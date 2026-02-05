Първан Симеонов: Няма логика да се мисли, че бавенето на изборите е в изгода на Радев

Не смятам, че забавянето на изборите цели да се даде повече време на Радев. Всички имаха интерес изборите да са на 29 март, защото когато имаме по-дълга кампания всякакви неща като информация могат да излязат. По чисто обективни причини изборите ще бъдат на 19 април. Предстоят и Великденските празници. Това заяви социологът Евелина Славкова в предаването "Денят започва" по БНТ.
Процедурата, която наблюдаваме се прави така, че служебният кабинет да положи клетва на 19 февруари и изборите да проведат на 19 април, обясни тя.
"Смятам, че за политическите партии по-бързи избори беше по-добрият вариант. В това число и за Румен Радев", поясни Славкова.
Ако съм на мястото на Радев щях да искам бързи избори, защото водя в резултата като личен, институционален рейтинг, коментира Първан Симеонов. "Няма логика в това да се смята, че в негова изгода е да са по-далеч изборите. Няма логика да се смята, че Йотова бави изборите. Тя се стреми да бъде равноотдалечена, за да влезе в президентска роля. Има обстоятелства, които го налагат и те са свързани с трудностите при съставяне на служебен кабинет", посочи още той.
Според него Йотова почти няма избор сред кандидатите за служебен премиер, част от "домовата книга". "На фона на всички възможности, които изглеждат част от отиващата си власт, има една възможност, която не изглежда част от отиващата си власт. Това е Андрей Гюров", смята Симеонов.
По думите му случаят "Петрохан" се политизира. "Начинът, по който властта опитва да дискредитира опозицията, главно ПП-ДБ, опитвайки да свърже този, втория, третия през разни пощенски кутии в пространството, също е част от опита да бъде направена пречка пред назначаването на Гюров. Случаят се политизира. За два дни беше направена версия от нищото. И веднага чрез анонимни източници бяха уличени представители на опозицията. Това е показателно за начина, по който властта действа понякога, за да прехвърли от болната глава на здравата", допълни политологът.
"Втората пречка е чисто обективна. Този процес никак не е лесен. Тази "домова книга" е направена така, че на президента са му вързани ръцете. Това бяха глупави, конюнктурни промени в Конституцията и показват, че който пипа правилата ще нанася щета на държавата", обясни още Първан Симеонов.
1 Ъхъ!!!
09:07 05.02.2026
2 вижда се
Коментиран от #12
09:07 05.02.2026
3 Протакането
09:08 05.02.2026
4 Мафия ни управлява
Нямаше причина изборите да не се проведат на 29.03. Има нещо гнило в цялата тази простотия !?
09:08 05.02.2026
5 провинциалист
09:09 05.02.2026
6 Така е
09:10 05.02.2026
7 Истината
Пак ще ни излъжат !
09:11 05.02.2026
8 12340
... На "терен" го искаха Бою, бат Шиши и угодните им "политолози" - - мисирки!
09:13 05.02.2026
9 Мафия
Коментиран от #20
09:13 05.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 кмъгхъ
09:14 05.02.2026
12 оня с коня
До коментар #2 от "вижда се":Е тва лошо ли е според тебе?
09:15 05.02.2026
13 Тъпа работа
09:16 05.02.2026
14 Трол
09:19 05.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хаха
Коментиран от #19
09:19 05.02.2026
17 Очевидец
Погледнато " в очи куме" ...."Тандема" е най-близо до гаврата!!!
09:23 05.02.2026
18 Никой не мисли така старозагорецо
09:29 05.02.2026
19 Ами в изгода
До коментар #16 от "Хаха":На управляващите драги. Те си управляват въпреки че са свалени с най големите протести в 21 век за България.
Коментиран от #24
09:32 05.02.2026
20 Щеше да е смешно ако не беше жалко и тъж
До коментар #9 от "Мафия":Още от самото начало всичко ми прилича на сватба с тези дантели къдрици и гердани. Не че в Европарламента и в ЕК не е така но тук е още по зле. Тия хора нямат мярка на позора. Не могат ли да се държат по делово и по сериозно. Те ме отвращават.
09:38 05.02.2026
21 дядо мраз
09:41 05.02.2026
22 Поне да въведат дрескот
09:42 05.02.2026
23 Експерт Василев
09:54 05.02.2026
24 Значи
До коментар #19 от "Ами в изгода":не сте ги свалили!:)))
Коментиран от #25
09:55 05.02.2026
25 Те сами подадоха оставка
До коментар #24 от "Значи":Сами си организираха и протестите. На тях на управляващите им много удобно всичко е по техен сценарий така да се каже. Само дето не се знае как ще завърши концерта.
Коментиран от #26
10:06 05.02.2026
26 Ама аз
До коментар #25 от "Те сами подадоха оставка":видях Асен да вдига юмрука....
10:13 05.02.2026
27 Няма свършване
10:48 05.02.2026
28 Този парламент
Отказа провеждането на референдум за запазване на лева и въведе еврото в най неподходящ момент.
Допусна висока инфлация и Самотаксуване в големите вериги което непрекъснато се разширява и ограничава правата на хората.
11:00 05.02.2026
29 Напротив
12:16 05.02.2026