Вигенин: Енергийният преход е въпрос на сигурност, конкурентоспособност и социална справедливост

25 Февруари, 2026 16:13 406

"Ако преходът не носи ползи за хората, той няма да бъде устойчив нито политически, нито икономически.“ , заяви българският евродепутат

„От българска гледна точка енергийната трансформация не е само въпрос на декарбонизация. Тя е въпрос на сигурност, достъпност, конкурентоспособност и социална справедливост. Ако преходът не носи ползи за хората, той няма да бъде устойчив нито политически, нито икономически.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на кръглата маса „Централна и Източна Европа в променящия се ЕС: ролята на региона в оформянето на енергийната трансформация за сигурност и социално благополучие“, която се проведе в Брюксел.

Събитието беше организирано от Европейската мрежа за климатични действия (CAN Europe) – най-голямата европейска мрежа от неправителствени организации, работещи в областта на климата и енергетиката. Организацията обединява над 170 структури в повече от 35 държави и работи за амбициозна и социално справедлива европейска климатична политика. В дискусията участваха представители на Европейския парламент, Европейската комисия и гражданското общество от региона.

„Разговорът беше посветен на основния въпрос: как страните от Централна и Източна Европа могат да бъдат не периферия, а активен фактор в изграждането на следващия етап от европейската климатична и енергийна политика“, подчерта Вигенин.

В изказването си той постави ясни приоритети за следващите месеци. „Енергийната сигурност и регионалната координация са от голямо значение – диверсификацията трябва да продължи, а инфраструктурните връзки в региона да се подобрят“, заяви той. „Ядрената енергетика ще продължи да играе решаваща роля за осигуряването на региона с балансиран енергиен микс“, добави евродепутатът.

Кристиан Вигенин акцентира и върху необходимостта от пазар на електроенергия, който защитава потребителите . „Необходими са работещи социални механизми, които не допускат напрежение около цените“, посочи той.

Вигенин подчерта и значението на справедливия преход за въглищните региони, включително в България. „Справедливият преход означава реални инвестиции и нови индустриални проекти, а не само стратегии на хартия“, заяви евродепутатът.

Според него за България и страните от региона е от съществено значение енергийният преход да бъде възприеман като възможност: „За България и региона е важно преходът да не бъде възприеман като външно наложен, а като възможност – за повече енергийна независимост, за модернизация на индустрията и за по-добър стандарт на живот.“

Кристиан Вигенин заяви, че успехът на европейската енергийна трансформация зависи от баланса между климатичните цели и социалната сигурност. „Климатичната амбиция трябва да върви ръка за ръка със социалната защита и икономическата сигурност. Само така ще изградим устойчив и справедлив европейски преход“, заключи евродепутатът.

