ,което е най доброто в европа ,но за какво ти е ........мисли си ,че някъде се лекува-така е по добре.Надежда трябва !!!пс.Единственно не знам как може да гледа сам мъж деца.....вероятно само по филмите ,но ........

    Коментиран от #15

    15:31 27.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защо не се лекува в кочината?

    15 2 Отговор
    И Шебека се лекува в Швейцария?
    А Борисов ще го лекуват в ареста на МВР болница!
    Пеевски е чудовище, както и Борисов!

    15:34 27.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    12 5 Отговор
    Ако не си здравно осигурен не можеш да си платиш лечението в България. А пък в Берлин...
    Кражбите и золумите полека лека излизат на бял свят. Да видят първо платил ли е данъци и с какви пари тази ша митка из Германия.

    15:35 27.11.2025

  • 13 В момента

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    се сещам спонтанно за турчеещия се Вежди Рашидов . Оня с задигнатите милиони от банката......

    Коментиран от #17

    15:42 27.11.2025

  • 14 Е как така

    15 4 Отговор
    до вчера беше здрава,сега ще се лекува в Германия. А кмета щял да я придружава с децата.Днес излязоха бисерите,които си е говорил с Пламенка.И има наглостта да иска да го освободят . Много нагъл.

    15:42 27.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ние от простолюдието се лекуваме в балха

    8 1 Отговор
    А те в берлин

    15:48 27.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "В момента":

    Веждичката не се турчее. Той си е турчин по рождение. Милионите му изгоряха в КТБ. Май не успя да ги спаси.

    15:48 27.11.2025

  • 18 Абе

    13 1 Отговор
    Що така в чужбина, че пък и спешно.. В България медици ли няма??

    16:01 27.11.2025

  • 19 Тъно

    11 2 Отговор
    Е до миналия месец не беше болна. Точно сега се разболя. Болните са в болница, не ходят по улиците, или по протести. Ако са го измислили нарочно е много грозна гавра.

    16:09 27.11.2025

  • 20 Егати

    6 4 Отговор
    Аз в градската болница. не мога да си позволя преглед...а тая ще лети до Берлин да се лекува и се питам с ...КАКВИ ПАРИ при условие,че е в ,,майчински",а мъжът и е 6 месеца в ареста и,като съм наясно,колко струва лечението в Германия...

    16:15 27.11.2025

  • 21 Любомир

    1 3 Отговор
    Да дойде на лечение при мен в Пловдив..ще й спукам сливата от чу+Кане и лизане и смучене...ще й се изхвърлям вътре нон стоп

    Коментиран от #26

    16:21 27.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тракиец 🇺🇦

    5 1 Отговор
    В България лекари няма ли че тази ще лети до Берлин?? Ние тук се " лекуваме " редом до м+-а+-н+-г+-а++л+--и а те я ще лети до Германия..
    Ти нещо повече ли си от нас м-+а или мъжа ти е крал толкова от нас та се мислиш за нещо повече

    16:24 27.11.2025

  • 24 ветеринар

    7 1 Отговор
    и тук може да ти направим клизмата

    16:26 27.11.2025

  • 25 Нехис

    9 2 Отговор
    Кал всички престъпници се разболявате, като почнат да ви съдят? Защо не се разболявате и не ви заболява сърцето, докато крадете?

    16:26 27.11.2025

  • 26 Нехис

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Любомир":

    На тази посредствена лелка ли?????

    16:27 27.11.2025

  • 27 Даката

    3 1 Отговор
    Според мен това са поредните хватки, посъветвани са да го направят от техните адвокати...

    16:33 27.11.2025

  • 28 манди бранди

    3 0 Отговор
    Това ли измислиха адвокатите, много елементарно. За децата могат да се грижат роднини или приемно семейство, никакъв проблем. Въпросът е, че яко лъжат и ни се подиграват. Не ги е срам!

    16:35 27.11.2025

  • 29 Вагомил Боцев

    1 2 Отговор
    Стига бе...лакардии...

    16:36 27.11.2025

  • 30 Анти

    1 1 Отговор
    Свекър и също е крадял с пълни шепи. Да й плати лечението, както ние с пенсийките ни. Дори може да изучи внуците си Извън България. Дано не се върнат някога да я дооглозгат.

    16:37 27.11.2025

  • 31 Георги Лафкаджинов

    1 0 Отговор
    Винаги се разболяват по график и също така се излекуват чудодейно когато трябва. Физика на измамата.

    16:41 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове