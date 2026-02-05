Новини
България »
Всички градове »
КЕВР не е получила нито един сигнал за завишени сметки за ток, но е длъжна да се самосезира заради напрежението

КЕВР не е получила нито един сигнал за завишени сметки за ток, но е длъжна да се самосезира заради напрежението

5 Февруари, 2026 17:40 1 320 105

  • кевр-
  • сигнали-
  • завишени сметки-
  • ток-
  • самосезиране-
  • напрежение

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски подчерта, че цената на електроенергията от 1 януари не е променяна, а последната корекция е от 1 юли 2025 г., когато е отчетено увеличение от 2,58%. По данни на Евростат това поставя България сред страните с най-ниски цени на електроенергията в Европа.

КЕВР не е получила нито един сигнал за завишени сметки за ток, но е длъжна да се самосезира заради напрежението - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Комисията за енергийно и водно регулиране започна мащабни проверки за евентуално завишени сметки за електроенергия след сигнали от граждани и ескалация на напрежението в социалните мрежи". Това заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски, цитиран от Нова телевизия. По негови думи КЕВР не е получила нито един сигнал, но е длъжна да се самосезира заради създалото се напрежение.
Той подчерта, че независимо от текущите проверки, КЕВР, като независим орган, носи отговорност както за определянето на цените, така и за контрола върху тяхното прилагане. По думите му регулаторът не е допускал и няма да допусне намеса от страна на изпълнителната власт нито в ценообразуването, нито в контролната си дейност. Младеновски уточни, че ролята на Министерството на енергетиката е ограничена единствено до проверки на техническото състояние на електроразпределителната мрежа и няма отношение към цените на електроенергията.
Още в сряда екипи на КЕВР са започнали проверки в електроразпределителни дружества, като в следващите дни те ще обхванат и останалите оператори. Първата стъпка е изискване на информация за издадените фактури, които ще бъдат сравнени със същия период на предходната година. Според КЕВР температурите през коледно-новогодишните празници и до средата на януари тази и миналата година са напълно съпоставими.

Регулаторът ще проверява дали цените са правилно приложени, дали отчетните периоди са коректни, както и дали превалутирането на сметките е извършено правилно. По този повод Младеновски отбеляза, че в медиите и социалните мрежи има информация за възможни грешки при превалутирането, която ще бъде проверена в рамките на инспекциите. Сред останалите проверки е и съпоставянето на количествата закупена от дружествата електроенергия с фактурираната към клиентите. При установени разминавания това ще бъде ясен индикатор за проблеми в отчитането.

„Ако установим нередности, ще бъдем безкомпромисни“, заяви Младеновски и напомни, че през изминалата година е подписал над 100 наказателни постановления за милиони левове срещу електроразпределителни дружества. Предвидените санкции са в размер от 20 000 до 1 милион евро.

Председателят на КЕВР подчерта, че цената на електроенергията от 1 януари не е променяна, а последната корекция е от 1 юли 2025 г., когато е отчетено увеличение от 2,58%. По данни на Евростат това поставя България сред страните с най-ниски цени на електроенергията в Европа.

КЕВР призова електроразпределителните дружества към разумна гъвкавост. При установяване на многократно увеличение на сметка спрямо предходен месец регулаторът ще настоява за предлагане на възможности за разсрочено плащане за засегнатите домакинства.

По отношение на „Топлофикация София“ Младеновски съобщи, че проверката продължава, като експертите анализират данните и резултатите се очакват в най-кратък срок.

Той допълни, че КЕВР е длъжна да се самосезира при подобна обществена реакция, независимо дали в крайна сметка ще се окаже, че сигналите са реален проблем, или само шум в социалните мрежи. „Нашата задача е да установим фактите и, ако има нарушения, да наложим санкции“, подчерта председателят на регулатора.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    7 38 Отговор
    Не е получила сигнал, защото няма завишени сметки.

    Коментиран от #81

    17:47 05.02.2026

  • 2 шопо

    33 3 Отговор
    Леле мале, за токо здраво че ни дерат !!!

    17:48 05.02.2026

  • 3 На кой телефон се подават сигнали в КЕВР

    33 2 Отговор
    Има ли сайт на КЕВР за сигнали?

