Александър Андреев: Избирателната активност зависи от посланията, а не само от начина на гласуване

Александър Андреев: Избирателната активност зависи от посланията, а не само от начина на гласуване

20 Януари, 2026 19:35 507 11

Полемика буди и темата за въвеждането на сканиращи устройства

Александър Андреев: Избирателната активност зависи от посланията, а не само от начина на гласуване - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Оставката на президента е прецедент, който ще се отрази върху изборния процес. Това заяви бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев. Той коментира ключови теми около предстоящите избори в предаването „Денят на живо” по "Нова нюз".

По думите му оставката на държавния глава представлява политически ход, чийто ефект тепърва ще се проявява. Той допуска, че подобно развитие може да доведе до повишаване на избирателната активност сред гражданите, които все още се колебаят за кого да гласуват. В същото време бившият председател на ЦИК подчерта, че изборният процес не може да бъде обясняван единствено чрез начина на гласуване или техническите му параметри. „Хората искат послания от политическите партии“, заяви Андреев. Според него, ако липсват ясни, смислени и убедителни политически послания, трудно може да се очаква висока мотивация за участие във вота.

Полемика буди и темата за въвеждането на сканиращи устройства. Според Андреев голяма част от народните представители, както и самата ЦИК, не са виждали тези устройства. „Би било редно машините да бъдат демонстрирани, за да отпаднат всички въпросителни“, подчерта той. Бившият председател на Централната избирателна комисия отбеляза, че сканиращи устройства се използват в редица държави, но там бюлетините имат различен формат. Затова не е сигурно, че сегашният образец на българската бюлетина е съвместим с подобна технология.

Какво се случва, ако няма кой да оглави служебния кабинет

Експертът беше категоричен, че доверието на гражданите в изборния процес не може да бъде възстановено чрез технически или „специализирани“ знания. Според него доверието е политически и институционален въпрос, който не се решава само с промяна на устройствата за гласуване.

По отношение на избирателните списъци Андреев отхвърли твърденията за наличие на т.нар. „мъртви души“, определяйки понятието като политически натоварено. Той обясни, че списъците се изготвят на базата на данните от Националната база данни „Население“ и се формират по постоянен адрес. Всички български граждани, независимо къде живеят, имат постоянен адрес, което ги включва в избирателните списъци. Ако списъците се правят въз основа на данни на НСИ, това би изключило голяма част от българите, живеещи в чужбина. Освен това, данните са събирани в специфичен период, което поставя въпроса доколко напълно отразяват реалното население в страната. Според Андреев евентуалното дописване в списъците крие риск от грешки при отчитането на резултатите и при проверките за двойно гласуване.

В заключение той изрази надежда, че ще бъде направена преценка дали е уместно ограничаването на правото на български граждани в чужбина да упражнят своя вот.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Полит

    3 4 Отговор
    Ще ме хванете на куково лято. От вторите избори в поредицата безсмислени избори до сега не съм ходил и няма да ходя. Маймуните се нареждат за новия зоопарк.

    19:41 20.01.2026

  • 2 Полит

    3 3 Отговор
    да почертаем, че забравих: същите майнуни за новия зоопарк

    19:42 20.01.2026

  • 3 Какви

    3 2 Отговор
    послания като надписват бюлетини за бачо Цено и не само. Хартиени далавери ала бала с хартилаците

    19:43 20.01.2026

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 1 Отговор
    СПРЕТЕ ДА ДАВАТЕ ДУМАТА НА РАЗНИ ВРАЧКИ,ГЛЕДАЧКИ,ТЕЛЕПАТКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ПАТКИ.

    19:57 20.01.2026

  • 5 Мда

    5 0 Отговор
    Александър Андреев говори, говори в полза на герб нн и нищо не каза.

    20:12 20.01.2026

  • 6 Самохвалко

    4 1 Отговор
    Аз ще гласувам този път. Дано и други будали да ме последват. Тая администрация от парашутисти, трябва да бъде разклатена. Нямам нито един познат който да гласува за тези дето все първи излизат. Как става така? Сякаш мъртъвците стават и гласуват.

    20:13 20.01.2026

  • 7 Моряка

    4 1 Отговор
    Какви послания ,бе ливадо,за циганския етнос.При тях посланието е парите.Не виждаш ли ,че циганите определят кой да е в Парламента.При чисто 100% машинно гласуване циганите отпадат.Ама тогава отпада ГЕРБ и Шопара.На второ място- изб.секции в Турция.Второто поколение екскурзиянти нито знаят български,нито имат някаква връзка с обществено политическия живот в България.Откъде на къде ще гласуват.А стига с това двойно българско гражданство.

    20:22 20.01.2026

  • 8 Ахах

    3 0 Отговор
    Последни 7 избори.. Що годе една и съща бройка гласуваха, значи тоя лъже

    20:35 20.01.2026

  • 9 ХА ХА ХА

    1 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! А РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗАВИСЯТ ОТ ТИЯ КОИТО ГИ БРОЯТ ! ЗАТОВА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ОТИВА ДА ГЛАСУВА !

    20:44 20.01.2026

  • 10 Андрешко

    0 0 Отговор
    Онзи пенсионер М. Константинов,не е съгласен!
    Хайде ,разберете се!

    21:08 20.01.2026

  • 11 Одиозен

    1 0 Отговор
    Този одиозен тип не беше ли идеологически цензор в БНР по Тошово време?

    21:15 20.01.2026

