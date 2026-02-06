Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Вигенин: Европол трябва да има нови инструменти срещу престъпността в ерата на изкуствения интелект

Вигенин: Европол трябва да има нови инструменти срещу престъпността в ерата на изкуствения интелект

6 Февруари, 2026 12:23 548

  • кристиан вигенин-
  • европол-
  • киберсигурност

„Необходима е по-силна подкрепа на Европол за националните власти, особено по отношение на престъпления, свързани с високите технологии“, отбеляза евродепутатът

Вигенин: Европол трябва да има нови инструменти срещу престъпността в ерата на изкуствения интелект - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол) претърпя сериозни промени през последното десетилетие. С навлизането на новите технологии и изкуствения интелект престъпните мрежи често продължават да изглеждат крачка напред спрямо властите на европейско и национално ниво.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на заседание за парламентарен контрол върху Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол), проведено в Никозия и организирано от Кипърското председателство. Заедно с колеги евродепутати, представители на националните парламенти и ръководството на Европол той обсъди бъдещето на агенцията.

Вигенин: Европол трябва да има нови инструменти срещу престъпността в ерата на изкуствения интелект

По време на заседанията Кристиан Вигенин постави съществени аспекти, сред които обменът на информация между държавите членки, който продължава да ограничава оперативната ефективност на агенцията, както и предстоящото преразглеждане на мандата на Европол, включително заявеното намерение за удвояване на състава.

„Необходима е по-силна подкрепа на Европол за националните власти, особено по отношение на престъпления, свързани с високите технологии“, отбеляза евродепутатът. Сред обсъжданите теми беше и дейността на новия Център за борба с трафика на мигранти, създаден преди два месеца.

В съдържателната дискусията с изпълнителния директор на Европол Катрин Де Бол Кристиан Вигенин постави важни въпроси, сред които - как агенцията може да отговори на технологичния напредък на криминалните мрежи и все по-широкото използване на изкуствен интелект. В отговор тя подчерта, че това променя коренно работата на Европол. Отбеляза също, че правоприлагащите органи са изправени пред deep fake съдържание и смесване на реални и фалшиви данни, а традиционните методи за разследване вече не са достатъчни. Според нея това налага използването на нови технологии, по-добра връзка със съдебните органи и стратегически дебат за бъдещия модел на полицейска дейност в Европейския съюз.

Кристиан Вигенин в заключение изтъкна: „Процесът по обновяване на мандата на Европол тепърва предстои и през следващите месеци ще изисква активна работа в Европейския парламент. Целта е да се гарантира, че агенцията ще разполага с необходимите инструменти за ефективен отговор на нарастващите и все по-сложни заплахи за сигурността.“ Следващото заседание на Съвместната група за парламентарен контрол ще се проведе на 4 и 5 ноември в Брюксел.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Европол трябва да има нови инструменти срещу престъпността в ерата на изкуствения интелект


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове