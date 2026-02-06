Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Костадин Костадинов: Окончателно спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Костадин Костадинов: Окончателно спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

6 Февруари, 2026 10:34 1 756 121

  • костадин костадинов-
  • гласуване-
  • турция

Коментарът му е по повод приетите промени в Изборния кодекс

Костадин Костадинов: Окончателно спряхме масовото незаконно гласуване в Турция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера окончателно спряхме гласуването в Турция, което години наред (под прекия контрол на турското правителство) осигуряваше между 50 000 и 100 000 гласа за турските партии в България. Така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира приетите промени в Изборния кодекс, според които секциите в страни извън ЕС се ограничават до 20. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложението беше внесено именно от "Възраждане".

"Това масово незаконно гласуване представляваше директна заплаха за националната сигурност на нашата страна, осигурявайки на антиконституционните етнически партии в България между 5 и 10 допълнителни депутатски мандата - достатъчно, за да могат да манипулират и влияят върху фрагментирания и раздробен български политически процес", допълва Костадинов.

По думите му депутатите на "Възраждане" са се борили като опълченци не само с представителите на двете турски партии, но и с ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие". "Ако трябва да сме точни, еничарите от ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие" бяха в пъти по-ожесточени защитници на ДПС и Пеевски от самите депесари. Това, разбира се, не е изненадващо. Добре известна е старата българска поговорка, че еничарите са по-турци и от самите турци. Но вчера еничарите бяха разгромени от "Възраждане". На масовото незаконно гласуване в Турция беше сложен край. Същевременно правото на българските граждани да гласуват във всички останали държави по света остана абсолютно ненакърнено", пише още лидерът на третата политическа сила в НС.

Според него е постигната голяма победа, но борбата продължава. "Идват избори, на които "Възраждане" окончателно трябва да се превърне в непреодолим фактор в България", завършва Костадинов.


  • 1 хмммм

    38 40 Отговор
    ранихте много българи

    Коментиран от #4, #61, #64

    10:35 06.02.2026

  • 2 Пламен

    27 34 Отговор
    Радев натиска да се гласува в Турция

    10:36 06.02.2026

  • 3 Без теб

    58 23 Отговор
    Защо не кажеш, каква уговорка имаш с Бойко.

    Коментиран от #105

    10:37 06.02.2026

  • 4 оня с коня

    14 16 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Така е- и то в Русия,ама покрай сухото гори и мокрото.

    10:37 06.02.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    19 38 Отговор
    А колко русофилски партии имаме в Парламента?
    Дори Председателката беше рускиня!

    10:37 06.02.2026

  • 6 Коце, направи ли къщата

    47 17 Отговор
    край морето?

    10:39 06.02.2026

  • 7 Резидента

    19 29 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    Коментиран от #66

    10:40 06.02.2026

  • 8 пешо

    53 12 Отговор
    нищо не сте спрели , ще ги докарат с автобуси и по лесно ще ги контролират при гласуването

    Коментиран от #102

    10:40 06.02.2026

  • 9 ккк

    42 20 Отговор
    нищо не си спрял просто показа , че служиш на Боко-Пеевската хунта

    10:40 06.02.2026

  • 10 Ура,,Ура

    41 25 Отговор
    Нищо не сте направили. Сега ще дойдат над три пъти повече автобуси от Турция, ще озлобите нашенците в чужбина, които трябва да пътуват много, да се редят цял ден на опашки и като резултат няма да гласуват за вас. Даже на инат. И плюс това нарушавате конституцията. За правата на българите.

    Коментиран от #13, #89, #93

    10:40 06.02.2026

  • 11 Зелен Патриот

    32 13 Отговор
    Нищо не е окончателно. След два мандата пак ще се промени, обаче сега колко нафта ще се изгори да докарат овцете с рейсовете, и да мърсят атмосферата. Арда Турс оле, докарва много овце.

    Коментиран от #113, #118

    10:40 06.02.2026

  • 13 То в ред ли си?

    11 10 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Ако аз няма да гласувам ала няма да гласуват сто небългари, тогава нямам проблем.

    Коментиран от #20, #27

    10:42 06.02.2026

  • 14 Има ни пак

    30 11 Отговор
    Българите и тук и на вън ви гледат сеира и скоро ще усетите какво сте натворили с ГЕРБ и умиращите патерици.

    10:42 06.02.2026

  • 16 нищо не сте спрели

    17 6 Отговор
    е как ве в 20 секции доста турчаля могат да гласуват и пак ще има депесета…!

    10:45 06.02.2026

  • 17 Анализатор

    14 15 Отговор
    Копейкин полягва само на Путлер и Тиквоний...
    С широко разтворени крака...
    Типичен изрожденец!

    10:45 06.02.2026

  • 18 ЧИЧО

    28 7 Отговор
    Сега ако им спрете и ТЕЛК от БГ ще гласувам за вас. Защото са пенсионери от Турция а в България нямат стаж за пенсия и с измами получават ТЕЛК пенсии от БГ.

    10:45 06.02.2026

  • 19 Да бяхте

    22 9 Отговор
    спряли циганите и тогава щеше да има смисъл. Нали знаеш, Копейкин, нямаш толкова пари, колкото Дебелия, и той пак ще те бие на изборите. Впрочем, ти може повече да не видиш НС отвътре.

    10:45 06.02.2026

  • 20 Ура,,Ура

    17 8 Отговор

    До коментар #13 от "То в ред ли си?":

    Ти си от типа хора: ще си запаля къщата, за да му изгори на съседа плевника. Браво.

    Коментиран от #33

    10:46 06.02.2026

  • 21 Хаха

    17 8 Отговор
    В това гласуване ППДБ играха за Доган и Пеевски.

    Коментиран от #28

    10:46 06.02.2026

  • 22 Всички

    16 8 Отговор
    Депу...татите от ВЪЗ..РАЖ..ДАНе за една година се качиха на коли по за 300 хил.....ГЕПИ и ДЕ...ЛЯН яко плащат ....Говорят глупос...ти за пред заблу...дените из...биратели,и здраво тъпчат тор...бите с мили..они.

    10:47 06.02.2026

  • 23 д-рю

    18 9 Отговор
    Костя сега ще ти кажа какво постигна , намаляне на процентите за жалката ви партийка , само седи и гледай резултатите след изборите и ти излезна като Шалгаар ефенди

    10:47 06.02.2026

  • 24 Мъни мъни мъни, животът е пари

    22 7 Отговор
    Продаде се и ти, Копейкин.

    10:48 06.02.2026

  • 25 само две неща ще оправят нещата!!!

    15 2 Отговор
    когато направите гласуването да става само след минимален 6 месечен престой с траната и след завършено средно образование тогава ще ви призная че сте спрели някакви изборни измами!!! не ми трябват гласове на чуждоземци в българия който иска да гласува за български парламент да идва да живее в българия който не да си гледа страната в която се е истановил и да не се меси във вътрешните ни работи!!!

    10:48 06.02.2026

  • 26 Предизборни агитации

    12 3 Отговор
    Ти коцко, просто си правиш реклама, като всички лъжепатриоти! Тези, които са против да се намаляват секции, мислят, че губят гласове за тях си. Иначе е вярно, че от Турция ни работят десетки години, но те не са виновни, че ядат баницата, която сме им подарили.

    10:49 06.02.2026

  • 27 Имаш предвид

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "То в ред ли си?":

    циганите ли?

    10:50 06.02.2026

  • 28 Само

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    за Пеевски.

    10:51 06.02.2026

  • 29 Хасковски каунь

    9 4 Отговор
    За това, Браво!

    10:53 06.02.2026

  • 30 Ще видиш

    7 1 Отговор
    Радев през крив макарон

    10:53 06.02.2026

  • 32 Голямо Браво на Възраждане!

    13 20 Отговор
    Единствената българска партия - работеща за Родината ни.

    Коментиран от #119

    10:54 06.02.2026

  • 33 Не не не

    11 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ура,,Ура":

    Като лека жена ДПС тридесет години влиза в правителството и извива ръцете на партиите за гласове в парламента. И на обикновенните турци не дават нищо. А Лепа дерибеи си правят банкети и за десерт хапват 28 годишни пиленца, заедно с Пияния Сокол. Нека сега да опитат и някоя 50-годишна родопска проскубана кокошка. 30 години не сътворихме нищо, защото ДПС е в парламента и Проскубани я Пиян Сокол раздаваше порциите. Сега яжте свинско и дано се нахраните.

    10:54 06.02.2026

  • 34 Д, ама днес

    5 3 Отговор
    Радко ви критикува и ви причисли към статуквото, с което ти разпарвяш,че се бориш!

    А сега де, на кого да верваме?

    10:56 06.02.2026

  • 35 таксиджия 🚖

    7 10 Отговор
    Добре Костадине, това ти го признавам! Браво!

    Забелязахте ли, че Румен Боташов 🇺🇲 изрева тази сутрин? Фатмака Републиканец води тясна политика със турция. Продължава да защитава Боташ тоя агент със заучени фрази.

    Коментиран от #40

    10:59 06.02.2026

  • 36 Отивай

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сиган Коце":

    си в Цигания, бе, и си кради колкото искаш!

    10:59 06.02.2026

  • 37 Копейкин

    10 4 Отговор
    направи партията си от ВЪзраждане във ВГ@зраждане. Стана първа дружка на Пеевски. Оня го излъгал, ще щял да отдели цигански гласове и за него колкото да влезе.

