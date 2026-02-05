Йотова продължава консултациите с парламентарните групи във вторник, 10 февруари

Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.
Консултациите ще се проведат по следния график:
На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;
От 13.00 часа – представители на парламентарната група на "Величие“.
В търсене на служебен премиер президентът за втори пореден ден провежда срещи с парламентарните групи. Днес на "Дондуков" 2 пристигнаха представители от "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".
1 Ндей бърза, бульо
Коментиран от #5, #10
06:17 05.02.2026
2 Вчера
06:28 05.02.2026
3 Наката
игри в Италия ще бъде запомняща се гледка - коси и ски!После,после избори!
06:52 05.02.2026
4 Крадат за последно
07:00 05.02.2026
5 Е да
До коментар #1 от "Ндей бърза, бульо":обаче Йо, вече е в Милано, даже има снимки от шопинг в бутик.
07:09 05.02.2026
6 Йотова
Коментиран от #11
07:29 05.02.2026
7 диагнозата е некадърност
07:30 05.02.2026
8 Трол
07:35 05.02.2026
9 йотова
07:45 05.02.2026
10 Ааа
До коментар #1 от "Ндей бърза, бульо":Какви са тия безумни коментари??? Не познавате правилата, а плюете? В Конституцията пише, че служебно правителство се назначава 2 месеца преди изборите. Значи няма как Йотова да го назначи преди 19 февруари, поради Великденските празници!!!
Коментиран от #13, #17
07:58 05.02.2026
11 Пешо
До коментар #6 от "Йотова":Поне на един от предполагаемите участници в радевия проект да знаем името, че тази неизвестност много се проточи
08:04 05.02.2026
12 Хмм
10:00 05.02.2026
13 Хмм
До коментар #10 от "Ааа":вече да беше го назначила, а не да го протака, че добрев и зафиров да си довършат далаверите, а изборите да беше обявила за 29 март, тъппа до безумие
10:02 05.02.2026
14 Ами
10:04 05.02.2026
15 Вижда се, че Йотова не става за президен
Въпрос към Конституционния съд Има ли право Радев да се кандидатира за президент есента след като има период с друг президент след неговата оставка.
14:23 06.02.2026
16 Избирател дето ходи за гъби!
15:12 06.02.2026
17 Пепи!
До коментар #10 от "Ааа":Ооо, разбирачев! А това, че държавата е на свободно падане и някой си прави далаверките докато други ходят да откриват Олимпиади има ли го в Конституцията! Става въпрос, че отдавна трябваше да има служебен премиер и правителство, изборите са ясно кога да са, пише си! Хората ги дразни безмисленото губене на време, това е загуба на време на всички ни но на някой явно така им отърва!
16:21 06.02.2026
18 Ива
16:58 06.02.2026
19 Да се краде
17:03 06.02.2026