    Коментиран от #15

    17:51 05.02.2026

  • 4 прокопи

    46 3 Отговор
    Тоя лъже. Има хиляди жалби.

    Коментиран от #5

    17:51 05.02.2026

  • 5 Кирил

    35 1 Отговор

    До коментар #4 от "прокопи":

    Има и много чиновници, които не заслужават и 1 лев.

    17:53 05.02.2026

  • 6 Крият къде може да се ЖАЛВАМЕ!

    31 1 Отговор
    ТИЯ СА ГАДОВЕ! ТРЯБВА ДА ОДИМ ДО ШОПСКО ЗА ДА СЕ ЖАЛВАМЕ. ВЧЕРА БЕХ В ЕНЕРГО ПРО ПУСКАХ ЖАЛБА. ЕДИН МЛАДЕЖ СЕ ЖАЛВАШЕ ЧЕ СМЕТКАТА МУ ОТ 200 ЛВ Е СТАНАЛА 200 ЕВРО И НЕ ЗНАЕШЕ КЪДЕ ДА СЕ ЖАЛВА ОСВЕН В ЕНЕРГО ПРО. ЯВНО БЪЛГАРИНА НЕ ЗНАЕ КЪДЕ ДА СЕ ЖАЛВА. МОЖЕ В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДО ОМБУДСМАНЪТ И ТОЛКОВА ЗНАЯ АЗ.

    17:53 05.02.2026

  • 7 Хаха

    28 2 Отговор
    Масово недоволство за нереални сметки. Има две възможности за причината. Лоша регулаторна рамка - виновни са от КЕВР. Другата възможност е разпределителното дружество да е в грешка. Бас ловя че ще се шуми в медиите да се вдъхне надежда на опарените и случая ще бъде заметен

    Коментиран от #18

    17:53 05.02.2026

  • 8 иво

    33 2 Отговор
    Лъжци, в една популярна антисоциална мрежа ВРИ И КИПИ от "доволни" клиенти от януарските сметки. Даже звънят, и не вдигате! Лъжци!

    17:54 05.02.2026

  • 9 И вие

    32 1 Отговор
    Сте от безполезните с големи заплати.
    Да се закрива.

    17:54 05.02.2026

  • 10 адаша

    6 2 Отговор
    0889 009 891. Консултации по жалби

    17:54 05.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    3 21 Отговор
    Ако се жалваш неоснователно и се докаже, компанията може да съди жалбоподателя за клевета и уронване на престижа.

    Коментиран от #16, #29, #30, #39

    17:56 05.02.2026

  • 12 мушингериии

    25 2 Отговор
    Ама колко репортажа имаше на граждани , сметкит им които са били увеличени над три пъти !!

    17:56 05.02.2026

  • 13 То реално

    26 3 Отговор
    Няма грешка. Това,което беше в лв,пак е толкова,но в €.

    17:56 05.02.2026

  • 14 За Хаирсъзина

    20 3 Отговор
    Вероятно си Софиянец, затова не си получил. Щото абонатите на ЕОн и ЕВН имат завишениу с над 9 процента ,че и много помвче.

    Коментиран от #23

    17:57 05.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    4 16 Отговор

    До коментар #3 от "На кой телефон се подават сигнали в КЕВР":

    По телефон не се подават сигнали в КЕВР.

    Коментиран от #32

    17:57 05.02.2026

  • 16 То па

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Един престижжжж.

    17:58 05.02.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    3 15 Отговор
    Токущо един политик каза по Нова, че тока ни отива за Украйна!
    Пак руснята размъти водата!

    Коментиран от #21

    17:59 05.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Интересно

    5 19 Отговор
    с моите сметки,никога не е имало проблем!

    17:59 05.02.2026

  • 20 На много стоки цените в лева

    25 3 Отговор
    станаха директно в евро!
    Къде са органите и политиците, които така усърдно ни успиваха?

    Коментиран от #28

    18:00 05.02.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    3 18 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    В дамаджани ли го носят до Украйна?

    Коментиран от #24

    18:01 05.02.2026

  • 22 Резидента

    20 5 Отговор
    Плащайте 6 милиарда на Боташ и не мрънкайте! Сега сметките били високи!
    Ай, де били!

