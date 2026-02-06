Костадин Костадинов: Окончателно спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Вчера окончателно спряхме гласуването в Турция, което години наред (под прекия контрол на турското правителство) осигуряваше между 50 000 и 100 000 гласа за турските партии в България. Така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира приетите промени в Изборния кодекс, според които секциите в страни извън ЕС се ограничават до 20. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложението беше внесено именно от "Възраждане".
"Това масово незаконно гласуване представляваше директна заплаха за националната сигурност на нашата страна, осигурявайки на антиконституционните етнически партии в България между 5 и 10 допълнителни депутатски мандата - достатъчно, за да могат да манипулират и влияят върху фрагментирания и раздробен български политически процес", допълва Костадинов.
По думите му депутатите на "Възраждане" са се борили като опълченци не само с представителите на двете турски партии, но и с ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие". "Ако трябва да сме точни, еничарите от ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие" бяха в пъти по-ожесточени защитници на ДПС и Пеевски от самите депесари. Това, разбира се, не е изненадващо. Добре известна е старата българска поговорка, че еничарите са по-турци и от самите турци. Но вчера еничарите бяха разгромени от "Възраждане". На масовото незаконно гласуване в Турция беше сложен край. Същевременно правото на българските граждани да гласуват във всички останали държави по света остана абсолютно ненакърнено", пише още лидерът на третата политическа сила в НС.
Според него е постигната голяма победа, но борбата продължава. "Идват избори, на които "Възраждане" окончателно трябва да се превърне в непреодолим фактор в България", завършва Костадинов.
1 хмммм
Коментиран от #4, #61, #64
10:35 06.02.2026
2 Пламен
10:36 06.02.2026
3 Без теб
Коментиран от #105
10:37 06.02.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "хмммм":Така е- и то в Русия,ама покрай сухото гори и мокрото.
10:37 06.02.2026
5 Ганя Путинофила
Дори Председателката беше рускиня!
10:37 06.02.2026
6 Коце, направи ли къщата
10:39 06.02.2026
7 Резидента
Коментиран от #66
10:40 06.02.2026
8 пешо
Коментиран от #102
10:40 06.02.2026
9 ккк
10:40 06.02.2026
10 Ура,,Ура
Коментиран от #13, #89, #93
10:40 06.02.2026
11 Зелен Патриот
Коментиран от #113, #118
10:40 06.02.2026
13 То в ред ли си?
До коментар #10 от "Ура,,Ура":Ако аз няма да гласувам ала няма да гласуват сто небългари, тогава нямам проблем.
Коментиран от #20, #27
10:42 06.02.2026
14 Има ни пак
10:42 06.02.2026
16 нищо не сте спрели
10:45 06.02.2026
17 Анализатор
С широко разтворени крака...
Типичен изрожденец!
10:45 06.02.2026
18 ЧИЧО
10:45 06.02.2026
19 Да бяхте
10:45 06.02.2026
20 Ура,,Ура
До коментар #13 от "То в ред ли си?":Ти си от типа хора: ще си запаля къщата, за да му изгори на съседа плевника. Браво.
Коментиран от #33
10:46 06.02.2026
21 Хаха
Коментиран от #28
10:46 06.02.2026
22 Всички
10:47 06.02.2026
23 д-рю
10:47 06.02.2026
24 Мъни мъни мъни, животът е пари
10:48 06.02.2026
25 само две неща ще оправят нещата!!!
10:48 06.02.2026
26 Предизборни агитации
10:49 06.02.2026
27 Имаш предвид
До коментар #13 от "То в ред ли си?":циганите ли?
10:50 06.02.2026
28 Само
До коментар #21 от "Хаха":за Пеевски.
10:51 06.02.2026
29 Хасковски каунь
10:53 06.02.2026
30 Ще видиш
10:53 06.02.2026
32 Голямо Браво на Възраждане!
Коментиран от #119
10:54 06.02.2026
33 Не не не
До коментар #20 от "Ура,,Ура":Като лека жена ДПС тридесет години влиза в правителството и извива ръцете на партиите за гласове в парламента. И на обикновенните турци не дават нищо. А Лепа дерибеи си правят банкети и за десерт хапват 28 годишни пиленца, заедно с Пияния Сокол. Нека сега да опитат и някоя 50-годишна родопска проскубана кокошка. 30 години не сътворихме нищо, защото ДПС е в парламента и Проскубани я Пиян Сокол раздаваше порциите. Сега яжте свинско и дано се нахраните.
10:54 06.02.2026
34 Д, ама днес
А сега де, на кого да верваме?
10:56 06.02.2026
35 таксиджия 🚖
Забелязахте ли, че Румен Боташов 🇺🇲 изрева тази сутрин? Фатмака Републиканец води тясна политика със турция. Продължава да защитава Боташ тоя агент със заучени фрази.
Коментиран от #40
10:59 06.02.2026
36 Отивай
До коментар #31 от "Сиган Коце":си в Цигания, бе, и си кради колкото искаш!
10:59 06.02.2026
37 Копейкин
11:02 06.02.2026
38 Следващата сглобка
Всички партии са клекнали пред Радев. ППДБ са ударният отряд на Радев.
Единнствено изключение са Възраждане, ДПС и Нинова. Въпреки различията между тях, те са единствената опозоция!
Да подкрепим опозицията, инак Радев ще завладее цялата власт!
11:03 06.02.2026
39 Наглост Копейкина
Коментиран от #43
11:04 06.02.2026
40 Таксиджията,
До коментар #35 от "таксиджия 🚖":Фатмака пак с у.. ще те нафляка
11:06 06.02.2026
41 Някой
Отделно да се въведе, че имат право да гласуват живеели 4 от последните 5 години в България.
Изисква промяна в конституцията.
11:07 06.02.2026
42 Окончателно
11:07 06.02.2026
44 зле
Коментиран от #48
11:12 06.02.2026
45 Съвет на мира
Коментиран от #58
11:13 06.02.2026
46 Мимч
Коментиран от #49
11:13 06.02.2026
47 Според мен
Според мен, емигрантите дават на страната повече от достатъчно, че да са заслужили няколко кирливи кутиики, за да си гласуват ако искат.
За гласовете от Турция съм по-съгласен, честно казано, защото там само си играят с хората, но вероятно не може да се измисли.
А Коцето да го питам: гласовете в Турция бяха основно за Догановото ДПС, а на Дидко му излиза скъпо да купува и там. Та, кой има интерес от тая промяна и защо я правите? Играло е кафенцето мазно и тука...
11:14 06.02.2026
49 Нищо не си разбрал!
До коментар #46 от "Мимч":Турците за кого ще гласуват според тебе? За Пеевски или Доган? Ограничаването на секциите в Турция означава, че хипотетично е възможно за Доган да има по-малко гласове, отколкото ще са циганските гласове за Пеевски. А Пеевски е НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ПОНЕ 100 ГОДИНИ НАСАМ!
Коментиран от #54, #59
11:25 06.02.2026
50 дебил
11:25 06.02.2026
51 нннн
Коментиран от #60
11:27 06.02.2026
52 Не е този начина
Не са необходими и паравани. Камери само да се вижда, че се гласува. Броенето /като бройка гласували/ се следи онлайн. Резултатите се оповестяват периодично. На всеки час.
Аз съм против ограничаване правото да гласуваш чрез намаляване броя на секциите.
11:28 06.02.2026
53 Абе
11:28 06.02.2026
54 зле
До коментар #49 от "Нищо не си разбрал!":в търция не останаха много хора които да искат да гласуват за тия поколенията се смениха няма ги вече ония с автобусите поне не в ония количества
Коментиран от #62
11:30 06.02.2026
55 Все по-мрачно
11:30 06.02.2026
56 Точно 20
11:31 06.02.2026
57 Възраждане
11:32 06.02.2026
58 Абсолютно
До коментар #45 от "Съвет на мира":си прав! Копейкин спасява Шиши. Явно ромската му кръв или парите на Дебелия за още къщи си казват думата.
11:32 06.02.2026
59 Мимч
До коментар #49 от "Нищо не си разбрал!":Не всички в Турция ще гласуват за Доган. Има и много други,които за Шиши.Най добре е,че все пак ще се пограничат.Ти това не си разбрал.А ,оти и от чужбина и нам къде си Бангладеш,дето нямат нищо,вече ще ми гласуват и управляват в България.Ай сифон...
