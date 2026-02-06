Член на ЦИК: Цялата Мара втасала, „опраскаха“ избирателите извън страната

Парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на ЕС, могат да се образуват до 20 избирателни секции. Решението се отнася за страни като Великобритания, САЩ, Австралия и Турция.
„Прави ни впечатление, че огромните проблеми на българския изборен процес, посочени в конституционното решение, което излезе преди една година, всички тези нарушения, манипулации, грешки – всичко това нещо, което беше обект на цяла година работа, завърши с доклад от 200 страници с екзотични идеи като скенери, прочистване на списъци, използвайки преброяването на населението и т.н.“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Стефан Манов, член на Обществения съвет към ЦИК.
По думите му накрая виновни са излезли българските граждани извън страната.
„Цялата Мара втасала - трябва да „опраскаме“ избирателите извън страната“, каза той.
Стефан Манов посочи още, че извън страната гласуват повече, отколкото в 30 избирателни района в страната, взети по отделно.
„Интензивността на гласуване във Великобритания и САЩ е по-голяма, отколкото в областите Видин, Враца или дори в 25-и МИР в София. Виждате, че тези хора имат интерес“, каза още Манов.
„България не е някаква извънземна страна. В Европа широко се използва инструментът на гласуването извън страната на диаспорите, именно за да бъдат държани в орбитата на националния политически живот“, коментира още той.
Манов даде пример, че в Турция на последните два периода от избори са гласували 46 000-48 000 души от общо 150 000-180 000 гласуващи общо по света.
„Виждате, че този дял далеч не е смазващ и няма тази аура, която се говореше 2016 г. от патриотите. Който вади нож на избирателните права, от нож умира“, каза Стефан Манов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не,че нещо, ама...
09:57 06.02.2026
2 Трол
09:57 06.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шперца
09:58 06.02.2026
5 който е българин
09:59 06.02.2026
6 иска
До коментар #3 от "Рон Джереми":за пари!!!
Коментиран от #10
09:59 06.02.2026
7 Налудник
10:00 06.02.2026
8 Някой
Отделно, много по-голямата част гласуващи в чужбина са в Турция. Нима искаме тази държава отново да влияе пряко на нашите решения?
Коментиран от #19, #23
10:00 06.02.2026
9 Пенчо
10:01 06.02.2026
10 Рон Джереми
До коментар #6 от "иска":Винаги
10:02 06.02.2026
11 Манов
Никакви секции, дори и в държави от ЕС. Да гласуват в посолствата и консулствата! Там е българска територия!
10:03 06.02.2026
12 За протокола нещо да попитам?
-"Манов даде пример, че в Турция на последните два периода от избори са гласували 46 000-48 000 души от общо 150 000-180 000 гласуващи общо по света"
Така...след като избирателите са регистрирани и гласували, какви са тези плаващи цифри и числа? Въпросът е риторичен.
10:06 06.02.2026
13 Рон Джереми
10:07 06.02.2026
14 Ура,,Ура
Коментиран от #17
10:10 06.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:12 06.02.2026
16 От какъв зор
10:12 06.02.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Ура,,Ура":Нали сме в ЕсеС❗
Знаеш ли как и къде се гласува за избори на парламента на ЕсеС в страни извън съюза🤔❓
Коментиран от #24
10:14 06.02.2026
18 Напусналите България
Те просто избягаха, когато беше най трудно!
10:14 06.02.2026
19 Абе
До коментар #8 от "Някой":Тях масово ще ги докарат с автобуси да гласуват,ама каквито и шашми да правите населението на българина намаля
Коментиран от #20
10:18 06.02.2026
20 Някой
До коментар #19 от "Абе":Да, прав си. Населението на България намалява. И с по-големи темпове ще намалява.
Щото онзи стро беше лош. А сегашния преход, който вече наближава 40 години, е толкова успешен, че държавата се обезлюдява.
Но няма да остане празна - турците си точат зъбите. като ние не я сикаме тзаи територия, те с погнуса ще я вземат.
10:20 06.02.2026
21 софийски моряк
10:20 06.02.2026
22 Дааа
Коментиран от #25
10:21 06.02.2026
23 Абсолютно
До коментар #8 от "Някой":точно. Живея от доста години извън България и не гласувам точно по изброените прични. Но познатите ми тичат при всеки избори. Когато ги питам защо, не живеете там, появявате се за има няма 10д в годината - отговра е доста потресаващ (като изключим, че са доста а-полтични): А) защотото мога, Б) защото родителите не знаели за кой да гласуват.. и гласуват на принципна на изключването - не за този, не за онзи,а от каквото остане - ми по симпатия. Вечер обаче са доволни, каква добра работа са свършили.
Организацията също е потресаваща - опашки, чака се с часове. А за контингента въобще не искам да отварям тема.
10:23 06.02.2026
24 Ура,,Ура
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Няма значение как се гласува в Европа. Ние тук си имаме закон наречен Конституция и той трябва да се спазва. Когато се приобщим към обща конституция с Европа тогава ще я спазваме нея.
Коментиран от #31
10:24 06.02.2026
25 оня с коня
До коментар #22 от "Дааа":Точно така - скоро ще се гласува електронно,така че няма никакъв проблем недоволните да изчакат!
Коментиран от #34
10:28 06.02.2026
26 талибан
Може ли едно проучване, какво е нивото на българите в момента тука, като бразование, интелект.
10:28 06.02.2026
27 И кой го казва ти да видиш
Изборите в Пазарджик без коментар.
Седнали морал да четат ?!?
10:44 06.02.2026
28 Барабонка
10:45 06.02.2026
29 хмм
Случвало се е преди, ще се случи пак.
11:04 06.02.2026
30 Един
11:17 06.02.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Ура,,Ура":И какво пише в Конституцията🤔
Да се организират секции във всички градове и села ПО СВЕТА ли🤔❗
11:40 06.02.2026
32 Роден в НРБ
11:44 06.02.2026
33 очевадно е
12:15 06.02.2026
34 ха ха
До коментар #25 от "оня с коня":да живеят хакерите! Ще станат най-богатата прослойка!
12:17 06.02.2026
35 Историк
12:46 06.02.2026
36 За някой лев Костя обслужи Шиши
12:46 06.02.2026
37 Писъкът е
Всички знаят, че от там идват хиляди, но фалшиви гласове, с които всеки може да подмени вота на българите в България.
Как от една секция с регистрирани 3000 избиратели идват 15000 бюлетини?!
И всички за една единствена пария!
Какво е това, ако не изборна намеса от страна на турция във вътрешната ни политика!?
15:08 06.02.2026
38 n√Варна
Споменаването на нква си Мара е импровизация, защото преводът на циганската поговорка значи "Всичкото тесто (маря) втасало, че и ... и т. н.
Между другото, масова българска практика е говоренето/писането без осъзнаване на смисъла му.
17:55 06.02.2026