Йотова продължава консултациите с парламентарните групи във вторник, 10 февруари

5 Февруари, 2026 07:00, обновена 5 Февруари, 2026 08:14 1 131 19

  • илияна йотова-
  • президент-
  • служебен премиер-
  • консултации

Президентът посреща представители на АПС, МЕЧ и "Величие" по повод избора на служебен премиер

Йотова продължава консултациите с парламентарните групи във вторник, 10 февруари - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Консултациите ще се проведат по следния график:

На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на "Величие“.

В търсене на служебен премиер президентът за втори пореден ден провежда срещи с парламентарните групи. Днес на "Дондуков" 2 пристигнаха представители от "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ндей бърза, бульо

    9 3 Отговор
    Бързата раабота е срам за майсторичката! А олимпиадата на жабарите и без тебе ще почне

    Коментиран от #5, #10

    06:17 05.02.2026

  • 2 Вчера

    12 3 Отговор
    тройката на чалгарите беше повече от жалка , мазнейки се и сипеща хвалби и съчувствие към Йотова и хвърляйки кофи помия по ПП - ДБ , че само те са виновниците , че сега тя трябвало да взима такива решения . Че това било работа на Народното събрание ( разбирай новите/стари начала на големите Д - ъта и тяхната патерица -крива и червива) . Отвратителен и грозен спектакъл за шарани .

    06:28 05.02.2026

  • 3 Наката

    5 3 Отговор
    Другарката Йотова първо да види и изпробва щеките в Италия.На ските с щеките по пистите на зимните олимпийски
    игри в Италия ще бъде запомняща се гледка - коси и ски!После,после избори!

    06:52 05.02.2026

  • 4 Крадат за последно

    9 1 Отговор
    Чалгарите са дали БДЖ на концесия.

    07:00 05.02.2026

  • 5 Е да

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ндей бърза, бульо":

    обаче Йо, вече е в Милано, даже има снимки от шопинг в бутик.

    07:09 05.02.2026

  • 6 Йотова

    7 4 Отговор
    бави топката, за да може Радев да си направи партийката. Къде се скри гражданина Радев? А и Пеевски го няма. Да не са залегнали за Дубай.

    Коментиран от #11

    07:29 05.02.2026

  • 7 диагнозата е некадърност

    9 3 Отговор
    Ма тя още ли не е назначила служебен премиер ? Територията се тресе от опасни процеси, тя води разговори за ланския сняг . Некадърността на главнокомандващата започва бавно и полека да изплува. Става явна , досадна и рискована.

    07:30 05.02.2026

  • 8 Трол

    4 2 Отговор
    Трябва да се направи консултация и с Дружеството на троловете.

    07:35 05.02.2026

  • 9 йотова

    7 2 Отговор
    с тези консултации добре си поминавам!

    07:45 05.02.2026

  • 10 Ааа

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ндей бърза, бульо":

    Какви са тия безумни коментари??? Не познавате правилата, а плюете? В Конституцията пише, че служебно правителство се назначава 2 месеца преди изборите. Значи няма как Йотова да го назначи преди 19 февруари, поради Великденските празници!!!

    Коментиран от #13, #17

    07:58 05.02.2026

  • 11 Пешо

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Йотова":

    Поне на един от предполагаемите участници в радевия проект да знаем името, че тази неизвестност много се проточи

    08:04 05.02.2026

  • 12 Хмм

    3 1 Отговор
    и какво ще прави два работни дни, четвъртък и петък, трепери от страх като киселова

    10:00 05.02.2026

  • 13 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ааа":

    вече да беше го назначила, а не да го протака, че добрев и зафиров да си довършат далаверите, а изборите да беше обявила за 29 март, тъппа до безумие

    10:02 05.02.2026

  • 14 Ами

    5 1 Отговор
    сигурно ще прави парти на внучето, няма да се занимава с глупости я

    10:04 05.02.2026

  • 15 Вижда се, че Йотова не става за президен

    1 0 Отговор
    драматични събития. Народът е обложен с тежък индиректен данък - прекалено завишенна цена на тока, правят се някякви прибързани заявления за влизане в Тръмповия Съвет на мира,
    Въпрос към Конституционния съд Има ли право Радев да се кандидатира за президент есента след като има период с друг президент след неговата оставка.

    14:23 06.02.2026

  • 16 Избирател дето ходи за гъби!

    1 0 Отговор
    Амън вече! Как на Ви омръзна едно и също, не знам! А сегашните си правят далаверкити, Вие си се мотайте колкото си искате! Русе, Кирик и Юлита и още и още! Тупайте още топката!

    15:12 06.02.2026

  • 17 Пепи!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ааа":

    Ооо, разбирачев! А това, че държавата е на свободно падане и някой си прави далаверките докато други ходят да откриват Олимпиади има ли го в Конституцията! Става въпрос, че отдавна трябваше да има служебен премиер и правителство, изборите са ясно кога да са, пише си! Хората ги дразни безмисленото губене на време, това е загуба на време на всички ни но на някой явно така им отърва!

    16:21 06.02.2026

  • 18 Ива

    0 0 Отговор
    Този път съм съгласна с него ! Йотова ,като Радев протака незнайно защо ...

    16:58 06.02.2026

  • 19 Да се краде

    0 0 Отговор
    Сега навсякъде по всяко време има матрял.

    17:03 06.02.2026

Новини по градове:
