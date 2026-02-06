Новини
Юрий Асланов: Радев ще бъде политически играч на терена не с БСП, а против нея

6 Февруари, 2026 10:49 1 425 30

  • юрий асланов-
  • румен радев-
  • играч-
  • терен-
  • бсп

Хората не са спрели да вярват в идеите на левицата, а са спрели да вярват на БСП, коментира още анализаторът 

Юрий Асланов: Радев ще бъде политически играч на терена не с БСП, а против нея - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"От много време демокрацията в България ходи на един крак, на десния си крак. Левицата е обезкървена, обезличена. Това създаде един проблем за непълноценност на нашата демократична система. Ако няма ляво и дясно в една демокрация - тя не може да се нарече и демокрация".

Това заяви пред БНР социологът и политически анализатор Юрий Асланов.

Положително за предстоящия конгрес на БСП би било, ако партиите се обединят зад решението на делегатите, т.е. да се прекрати разделението, посочи той. Според него ще е лошо, ако конгресът завърши като скандал - делегатите да се изпокарат и разделят. А нищо да не се случи, т.е. да се запази сегашното положение, според Асланов, би било по-лошо и от лошото.

Според него се създава впечатление за наличие на вълна в полза на кандидата Крум Зарков. Анализаторът обясни:

"Той е отделен от случилото се в БСП през последната година, което възбуди много страсти, повечето негативни, в самата партия заради нейното участие в управлението на страната в сегашния коалиционен формат. Няма как да се избяга от този проблем. Предполагам, че ще бъдем свидетели на емоции и на други прояви на предстоящото заседание на конгреса по тази тема. Партията не просто се раздели по този въпрос, тя ясно застана срещу решението на конгреса".

Очакваме да видим, ако има лидерска битка, как ще завърши и в чия полза - дали ще има нова легитимация, дали ще има опит за възвръщане към идейните корени на левицата и анализ на това кога и къде по пътя тя се отклони, отбеляза социологът в интервю за предаването "Преди всички".

Според него хората не са спрели да вярват в идеите на левицата, а са спрели да вярват на БСП:

"Тя поднесе редица доказателства, че не заслужава да представлява убеждението на левите хора в България, които не са малко. Те не са изчезнали и не са спрели да вярват в идеите на левицата".

Сега хората обсъждат дали БСП ще влезе в парламента или не - това е много тъжен епилог, позорно фиаско за партията, категоричен бе Юрий Асланов и изказа мнението си за това къде е сбъркала партията:

"Основното разминаване между думи и дела настъпи в това, че БСП дезертира от фундамента на лявата идея - за равенството, и не направи анализ на всичките си действия - дали те водят до преодоляване на неравенствата, до намаляването им. Те дезертираха от този принцип и никога не направиха анализ дали техните действия и решения ни приближават или отдалечават от тази фундаментална идея за лявото разбиране".

Румен Радев - защо се очаква той да помага, попита политическият анализатор. Според него вероятно ще има отлив на гласове не само от БСП към неговата формация. "Като всяко ново нещо ще привлече някаква енергия, поне на първо време", смята той, но подчерта, че неговата заявка не е за лява политика. По думите му Радев ще бъде политически играч на терена не с БСП, а против нея.

Относно предстоящите предсрочни избори социологът прогнозира, че промяната вероятно ще бъде съществена:

"Ако се вярва на първоначалните сондажи на обществено мнение - се очертава формацията на Радев да се окичи с позицията на първа политическа сила. Засега вероятността за това да има възможност за самостоятелно съставяне на правителство е много ниска. Другото, което ще се случи, е, че представителствата на отделни фракции в бъдещия парламент ще са по-малко от сегашните. Прогнозите са, че парламентарните фракции в следващия парламент ще са не повече от 5".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри с лопатата

    11 5 Отговор
    Дойде като Аслан, тръгна си н@ср@н.Изчезвай и ти, та еа и анал6ли3атора

    10:54 06.02.2026

  • 2 Българите в чужбина

    14 14 Отговор
    Всички този път ще излезем и ще гласуваме за Президента Радев. И не искаме никой от облечените от Нова телевизия да ни казва че нямаме право. Имаме право да направим президента да управлява страната и да се върнем. Не само да пращаме пари за да ви поддържаме келявата икономика.

    10:58 06.02.2026

  • 3 Хе!

    10 3 Отговор
    За Радев не знам, ко ако продължава по същия вял начин, няма да събере повече от 15 депутата! Не се присмивайте на такива като ИТН, че няма да влязат и в следващите парламенти! При нормални избори най логичното е да имат не повече от 1-2 %, но изборните практики в България са нещо друго! Тъмните сили вече се разшеаха и докато Радев умува как да се явява, те вече трупат електорат! Например развиват самодейност, събрали половината село, накупят хлопки от Турция и отиват на един от многобройните кукерски фестивали! Естествено, на участниците се заплаща и между другото им се казва, че ако гласуват за еди коя си групировка, ще има още! Организатор - редовен член на СИК!

    10:59 06.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 14 Отговор
    Радев 51 процента, ГЕРБ 15 процента, Възраждане 13 процента,ДПС 9 процента.Последно изследване.

    Коментиран от #5, #13, #25

    10:59 06.02.2026

  • 5 Ако си в партията на президента

    12 9 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Никой път аз и брачедите няма да гласуваме за търтей като теб да ни яха.

    11:02 06.02.2026

  • 6 Цвете

    10 0 Отговор
    ДЕЛЕГАТИ, КОНГРЕСИ, ВСИЧКО СИ ПРОДЪЛЖАВА, КАТО ЕДНО ВРЕМЕ. ТОЛКОВА СА ОМАЦАНИ. ПРЕДАТЕЛСТВОТО В КАКВАТО И ДА Е ФОРМА, НЕ СЕ ТОЛЕРИРА, КАМО ЛИ ДА СЕ ЗАБРАВИ.

    11:03 06.02.2026

  • 7 Мимчат

    9 8 Отговор
    Наистина ,Радев с тези свои изказвания и мисли започна да разочарова хората,които мислеха да го подкрепят.Особено по въпроса за секциите от чужбина....Това доказва и каква е ориентацията му...

    11:05 06.02.2026

  • 8 Един

    11 1 Отговор
    бюлюк разклонения на БКП , че и с Боювата шайка начело ! А България десетки години тъпче като кон на празна ясла !

    11:05 06.02.2026

  • 9 този герой ме кефи

    9 4 Отговор
    "Юрий Асланов е роден на 18 юли 1951 г. във Варна. Син е на преподавателя във Висшата партийна школа на БКП от еврейски произход Леон Асланов. Завършва икономика в София. В Москва защитава дисертация във Висшата школа за профсъюзно движение на тема „Социально-экономическая эффективность управленческой деятельности трудящихся : на примере предприятиях промышленности НРБ“.1

    По време на тоталитарния режим в България е секретен сътрудник на Държавна сигурност (ДС) към военния отдел (военното разузнаване) под псевдонима „Виктор“ от 1985 г.2345 "С кеф да го обесиш.

    Коментиран от #16, #27

    11:05 06.02.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    10 1 Отговор
    Къв терен бе бсп няма да влезе хахахах

    11:09 06.02.2026

  • 11 милчо

    6 0 Отговор
    Стига с този "терен"и тези рулетки.От къде го вадят този глупашки речник а и журналистите го повтарят непрекъснато?Този речник го въведоха Блъсков и В.Найденов навремето и непрекъснато върви.И много моля,членувайте съществителните имена,има разлика от нарицателните....

    11:11 06.02.2026

  • 12 Петко

    2 2 Отговор
    Ако си напри ала ба. ще е както досега,пръв.

    11:18 06.02.2026

  • 13 Домашен любимец

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Изкарай пред заведението си един-2 казана с топла чорба и две бучви вино и раздавай на народа да се нахрани и напои! Все някой ще гласува за теб ! Веднъж писа, че странноприемницата си я нарекъл на Петър I ! Руския цар Петър, нали!?

