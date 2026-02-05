Първан Симеонов: Няма логика да се мисли, че бавенето на изборите е в изгода на Радев

Не смятам, че забавянето на изборите цели да се даде повече време на Радев. Всички имаха интерес изборите да са на 29 март, защото когато имаме по-дълга кампания всякакви неща като информация могат да излязат. По чисто обективни причини изборите ще бъдат на 19 април. Предстоят и Великденските празници. Това заяви социологът Евелина Славкова в предаването "Денят започва" по БНТ.

Процедурата, която наблюдаваме се прави така, че служебният кабинет да положи клетва на 19 февруари и изборите да проведат на 19 април, обясни тя.

"Смятам, че за политическите партии по-бързи избори беше по-добрият вариант. В това число и за Румен Радев", поясни Славкова.

Ако съм на мястото на Радев щях да искам бързи избори, защото водя в резултата като личен, институционален рейтинг, коментира Първан Симеонов. "Няма логика в това да се смята, че в негова изгода е да са по-далеч изборите. Няма логика да се смята, че Йотова бави изборите. Тя се стреми да бъде равноотдалечена, за да влезе в президентска роля. Има обстоятелства, които го налагат и те са свързани с трудностите при съставяне на служебен кабинет", посочи още той.

Според него Йотова почти няма избор сред кандидатите за служебен премиер, част от "домовата книга". "На фона на всички възможности, които изглеждат част от отиващата си власт, има една възможност, която не изглежда част от отиващата си власт. Това е Андрей Гюров", смята Симеонов.

По думите му случаят "Петрохан" се политизира. "Начинът, по който властта опитва да дискредитира опозицията, главно ПП-ДБ, опитвайки да свърже този, втория, третия през разни пощенски кутии в пространството, също е част от опита да бъде направена пречка пред назначаването на Гюров. Случаят се политизира. За два дни беше направена версия от нищото. И веднага чрез анонимни източници бяха уличени представители на опозицията. Това е показателно за начина, по който властта действа понякога, за да прехвърли от болната глава на здравата", допълни политологът.

"Втората пречка е чисто обективна. Този процес никак не е лесен. Тази "домова книга" е направена така, че на президента са му вързани ръцете. Това бяха глупави, конюнктурни промени в Конституцията и показват, че който пипа правилата ще нанася щета на държавата", обясни още Първан Симеонов.