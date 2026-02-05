Новини
Първан Симеонов: Няма логика да се мисли, че бавенето на изборите е в изгода на Радев

5 Февруари, 2026 09:04 1 130 29

Първан Симеонов: Няма логика да се мисли, че бавенето на изборите е в изгода на Радев - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не смятам, че забавянето на изборите цели да се даде повече време на Радев. Всички имаха интерес изборите да са на 29 март, защото когато имаме по-дълга кампания всякакви неща като информация могат да излязат. По чисто обективни причини изборите ще бъдат на 19 април. Предстоят и Великденските празници. Това заяви социологът Евелина Славкова в предаването "Денят започва" по БНТ.

Процедурата, която наблюдаваме се прави така, че служебният кабинет да положи клетва на 19 февруари и изборите да проведат на 19 април, обясни тя.

"Смятам, че за политическите партии по-бързи избори беше по-добрият вариант. В това число и за Румен Радев", поясни Славкова.

Ако съм на мястото на Радев щях да искам бързи избори, защото водя в резултата като личен, институционален рейтинг, коментира Първан Симеонов. "Няма логика в това да се смята, че в негова изгода е да са по-далеч изборите. Няма логика да се смята, че Йотова бави изборите. Тя се стреми да бъде равноотдалечена, за да влезе в президентска роля. Има обстоятелства, които го налагат и те са свързани с трудностите при съставяне на служебен кабинет", посочи още той.

Според него Йотова почти няма избор сред кандидатите за служебен премиер, част от "домовата книга". "На фона на всички възможности, които изглеждат част от отиващата си власт, има една възможност, която не изглежда част от отиващата си власт. Това е Андрей Гюров", смята Симеонов.

По думите му случаят "Петрохан" се политизира. "Начинът, по който властта опитва да дискредитира опозицията, главно ПП-ДБ, опитвайки да свърже този, втория, третия през разни пощенски кутии в пространството, също е част от опита да бъде направена пречка пред назначаването на Гюров. Случаят се политизира. За два дни беше направена версия от нищото. И веднага чрез анонимни източници бяха уличени представители на опозицията. Това е показателно за начина, по който властта действа понякога, за да прехвърли от болната глава на здравата", допълни политологът.

"Втората пречка е чисто обективна. Този процес никак не е лесен. Тази "домова книга" е направена така, че на президента са му вързани ръцете. Това бяха глупави, конюнктурни промени в Конституцията и показват, че който пипа правилата ще нанася щета на държавата", обясни още Първан Симеонов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ!!!

    10 4 Отговор
    Напротив, Параванчо, има логика!

    09:07 05.02.2026

  • 2 вижда се

    13 4 Отговор
    Цялата мафиотска държавна машина е задействана в полза на ГРАБ и голямото - Д .

    Коментиран от #12

    09:07 05.02.2026

  • 3 Протакането

    12 2 Отговор
    е в полза на Мун чо антидържавника

    09:08 05.02.2026

  • 4 Мафия ни управлява

    12 2 Отговор
    Бавенето е факт !
    Нямаше причина изборите да не се проведат на 29.03. Има нещо гнило в цялата тази простотия !?

    09:08 05.02.2026

  • 5 провинциалист

    4 1 Отговор
    Изумен съм, че оцапаният говори за логика по медиите. Когато през 2026-та изведнъж видиш интервю на Вацев при оцапания и на Борисов при Карбовски, ти става ясно, че всяка логика е загубена безвъзвратно.

    09:09 05.02.2026

  • 6 Така е

    6 3 Отговор
    Целта на бавенето е да се направят новите договорки между обръчите на Радев,и обръчите на Пеевски/Борисов !

    09:10 05.02.2026

  • 7 Истината

    5 3 Отговор
    Това бавене пак ме кара да не сме големи оптимисти.
    Пак ще ни излъжат !

    09:11 05.02.2026

  • 8 12340

    6 1 Отговор
    Радев не е казвал, че ще участва лично в тия избори...
    ... На "терен" го искаха Бою, бат Шиши и угодните им "политолози" - - мисирки!

    09:13 05.02.2026

  • 9 Мафия

    7 2 Отговор
    Това моткане е направо смешно ! Пародийно !