    11:02 06.02.2026

  • 38 Следващата сглобка

    2 13 Отговор
    ще се реди от Радев , Борисов и Доган!
    Всички партии са клекнали пред Радев. ППДБ са ударният отряд на Радев.

    Единнствено изключение са Възраждане, ДПС и Нинова. Въпреки различията между тях, те са единствената опозоция!
    Да подкрепим опозицията, инак Радев ще завладее цялата власт!

    11:03 06.02.2026

  • 39 Наглост Копейкина

    12 10 Отговор
    Добре, Копейкин! Добре, жалка и смешна подлого на кремълския злодей, добре! А защо спря почти миилон българи в чужбина да гласуват, с кожето ги лиши от техни законни граждански права?! Защо бе, ниощжество , защо?! Защото ти заповяда началника ти - уродливото 190- килограмово туловище и ти се клекна, нали?! Че как няма да клекнеш и да "слушкаш"?! Ами после?! Че Копейкин е нищожество е ясно и на уличните псета, но той се оказа отвратително нищожество, опасно за крехката ни демокрация , продажник и предател!

    Коментиран от #43

    11:04 06.02.2026

  • 40 Таксиджията,

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "таксиджия 🚖":

    Фатмака пак с у.. ще те нафляка

    11:06 06.02.2026

  • 41 Някой

    9 4 Отговор
    Трябва напълно да се забрани гласуването в чужбина. На регионален принцип като за общини. Този от Пловдив гласува за Пловдив. Този от Варна гласува за Варна. Този от България гласува за България. Абсолютно същото. От къде накъде някой от вън ще определя как да живеят хората в България?
    Отделно да се въведе, че имат право да гласуват живеели 4 от последните 5 години в България.
    Изисква промяна в конституцията.

    11:07 06.02.2026

  • 42 Окончателно

    6 4 Отговор
    си за затворническа психиатрия !

    11:07 06.02.2026

  • 44 зле

    4 2 Отговор
    копейка а в българия коги ще спрете да копувате гласовете на ганя ва трол !

    Коментиран от #48

    11:12 06.02.2026

  • 45 Съвет на мира

    6 5 Отговор
    Целта е да се ограничат гласовете за автентичното ДПС - това на Доган, и гласовете за Шиши да нарастнат лавинообразно. С подкрепата си за тези промени, възрожденци направиха Новото начало втори на изборите!

    Коментиран от #58

    11:13 06.02.2026

  • 46 Мимч

    6 3 Отговор
    За това нещо браво,че го постигнахте.Лошото е,че за Радев дето мислехме да го подкрепим на изборите,точно той ни разочарова и ,ако продължава така ще се откажем от него.Той подкрепя многото други секции.

    Коментиран от #49

    11:13 06.02.2026

  • 47 Според мен

    6 3 Отговор
    Не е много правилно, дори и да гледаме само парите. Емигрантите пращат в БГ-то около милиард и половина евро годишно. Тези извън ЕС около 800 милиона евро. Тая пара се харчи тука и бюджета директно намазва ДДС-то или около 150-160 милиона евро годишно от страните извън ЕС. Едни избори за парламент ни излизат към 40 милиона и то всичко.
    Според мен, емигрантите дават на страната повече от достатъчно, че да са заслужили няколко кирливи кутиики, за да си гласуват ако искат.
    За гласовете от Турция съм по-съгласен, честно казано, защото там само си играят с хората, но вероятно не може да се измисли.

    А Коцето да го питам: гласовете в Турция бяха основно за Догановото ДПС, а на Дидко му излиза скъпо да купува и там. Та, кой има интерес от тая промяна и защо я правите? Играло е кафенцето мазно и тука...

    11:14 06.02.2026

  • 49 Нищо не си разбрал!

    1 5 Отговор

    До коментар #46 от "Мимч":

    Турците за кого ще гласуват според тебе? За Пеевски или Доган? Ограничаването на секциите в Турция означава, че хипотетично е възможно за Доган да има по-малко гласове, отколкото ще са циганските гласове за Пеевски. А Пеевски е НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ПОНЕ 100 ГОДИНИ НАСАМ!

    Коментиран от #54, #59

    11:25 06.02.2026

  • 50 дебил

    2 2 Отговор
    Евала, страшни сте!

    11:25 06.02.2026

  • 51 нннн

    6 2 Отговор
    Браво! Секциите в чужбина трудно се контролират, а в Турция - никак.

    Коментиран от #60

    11:27 06.02.2026

  • 52 Не е този начина

    3 1 Отговор
    Трябва да се гласува само с машина и да няма номер срещу името на партията. Освен това имената да партиите да се разместват с генератор на случайни числа. Така за да гласуваш трябва да можеш да четеш и да си разпознаеш партията за която искаш да гласуваш.
    Не са необходими и паравани. Камери само да се вижда, че се гласува. Броенето /като бройка гласували/ се следи онлайн. Резултатите се оповестяват периодично. На всеки час.