Коментиран от #63
11:33 06.02.2026
60 Нали
До коментар #51 от "нннн":,,контролират"?
11:33 06.02.2026
61 Програмист
До коментар #1 от "хмммм":2000 българи ранени чудо голямо точно толкова са гласували в сащ
Коментиран от #68
11:43 06.02.2026
62 Така е
До коментар #54 от "зле":Затова това решение е още по-неправилно. Ромите в България станаха управляващи. И всички!! са с ТЕЛК! Свидетел съм как цели семейства, млади и стари, са освидетелствани. Това са същества без съвест и морал и затова трябва да бъдат изхвърлени от политиката./ Пиша роми вместо истинското им име, защото ще ми изтрият коментара/
11:44 06.02.2026
63 Така беше
До коментар #59 от "Мимч":в Турция на миналите избори,защото Доган не участваше. Сега, когато на всички стана ясно, че Пеевски почти му заграби партията, със сигурност в Турция ще гласуват за автентичното ДПС и лидер. Пеевски го знае и ще стане и ортак с дявола ако трябва само и само да влезе в парламента.
Коментиран от #67
11:49 06.02.2026
64 Бацо Гацов
До коментар #1 от "хмммм":Освен да лъжат друго не могат. Цифрите са неверни. Какви 100 хиляди гласа? Всеки човек завършил 3-ти клас знае, че Доган взема от Турция 29 496 гласа, а Пеевски 12 961 гласа. Сумирайки гласовете се получава 42 457 гласа за "турските партии". Това са 93.22% от гласуващите. При 100% преброяване гласовете са са 45 545 гласа. Та гласовете не са нито 50К, нито 100К. За 29 500 гласа за Доган спират гласовете на около 85К гласа от чужбина, които щи бъдат за Радев. Та играта не е срещу Доган, а срещу Радев. Не срещу "турците", а срещу българите, гласуващи различно от ГЕРБ и ДПС НН. Никой не бори купения вот в циганските махали. Там всичко ли е ОК. Циганският купен вот е около 270 000 хиляди гласа. Там не се бара. Те знаят български и пишат български!!!!! Та целта на варненския РОМ Костадинов е да влезе в играта срещу Радев, в комбина с Пеевски и Борисов, подбутван от двамата да събере националистическия вот. Националистите трябва да са умствено ограничени, за да гласуват за рома Костадинов, който спира българина Радев да не вземе много гласове от чужбина. Те това е.
Коментиран от #70, #72, #74
11:51 06.02.2026
65 Ирония
11:54 06.02.2026
66 Икономист
До коментар #7 от "Резидента":Миналата година бяха 300 милиона сега станаха 6 милиарда догодина очаквам 100 милиарда🤡
11:55 06.02.2026
67 Лъжеш
До коментар #63 от "Така беше":АСП са в парламента!
Коментиран от #73
11:55 06.02.2026
70 Поздравления
До коментар #64 от "Бацо Гацов":за анализа, колега! Ясно, точно и аргументирано! Още веднъж- поздравления!
11:58 06.02.2026
71 Политическа стратегия
ПП–ДБ и други проевропейски партии могат да загубят процентно по-голяма част от гласовете си, защото много от техните избиратели са именно българи в чужбина.
Партии като „Възраждане“ може да не загубят толкова, защото техните избиратели са по-концентрирани или гласуват вътре в страната.
„Възраждане“, ГЕРБ, ИТН и БСП стратегически печелят от намаляването, защото опонентите им ПП-ДБ губят много гласове.
11:59 06.02.2026
72 Замислен
До коментар #64 от "Бацо Гацов":Смяташ, че ограничаването на секциите извън ЕС (до 20) ще намали броя на гласуващите и това ще удари най-вече Радев?!
Логично: ако голяма част от българите извън ЕС подкрепят кандидати или партии, противопоставени на ГЕРБ и ДПС, намаляването на секциите би намалило техните гласове.
Това може да бъде вярно като стратегически ефект, но числото „85 К“ е спекулативно, защото зависи от реалната избирателна активност и разпределение на гласовете.
Коментиран от #75
12:02 06.02.2026
73 Не лъжа
До коментар #67 от "Лъжеш":Само като участие. Колко депутата имат и колко Пеевски с откраднатата партия на Доган?
