КЕВР не е получила нито един сигнал за завишени сметки за ток, но е длъжна да се самосезира заради напрежението

„Комисията за енергийно и водно регулиране започна мащабни проверки за евентуално завишени сметки за електроенергия след сигнали от граждани и ескалация на напрежението в социалните мрежи". Това заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски, цитиран от Нова телевизия. По негови думи КЕВР не е получила нито един сигнал, но е длъжна да се самосезира заради създалото се напрежение.
Той подчерта, че независимо от текущите проверки, КЕВР, като независим орган, носи отговорност както за определянето на цените, така и за контрола върху тяхното прилагане. По думите му регулаторът не е допускал и няма да допусне намеса от страна на изпълнителната власт нито в ценообразуването, нито в контролната си дейност. Младеновски уточни, че ролята на Министерството на енергетиката е ограничена единствено до проверки на техническото състояние на електроразпределителната мрежа и няма отношение към цените на електроенергията.
Още в сряда екипи на КЕВР са започнали проверки в електроразпределителни дружества, като в следващите дни те ще обхванат и останалите оператори. Първата стъпка е изискване на информация за издадените фактури, които ще бъдат сравнени със същия период на предходната година. Според КЕВР температурите през коледно-новогодишните празници и до средата на януари тази и миналата година са напълно съпоставими.
Регулаторът ще проверява дали цените са правилно приложени, дали отчетните периоди са коректни, както и дали превалутирането на сметките е извършено правилно. По този повод Младеновски отбеляза, че в медиите и социалните мрежи има информация за възможни грешки при превалутирането, която ще бъде проверена в рамките на инспекциите. Сред останалите проверки е и съпоставянето на количествата закупена от дружествата електроенергия с фактурираната към клиентите. При установени разминавания това ще бъде ясен индикатор за проблеми в отчитането.
„Ако установим нередности, ще бъдем безкомпромисни“, заяви Младеновски и напомни, че през изминалата година е подписал над 100 наказателни постановления за милиони левове срещу електроразпределителни дружества. Предвидените санкции са в размер от 20 000 до 1 милион евро.
Председателят на КЕВР подчерта, че цената на електроенергията от 1 януари не е променяна, а последната корекция е от 1 юли 2025 г., когато е отчетено увеличение от 2,58%. По данни на Евростат това поставя България сред страните с най-ниски цени на електроенергията в Европа.
КЕВР призова електроразпределителните дружества към разумна гъвкавост. При установяване на многократно увеличение на сметка спрямо предходен месец регулаторът ще настоява за предлагане на възможности за разсрочено плащане за засегнатите домакинства.
По отношение на „Топлофикация София“ Младеновски съобщи, че проверката продължава, като експертите анализират данните и резултатите се очакват в най-кратък срок.
Той допълни, че КЕВР е длъжна да се самосезира при подобна обществена реакция, независимо дали в крайна сметка ще се окаже, че сигналите са реален проблем, или само шум в социалните мрежи. „Нашата задача е да установим фактите и, ако има нарушения, да наложим санкции“, подчерта председателят на регулатора.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #81
17:47 05.02.2026
2 шопо
17:48 05.02.2026
3 На кой телефон се подават сигнали в КЕВР
Коментиран от #15
17:51 05.02.2026
4 прокопи
Коментиран от #5
17:51 05.02.2026
5 Кирил
До коментар #4 от "прокопи":Има и много чиновници, които не заслужават и 1 лев.
17:53 05.02.2026
6 Крият къде може да се ЖАЛВАМЕ!
17:53 05.02.2026
7 Хаха
Коментиран от #18
17:53 05.02.2026
8 иво
17:54 05.02.2026
9 И вие
Да се закрива.
17:54 05.02.2026
10 адаша
17:54 05.02.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #16, #29, #30, #39
17:56 05.02.2026
12 мушингериии
17:56 05.02.2026
13 То реално
17:56 05.02.2026
14 За Хаирсъзина
Коментиран от #23
17:57 05.02.2026
15 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "На кой телефон се подават сигнали в КЕВР":По телефон не се подават сигнали в КЕВР.
Коментиран от #32
17:57 05.02.2026
16 То па
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Един престижжжж.
17:58 05.02.2026
17 Ганя Путинофила
Пак руснята размъти водата!
Коментиран от #21
17:59 05.02.2026
19 Интересно
17:59 05.02.2026
20 На много стоки цените в лева
Къде са органите и политиците, които така усърдно ни успиваха?
Коментиран от #28
18:00 05.02.2026
21 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Ганя Путинофила":В дамаджани ли го носят до Украйна?
Коментиран от #24
18:01 05.02.2026
22 Резидента
Ай, де били!
18:01 05.02.2026
23 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "За Хаирсъзина":Консумирали са повече енергия и сметката е по висока.
Коментиран от #27
18:02 05.02.2026
25 КЕВР
18:03 05.02.2026
26 Хининовски
18:05 05.02.2026
27 Декември
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":се отчита преди 20и!След 20и,отива към януари!
Коментиран от #34
18:06 05.02.2026
29 Улав
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Баш ти отива името
18:08 05.02.2026
30 адаша
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Преди подаване на жалба, консултация и ангажиране на адвокат. Иначе има риск.
Коментиран от #51
18:08 05.02.2026
31 Мевр
Коментиран от #35, #38
18:12 05.02.2026
32 Гочоолу
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Ехххх, Данко, Данко... пееpа3 си беше, пееpа3 ще cи умpeш!
18:13 05.02.2026
33 Тошо
18:14 05.02.2026
34 Добре, може и така да е
До коментар #27 от "Декември":Но в такъв слуай от ЕРПтата кpъвопийцитe излъгаха, че не било така отчитането, а всичко си било коректно по месеци.
Коментиран от #40
18:15 05.02.2026
35 Правиш ли
До коментар #31 от "Мевр":разлика между жалба и сезиране?
18:15 05.02.2026
36 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "Абе мислех, че":При "умните" електромери снемането на данни и обработката им се извършва от изкуствен интелект. Ролята на човешкия фактор и възможност за грешка е сведена до нула. Времето когато ходеше инкасатор и записваше показания на електромери отдавна отмина. Някой някога, някъде да е виждал инкасатор в последните години?
Коментиран от #37
18:15 05.02.2026
37 Дочоолу
До коментар #36 от "Данко Харсъзина":Ехххх, Данко, Данко... пееpа3 си беше, пееpа3 ще cи умpeш!
18:17 05.02.2026
38 Данко Харсъзина
До коментар #31 от "Мевр":Омбудсманът вятър го вее на бяла кобила.
18:17 05.02.2026
39 Ганя Cомов
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Ехххх, Данко, Данко... пееpа3 си беше, пееpа3 ще cи умpeш!
18:17 05.02.2026
40 По месеци
До коментар #34 от "Добре, може и така да е":не по дни!Освен това коледа и нова година имаше над 10 неработни дни!Мислиш ли че някой ше засича и смята на 31 декември?
Коментиран от #42
18:18 05.02.2026
41 кв/час ×цената
Коментиран от #43, #45
18:21 05.02.2026
42 Алооооо
До коментар #40 от "По месеци":Точно това за коректно отчетените дни го казаха тия крадци от ЕРП-тата!
Коментиран от #44
18:21 05.02.2026
43 От енергото съм
До коментар #41 от "кв/час ×цената":Да те светна само, че на хубавите ви дигитални електромери коефициентите за умножение на отечетения разход ги манипулираме дистанционни, така че и да снимаш и да смяташ - всичко е точно!
Коментиран от #46, #49, #58
18:23 05.02.2026
44 За тях
До коментар #42 от "Алооооо":е коректно!И не януарската е висока,а декемврийската е ниска!Анадънмо?
Коментиран от #47
18:23 05.02.2026
45 Данко Харсъзина
До коментар #41 от "кв/час ×цената":Матрияла е неграмотен и неук. Не може да смята.
18:23 05.02.2026
46 Виждал си енерго
До коментар #43 от "От енергото съм":през крив макарон!
18:25 05.02.2026
48 Защо си
Коментиран от #63
18:27 05.02.2026
49 Данко Харсъзина
До коментар #43 от "От енергото съм":На електромерите няма никакви коефициенти. Никога не е имало. Нито при Живков, нито сега. Никак не е лесно да си необразован и невеж.
Коментиран от #55, #103
18:27 05.02.2026
50 Да се
18:27 05.02.2026
51 И като платиш едни 100 левро
До коментар #30 от "адаша":за консултацията ще се обезсмисли жалването до енергото
18:27 05.02.2026
52 сметката ни за ток няма цена в лева ?!?
18:28 05.02.2026
53 Всеки
Коментиран от #64
18:28 05.02.2026
54 Китай
18:30 05.02.2026
55 От енергото съм
До коментар #49 от "Данко Харсъзина":Спри да сипеш простотия, ве бунак гербав! Коефициенти винаги е иамло и ще има. На първите модели цифрови електромери се сменяше през едни резистори на платката. Сега е още по-лесно - дистанционно през софтуера и си плащате като попове и разхода ви е "точен" и сметката е "шест"!
Коментиран от #56
18:31 05.02.2026
56 Бурсук
До коментар #55 от "От енергото съм":лъжеш!
Коментиран от #71
18:32 05.02.2026
57 Този човек от Македония ли е
18:32 05.02.2026
58 Можеш ли
До коментар #43 от "От енергото съм":да напишеш формулата за изчисляване на консумираната ел.енергия? Или нямаш достъп до софтуера на компанията? А?
Коментиран от #69, #70
18:33 05.02.2026
59 Тома
18:33 05.02.2026
60 Бжбж
18:34 05.02.2026
61 Гост
18:34 05.02.2026
62 Деций
Коментиран от #73
18:34 05.02.2026
63 па оти
До коментар #48 от "Защо си":го не тура на мa кя ти?
18:35 05.02.2026
64 Това е арогантно
До коментар #53 от "Всеки":Аз например се оплаквам от самотаксуването в големите вериги.
Има хора като теб които ме съветват да пазарувам на друго място което е арогантно.
18:36 05.02.2026
65 Вяра
18:36 05.02.2026
66 Данко Харсъзина
Коментиран от #67
18:36 05.02.2026
67 Гост
До коментар #66 от "Данко Харсъзина":Харизания бегай легай
18:37 05.02.2026
68 Какъв
Коментиран от #74, #78
18:38 05.02.2026
70 Данко Харсъзина
До коментар #58 от "Можеш ли":"Формулата" е същата като "формулата" за консумирания салам. Количество по цена.
Невежеството и простотията в България са придобили колосални размери.
Коментиран от #76
18:40 05.02.2026
71 Студио Х
До коментар #56 от "Бурсук":Лъже,лъже,че много лъже.КЕВР и ЕРП-тата са в зависимост.КЕВР,ще спукат ЕРП-тата от проверки и глоби,ако не играят по тяхната.Сега ЕРП-тата ще отнесат всичките негативи и хукни.Но ще си траят,че идват избори,трябват парички.Къде се отчитат ЕРП-тата?На кого плащат данък?Колкото данък са им казали,толкова ще приведат.
18:42 05.02.2026
72 Хе Хе
18:43 05.02.2026
73 Данко Харсъзина
До коментар #62 от "Деций":Физичната величина "електрически ток" се измерва в Ампери и няма цена.
Коментиран от #77
18:43 05.02.2026
74 Да се
До коментар #68 от "Какъв":беше осигурявал!
18:46 05.02.2026
75 Прос човек
18:48 05.02.2026
78 Данко Харсъзина
До коментар #68 от "Какъв":Щом не си се осигурявал, плащаш ел. енергия и вода, а всички други екстри ги забравяш. И ще плюскаш по малко. Всички пенсионери сте дебели и хвърляте топа заради затлъстяване.
Коментиран от #104
18:51 05.02.2026
79 Включи
До коментар #76 от "От енергото съм":един уред от 1 кв.за 10 часа и засечи консумацията!При мен е точно!
Коментиран от #83
18:52 05.02.2026
80 Ганю
18:54 05.02.2026
82 Пенсионер
18:55 05.02.2026
83 От енергото съм
До коментар #79 от "Включи":На малоумните няма какво да ви се обяснява повече. Остналите ме разбраха правилно.
18:56 05.02.2026
85 И въобще
18:57 05.02.2026
86 не от
До коментар #84 от "Карлу":центрлата на лъ гъ бъ тъ пъ пъ дъй бъ
18:57 05.02.2026
87 Бензоколонките
18:59 05.02.2026
88 Машинното
19:00 05.02.2026
89 Син на Слънцето
Как си мислите тая работа, ще продължавате да ми разваляте ЗЕМЯТА?
Тая работа нема да стане! Законите на Вселената са атрибути на ТРИ ИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО
Стотици ХИЛЯДИ ГОДИНИ минаха от как ВИ приготвих Земя без КОМУНИСТИЧЕСКИ ИЗОТОПИ. Въздух ЧИСТ БЕЗ ЧАВДАРЧЕТА. Вода БИСТРА и ЧИСТА като СЪЛЗА БЕЗ КОМСОМОЛЧЕТА. ЗЕМЯ БОГАТА БЕЗ ТРЪНЯСАЛИ МУТРO - КОМУНИСТЧЕТА.
Имаше само ГЕРОЙ, ГЛАДИАТОРИ, ИМПЕРАТОРИ и АМАЗОНКИ
Как само за 82 години, успяхте да РАЗРУШИТЕ ВСИЧКО. Та ВОДА НЕ ОСТАНА, Та Въздух нема за ДЕСЕРТ, Та педя Земя не остана ОПИКAНА от ВАШИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЛОЗУНКИ.
СЛЪНЦЕ, ти което ни даваш СВЕТЛИНА, ЛЪЧИСТА ЕНЕРГИЯ. Ти което ни СОЧИШ ПЪТЯ В КОСМОСА, ЗАТРИЙ ТАЯ ЛЕНИНСКА ДЖЕНДЪPИЯ и дай на БЪДНОТО ПОКОЛЕНИЕ ЧИСТА ЛЪЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГРАВИТАЦИЯТА БЕЗ ТЪМА, БЕЗ МЪГЛА, БЕЗ МЪТИЛКА, БЕЗ СЪЛЗИ и ХОРАта да са ПЪЛНИ С ЕНЕРГИЯ - ЗАКОНА НА КРЪСТА - да си носят със истинска ЕНЕРГИЯ КРЪСТА НА ТЯЛОТО СРЕЩУ ЗЕМНАТА ГРАВИТАЦИЯ!
((((( СЛЪНЧИЦЕ НАШЕ )))))
Ние децата на Бог ХОР - ХОРАТА, играеме ХОРО и пееме заедно в ХОР!
19:02 05.02.2026
90 Баба Герга
- Абе тия птици много приличат на нашите политици. - казва единия - Докато са на земята се задоволяват с трохи, пък като излетят на високо ти се изcиpат на главата.
Коментиран от #94
19:06 05.02.2026
91 Тошо
19:11 05.02.2026
92 Син на Слънцето
И рече Бог: "Нека да създадем живи същества от глината, така че глината да види на какво сме способни.
И Бог създаде всяко живо същество, което диша сега, и едно от живите същества бе Човекът. Глината можеше да говори, само когато бе в човешка форма. Докато глината в човешка форма се изправяше, Бог се наведе и я огледа. Човекът примига и запита: "Какъв е смисълът?"
- Всичко ли трябва да има смисъл? - попита Бог.
- Разбира се! - отвърна Човекът.
- Тогава оставям на теб да измислиш смисъл - заяви Бог.
И си отиде."
Останахме ХОРАТА да се пулиме един на друг и да се питаме до ден ДНЕШЕН:
" Дали БОЛГ е БОГ?"......
19:13 05.02.2026
93 Васил
Коментиран от #105
19:14 05.02.2026
94 И пак
До коментар #90 от "Баба Герга":идете и гласувайте за някоя партия.Има един ред в бюлетината.НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО.И гласът ви няма да бъде разпределен между партиите.И да продължат избори,след избори.Нека да слязат на земята,за да не ни спрат на главата.
Коментиран от #99
19:18 05.02.2026
95 Интересно
19:23 05.02.2026
96 ТЕЗИ,
19:26 05.02.2026
97 Т.КОЛЕВ
20:02 05.02.2026
98 Гост
- зимата 2025-2026 до сега е по-студена;
- много домакинства се отопляват с Ел. уреди: радиатор, климатик;
- много домакинства ползват бойлери.
Няма как да очакват по-ниски сметки!!
Бъдете щастливи!
20:03 05.02.2026
99 Изостанал си
До коментар #94 от "И пак":Тоя глас "не подкрепям никого" отдавна изобщо спряха да го отчитат дори в общите проценти заблудени гласувачи. По-добре си стойте вкъщи, вмсто да се разкарвате за "не подкрепям никого".
Коментиран от #100
20:20 05.02.2026
100 Ще пишем до ЕК
До коментар #99 от "Изостанал си":За нарушаването ни на личен избор.НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО е право на личен избор.Нарушено е правото на личен избор,а в сайта на ЕК има към кого и как да се обърнеш при нарушение на права.Ще го върнем отново.
20:27 05.02.2026
101 виновно е задкомпютърното устройство
Между другото с тези двойни етикети, сега и малките магазинчета, дето не дават бележка, го правят - чукат ти килата в лева, а ти искат евро /то вече с лева не можеш да платиш/ - това е новата измама, до средата на годината ще е.
20:34 05.02.2026
102 Ощипани
23:07 05.02.2026
103 Яшар
До коментар #49 от "Данко Харсъзина":Тези които боядисват стълбовете няма от къде да знаят . Коефициента за грешка се коригира от инкасатор когато си поиска или при нареждане - това дистанционно . Отделно на много ел мери не им е верен часовника и заблуждава за нощна и дневна , а и там парите са драстични.
23:17 05.02.2026
105 Ставрил
До коментар #93 от "Васил":А има едни институции които пращат имейли в които само ти е написано колко дължиш . И те се надяват някой да ги прочете . Колкото моят е прочетен към институции ,толкова и аз ще поглеждам от сега нататък. Вероятно директно в кошче.
23:28 05.02.2026