    Аз съм против ограничаване правото да гласуваш чрез намаляване броя на секциите.

    11:28 06.02.2026

  • 53 Абе

    3 3 Отговор
    Коци, ти на главата ми ли си се качил, че ти виждам очите с повод и без повод. Любовника си не виждам толкова често, бе Коци.

    11:28 06.02.2026

  • 54 зле

    1 5 Отговор

    До коментар #49 от "Нищо не си разбрал!":

    в търция не останаха много хора които да искат да гласуват за тия поколенията се смениха няма ги вече ония с автобусите поне не в ония количества

    Коментиран от #62

    11:30 06.02.2026

  • 55 Все по-мрачно

    4 2 Отговор
    Много героичен спасител започна да става и Костадинов, нещо не може да степенува задачите по важност и разочарова.

    11:30 06.02.2026

  • 56 Точно 20

    2 1 Отговор
    секции е законно!?

    11:31 06.02.2026

  • 57 Възраждане

    0 7 Отговор
    внасят религия в училище!

    11:32 06.02.2026

  • 58 Абсолютно

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Съвет на мира":

    си прав! Копейкин спасява Шиши. Явно ромската му кръв или парите на Дебелия за още къщи си казват думата.

    11:32 06.02.2026

  • 59 Мимч

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Нищо не си разбрал!":

    Не всички в Турция ще гласуват за Доган. Има и много други,които за Шиши.Най добре е,че все пак ще се пограничат.Ти това не си разбрал.А ,оти и от чужбина и нам къде си Бангладеш,дето нямат нищо,вече ще ми гласуват и управляват в България.Ай сифон...

    Коментиран от #63

    11:33 06.02.2026

  • 60 Нали

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "нннн":

    ,,контролират"?

    11:33 06.02.2026

  • 61 Програмист

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    2000 българи ранени чудо голямо точно толкова са гласували в сащ

    Коментиран от #68

    11:43 06.02.2026

  • 62 Така е

    8 1 Отговор

    До коментар #54 от "зле":

    Затова това решение е още по-неправилно. Ромите в България станаха управляващи. И всички!! са с ТЕЛК! Свидетел съм как цели семейства, млади и стари, са освидетелствани. Това са същества без съвест и морал и затова трябва да бъдат изхвърлени от политиката./ Пиша роми вместо истинското им име, защото ще ми изтрият коментара/

    11:44 06.02.2026

  • 63 Така беше

    5 5 Отговор

    До коментар #59 от "Мимч":

    в Турция на миналите избори,защото Доган не участваше. Сега, когато на всички стана ясно, че Пеевски почти му заграби партията, със сигурност в Турция ще гласуват за автентичното ДПС и лидер. Пеевски го знае и ще стане и ортак с дявола ако трябва само и само да влезе в парламента.

    Коментиран от #67

    11:49 06.02.2026

  • 64 Бацо Гацов

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Освен да лъжат друго не могат. Цифрите са неверни. Какви 100 хиляди гласа? Всеки човек завършил 3-ти клас знае, че Доган взема от Турция 29 496 гласа, а Пеевски 12 961 гласа. Сумирайки гласовете се получава 42 457 гласа за "турските партии". Това са 93.22% от гласуващите. При 100% преброяване гласовете са са 45 545 гласа. Та гласовете не са нито 50К, нито 100К. За 29 500 гласа за Доган спират гласовете на около 85К гласа от чужбина, които щи бъдат за Радев. Та играта не е срещу Доган, а срещу Радев. Не срещу "турците", а срещу българите, гласуващи различно от ГЕРБ и ДПС НН. Никой не бори купения вот в циганските махали. Там всичко ли е ОК. Циганският купен вот е около 270 000 хиляди гласа. Там не се бара. Те знаят български и пишат български!!!!! Та целта на варненския РОМ Костадинов е да влезе в играта срещу Радев, в комбина с Пеевски и Борисов, подбутван от двамата да събере националистическия вот. Националистите трябва да са умствено ограничени, за да гласуват за рома Костадинов, който спира българина Радев да не вземе много гласове от чужбина. Те това е.

    Коментиран от #70, #72, #74

    11:51 06.02.2026

  • 65 Ирония

    5 3 Отговор
    Този еничар Костадин Костадинов се продаде на Бойко Борисов!

    11:54 06.02.2026

  • 66 Икономист

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Резидента":

    Миналата година бяха 300 милиона сега станаха 6 милиарда догодина очаквам 100 милиарда🤡

    11:55 06.02.2026

  • 67 Лъжеш

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Така беше":

    АСП са в парламента!

    Коментиран от #73

    11:55 06.02.2026

  • 70 Поздравления

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Бацо Гацов":

    за анализа, колега! Ясно, точно и аргументирано! Още веднъж- поздравления!

    11:58 06.02.2026

  • 71 Политическа стратегия

    4 2 Отговор
    След намаляването на секциите в чужбина (извън ЕС) до 20, очаквания ефект ще бъде: по-малко хора ще могат или ще искат да гласуват → намалява избирателната активност сред българите.
    ПП–ДБ и други проевропейски партии могат да загубят процентно по-голяма част от гласовете си, защото много от техните избиратели са именно българи в чужбина.
    Партии като „Възраждане“ може да не загубят толкова, защото техните избиратели са по-концентрирани или гласуват вътре в страната.
    „Възраждане“, ГЕРБ, ИТН и БСП стратегически печелят от намаляването, защото опонентите им ПП-ДБ губят много гласове.

    11:59 06.02.2026

  • 72 Замислен

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Бацо Гацов":

    Смяташ, че ограничаването на секциите извън ЕС (до 20) ще намали броя на гласуващите и това ще удари най-вече Радев?!
    Логично: ако голяма част от българите извън ЕС подкрепят кандидати или партии, противопоставени на ГЕРБ и ДПС, намаляването на секциите би намалило техните гласове.
    Това може да бъде вярно като стратегически ефект, но числото „85 К“ е спекулативно, защото зависи от реалната избирателна активност и разпределение на гласовете.

    Коментиран от #75

    12:02 06.02.2026

  • 73 Не лъжа

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Лъжеш":

    Само като участие. Колко депутата имат и колко Пеевски с откраднатата партия на Доган?

    12:05 06.02.2026

  • 74 Мислиш ли, че ...

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "Бацо Гацов":

    ДПС или Борисов „подбутват“ Костадинов с цел спиране на гласове за Радев?
    Логически е вярно, че ограничаването на секциите извън ЕС намаляват потенциалния брой гласове за определени партии.
    Основни губещи: партии и кандидати с много гласове от българи извън ЕС, т.е. Радев, ПП и ДПС.

    12:05 06.02.2026

  • 75 Мдааа

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Замислен":

    Важното е как ще гласуват власите в България. Ти как мислиш?

    Коментиран от #77, #78

    12:07 06.02.2026

  • 76 Стратегическа цел

    2 2 Отговор
    Ограничаването на секциите е избирателна стратегия: намаляването на гласа за конкуренти.
    Партиите, които имат малко гласове извън страната или концентрирани вътре (например Възраждане, ГЕРБ, ИТН), почти не се влияят.

    12:07 06.02.2026

  • 77 Замислен

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Мдааа":

    Вътрешният вот (в България) е ключов, защото числено е много по-голям от гласа в чужбина.
    Дори ако ограничението на секциите извън ЕС намали гласовете за Радев, ПП-ДБ и ДПС, резултатът зависи от хората вътре в страната – градовете, селата, регионите с по-силни бази на ГЕРБ, БСП, и др.
    Затова въпросът „как ще гласуват избирателите вътре в страната“ е по-решаващ от ограничението на секциите извън ЕС.
    Ако властта (или техните избиратели) гласува масово за определени партии, това компенсира или усилва ефекта от секциите в чужбина.
    Ограничаването на секциите е само инструмент за манипулация на малък, но важен процент от гласовете, но основният вот остава вътре в страната

    Коментиран от #80

    12:10 06.02.2026

  • 78 Просто казано

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Мдааа":

    Да, външният вот има значение, но реално вътрешният вот решава изборите. Ограничаването на чуждестранните секции е начин да се „подбутнат“ някои резултати, но ключовият ефект зависи от това кой и колко гласува вътре в България.

    12:11 06.02.2026

  • 79 Алооу

    7 0 Отговор
    70% тук не гласуваме,ревете за Турция!

    12:11 06.02.2026

  • 80 Да де

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Замислен":

    И все пак кого ще подкрепят?

    Коментиран от #86

    12:11 06.02.2026

  • 81 Какво означава това стратегически

    4 1 Отговор
    Когато „Възраждане“ предлага и подкрепя това предложение, те не директно гласуват за ГЕРБ/СДС, но ефектът на практика е в тяхна полза:
    по-малко конкуренция за гласове от чужбина → по-голям относителен дял за ГЕРБ/СДС!!!
    В политиката това се нарича непряка помощ или „тактически коалиционен ефект“.

    12:13 06.02.2026

  • 82 Извод

    3 1 Отговор
    Може да се каже, че Костадинов и „Възраждане“ удариха едно рамо на Борисов и ГЕРБ, защото административното ограничение на секциите извън ЕС намалява шансовете на основните им опоненти ПП-ДБ извън страната!!
    Но това е стратегически, а не формален съюз – те не гласуват за ГЕРБ, а за свое предложение, което случайно помага на ГЕРБ.