12:05 06.02.2026
74 Мислиш ли, че ...
До коментар #64 от "Бацо Гацов":ДПС или Борисов „подбутват“ Костадинов с цел спиране на гласове за Радев?
Логически е вярно, че ограничаването на секциите извън ЕС намаляват потенциалния брой гласове за определени партии.
Основни губещи: партии и кандидати с много гласове от българи извън ЕС, т.е. Радев, ПП и ДПС.
12:05 06.02.2026
75 Мдааа
До коментар #72 от "Замислен":Важното е как ще гласуват власите в България. Ти как мислиш?
Коментиран от #77, #78
12:07 06.02.2026
76 Стратегическа цел
Партиите, които имат малко гласове извън страната или концентрирани вътре (например Възраждане, ГЕРБ, ИТН), почти не се влияят.
12:07 06.02.2026
77 Замислен
До коментар #75 от "Мдааа":Вътрешният вот (в България) е ключов, защото числено е много по-голям от гласа в чужбина.
Дори ако ограничението на секциите извън ЕС намали гласовете за Радев, ПП-ДБ и ДПС, резултатът зависи от хората вътре в страната – градовете, селата, регионите с по-силни бази на ГЕРБ, БСП, и др.
Затова въпросът „как ще гласуват избирателите вътре в страната“ е по-решаващ от ограничението на секциите извън ЕС.
Ако властта (или техните избиратели) гласува масово за определени партии, това компенсира или усилва ефекта от секциите в чужбина.
Ограничаването на секциите е само инструмент за манипулация на малък, но важен процент от гласовете, но основният вот остава вътре в страната
Коментиран от #80
12:10 06.02.2026
78 Просто казано
До коментар #75 от "Мдааа":Да, външният вот има значение, но реално вътрешният вот решава изборите. Ограничаването на чуждестранните секции е начин да се „подбутнат“ някои резултати, но ключовият ефект зависи от това кой и колко гласува вътре в България.
12:11 06.02.2026
79 Алооу
12:11 06.02.2026
80 Да де
До коментар #77 от "Замислен":И все пак кого ще подкрепят?
Коментиран от #86
12:11 06.02.2026
81 Какво означава това стратегически
по-малко конкуренция за гласове от чужбина → по-голям относителен дял за ГЕРБ/СДС!!!
В политиката това се нарича непряка помощ или „тактически коалиционен ефект“.
12:13 06.02.2026
82 Извод
Но това е стратегически, а не формален съюз – те не гласуват за ГЕРБ, а за свое предложение, което случайно помага на ГЕРБ.
12:14 06.02.2026
83 ДБ то
Коментиран от #90, #91, #92
12:14 06.02.2026
84 🤔.....
12:14 06.02.2026
85 Хмм
12:15 06.02.2026
86 Партийна идентичност и историческа база
До коментар #80 от "Да де":ГЕРБ/СДС: силна подкрепа в градовете, сред средната класа и бизнес-средите.
БСП: традиционно силна в по-малки населени места и среди с леви нагласи.
ПП/ДБ: по-силни в големите градове, сред прогресивно мислещите.
Възраждане: националистически и консервативен електорат, концентриран вътре в страната.
ДПС: подкрепа предимно сред мюсюлманските общности, включително извън страната.
Коментиран от #88
12:15 06.02.2026
87 След 35 години
12:16 06.02.2026
88 Усукваш
До коментар #86 от "Партийна идентичност и историческа база":като типичен влах 😂
12:16 06.02.2026
89 Софийски селянин,
До коментар #10 от "Ура,,Ура":Хаде де, от какъв зор да си стоят в България.
Лошо хубаво всяка жаба да си знае гьола!
Коментиран от #95, #96
12:17 06.02.2026
90 Напротив!
До коментар #83 от "ДБ то":ДБ с ПП са ВТОРА ПОЛИТИЧЕСЩА СИЛА!!
Ако са разделени има опасност руските копейки от "Възраждане" да станат втора и да завият курса на страната ни на Изток!
12:17 06.02.2026
91 Ами
До коментар #83 от "ДБ то":без ПП, те ще са извън парламента и без субсидия, тези които гласуват за тях, всъщност гласуват за ПП, най-вече зарадипетков, но сега като го изхвърлиха и стая брада ще има отлив, останахаим Косев във Варна и Терзиев в София, останалите не стават за нищо
12:18 06.02.2026
92 А защо не кажеш същото за ...