    Коментиран от #20

    09:13 05.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 кмъгхъ

    4 2 Отговор
    Тая БСП маймуна да почва да плаща заплати на крадците в парламента и правителството на Роско водопада от джоба си. Да си бръкне в джоба и да им плаща заплати докато бави изборите и не ги гони от държавната софра. Ядат и пият разбойниците на ГЕРБ и плаща всеки българин, а г-та от БСП си прави разговори и бави изборите. БСП пръдло, почваи да им плащаш от джоба си заплати след като бавиш процедурите. До кога ще ви търпим тъпите постановки???

    09:14 05.02.2026

  • 12 оня с коня

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "вижда се":

    Е тва лошо ли е според тебе?

    09:15 05.02.2026

  • 13 Тъпа работа

    5 2 Отговор
    Юни,Юли най добре ! Когато започнат отпуските !

    09:16 05.02.2026

  • 14 Трол

    2 3 Отговор
    Хубавите неща стават бавно.

    09:19 05.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаха

    5 2 Отговор
    Ами в изгода на кой е тогава?

    Коментиран от #19

    09:19 05.02.2026

  • 17 Очевидец

    4 3 Отговор
    Който се " гаври с конституцията" , изберателите се гаврят с него!
    Погледнато " в очи куме" ...."Тандема" е най-близо до гаврата!!!

    09:23 05.02.2026

  • 18 Никой не мисли така старозагорецо

    6 0 Отговор
    Ние наша скромна милост по форумите вече сме го написали , че бавенето е в полза на сегашните управляващи. На правителството което въпреки , че е в оставка си прави каквото си иска и това се вижда всеки ден.

    09:29 05.02.2026

  • 19 Ами в изгода

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    На управляващите драги. Те си управляват въпреки че са свалени с най големите протести в 21 век за България.

    Коментиран от #24

    09:32 05.02.2026

  • 20 Щеше да е смешно ако не беше жалко и тъж

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мафия":

    Още от самото начало всичко ми прилича на сватба с тези дантели къдрици и гердани. Не че в Европарламента и в ЕК не е така но тук е още по зле. Тия хора нямат мярка на позора. Не могат ли да се държат по делово и по сериозно. Те ме отвращават.

    09:38 05.02.2026

  • 21 дядо мраз

    6 1 Отговор
    Радев пак вдигна юмрук под натиск. И после ще се скрие. Нормален човек не може да очаква икономическо чудо от Радев и който и да било спасител, или нещо друго. Но очаквахме закон за честни избори като протокол в Швейцария или друга страна за пример, прокуратура като такава страна за пример. Хартиена бюлетина печатана от всяка партия за себе си, и броене пред публика в секцията, друго броене да няма. Премахване на институцията главен прокурор. Но Радев дори няма такива заявления, а е вече 9 години в политиката. Но назначаваше само неолиберални министри. Той избърза свика предишният парламент при доказано нередни избори, когато дори партиите бяха готови да осъдят изборите. Няма хляб в Радев, но много се надяват на тоз празен брашнян чувал.

    09:41 05.02.2026

  • 22 Поне да въведат дрескот

    3 1 Отговор
    Този кич отблъсква. Не се ли усещат сами.

    09:42 05.02.2026

  • 23 Експерт Василев

    0 1 Отговор
    Има обосновано предположение!

    09:54 05.02.2026

  • 24 Значи

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ами в изгода":

    не сте ги свалили!:)))

    Коментиран от #25

    09:55 05.02.2026

  • 25 Те сами подадоха оставка

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Значи":

    Сами си организираха и протестите. На тях на управляващите им много удобно всичко е по техен сценарий така да се каже. Само дето не се знае как ще завърши концерта.

    Коментиран от #26

    10:06 05.02.2026

  • 26 Ама аз

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Те сами подадоха оставка":

    видях Асен да вдига юмрука....

    10:13 05.02.2026

  • 27 Няма свършване

    0 1 Отговор
    софийската смет!

    10:48 05.02.2026

  • 28 Този парламент

    1 0 Отговор
    Не излъчваше по медиите дебатите по вотовете на Недоверие на Правителството.
    Отказа провеждането на референдум за запазване на лева и въведе еврото в най неподходящ момент.
    Допусна висока инфлация и Самотаксуване в големите вериги което непрекъснато се разширява и ограничава правата на хората.

    11:00 05.02.2026

  • 29 Напротив

    1 0 Отговор
    чака се месията

    12:16 05.02.2026