    12:14 06.02.2026

  • 83 ДБ то

    1 4 Отговор
    без ПП,ще са по-добре!

    Коментиран от #90, #91, #92

    12:14 06.02.2026

  • 84 🤔.....

    4 0 Отговор
    Щом тази работа е свършена сега трябва да се помисли как да спре гласуването на копейки, русороби, всякакви руски храненици и търтеи🤫

    12:14 06.02.2026

  • 85 Хмм

    4 1 Отговор
    борисови пеевски взеха да се докарват на Костадинов, дори борисов предложи нов председател на НС за служебен премиер, евентуално от Възраждане, само те не са се съюзили с тях, надяват се на сглобка срещу президента

    12:15 06.02.2026

  • 86 Партийна идентичност и историческа база

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Да де":

    ГЕРБ/СДС: силна подкрепа в градовете, сред средната класа и бизнес-средите.
    БСП: традиционно силна в по-малки населени места и среди с леви нагласи.
    ПП/ДБ: по-силни в големите градове, сред прогресивно мислещите.
    Възраждане: националистически и консервативен електорат, концентриран вътре в страната.
    ДПС: подкрепа предимно сред мюсюлманските общности, включително извън страната.

    Коментиран от #88

    12:15 06.02.2026

  • 87 След 35 години

    3 0 Отговор
    има още наивници да вярват в избори!

    12:16 06.02.2026

  • 88 Усукваш

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Партийна идентичност и историческа база":

    като типичен влах 😂

    12:16 06.02.2026

  • 89 Софийски селянин,

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Хаде де, от какъв зор да си стоят в България.
    Лошо хубаво всяка жаба да си знае гьола!

    Коментиран от #95, #96

    12:17 06.02.2026

  • 90 Напротив!

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "ДБ то":

    ДБ с ПП са ВТОРА ПОЛИТИЧЕСЩА СИЛА!!
    Ако са разделени има опасност руските копейки от "Възраждане" да станат втора и да завият курса на страната ни на Изток!

    12:17 06.02.2026

  • 91 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "ДБ то":

    без ПП, те ще са извън парламента и без субсидия, тези които гласуват за тях, всъщност гласуват за ПП, най-вече зарадипетков, но сега като го изхвърлиха и стая брада ще има отлив, останахаим Косев във Варна и Терзиев в София, останалите не стават за нищо

    12:18 06.02.2026

  • 92 А защо не кажеш същото за ...

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "ДБ то":

    ГЕРБ и СДС ако са разделени, ще са по-добре? Хахаха. От това ПП и ДБ да са разделени имат пжлза само ГЕРБ-СДС и ДПС Ново Начало!!

    12:19 06.02.2026

  • 93 Прав си!

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Така е, турците пак ще ги извозят и ще гласуват!
    Това изменение удря единствено по партиите на Расив и ПП-ДБ!
    ГЕРБ, ДПС НовоНачало, ИТН и БСП имат интерес да ги отслабят!!

    12:22 06.02.2026

  • 94 Бай амед сиганина

    6 0 Отговор
    Със автобуси ще идваме

    12:24 06.02.2026

  • 95 Манол

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Софийски селянин,":

    Знаеш ли, че има мноооого студенти, които учат в чужбина и ще се завърнат с по-престижно образование в Родината си? Знаеш ли, че българските емигранти изпращат 1-2 милиарда годишно в Родината си на близките си, за да ги подпомогнат да оцелеят в мизерията? Паричните преводи на българите в чужбина имат сериозен положителен ефект върху икономиката на БЪЛГАРИЯ!!! Това е Подкрепа за БВП, Стимулиране на малкия бизнес, Повишаване на потреблението, Застраховка срещу бедност, Влияние върху финансовата система - Банкови депозити → кредити → инвестиции...

    Коментиран от #98

    12:28 06.02.2026

  • 96 Истината

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Софийски селянин,":

    Всяко евро, изпратено от чужбина от български емигранти, се „превръща“ в икономическа активност вътре в България!

    12:29 06.02.2026

  • 97 Обслужи Пеев за пари

    4 1 Отговор
    Гагаузкия на Буци унищожи вота в САЩ, великобритания и другите държави извън ЕС, а анадолските Шиши пак ще си ги докара тук с автобуси

    12:31 06.02.2026

  • 98 Хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "Манол":

    видяхме им го престижното образование на петков и василев

    Коментиран от #101

    12:32 06.02.2026

  • 99 Мнение

    5 1 Отговор
    Икономически активните българи извън страната и ЕС остават почти „без глас“ поради административни ограничения, които се използват стратегически от вътрешнопартийните играчи на "ВЪЗРАЖДАНЕ", ГЕРБ, ИТН, БСП срещу Радев и ПП-ДБ.

    12:32 06.02.2026

  • 100 потрес!

    6 2 Отговор
    Българи! Добре погледнете грозната, мазна, мръсна и противна физиономия на снимката! Тя е на Копейкин- най-предания лакей и подлога на кремълския злодей! Само това да е, с мед да намажеш грозната мутра на Копейкин, но ТОЙ вече окончателно се заяви като лакей, като слуга, при това най-ниско ниов на 190 - килограмовото туловище! Мерзавецът Копейкин отне правото на повече от милион наши сънародници, живеещи в чужбина, да гласуват! Бълггари, нито един глас за Копейковото ниощжество и теляк на Певски, нито един! Ако сме истински българи, нито един глас за Копейкин и марионетките му - депутати!

    12:32 06.02.2026

  • 101 Ирония

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Хмм":

    Що на Пеевски и Борисов по-добро и престижно ли е? Хахаха.

    Коментиран от #104

    12:33 06.02.2026

  • 102 Минувач

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "пешо":

    Не е точно така с автобусите.
    Първо - представи си как се извозват 50 000 души с автобуси и как толкова души ще гласуват в български секции, където си има и други местни да гласуват.
    Второ - тук тези турци ще гласуват под погледа на българското МВР, а не турското в Турция, което им помага и насочва. Ако е Бойко Рашков или Демерджиев, как ще стане, а? Могат да забравят за турска агитация пред секциите, защото онези не могат дори да прочетат имената на партиите и гласуват по номера.
    Трето - тук в нашите секции ще има масов контрол от застъпници и наблюдатели от всички партии, които ще следят за нарушения, докато в Турция не ги допускаха. Могат да забравят за онези асистирани гласувания, когато дъртия турчин се надвесил над машината, а една от секцията натиска вместо него.

    12:34 06.02.2026

  • 103 Историк

    6 2 Отговор
    Фюрерът копейкин под лозунга уж срещу ДПС прокара кремълска забрана за гласуване на българите във Великобритания,САЩ,Канада, Австралия, Нова Зеландия, Африка,Азия, където са най-многобройни. Сценариите на ДС-КГБ мафията в България винаги са били срещу България. Факт е, че с изборния закон умишлено се отнема конституционното право на глас на всеки българин, което може да се реши с едно изречение- гласуване по пощата и електронно гласуване. В ЕС само в България няма такова. А няма,защото 3 млн.българи напуснаха страната,защото са недоволни от управлението и ако всички гласуват, КГБ-ДС статуквото ще бъде ликвидирано.

    Коментиран от #106

    12:35 06.02.2026

  • 104 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Ирония":

    май е еднакво, щом се разбраха и управляваха заедно

    12:38 06.02.2026

  • 105 Минувач

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Без теб":

    Каква уговорка да има с Бойко?
    Първо - Бойко иска това намаляване от 10-11 години, защото той губи яко в чужбина и е в негов интерес да се намали този вот. Досега не натискаше за това, за да не разсърди Доган, после Пеевски. Сега явно ще се мъчи да се дистанцира, защото Пеевски е пътник.
    Второ - Възраждане го искат това от 5 години. Преди да се появи Радев, като конкурент, преди сглобки, оставки и сегашни избори. Тяхното желание е по идеологически причини, които дори са над тези, че ще затруднят тези в САЩ и Англия, където са 1-ви и 2-ри по резултати. Техните избиратели там напълно ги подкрепят, за да се намали турското влияние. Не се гласува всеки ден, какво толкова да си загубиш половин-един ден, да пътуваш и чакаш, когато е с такава кауза. Аз не разбирам, какъв е този вой. Един почивен неделен ден да го прекараш и отделиш за гласуване, една разходка с колата и после ок, някой друг час евентуално да чакаш. Сякаш на ред други места няма чакане, дори с часове. Преди да си платиш данъците, колко се чакаше? Гласуването не е всеки ден, че да е такъв проблем.

    12:42 06.02.2026

  • 106 Минувач

    1 4 Отговор

    До коментар #103 от "Историк":

    Хахахаха, абе, ей, я първо отвори сайта на ЦИК и виж броя на секциите на предишните избори през 2024!
    Какво си тръгнал да изброяваш целия свят, когато това засяга само САЩ и Англия?!?
    В Канада и преди си имаше само 15 секции, т.е. под 20 и не ги засяга!
    В Австралия и преди си имаше май само 5 или 7 секции, т.е. са под 20 и не ги засяга!
    В Нова Зеландия, Русия, Африка и другите са под 5 секции, т.е. много под 20 и не ги засяга!
    Първо си провери информацията и тогава пиши!
    В САЩ, въпреки че има много българи, то гласуват само 6% от тях, там няма и толкова много секции. Гласуват под 20000 човека и 20 секции са достатъчни!
    В Англия ще има опашки, да, но и там когато имаше ограничение от 35 секции гласуваха към 33 000 човека, после ограничението падна, секциите станаха над 100, а гласувалите - познай... пак около 30-на хиляде, т.е. същия брой гласуваха, въпреки че имаше 4 пъти повече секции. Последните избори гласуваха около 20-на хиляди, т.е. при капацитет от 1000/секция, то ще може да гласуват в 20 секции + тези в посолството и консулствата. А там хората казват, че предпочитат да пътуват 1 час и да почакат малко повече да гласуват, но да отрежат 2-3 гласа от Турция на хора, които не могат да говорят, четат и пишат на български.

    Коментиран от #108

    12:50 06.02.2026

  • 107 Факт

    4 2 Отговор
    Абе те българите в България не гласуват,тръгнали сте да ревете за българите в Нова Зеландия ами те там са 5 човека и все тая.

    12:52 06.02.2026

  • 108 Историк

    5 3 Отговор

    До коментар #106 от "Минувач":

    Точно затова не се разрешава гласуване по пощата и електронно, а броя на секциите ограничават правото на глас и го контролират. Има доста да мислиш по въпроса, ако можеш.

    Коментиран от #110

    13:02 06.02.2026

  • 109 Преди да се говори ,трябва да се мисли..

    4 0 Отговор
    Ако помислите ще разберете каква глупост са сътворили тези и този от снимката.Величаете ,че шиши е най мощния финансово и другия с порциите.Турция .бг са на няма и 100км........те ще дойдат тук под строй с рейсове и пак ще гласуват ,докато хора в англия ,америка и германия няма да пропътуват стотици или хиляди километри за да гласуват.какво направи този умник???Вместо да вади очи изписа вежди!

    13:04 06.02.2026

  • 110 Минувач

    0 3 Отговор

    До коментар #108 от "Историк":

    Аз ти доказвам, че си невеж и неинформиран, че да цитираш целия свят. Ти, пишеш нещо несвързано, а накрая завършваш епично, че си бил много запознат, а другите не, хахахха.
    Ти му пишеш с факти, той няма отговор, но умозаключава!
    Върви да разгледаш добре сайта на ЦИК с цифрите и тогава умозаключавай! Ако можеш!
    Погледни и репортажите на БТВ от онези избори с пратеника в Турция да видиш, за какво говори. Тук не ми разрешава да ти дам линкове, затова сам си ги намери.
    После виж и страницата дори на ППДБ от изборите през 2021 и изявлението на Бойко Рашков за Турция. Тези същите ППДБ, които сега плюят, но Рашков тогава го написа - риск за националната сигурност от вота в Турция, намеса на чужда държава с тяхното МВР, гласувания под строй и указания за ДПС, манипулации и нарушения, агитация. Намери си нещата и ги виж. Както и от ЦИК за 2024. Ама трябва малко разсъдък и аналитичност, не да зяпаш като овца в ТВ-то и да се храниш със смелена информация според нечия угода.

    13:16 06.02.2026

  • 111 Програмист

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "чичо Таско":

    А така тамън ще ви убием електората 😈

    13:21 06.02.2026

  • 112 Неподписан

    3 0 Отговор
    Участвайте в Зелената лотария на САЩ,за да не ви пропилеят времето/живота...

    13:21 06.02.2026

  • 113 1453

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Зелен Патриот":

    Овцете са си в майка България,с 30% избирателна активност кои са овце кои са ЕРД ти си прави извод,на калпавия онуй вълната пречи...

    14:57 06.02.2026

  • 114 Добруджанец

    2 1 Отговор
    Както казват братушките "поживыом увидим", нищо няма да е различно.Докато не се повиши избирателната активност не можем да чакаме чудеса.Един народ се управлява така както заслужава.

    15:08 06.02.2026

  • 115 шиши

    1 2 Отговор
    Добре е защото даваха репортаж роден в турция не говори Български но гласува на предните избори

    15:21 06.02.2026

  • 116 Казуар

    2 0 Отговор
    Коце, освен, че си руско мекере създаваш само проблеми.

    16:23 06.02.2026

  • 117 Нищо не е спрял

    2 0 Отговор
    Негодник

    16:44 06.02.2026

  • 118 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Зелен Патриот":

    По- голяма овца от теб няма бе!

    16:50 06.02.2026

  • 119 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Голямо Браво на Възраждане!":

    Работеща за майка Расиия!

    16:51 06.02.2026

  • 120 10711548

    1 0 Отговор
    Пич, не се перчи много , в тези мътни времена не се знае кой къде ще гласува, ако не си проумял твоят ред мина.

    17:27 06.02.2026

  • 121 Ще ви

    1 0 Отговор
    размажат като хлебарки

    18:14 06.02.2026