До коментар #83 от "ДБ то":ГЕРБ и СДС ако са разделени, ще са по-добре? Хахаха. От това ПП и ДБ да са разделени имат пжлза само ГЕРБ-СДС и ДПС Ново Начало!!
12:19 06.02.2026
93 Прав си!
До коментар #10 от "Ура,,Ура":Така е, турците пак ще ги извозят и ще гласуват!
Това изменение удря единствено по партиите на Расив и ПП-ДБ!
ГЕРБ, ДПС НовоНачало, ИТН и БСП имат интерес да ги отслабят!!
12:22 06.02.2026
94 Бай амед сиганина
12:24 06.02.2026
95 Манол
До коментар #89 от "Софийски селянин,":Знаеш ли, че има мноооого студенти, които учат в чужбина и ще се завърнат с по-престижно образование в Родината си? Знаеш ли, че българските емигранти изпращат 1-2 милиарда годишно в Родината си на близките си, за да ги подпомогнат да оцелеят в мизерията? Паричните преводи на българите в чужбина имат сериозен положителен ефект върху икономиката на БЪЛГАРИЯ!!! Това е Подкрепа за БВП, Стимулиране на малкия бизнес, Повишаване на потреблението, Застраховка срещу бедност, Влияние върху финансовата система - Банкови депозити → кредити → инвестиции...
Коментиран от #98
12:28 06.02.2026
96 Истината
До коментар #89 от "Софийски селянин,":Всяко евро, изпратено от чужбина от български емигранти, се „превръща“ в икономическа активност вътре в България!
12:29 06.02.2026
97 Обслужи Пеев за пари
12:31 06.02.2026
98 Хмм
До коментар #95 от "Манол":видяхме им го престижното образование на петков и василев
Коментиран от #101
12:32 06.02.2026
99 Мнение
12:32 06.02.2026
100 потрес!
12:32 06.02.2026
101 Ирония
До коментар #98 от "Хмм":Що на Пеевски и Борисов по-добро и престижно ли е? Хахаха.
Коментиран от #104
12:33 06.02.2026
102 Минувач
До коментар #8 от "пешо":Не е точно така с автобусите.
Първо - представи си как се извозват 50 000 души с автобуси и как толкова души ще гласуват в български секции, където си има и други местни да гласуват.
Второ - тук тези турци ще гласуват под погледа на българското МВР, а не турското в Турция, което им помага и насочва. Ако е Бойко Рашков или Демерджиев, как ще стане, а? Могат да забравят за турска агитация пред секциите, защото онези не могат дори да прочетат имената на партиите и гласуват по номера.
Трето - тук в нашите секции ще има масов контрол от застъпници и наблюдатели от всички партии, които ще следят за нарушения, докато в Турция не ги допускаха. Могат да забравят за онези асистирани гласувания, когато дъртия турчин се надвесил над машината, а една от секцията натиска вместо него.
12:34 06.02.2026
103 Историк
Коментиран от #106
12:35 06.02.2026
104 Хмм
До коментар #101 от "Ирония":май е еднакво, щом се разбраха и управляваха заедно
12:38 06.02.2026
105 Минувач
До коментар #3 от "Без теб":Каква уговорка да има с Бойко?
Първо - Бойко иска това намаляване от 10-11 години, защото той губи яко в чужбина и е в негов интерес да се намали този вот. Досега не натискаше за това, за да не разсърди Доган, после Пеевски. Сега явно ще се мъчи да се дистанцира, защото Пеевски е пътник.
Второ - Възраждане го искат това от 5 години. Преди да се появи Радев, като конкурент, преди сглобки, оставки и сегашни избори. Тяхното желание е по идеологически причини, които дори са над тези, че ще затруднят тези в САЩ и Англия, където са 1-ви и 2-ри по резултати. Техните избиратели там напълно ги подкрепят, за да се намали турското влияние. Не се гласува всеки ден, какво толкова да си загубиш половин-един ден, да пътуваш и чакаш, когато е с такава кауза. Аз не разбирам, какъв е този вой. Един почивен неделен ден да го прекараш и отделиш за гласуване, една разходка с колата и после ок, някой друг час евентуално да чакаш. Сякаш на ред други места няма чакане, дори с часове. Преди да си платиш данъците, колко се чакаше? Гласуването не е всеки ден, че да е такъв проблем.
