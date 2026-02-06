Вигенин: Европол трябва да има нови инструменти срещу престъпността в ерата на изкуствения интелект

„Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол) претърпя сериозни промени през последното десетилетие. С навлизането на новите технологии и изкуствения интелект престъпните мрежи често продължават да изглеждат крачка напред спрямо властите на европейско и национално ниво.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на заседание за парламентарен контрол върху Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Eвропол), проведено в Никозия и организирано от Кипърското председателство. Заедно с колеги евродепутати, представители на националните парламенти и ръководството на Европол той обсъди бъдещето на агенцията.

По време на заседанията Кристиан Вигенин постави съществени аспекти, сред които обменът на информация между държавите членки, който продължава да ограничава оперативната ефективност на агенцията, както и предстоящото преразглеждане на мандата на Европол, включително заявеното намерение за удвояване на състава.

„Необходима е по-силна подкрепа на Европол за националните власти, особено по отношение на престъпления, свързани с високите технологии“, отбеляза евродепутатът. Сред обсъжданите теми беше и дейността на новия Център за борба с трафика на мигранти, създаден преди два месеца.

В съдържателната дискусията с изпълнителния директор на Европол Катрин Де Бол Кристиан Вигенин постави важни въпроси, сред които - как агенцията може да отговори на технологичния напредък на криминалните мрежи и все по-широкото използване на изкуствен интелект. В отговор тя подчерта, че това променя коренно работата на Европол. Отбеляза също, че правоприлагащите органи са изправени пред deep fake съдържание и смесване на реални и фалшиви данни, а традиционните методи за разследване вече не са достатъчни. Според нея това налага използването на нови технологии, по-добра връзка със съдебните органи и стратегически дебат за бъдещия модел на полицейска дейност в Европейския съюз.

Кристиан Вигенин в заключение изтъкна: „Процесът по обновяване на мандата на Европол тепърва предстои и през следващите месеци ще изисква активна работа в Европейския парламент. Целта е да се гарантира, че агенцията ще разполага с необходимите инструменти за ефективен отговор на нарастващите и все по-сложни заплахи за сигурността.“ Следващото заседание на Съвместната група за парламентарен контрол ще се проведе на 4 и 5 ноември в Брюксел.