    18:01 05.02.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    7 23 Отговор

    До коментар #14 от "За Хаирсъзина":

    Консумирали са повече енергия и сметката е по висока.

    Коментиран от #27

    18:02 05.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 КЕВР

    23 1 Отговор
    е престъпна структура работеща в полза на монопола!

    18:03 05.02.2026

  • 26 Хининовски

    3 13 Отговор
    Няма как,едни сметки да са завишени,други не!Вскички трябва да са завишени!Това е винаги,преди пролетни избори!

    18:05 05.02.2026

  • 27 Декември

    11 8 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    се отчита преди 20и!След 20и,отива към януари!

    Коментиран от #34

    18:06 05.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Улав

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Баш ти отива името

    18:08 05.02.2026

  • 30 адаша

    5 11 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Преди подаване на жалба, консултация и ангажиране на адвокат. Иначе има риск.

    Коментиран от #51

    18:08 05.02.2026

  • 31 Мевр

    16 3 Отговор
    Някой лъже! Омбудсманът обяви, че сте сезирани!

    Коментиран от #35, #38

    18:12 05.02.2026

  • 32 Гочоолу

    17 2 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Ехххх, Данко, Данко... пееpа3 си беше, пееpа3 ще cи умpeш!

    18:13 05.02.2026

  • 33 Тошо

    4 7 Отговор
    Нация техническа!

    18:14 05.02.2026

  • 34 Добре, може и така да е

    13 2 Отговор

    До коментар #27 от "Декември":

    Но в такъв слуай от ЕРПтата кpъвопийцитe излъгаха, че не било така отчитането, а всичко си било коректно по месеци.

    Коментиран от #40

    18:15 05.02.2026

  • 35 Правиш ли

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Мевр":

    разлика между жалба и сезиране?

    18:15 05.02.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    3 17 Отговор

    До коментар #24 от "Абе мислех, че":

    При "умните" електромери снемането на данни и обработката им се извършва от изкуствен интелект. Ролята на човешкия фактор и възможност за грешка е сведена до нула. Времето когато ходеше инкасатор и записваше показания на електромери отдавна отмина. Някой някога, някъде да е виждал инкасатор в последните години?

    Коментиран от #37

    18:15 05.02.2026

  • 37 Дочоолу

    13 1 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    Ехххх, Данко, Данко... пееpа3 си беше, пееpа3 ще cи умpeш!

    18:17 05.02.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    10 6 Отговор

    До коментар #31 от "Мевр":

    Омбудсманът вятър го вее на бяла кобила.

    18:17 05.02.2026

  • 39 Ганя Cомов

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Ехххх, Данко, Данко... пееpа3 си беше, пееpа3 ще cи умpeш!

    18:17 05.02.2026

  • 40 По месеци

    5 13 Отговор

    До коментар #34 от "Добре, може и така да е":

    не по дни!Освен това коледа и нова година имаше над 10 неработни дни!Мислиш ли че някой ше засича и смята на 31 декември?

    Коментиран от #42

    18:18 05.02.2026

  • 41 кв/час ×цената

    5 9 Отговор
    засичате и смятате,ако знаете къде е електромера!Може и да снимате с айфона за доказателство!

    Коментиран от #43, #45

    18:21 05.02.2026

  • 42 Алооооо

    17 2 Отговор

    До коментар #40 от "По месеци":

    Точно това за коректно отчетените дни го казаха тия крадци от ЕРП-тата!

    Коментиран от #44

    18:21 05.02.2026

  • 43 От енергото съм

    14 4 Отговор

    До коментар #41 от "кв/час ×цената":

    Да те светна само, че на хубавите ви дигитални електромери коефициентите за умножение на отечетения разход ги манипулираме дистанционни, така че и да снимаш и да смяташ - всичко е точно!

    Коментиран от #46, #49, #58

    18:23 05.02.2026

  • 44 За тях

    4 11 Отговор

    До коментар #42 от "Алооооо":

    е коректно!И не януарската е висока,а декемврийската е ниска!Анадънмо?

    Коментиран от #47

    18:23 05.02.2026

  • 45 Данко Харсъзина

    6 12 Отговор

    До коментар #41 от "кв/час ×цената":

    Матрияла е неграмотен и неук. Не може да смята.

