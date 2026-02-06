Юрий Асланов: Радев ще бъде политически играч на терена не с БСП, а против нея

"От много време демокрацията в България ходи на един крак, на десния си крак. Левицата е обезкървена, обезличена. Това създаде един проблем за непълноценност на нашата демократична система. Ако няма ляво и дясно в една демокрация - тя не може да се нарече и демокрация".
Това заяви пред БНР социологът и политически анализатор Юрий Асланов.
Положително за предстоящия конгрес на БСП би било, ако партиите се обединят зад решението на делегатите, т.е. да се прекрати разделението, посочи той. Според него ще е лошо, ако конгресът завърши като скандал - делегатите да се изпокарат и разделят. А нищо да не се случи, т.е. да се запази сегашното положение, според Асланов, би било по-лошо и от лошото.
Според него се създава впечатление за наличие на вълна в полза на кандидата Крум Зарков. Анализаторът обясни:
"Той е отделен от случилото се в БСП през последната година, което възбуди много страсти, повечето негативни, в самата партия заради нейното участие в управлението на страната в сегашния коалиционен формат. Няма как да се избяга от този проблем. Предполагам, че ще бъдем свидетели на емоции и на други прояви на предстоящото заседание на конгреса по тази тема. Партията не просто се раздели по този въпрос, тя ясно застана срещу решението на конгреса".
Очакваме да видим, ако има лидерска битка, как ще завърши и в чия полза - дали ще има нова легитимация, дали ще има опит за възвръщане към идейните корени на левицата и анализ на това кога и къде по пътя тя се отклони, отбеляза социологът в интервю за предаването "Преди всички".
Според него хората не са спрели да вярват в идеите на левицата, а са спрели да вярват на БСП:
"Тя поднесе редица доказателства, че не заслужава да представлява убеждението на левите хора в България, които не са малко. Те не са изчезнали и не са спрели да вярват в идеите на левицата".
Сега хората обсъждат дали БСП ще влезе в парламента или не - това е много тъжен епилог, позорно фиаско за партията, категоричен бе Юрий Асланов и изказа мнението си за това къде е сбъркала партията:
"Основното разминаване между думи и дела настъпи в това, че БСП дезертира от фундамента на лявата идея - за равенството, и не направи анализ на всичките си действия - дали те водят до преодоляване на неравенствата, до намаляването им. Те дезертираха от този принцип и никога не направиха анализ дали техните действия и решения ни приближават или отдалечават от тази фундаментална идея за лявото разбиране".
Румен Радев - защо се очаква той да помага, попита политическият анализатор. Според него вероятно ще има отлив на гласове не само от БСП към неговата формация. "Като всяко ново нещо ще привлече някаква енергия, поне на първо време", смята той, но подчерта, че неговата заявка не е за лява политика. По думите му Радев ще бъде политически играч на терена не с БСП, а против нея.
Относно предстоящите предсрочни избори социологът прогнозира, че промяната вероятно ще бъде съществена:
"Ако се вярва на първоначалните сондажи на обществено мнение - се очертава формацията на Радев да се окичи с позицията на първа политическа сила. Засега вероятността за това да има възможност за самостоятелно съставяне на правителство е много ниска. Другото, което ще се случи, е, че представителствата на отделни фракции в бъдещия парламент ще са по-малко от сегашните. Прогнозите са, че парламентарните фракции в следващия парламент ще са не повече от 5".
