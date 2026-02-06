Новини
Камелия Нейкова за намаляване на изборните секции в чужбина: Решението е политическо

Камелия Нейкова за намаляване на изборните секции в чужбина: Решението е политическо

6 Февруари, 2026 10:20

  • камелия нейкова-
  • намаляване-
  • секции-
  • чужбина-
  • политика

"Държавите, които са засегнати от намаляване броя на избирателните секции извън ЕС са 3. Всъщност, ако говорим цялостната картина каква е - измежду всички 57, 58 държави, в които имаше секции на последните парламентарни избори само в 8 от тях имаше повече от 20 секции", заяви председателят на ЦИК

Камелия Нейкова за намаляване на изборните секции в чужбина: Решението е политическо - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Решението, което взе Народното събрание, според мен, е политическо. Колкото и скучно да звучи ЦИК като правоприлагащ орган трябва да приложи закона такъв, какъвто е. Казвам го неслучайно, защото от 2014 година до 2024 в тези десет години около 30 години е променян Изборният кодекс, непосредствено преди изборите, като една от промените е била свързана с избирателните секции извън страната. Това заяви в студиото на "Денят започва" председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

"Страната трябва да бъде тази на избирателите - всички да могат да гласуват. 2017 година на изборите за народни представители секциите бяха 35. Държавите, които са засегнати от намаляване броя на избирателните секции извън ЕС са 3. Всъщност, ако говорим цялостната картина каква е - измежду всички 57, 58 държави, в които имаше секции на последните парламентарни избори само в 8 от тях имаше повече от 20 секции", заяви Нейкова.

Най-вероятно ще има струпване пред някои секции, прогнозира председателят на ЦИК.

"Ако желанието е такова, каквото беше на последните избори, вероятно няма да има чак такова напрежение".

Камелия Нейкова заяви, че не смята, че действията на ЦИК са причина да бъде намален броят на избирателните секции.

"Правила за избори има. Нормативна уредба има, макар че има какво да се желае. ЦИК направи много предложения. Те са качени на сайта на Народното събрание и на ЦИК, но нито едно от тях не е възприето".

Камелия Нейкова каза, че на ЦИК е правена забележка в постановление на прокурор, че "видиш ли сигналите за изборни нарушения не били с висока обществена опасност, че ЦИК да активира прокурор".

"Смятам, че всички държавни органи, които имат отношение към изборния процес трябва да работим като една смазана машина. Не може само всеки да си прехвърля отговорност".

По отношение на последните избори Камелия Нейкова заяви, че от ЦИК са положили всички усилия изборният процес да бъде организиран така, че да не се допускат нарушения. Правила има, но те се нарушават, заяви тя.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбира се,

    8 4 Отговор
    че е политическо и обслужва Пеевски.

    Коментиран от #6

    10:29 06.02.2026

  • 2 У нас

    10 2 Отговор
    Всичко е Политическо! От Убийствата на селско-стопански животни до модела за спечелването на изборите!

    10:31 06.02.2026

  • 3 Как има очи да се явява по медиите

    13 0 Отговор
    Предишните избори за парламент бяха грубо фалшифицирани и манипулирани.

    10:31 06.02.2026

  • 4 владѝмир

    14 0 Отговор
    и какво друго да е, ако не политическо ! тая изби рибата !

    10:32 06.02.2026

  • 5 Стара чанта

    8 1 Отговор
    Най- очевидната, нищо неможеща и неправеща малинка !

    10:32 06.02.2026

  • 6 ДПС НН не подкрепи решението

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Разбира се,":

    Настройват ви и вие вярвате като детска игра.

    Коментиран от #8

    10:34 06.02.2026

  • 7 МНОГО

    4 0 Отговор
    УМНО, не решението е частно, и кое решение взето от НС не е политическо да попитам Или е народно, общонародно , национално отговорно,, или какво да бъде...като политиката на държавата се кове в НС

    10:37 06.02.2026

  • 8 Не го подкрепи,

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДПС НН не подкрепи решението":

    защото Пеевски се беше договорил с останалите. Това беше камуфлаж, политическо лицемерие. При свободен достъп до урните в Турция всички гласове щяха да идат за Доган, който не участваше на предишните избори и отрочето му му открадна партията. Сега за Пеевски ще гласуват само циганите в Бг и неговите кметове дерибеи. Видяхме го в Пазарджик.

    Коментиран от #9

    10:39 06.02.2026

  • 9 Допълвам се

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не го подкрепи,":

    Гласуването беше "всички против Радев".

    10:41 06.02.2026

  • 10 От кадя на кадя?

    3 0 Отговор
    ...нИ думай.

    10:49 06.02.2026

  • 11 Решението

    5 3 Отговор
    е мафиотско и антибългарско !

    10:51 06.02.2026

  • 12 Григор

    4 0 Отговор
    "Решението е политическо".
    Тъй ли? А защо хора,които от много години не живеят в България ще решават съдбините ми? Има ги в Турция, Великобритания, САЩ, Канада,Южна Африка и къде ли още не. По силата на каква логика? Да не говорим, че някои от тях не само че от десетилетия не са стъпвали в България, но и не говорят български. Ама били български граждани.Тъй ли?Във Великобритания, САЩ, Канада и една камара още страни, как се получава гражданство? Има ли изпит за владеене на езика и историята на страната?Май да, нали!

    12:11 06.02.2026

  • 13 Историк

    1 1 Отговор
    Фюрерът копейкин под лозунга уж срещу ДПС прокара кремълска забрана за гласуване на българите във Великобритания,САЩ,Канада, Австралия, Нова Зеландия, Африка,Азия, където са най-многобройни. Сценариите на ДС-КГБ мафията в България винаги са били срещу България. Факт е, че с изборния закон умишлено се отнема конституционното право на глас на всеки българин, което може да се реши с едно изречение- гласуване по пощата и електронно гласуване. В ЕС само в България няма такова. А няма,защото 3 млн.българи напуснаха страната,защото са недоволни от управлението и ако всички гласуват, КГБ-ДС статуквото ще бъде ликвидирано. Този ЦИК докато е политическа бухалка, а не орган от юристи, специалисти по изборно право, за да гарантират честни избори, така ще е.

    12:43 06.02.2026

  • 14 Аууу така ли

    2 0 Отговор
    Разбира се, че е политическо, какво да е - селскостопанско? И тая буля доста се заседя на това скъпо платено местенце, що не вземе неполитечески да се махне?

    14:00 06.02.2026

  • 15 Марин Непен

    2 0 Отговор
    Не е нужно по села и паланки да се откриват секции, това никъде по света го няма. СКЪПО И НЕНУЖНО. Който иска - да идва в посолството. Веднъж годишно може и да се напрегнат да поработят, нищо нема да им стане.

    14:01 06.02.2026

