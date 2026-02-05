Калоян Паргов: Потенциалът на БСП тихомълком изтича към Румен Радев. Но дали той ще го приеме е отделна тема

Депутатите приеха спорните промени в Изборния кодекс и решиха изборните секции, които се намират извън Европейския съюз (ЕС), да се ограничават до 20.
Предателството в политиката
"Темата за предателството в политика е тема, която всеки един политически ръководител трябва да има предвид и да има здрав гръб за всички ножове, които ще му се забият", коментира зам.-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов в предаването "Денят ON AIR".
По думите му тихомълком изтича потенциалът от БСП към Румен Радев, но дали той ще ги приеме, е "отделна тема".
"БСП е нужна на България. БСП има опита в модернизацията на държавата", заяви Паргов пред Bulgaria ON AIR.
Има ли Радев връзка с БСП
Според него Радев се идентифицира с БСП и с темата за неравенствата.
"Регионалните неравенства са много по-големи. Самите бюджети се разпределят неравно, допринасят за демографията и за всичко останало. Той каза, че няма да вдига данъците. Само че как бориш неравенствата с несправедливо разпределение", попита зам.-председателят на БСП в оставка.
Той заяви още, че ако БСП не влезе в следващото Народното събрание, може да се сърди единствено и само на себе си.
Паргов подчерта и симпатиите на БСП към президента Илияна Йотова и отчете, че тя би имала известно предимство на следващите президентски избори пред останалите кандидати.
