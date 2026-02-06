Камелия Нейкова за намаляване на изборните секции в чужбина: Решението е политическо

Решението, което взе Народното събрание, според мен, е политическо. Колкото и скучно да звучи ЦИК като правоприлагащ орган трябва да приложи закона такъв, какъвто е. Казвам го неслучайно, защото от 2014 година до 2024 в тези десет години около 30 години е променян Изборният кодекс, непосредствено преди изборите, като една от промените е била свързана с избирателните секции извън страната. Това заяви в студиото на "Денят започва" председателят на ЦИК Камелия Нейкова.
"Страната трябва да бъде тази на избирателите - всички да могат да гласуват. 2017 година на изборите за народни представители секциите бяха 35. Държавите, които са засегнати от намаляване броя на избирателните секции извън ЕС са 3. Всъщност, ако говорим цялостната картина каква е - измежду всички 57, 58 държави, в които имаше секции на последните парламентарни избори само в 8 от тях имаше повече от 20 секции", заяви Нейкова.
Най-вероятно ще има струпване пред някои секции, прогнозира председателят на ЦИК.
"Ако желанието е такова, каквото беше на последните избори, вероятно няма да има чак такова напрежение".
Камелия Нейкова заяви, че не смята, че действията на ЦИК са причина да бъде намален броят на избирателните секции.
"Правила за избори има. Нормативна уредба има, макар че има какво да се желае. ЦИК направи много предложения. Те са качени на сайта на Народното събрание и на ЦИК, но нито едно от тях не е възприето".
Камелия Нейкова каза, че на ЦИК е правена забележка в постановление на прокурор, че "видиш ли сигналите за изборни нарушения не били с висока обществена опасност, че ЦИК да активира прокурор".
"Смятам, че всички държавни органи, които имат отношение към изборния процес трябва да работим като една смазана машина. Не може само всеки да си прехвърля отговорност".
По отношение на последните избори Камелия Нейкова заяви, че от ЦИК са положили всички усилия изборният процес да бъде организиран така, че да не се допускат нарушения. Правила има, но те се нарушават, заяви тя.
До коментар #1 от "Разбира се,":Настройват ви и вие вярвате като детска игра.
8 Не го подкрепи,
До коментар #6 от "ДПС НН не подкрепи решението":защото Пеевски се беше договорил с останалите. Това беше камуфлаж, политическо лицемерие. При свободен достъп до урните в Турция всички гласове щяха да идат за Доган, който не участваше на предишните избори и отрочето му му открадна партията. Сега за Пеевски ще гласуват само циганите в Бг и неговите кметове дерибеи. Видяхме го в Пазарджик.
9 Допълвам се
До коментар #8 от "Не го подкрепи,":Гласуването беше "всички против Радев".
Тъй ли? А защо хора,които от много години не живеят в България ще решават съдбините ми? Има ги в Турция, Великобритания, САЩ, Канада,Южна Африка и къде ли още не. По силата на каква логика? Да не говорим, че някои от тях не само че от десетилетия не са стъпвали в България, но и не говорят български. Ама били български граждани.Тъй ли?Във Великобритания, САЩ, Канада и една камара още страни, как се получава гражданство? Има ли изпит за владеене на езика и историята на страната?Май да, нали!