12:42 06.02.2026
106 Минувач
До коментар #103 от "Историк":Хахахаха, абе, ей, я първо отвори сайта на ЦИК и виж броя на секциите на предишните избори през 2024!
Какво си тръгнал да изброяваш целия свят, когато това засяга само САЩ и Англия?!?
В Канада и преди си имаше само 15 секции, т.е. под 20 и не ги засяга!
В Австралия и преди си имаше май само 5 или 7 секции, т.е. са под 20 и не ги засяга!
В Нова Зеландия, Русия, Африка и другите са под 5 секции, т.е. много под 20 и не ги засяга!
Първо си провери информацията и тогава пиши!
В САЩ, въпреки че има много българи, то гласуват само 6% от тях, там няма и толкова много секции. Гласуват под 20000 човека и 20 секции са достатъчни!
В Англия ще има опашки, да, но и там когато имаше ограничение от 35 секции гласуваха към 33 000 човека, после ограничението падна, секциите станаха над 100, а гласувалите - познай... пак около 30-на хиляде, т.е. същия брой гласуваха, въпреки че имаше 4 пъти повече секции. Последните избори гласуваха около 20-на хиляди, т.е. при капацитет от 1000/секция, то ще може да гласуват в 20 секции + тези в посолството и консулствата. А там хората казват, че предпочитат да пътуват 1 час и да почакат малко повече да гласуват, но да отрежат 2-3 гласа от Турция на хора, които не могат да говорят, четат и пишат на български.
Коментиран от #108
12:50 06.02.2026
107 Факт
12:52 06.02.2026
108 Историк
До коментар #106 от "Минувач":Точно затова не се разрешава гласуване по пощата и електронно, а броя на секциите ограничават правото на глас и го контролират. Има доста да мислиш по въпроса, ако можеш.
Коментиран от #110
13:02 06.02.2026
109 Преди да се говори ,трябва да се мисли..
13:04 06.02.2026
110 Минувач
До коментар #108 от "Историк":Аз ти доказвам, че си невеж и неинформиран, че да цитираш целия свят. Ти, пишеш нещо несвързано, а накрая завършваш епично, че си бил много запознат, а другите не, хахахха.
Ти му пишеш с факти, той няма отговор, но умозаключава!
Върви да разгледаш добре сайта на ЦИК с цифрите и тогава умозаключавай! Ако можеш!
Погледни и репортажите на БТВ от онези избори с пратеника в Турция да видиш, за какво говори. Тук не ми разрешава да ти дам линкове, затова сам си ги намери.
После виж и страницата дори на ППДБ от изборите през 2021 и изявлението на Бойко Рашков за Турция. Тези същите ППДБ, които сега плюят, но Рашков тогава го написа - риск за националната сигурност от вота в Турция, намеса на чужда държава с тяхното МВР, гласувания под строй и указания за ДПС, манипулации и нарушения, агитация. Намери си нещата и ги виж. Както и от ЦИК за 2024. Ама трябва малко разсъдък и аналитичност, не да зяпаш като овца в ТВ-то и да се храниш със смелена информация според нечия угода.
13:16 06.02.2026
111 Програмист
До коментар #68 от "чичо Таско":А така тамън ще ви убием електората 😈
13:21 06.02.2026
112 Неподписан
13:21 06.02.2026
113 1453
До коментар #11 от "Зелен Патриот":Овцете са си в майка България,с 30% избирателна активност кои са овце кои са ЕРД ти си прави извод,на калпавия онуй вълната пречи...
14:57 06.02.2026
114 Добруджанец
15:08 06.02.2026
115 шиши
15:21 06.02.2026
116 Казуар
16:23 06.02.2026
117 Нищо не е спрял
16:44 06.02.2026
118 Истината
До коментар #11 от "Зелен Патриот":По- голяма овца от теб няма бе!
16:50 06.02.2026
119 Истината
До коментар #32 от "Голямо Браво на Възраждане!":Работеща за майка Расиия!
16:51 06.02.2026
120 10711548
17:27 06.02.2026
121 Ще ви
18:14 06.02.2026