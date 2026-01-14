Новини
ЦИК: Прилагаме принципите на прозрачност, независимо дали гласуването е на хартия или с машини

14 Януари, 2026 16:51 366 6

От комисията напомнят, че удостоверяването на съответствието на машините и софтуера с нормативните изисквания се извършва преди всеки избор от компетентните органи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Независимо дали гласуването е с хартиени бюлетини или с машини, Централната избирателна комисия (ЦИК) прилага принципите на прозрачност, законосъобразност и доверие в изборния процес, съобщиха от комисията.

Те допълват, че в постъпилото искане за тестове на машините се съдържат предложения, които излизат извън правомощията на ЦИК. Процедурите и сроковете са ясно разписани в Изборния кодекс и не е допустимо заобикаляне на законовите норми.

ЦИК подкрепя инициативи, които допринасят за гарантиране на надеждността и сигурността на технологиите в изборния процес, но само при стриктно спазване на законоустановения ред.

От комисията напомнят, че удостоверяването на съответствието на машините и софтуера с нормативните изисквания се извършва преди всеки избор от компетентните органи – Министерство на електронното управление (МЕУ), Български институт по метрология (БИМ) и Българския институт за стандартизация (БИС). Партии, коалиции, наблюдатели и неправителствени организации винаги имат осигурен от ЦИК достъп до процеса, до изходния код и документацията, както е посочено в чл. 213а и чл. 213б от Изборния кодекс. За всеки избор има доклад и решение на компетентните органи, които гарантират институционална и експертна оценка относно сигурността и съответствието със закона на машините и софтуера.

Припомняме, че Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България" призова ЦИК да организира публично и експертно тестване на машините за гласуване, за да бъде сложен край на спекулациите и технологично невярната информация около изборния процес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Няма значение как се гласува докато има избирателни комисии,РИК и ЦИК.Решението е електронно гласуване по телефона.

    16:52 14.01.2026

  • 2 Оооо , да

    8 0 Отговор
    И Костинбродския така смята !

    16:53 14.01.2026

  • 3 Оставка

    5 0 Отговор
    ЦИК без партийни квоти. Образовани хора да са в ная комисия

    16:53 14.01.2026

  • 4 честен ционист

    7 0 Отговор
    Прозрачносттта на ЦИК е все едно кога на ТОТО 5/35 се падна 41.

    16:53 14.01.2026

  • 5 Крайният резултат на ЦИК-

    7 0 Отговор
    На 45% подменен по различни начини вот на народа.

    16:58 14.01.2026

  • 6 ХА ХА ХА

    3 0 Отговор
    ЦИрК обслужва мафията

    17:03 14.01.2026

