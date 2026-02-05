Новини
България »
Всички градове »
Калоян Паргов: Потенциалът на БСП тихомълком изтича към Румен Радев. Но дали той ще го приеме е отделна тема

Калоян Паргов: Потенциалът на БСП тихомълком изтича към Румен Радев. Но дали той ще го приеме е отделна тема

5 Февруари, 2026 22:10 1 563 33

  • калоян паргов-
  • бсп-
  • потенциал-
  • изтичане-
  • румен радев

Паргов заяви още, че ако БСП не влезе в следващото Народното събрание, може да се сърди единствено и само на себе си.

Калоян Паргов: Потенциалът на БСП тихомълком изтича към Румен Радев. Но дали той ще го приеме е отделна тема - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха спорните промени в Изборния кодекс и решиха изборните секции, които се намират извън Европейския съюз (ЕС), да се ограничават до 20.

Предателството в политиката

"Темата за предателството в политика е тема, която всеки един политически ръководител трябва да има предвид и да има здрав гръб за всички ножове, които ще му се забият", коментира зам.-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му тихомълком изтича потенциалът от БСП към Румен Радев, но дали той ще ги приеме, е "отделна тема".

"БСП е нужна на България. БСП има опита в модернизацията на държавата", заяви Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Има ли Радев връзка с БСП
Според него Радев се идентифицира с БСП и с темата за неравенствата.

"Регионалните неравенства са много по-големи. Самите бюджети се разпределят неравно, допринасят за демографията и за всичко останало. Той каза, че няма да вдига данъците. Само че как бориш неравенствата с несправедливо разпределение", попита зам.-председателят на БСП в оставка.
Той заяви още, че ако БСП не влезе в следващото Народното събрание, може да се сърди единствено и само на себе си.

Паргов подчерта и симпатиите на БСП към президента Илияна Йотова и отчете, че тя би имала известно предимство на следващите президентски избори пред останалите кандидати.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Няма вече ако!?.

    12 0 Отговор
    Акото цапа и мириши а вие ама много миришите .

    22:16 05.02.2026

  • 3 Хасковски каунь

    13 1 Отговор
    Аааааа,
    чак сега ли усещате дебелия !

    22:16 05.02.2026

  • 4 Само

    7 0 Отговор
    Помири показвате.

    22:17 05.02.2026

  • 5 Да да да

    20 1 Отговор
    БСП не е нужна на народа, а за лично оцеляване на шепа алчни личности.

    22:18 05.02.2026

  • 6 Закривай

    20 1 Отговор
    Който се е хванал с Бойко не е прокопсал.

    22:23 05.02.2026

  • 7 Тихомълком целувахте

    19 0 Отговор
    Дирниците на Тиквата и Прасето.

    22:33 05.02.2026

  • 8 УСА боклук

    15 1 Отговор
    Баце ви го намести мазно,мазно и БСП уйде.

    22:54 05.02.2026

  • 9 Хмм

    9 5 Отговор
    да залагаш на Йотова е да залагаш на куц кон, да зарежеш страната, за да ходиш на приеми в италия, пълно безумие, също като зафиров, два пъти ходи в Италия да предлага почитанията си на папата, а йотова ще ходи на спортни състезания, че имало прием

    22:58 05.02.2026

  • 10 ?????

    10 0 Отговор
    Ха ха
    Дано не ги хванете тия 4% и да се утечете в небитието.
    Дано тогава се провалят и ваште бизнеси.
    Ще се радваме.

    22:59 05.02.2026

  • 11 Няма потенциал

    9 1 Отговор
    Той изтече когато БСП стана филиал на ГЕРБ.

    22:59 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    9 1 Отговор
    БСП е вече партия на оядените, вижте се как изглеждате, както и вашата пишман президентка

    23:01 05.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Изтрит

    4 0 Отговор
    Ефремовата е ПР-а на ,,червената мафия"!

    23:28 05.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Куньо Хапа

    3 0 Отговор
    Ейййй не ходете в СБР Котел отвратителна е

    23:54 05.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Горски

    9 1 Отговор
    Аз не разбирам кога тези от БСП ще се осъзнаят, е след сватосването си с ГЕРБ /ГРОБ/ повее няма да видят парламент.

    00:25 06.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сатана Z

    5 1 Отговор
    ИНТ на безчетният шут и Възбуждане на Варненския Ромей гласуваха по заповед на Пеевски за ограничаване вота на българите живеещи в чужбина,с което да ударят по Румен Радев.

    02:45 06.02.2026

  • 30 Върви катуне изродени

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мнение":

    Изрожденка, ти за твърда максудска диктатура ли си?

    02:56 06.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мина им времето

    2 0 Отговор
    Като измряха пенсионерите и партията умря

    04:35 06.02.2026

  • 33 Тити

    2 0 Отговор
    БСП потъват като титаник ама и те имат мижавите 5%

    07:32 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол