Жената на варненския кмет трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за Благомир Коцев

Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета на Варна. Това стана ясно по време на делото днес, предаде репортер на "Фокус".
На 10 декември Камелия Коцева трябва да постъпи в болница в Берлин, поради тази причина, заради децата им, защитата на кмета на Варна поиска по-лека мярка.
"Апелирам не за помощ, а за справедливо упражняване на закона", каза адвокат Владимирова, а след това защитата поиска подписка или домашен арест, за да може Благомир Коцев да се грижи за децата си.
1 честен ционист
15:22 27.11.2025
2 Данко Харсъзина
Питам и отговор не искам.
Коментиран от #4, #9, #13
15:23 27.11.2025
3 604
15:24 27.11.2025
4 Главното Д
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Става на въпрос за хотел Берлин.
15:24 27.11.2025
5 Онзи
До тогава - пращят от здраве ...
15:25 27.11.2025
6 ВРАЧКА
15:26 27.11.2025
7 Тука нямаме ли си доктори, че в Германия
15:27 27.11.2025
8 Данко Харсъзина
15:30 27.11.2025
9 димитри
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Какво Значение има ако се лекуваш от рак.....Г4????Мога да ти говоря надълго и много пространно за лечението в Германия ,което е най доброто в европа ,но за какво ти е ........мисли си ,че някъде се лекува-така е по добре.Надежда трябва !!!пс.Единственно не знам как може да гледа сам мъж деца.....вероятно само по филмите ,но ........
Коментиран от #15
15:31 27.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Защо не се лекува в кочината?
А Борисов ще го лекуват в ареста на МВР болница!
Пеевски е чудовище, както и Борисов!
15:34 27.11.2025
12 Данко Харсъзина
Кражбите и золумите полека лека излизат на бял свят. Да видят първо платил ли е данъци и с какви пари тази ша митка из Германия.
15:35 27.11.2025
13 В момента
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":се сещам спонтанно за турчеещия се Вежди Рашидов . Оня с задигнатите милиони от банката......
Коментиран от #17
15:42 27.11.2025
14 Е как така
15:42 27.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ние от простолюдието се лекуваме в балха
15:48 27.11.2025
17 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "В момента":Веждичката не се турчее. Той си е турчин по рождение. Милионите му изгоряха в КТБ. Май не успя да ги спаси.
15:48 27.11.2025
18 Абе
16:01 27.11.2025
19 Тъно
16:09 27.11.2025
20 Егати
16:15 27.11.2025
21 Любомир
Коментиран от #26
16:21 27.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тракиец 🇺🇦
Ти нещо повече ли си от нас м-+а или мъжа ти е крал толкова от нас та се мислиш за нещо повече
16:24 27.11.2025
24 ветеринар
16:26 27.11.2025
25 Нехис
16:26 27.11.2025
26 Нехис
До коментар #21 от "Любомир":На тази посредствена лелка ли?????
16:27 27.11.2025
27 Даката
16:33 27.11.2025
28 манди бранди
16:35 27.11.2025
29 Вагомил Боцев
16:36 27.11.2025
30 Анти
16:37 27.11.2025
31 Георги Лафкаджинов
16:41 27.11.2025