Член на ЦИК: Цялата Мара втасала, „опраскаха“ избирателите извън страната

Парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на ЕС, могат да се образуват до 20 избирателни секции. Решението се отнася за страни като Великобритания, САЩ, Австралия и Турция.

„Прави ни впечатление, че огромните проблеми на българския изборен процес, посочени в конституционното решение, което излезе преди една година, всички тези нарушения, манипулации, грешки – всичко това нещо, което беше обект на цяла година работа, завърши с доклад от 200 страници с екзотични идеи като скенери, прочистване на списъци, използвайки преброяването на населението и т.н.“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Стефан Манов, член на Обществения съвет към ЦИК.

По думите му накрая виновни са излезли българските граждани извън страната.

„Цялата Мара втасала - трябва да „опраскаме“ избирателите извън страната“, каза той.

Стефан Манов посочи още, че извън страната гласуват повече, отколкото в 30 избирателни района в страната, взети по отделно.

„Интензивността на гласуване във Великобритания и САЩ е по-голяма, отколкото в областите Видин, Враца или дори в 25-и МИР в София. Виждате, че тези хора имат интерес“, каза още Манов.

„България не е някаква извънземна страна. В Европа широко се използва инструментът на гласуването извън страната на диаспорите, именно за да бъдат държани в орбитата на националния политически живот“, коментира още той.

Манов даде пример, че в Турция на последните два периода от избори са гласували 46 000-48 000 души от общо 150 000-180 000 гласуващи общо по света.

„Виждате, че този дял далеч не е смазващ и няма тази аура, която се говореше 2016 г. от патриотите. Който вади нож на избирателните права, от нож умира“, каза Стефан Манов.