    18:23 05.02.2026

  • 46 Виждал си енерго

    1 10 Отговор

    До коментар #43 от "От енергото съм":

    през крив макарон!

    18:25 05.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Защо си

    2 9 Отговор
    не сложите слънчеви панели?

    Коментиран от #63

    18:27 05.02.2026

  • 49 Данко Харсъзина

    6 11 Отговор

    До коментар #43 от "От енергото съм":

    На електромерите няма никакви коефициенти. Никога не е имало. Нито при Живков, нито сега. Никак не е лесно да си необразован и невеж.

    Коментиран от #55, #103

    18:27 05.02.2026

  • 50 Да се

    16 1 Отговор
    закрива кевр и заплатите им да намалят цената на тока

    18:27 05.02.2026

  • 51 И като платиш едни 100 левро

    13 1 Отговор

    До коментар #30 от "адаша":

    за консултацията ще се обезсмисли жалването до енергото

    18:27 05.02.2026

  • 52 сметката ни за ток няма цена в лева ?!?

    15 2 Отговор
    Обаче това не е ли изискване по закона. За телефона и за водата има такава цена но за тока няма. Аз ги платих заедно и затова го забелязах. Излиза че те се имат над закона.

    18:28 05.02.2026

  • 53 Всеки

    5 12 Отговор
    има право да си закрие партидата!Бързо и лесно!

    Коментиран от #64

    18:28 05.02.2026

  • 54 Китай

    3 8 Отговор
    продават велогенератори!

    18:30 05.02.2026

  • 55 От енергото съм

    13 6 Отговор

    До коментар #49 от "Данко Харсъзина":

    Спри да сипеш простотия, ве бунак гербав! Коефициенти винаги е иамло и ще има. На първите модели цифрови електромери се сменяше през едни резистори на платката. Сега е още по-лесно - дистанционно през софтуера и си плащате като попове и разхода ви е "точен" и сметката е "шест"!

    Коментиран от #56

    18:31 05.02.2026

  • 56 Бурсук

    7 8 Отговор

    До коментар #55 от "От енергото съм":

    лъжеш!

    Коментиран от #71

    18:32 05.02.2026

  • 57 Този човек от Македония ли е

    12 0 Отговор
    И на здравната каса така. С някакви нетипични имена при цялото ми уважение. Редно е да са български граждани. Все пак това са държавни структури. Даже лично според мен двойното гражданство е неприемливо.

    18:32 05.02.2026

  • 58 Можеш ли

    4 8 Отговор

    До коментар #43 от "От енергото съм":

    да напишеш формулата за изчисляване на консумираната ел.енергия? Или нямаш достъп до софтуера на компанията? А?

    Коментиран от #69, #70

    18:33 05.02.2026

  • 59 Тома

    12 1 Отговор
    Много ми е чудно защо този ц.ървул ни прави на п.р.ости

    18:33 05.02.2026

  • 60 Бжбж

    15 1 Отговор
    Връщайте парите на хората! Обирджии!

    18:34 05.02.2026

  • 61 Гост

    13 1 Отговор
    Мръсни изедници. Разкатахте фамилията на хората, вашта м..а долни твари

    18:34 05.02.2026

  • 62 Деций

    14 1 Отговор
    Цената на тока е висока заради липса на базови мощности,и замяната им с простотии като фото волтаици и перки с което се реализираха апетитите на Пеевски , Борисов, Прокопиев и шайките около тях в ущърб на гражданите.

    Коментиран от #73

    18:34 05.02.2026

  • 63 па оти

    8 1 Отговор

    До коментар #48 от "Защо си":

    го не тура на мa кя ти?

    18:35 05.02.2026

  • 64 Това е арогантно

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "Всеки":

    Аз например се оплаквам от самотаксуването в големите вериги.
    Има хора като теб които ме съветват да пазарувам на друго място което е арогантно.

    18:36 05.02.2026

  • 65 Вяра

    3 8 Отговор
    На народ, който още вярва в "евтината ядрена енергия" как да не му вдигаш тока и да не го умориш от глад.