    Коментиран от #19, #23

    11:21 06.02.2026

  • 14 Абсурдистан

    3 4 Отговор
    Господарите му отдавна са в Кремъл. С когото му заповядат, с него ще се сдружава.

    11:26 06.02.2026

  • 15 А Радев се продаде

    6 0 Отговор
    От кога оприличават БСП, бившата БКП и ГЕРБ, бивши комунисти на демократични сили налагащи демокрация. Те налагат тоталитаризъм и корупция

    11:33 06.02.2026

  • 16 Дааа

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "този герой ме кефи":

    Асланов десетилетия е придворен социолог ма БСП. И той като останалите напускащи плъхове взе да намира кусури в политиката им едва когато стана ясно 100%,че кораба потъва. Плоско, Асланов.....

    11:38 06.02.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 4 Отговор
    АСЛАНЕ , МУНЧО (БОТАШ) НЕ Е НИКАКЪВ , "ПОЛИТИЧЕСКИ ИГРАЧ" А Е ...................... ШАРЛАТАНИН И РЕZИДЕНТ НА КГБ ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #26

    11:52 06.02.2026

  • 18 Град Козлодуй

    5 3 Отговор
    На Радев-б@клуци и патерици на ГЕРБ не му трбват!Зафира,Гуцана,Добрев и Пелтека са ИСТОРИЯ!

    11:53 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И ТОВА ЗАСЛУЖАВАТ МУШИКИТЕ

    2 1 Отговор
    ЗАФЧУ ГУЦИ ДОБРЕФ и сие. НИКъф парламент повече. НО ДА ИЗГОНИ ОТ СЕБЕ СИ И СЛАФЧУ.

    11:57 06.02.2026

  • 21 ЗА МИСЛЕЩИ

    6 2 Отговор
    Радев пак вдигна юмрук под натиск. И после ще се скрие. Нормален човек не може да очаква икономическо чудо от Радев и който и да било спасител, или нещо друго. Но очаквахме закон за честни избори като протокол в Швейцария или друга страна за пример, прокуратура като такава страна за пример. Хартиена бюлетина печатана от всяка партия за себе си, и броене пред публика в секцията, друго броене да няма. Премахване на институцията главен прокурор. Но Радев дори няма такива заявления, а е вече 9 години в политиката. Но назначаваше само неолиберални министри. Той избърза свика предишният парламент при доказано нередни избори, когато дори партиите бяха готови да осъдят изборите. Няма хляб в Радев, но много се надяват на тоз празен брашнян чувал.

    11:58 06.02.2026

  • 22 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тоя дето ми краде ник-а и се представя за "ресторантьор" е хостеса в заведение за бързо хранене в кв."Левски".......И не е Софиянец.От Северозапада е.

    12:00 06.02.2026

  • 23 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Домашен любимец":

    Ресторант "Петър I" има в Пловдив!В София-няма.......е мислете къде му е "ресторанта" на Хостесата и как се казва?!

    12:05 06.02.2026

  • 24 Юрий Асланович

    4 2 Отговор
    Радев ще бъде играч на политическият терен облечен с екипа на "сборная", и ще играе против България... шайбу... шайбу....

    12:06 06.02.2026

  • 25 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    До вчера беше за Боко и цитираше статистика за ГЕРБ.....сега си за Радев!Лопати като теб сме виждали много!

    12:08 06.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да се престане с тази

    1 0 Отговор
    детска игра ,,Кой,по,по, най",гласуваш синьо или червено,в САЩ няма други цветове.

    13:16 06.02.2026

  • 29 Иван Костов и Гълъб Донев

    1 0 Отговор
    ще започнат ли най-после да говорят за Политическа икономика,за селско стопанство,лека и тежка промишленост,за нови пазари,а не само за партиини субсидии и кокошкарски общински поръчки,може целия транспорт на общините да е от една фирма,стига с тоя монопол, ние сме малка държава.

    13:38 06.02.2026

  • 30 Толкова

    1 0 Отговор
    ще е политически играч, колкото е почетния председател. Ще се шмугне в някоя партиа и ще подлайва

    18:19 06.02.2026