    18:36 05.02.2026

  • 66 Данко Харсъзина

    2 10 Отговор
    Няма да проверяват нищо. След няколко дни ще информират невежеството, че са правили проверки и всичко е наред.

    Коментиран от #67

    18:36 05.02.2026

  • 67 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #66 от "Данко Харсъзина":

    Харизания бегай легай

    18:37 05.02.2026

  • 68 Какъв

    11 1 Отговор
    Шум в социалните мрежи,бе нахалник?Ти ако вземаш хиляди лв.заплата и не ти пука на мен цялата ми пенсия отива за такси,той,телефони,вода.Такива изедници като вас досега не е имало.И последния залък ни вземате .Само сте затвор,лъснати охранени слуги на олигархията.

    Коментиран от #74, #78

    18:38 05.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Данко Харсъзина

    3 8 Отговор

    До коментар #58 от "Можеш ли":

    "Формулата" е същата като "формулата" за консумирания салам. Количество по цена.
    Невежеството и простотията в България са придобили колосални размери.

    Коментиран от #76

    18:40 05.02.2026

  • 71 Студио Х

    8 1 Отговор

    До коментар #56 от "Бурсук":

    Лъже,лъже,че много лъже.КЕВР и ЕРП-тата са в зависимост.КЕВР,ще спукат ЕРП-тата от проверки и глоби,ако не играят по тяхната.Сега ЕРП-тата ще отнесат всичките негативи и хукни.Но ще си траят,че идват избори,трябват парички.Къде се отчитат ЕРП-тата?На кого плащат данък?Колкото данък са им казали,толкова ще приведат.

    18:42 05.02.2026

  • 72 Хе Хе

    7 0 Отговор
    Сигналите трябва да са с гьотерицете на площада. 100000 даизреват и да дадат гьотериц сигнал. От друго МАФИЯТА няма страх

    18:43 05.02.2026

  • 73 Данко Харсъзина

    1 9 Отговор

    До коментар #62 от "Деций":

    Физичната величина "електрически ток" се измерва в Ампери и няма цена.

    Коментиран от #77

    18:43 05.02.2026

  • 74 Да се

    0 6 Отговор

    До коментар #68 от "Какъв":

    беше осигурявал!

    18:46 05.02.2026

  • 75 Прос човек

    3 5 Отговор
    само може да го крадат!

    18:48 05.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор

    До коментар #68 от "Какъв":

    Щом не си се осигурявал, плащаш ел. енергия и вода, а всички други екстри ги забравяш. И ще плюскаш по малко. Всички пенсионери сте дебели и хвърляте топа заради затлъстяване.

    Коментиран от #104

    18:51 05.02.2026

  • 79 Включи

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "От енергото съм":

    един уред от 1 кв.за 10 часа и засечи консумацията!При мен е точно!

    Коментиран от #83

    18:52 05.02.2026

  • 80 Ганю

    2 6 Отговор
    като не може да открадне,всичко му е скъпо!

    18:54 05.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Пенсионер

    1 5 Отговор
    Гледам турски сериали безплатно!

    18:55 05.02.2026

  • 83 От енергото съм

    8 3 Отговор

    До коментар #79 от "Включи":

    На малоумните няма какво да ви се обяснява повече. Остналите ме разбраха правилно.

    18:56 05.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 И въобще

    6 1 Отговор
    за държавната енергетика всичко е мълчание и мъгла.Вижте кого назначават....продължава се старата песен на нов глас.По закон,трябва да обявят работните места по сайтовете на държавните дружества,но това не се случва,а всеки божи ден се назначават нови хора.Тоя държавен енергиен октопод го държат само за свои хора,послушни,там нямаш право да разсъждава и да говориш,единственото ти право е да мълчиш.И тоя от снимката е от същото котило.С държавата/мафията/,комар не се играе.

    18:57 05.02.2026

  • 86 не от

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Карлу":

    центрлата на лъ гъ бъ тъ пъ пъ дъй бъ

    18:57 05.02.2026

  • 87 Бензоколонките

    4 1 Отговор
    манипулират ли?

    18:59 05.02.2026

  • 88 Машинното

    3 1 Отговор
    гласуване е ,като електромерите!

    19:00 05.02.2026

  • 89 Син на Слънцето

    2 1 Отговор
    Форумни ИЗОТОПИ на КОМУНИЗМА!

    Как си мислите тая работа, ще продължавате да ми разваляте ЗЕМЯТА?

    Тая работа нема да стане! Законите на Вселената са атрибути на ТРИ ИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО

    Стотици ХИЛЯДИ ГОДИНИ минаха от как ВИ приготвих Земя без КОМУНИСТИЧЕСКИ ИЗОТОПИ. Въздух ЧИСТ БЕЗ ЧАВДАРЧЕТА. Вода БИСТРА и ЧИСТА като СЪЛЗА БЕЗ КОМСОМОЛЧЕТА. ЗЕМЯ БОГАТА БЕЗ ТРЪНЯСАЛИ МУТРO - КОМУНИСТЧЕТА.

    Имаше само ГЕРОЙ, ГЛАДИАТОРИ, ИМПЕРАТОРИ и АМАЗОНКИ

    Как само за 82 години, успяхте да РАЗРУШИТЕ ВСИЧКО. Та ВОДА НЕ ОСТАНА, Та Въздух нема за ДЕСЕРТ, Та педя Земя не остана ОПИКAНА от ВАШИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЛОЗУНКИ.
    СЛЪНЦЕ, ти което ни даваш СВЕТЛИНА, ЛЪЧИСТА ЕНЕРГИЯ. Ти което ни СОЧИШ ПЪТЯ В КОСМОСА, ЗАТРИЙ ТАЯ ЛЕНИНСКА ДЖЕНДЪPИЯ и дай на БЪДНОТО ПОКОЛЕНИЕ ЧИСТА ЛЪЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГРАВИТАЦИЯТА БЕЗ ТЪМА, БЕЗ МЪГЛА, БЕЗ МЪТИЛКА, БЕЗ СЪЛЗИ и ХОРАта да са ПЪЛНИ С ЕНЕРГИЯ - ЗАКОНА НА КРЪСТА - да си носят със истинска ЕНЕРГИЯ КРЪСТА НА ТЯЛОТО СРЕЩУ ЗЕМНАТА ГРАВИТАЦИЯ!

    ((((( СЛЪНЧИЦЕ НАШЕ )))))

    Ние децата на Бог ХОР - ХОРАТА, играеме ХОРО и пееме заедно в ХОР!

    19:02 05.02.2026

  • 90 Баба Герга

    5 0 Отговор
    Двама старци си седят в градската градина, хранят птичките с трошички и приказват помежду си:
    - Абе тия птици много приличат на нашите политици. - казва единия - Докато са на земята се задоволяват с трохи, пък като излетят на високо ти се изcиpат на главата.

    Коментиран от #94

    19:06 05.02.2026

  • 91 Тошо

    2 0 Отговор
    беше казал нещо за 9 милона българи....

    19:11 05.02.2026

  • 92 Син на Слънцето

    2 0 Отговор
    "В началото Бог създаде Земята и се огледа в космическата си самота.
    И рече Бог: "Нека да създадем живи същества от глината, така че глината да види на какво сме способни.
    И Бог създаде всяко живо същество, което диша сега, и едно от живите същества бе Човекът. Глината можеше да говори, само когато бе в човешка форма. Докато глината в човешка форма се изправяше, Бог се наведе и я огледа. Човекът примига и запита: "Какъв е смисълът?"
    - Всичко ли трябва да има смисъл? - попита Бог.
    - Разбира се! - отвърна Човекът.
    - Тогава оставям на теб да измислиш смисъл - заяви Бог.
    И си отиде."

    Останахме ХОРАТА да се пулиме един на друг и да се питаме до ден ДНЕШЕН:

    " Дали БОЛГ е БОГ?"......

    19:13 05.02.2026

  • 93 Васил

    6 0 Отговор
    Има институции и разни подразделения в кочината които не вдигат телефона и не четът имейли , а получават пари за това!

    Коментиран от #105

    19:14 05.02.2026

  • 94 И пак

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Баба Герга":

    идете и гласувайте за някоя партия.Има един ред в бюлетината.НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО.И гласът ви няма да бъде разпределен между партиите.И да продължат избори,след избори.Нека да слязат на земята,за да не ни спрат на главата.

    Коментиран от #99

    19:18 05.02.2026

  • 95 Интересно

    4 0 Отговор
    Кога ще се самосезирате и за сметките за парно, че там каква е.....?

    19:23 05.02.2026

  • 96 ТЕЗИ,

    5 1 Отговор
    КОИТО НАДПИСАХА СМЕТКИТЕ НА СЪВЕСТНИТЕ ПЛАТЦИ, ТОК ЩЕ ГИ УДАРИ.

    19:26 05.02.2026

  • 97 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    НЕ Е ЛОШО ДА СЕ РАЗМЪРДАТ И ДА ПОРАБОТЯТ МАЛКО. ИЛИ Е СТУДЕНО СЕГА И ВАЛИ НА БЕЗПЛАТНО ТОПЛО НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА СА И ДРУГИ НЕ САМО ТИЯ ЗДРАВИ И ПРАВИ ТЪРТЕЙТЕИ. АКО НЕ БЕШЕ СЕ ВДИГНАЛ ШУМ.ИЗОБЩО НЯМАШЕ И ДА СЕ РАЗМЪРДАТ ДА СВЪРШАТ НЕЩО. ТО И МНОГО ОБЩИНАРИ СА ДРЕМАЧИ ПО ЦЯЛ ДЕН. ФАКТИ

    20:02 05.02.2026

  • 98 Гост

    3 5 Отговор
    Факти за размисъл:
    - зимата 2025-2026 до сега е по-студена;
    - много домакинства се отопляват с Ел. уреди: радиатор, климатик;
    - много домакинства ползват бойлери.
    Няма как да очакват по-ниски сметки!!
    Бъдете щастливи!

    20:03 05.02.2026

  • 99 Изостанал си

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "И пак":

    Тоя глас "не подкрепям никого" отдавна изобщо спряха да го отчитат дори в общите проценти заблудени гласувачи. По-добре си стойте вкъщи, вмсто да се разкарвате за "не подкрепям никого".

    Коментиран от #100

    20:20 05.02.2026

  • 100 Ще пишем до ЕК

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Изостанал си":

    За нарушаването ни на личен избор.НЕ ПОДКРЕПЯМ НИКОГО е право на личен избор.Нарушено е правото на личен избор,а в сайта на ЕК има към кого и как да се обърнеш при нарушение на права.Ще го върнем отново.

    20:27 05.02.2026

  • 101 виновно е задкомпютърното устройство

    3 0 Отговор
    Имаше голямо забавяне в сметките януари, т.е. свикват с новия софтуер. А днешните грешки са, че вместо да делят на 1.95 или колкото е еврото, те умножават - затова левовата сметка плащаме с евро. Не да се самосезират, а да има уволнения заради некадърност. Това е недопустимо!
    Между другото с тези двойни етикети, сега и малките магазинчета, дето не дават бележка, го правят - чукат ти килата в лева, а ти искат евро /то вече с лева не можеш да платиш/ - това е новата измама, до средата на годината ще е.

    20:34 05.02.2026

  • 102 Ощипани

    1 0 Отговор
    Ощипани ли са тези или таковани ? Каква логика да подаваш сигнали първо към този който те краде , а после към КЕВР. Всичко замитат веднага . И за неверен електромер пак на тях го носиш ,че им и заплащаш " услугата " . И Водно регулиране имате в името . Каква вода като няма ? Въздух и някакъв химически айран тече от чешмите и цената все по-скъпа. Изтровихте народа и го прогонихте по чужбините .

    23:07 05.02.2026

  • 103 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Данко Харсъзина":

    Тези които боядисват стълбовете няма от къде да знаят . Коефициента за грешка се коригира от инкасатор когато си поиска или при нареждане - това дистанционно . Отделно на много ел мери не им е верен часовника и заблуждава за нощна и дневна , а и там парите са драстични.

    23:17 05.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ставрил

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Васил":

    А има едни институции които пращат имейли в които само ти е написано колко дължиш . И те се надяват някой да ги прочете . Колкото моят е прочетен към институции ,толкова и аз ще поглеждам от сега нататък. Вероятно директно в кошче.

    23:28 05.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол