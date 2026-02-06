Новини
България »
Борисов: Държавата не работи, Йотова да назначи незабавно служебен премиер

Борисов: Държавата не работи, Йотова да назначи незабавно служебен премиер

6 Февруари, 2026 16:03 2 565 151

  • бойко борисов-
  • sluxeben premier-
  • служебен премиер

От това, което виждам, ще бъде на ПП-ДБ и Пеевски, защото те заедно гласуваха Гюров, каза той

Борисов: Държавата не работи, Йотова да назначи незабавно служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Назначаването на служебно правителство се бави и България отново е в институционален вакуум. Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано в профила му във фейсбук.

„Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение. Сравнявам оставката на президента Румен Радев и само няколко дни след това КС се произнесе и той отиде да се занимава с това, което желание. От декември се водят абсолютно безсмислени консултации, защото всички лидери на партии заявиха своето отношение за незабавни предсрочни избори“, каза Борисов.

„И под незабавни ние разбирахме това да бъде март. Само че сега се протака и в същото време цените на тока скачат. Искам да уточня, че правителството има задължение да осигури ток. Оттам нататък независимият регулатор определя цените“, посочи лидерът на ГЕРБ.

„Те трябва да бъдат незабавно толкова остри, толкова строги с възможно най-големите глоби върху тези, които си позволяват, особено в ЕРП-тата, да правят фактури за дълго време или да са със завишени цени“, призова Бойко Борисов.

По думите му в противен случай регулаторът трябва да си подаде оставката, както го е направило правителството.

„Когато президентът си подава оставка, премиерът си подава оставка, парламентът не може да работи, тъй като се използва само за предизборни цели, настоявам президентът Йотова незабавно да приключи с тези консултации и протакания и да назначи служебен премиер“, заяви Борисов.

„От това, което виждам, ще бъде на ПП-ДБ и Пеевски, защото те заедно гласуваха Гюров“, допълни той.

Самият Борисов заяви, че няма претенции кой ще бъде на позицията служебен премиер, а единствената му претенция е да бъде назначен незабавно, тъй като държавата не работи и няма кой да носи отговорност.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 57 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БоюЦиганина

    80 8 Отговор
    И да помните - в зоната на леврото сте благодарение на мен!

    Коментиран от #35, #73

    16:04 06.02.2026

  • 2 Зевс

    93 7 Отговор
    Баце, като толкова бързаш стани президент и назначавай на воля

    16:05 06.02.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    89 14 Отговор
    Държава няма от 1989г.

    Коментиран от #17, #46, #61

    16:07 06.02.2026

  • 4 УБИЕЦ И КРАДЕЦ НА НАРОДНИ ПАРИ

    93 5 Отговор
    А ГА БЕ МВР МИНИСТЪР ИМАШЕ СААААМО НЕРАЗКРИТИ УБИЙСТВА БЕЗ ЧЕТ СДЕЛАНИ ОТ МУТРИТЕ МУ

    Коментиран от #68

    16:07 06.02.2026

  • 5 Новичок

    85 6 Отговор
    Пфу... пак ли ти бре крадецо.

    16:07 06.02.2026

  • 6 Бою

    102 5 Отговор
    зъл и плюе по махленски ! Пожълтял , почернял и посърнал - кофти времена идат !

    Коментиран от #53

    16:07 06.02.2026

  • 7 Верно ли?

    80 5 Отговор
    Този човек се прави, че не е в час.Като гледам как са се развихрили неговите хора в правителството в оставка, се чудя какво ли още трябва да се направи за да работи тази държава.

    16:08 06.02.2026

  • 8 Град Симитли

    65 4 Отговор
    Йотова седи до Джей Ди Ванс,
    а Бою--върху дюкяна на бат Шиши! :))

    16:08 06.02.2026

  • 9 хехе

    51 2 Отговор
    не бе Йотова се чуди кой дупетат да посочи за да го изберете за шеф на парламента и да го посочи за премиер.

    16:08 06.02.2026

  • 10 ББ от Банкя

    70 4 Отговор
    Плампам глупости колко да не заспим, добре че чекмеджето е сито и пращи

    Коментиран от #18

    16:09 06.02.2026

  • 11 ти да видиш

    67 3 Отговор
    Г-н Борисов,вие изобщо в час ли сте във какво се превърнаха вашите структури в провинцията? Камората пасти да яде!

    16:10 06.02.2026

  • 12 Оракула от Делфи

    55 3 Отговор
    Банкера от Банкя казва , че държавата не работи , но подписа договора за "Съвета за мир" на "Рижу"... ??????
    Констатираме , че държават работи , но не за всеки ,само за "Тандема" и машите му!!!

    16:11 06.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    4 61 Отговор
    Бойко е в много силна позиция в момента.

    16:12 06.02.2026

  • 14 Казуар

    59 3 Отговор
    Бойко-о-о-о-о, като служебен премиер твоят Главчев даде на вилаетите на Пеевски няколко десетки милиона лева.

    16:12 06.02.2026

  • 15 Да заминава в старчески дом

    50 2 Отговор
    Тоя кога ще го намагнитят най после, че става досаден с глупостите които бръщолеви!
    Държавата не работела?! кой предложи рестарт на прехода и да започваме от начало!

    16:13 06.02.2026

  • 16 Факт

    53 2 Отговор
    ....рече и отсече Боко...Вече е време да си гледаш градинката и зайчарника и да се разкараш!!! Никой не те иска!!!!

    16:13 06.02.2026

  • 17 Горянин внук

    23 22 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Държава няма от 1944 година!!!

    16:14 06.02.2026

  • 18 Еколог

    33 2 Отговор

    До коментар #10 от "ББ от Банкя":

    А дъщеря ти бетонира София надлъж и шир

    16:16 06.02.2026

  • 19 Сбогом

    35 4 Отговор
    Буци!

    Коментиран от #55

    16:17 06.02.2026

  • 20 царичина

    3 47 Отговор
    спрете да хулите един отговорен политик - Бойко Борисов! Не можете да му се опрете и на кутрето. Доказано е, че е помагал и на най-върлите си душмани, защитавале интересите на Републиката, Ай шестаците да вдигнете малко нивото. Не случайно повдигам и въпроса за Царичина, щото е в същия район - Петрохан. Тази зона винаги е била интересна за най-различни сектори от сигурносттъ, та не плюйте по жертвите, може да се окажат и агенти работещи по защита на национални интереси. Отделно, всички планинари, са от особен сой - родолюбци, ако е имало изкривявания, щеше да се стигне до некво малко скандалче, не до тия ужасии. Така че уеко шестаците

    16:18 06.02.2026

  • 21 Пешо

    33 5 Отговор
    Тоя чак сега ли разбра ,че държавата не работи?По добре късно ,отколкото никога.

    16:18 06.02.2026

  • 22 Макс

    41 4 Отговор
    Защо ? Нали вашето правителство все още действа ?

    16:20 06.02.2026

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    36 3 Отговор
    АМИ ТИ КАКВА ПОЛЕЗНА РАБОТА СВЪРШИ ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ НА ВЛАСТ??
    ПЪЛНЕНЕТО НА ЧЕКМЕДЖЕТАТА ТИ НАС НЕ НИ УСТРОЙВА.

    16:20 06.02.2026

  • 24 Боко Истината

    36 3 Отговор
    ..където и да се появи - само ломоти лъжи. Дачков и Карбовски трябваше по един лигавник да му подарят, а те му пристаха със зейнали усти.. По-мъжко е да излезе и да разкаже как се гушкат с Шиши задкулисно, народЪТ някакси ще я преглътне тая мъжка връзка. Ама, не - ежедневно ни го навирате в лицата с всичките дивотии, които ръси. Тоя човек дали изобщо някога е бил искрен? Страхът е голямо шубе..

    Коментиран от #51

    16:20 06.02.2026

  • 25 Цецо апартамента

    35 4 Отговор
    Ако "държавата" работеше, щеше да има раирани костюми и уютен подслон за цялата партия герпдъпсъновоначало.

    Коментиран от #48

    16:20 06.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хаха

    30 3 Отговор
    Тиквьо Розобузков си е още премиер. Какво иска дебелата кухоглава Тиква?

    За още Хумана ли пискаш бе Тикво?

    Йотова да не назначава никого.

    16:21 06.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ааааааа

    6 20 Отговор
    Тя отиде да плаши хората в Милано с прическата гнездо на патици

    16:21 06.02.2026

  • 30 🎃тикво

    28 2 Отговор
    Тя 35 години не работи тази държава бре

    16:21 06.02.2026

  • 31 Уса

    33 3 Отговор
    Тоя никога няма да се оправи.Прос се е родил и все по-прос става.Жалко,че още го има и дава мнение

    Коментиран от #133

    16:22 06.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 дядото

    18 2 Отговор
    и кого - тебе,шишко или ваше протеже,та да си карате по старому.пфу.

    16:23 06.02.2026

  • 34 Ъхъ

    15 2 Отговор
    Още малко и ще я заплаши, че ще се самоубие!😲

    16:23 06.02.2026

  • 35 За леврото не знам

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "БоюЦиганина":

    Но 99 % от бизнеса през последните 20 години трябва да му целува ръка. Щом са забогатяли, щом им върви бизнеса, щом изнасят капитали, значи са добре. Средната класа добрува. Друг въпрос, какво прави народа, работещият народ изпитва проблеми.

    16:24 06.02.2026

  • 36 Триете мнения

    18 2 Отговор
    не показвайте тогава тутууу

    16:24 06.02.2026

  • 37 корекома

    6 0 Отговор
    обичам еврото, га го употребявам за лични нужди! Мразим, да е достояние за всички.

    Коментиран от #41

    16:25 06.02.2026

  • 38 Хихи

    6 9 Отговор
    Йтова взе на Радев бизнеса.

    16:26 06.02.2026

  • 39 Откровен

    19 1 Отговор
    Служебния Премиер , трябва да бъде назначен в последния момент, за да няма време за "Тандема "
    да го отстрани , знаем че "Ченето"- Прокурор и Главния Мундарин имат готовност да атакуват служебния Премиер ако не им " играе по гайдите"???

    16:26 06.02.2026

  • 40 Държавата не работи

    15 2 Отговор
    от времето нацаруването на тиквата дет мрънка да не заспят поклонниците му

    16:27 06.02.2026

  • 41 пада авторитета на ГРУ

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "корекома":

    те са плащащите в евро........

    Коментиран от #45

    16:27 06.02.2026

  • 42 За лудницата е

    19 2 Отговор
    това гадно нещо

    16:27 06.02.2026

  • 43 Малкия холандец

    11 4 Отговор
    Стигнахме ли три процента инфлация уе европейци?

    16:27 06.02.2026

  • 44 Бойо...

    17 2 Отговор
    Ах, защо и ти не беше на Петрохан...

    16:28 06.02.2026

  • 45 от данъците към НАП на

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "пада авторитета на ГРУ":

    лукойл......

    16:28 06.02.2026

  • 46 Европеец

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    На абсолютен точен е коментарът ти..... Тия 45 години социализъм след време ще бъдат описани като втория златен век на държавата България.... Сега няма такава, вече е само територия..... Заглавието е вярно, макар че идва от Борисов, но какво падение за нас българите, че тоя индивид беше министър-председател на България, А и продължава да дърпа конците.....

    Коментиран от #72

    16:29 06.02.2026

  • 47 На Гундяева

    3 6 Отговор
    Не и дреме за служебно правителство.

    16:30 06.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Истината:

    19 3 Отговор
    Държавата не работи от 2009 годнина откакто Борисов е
    узурпирал властта и е превърната в Мафиотска държава!

    Коментиран от #65

    16:30 06.02.2026

  • 50 Молим, да поеме кормилото

    8 1 Отговор
    на държавата и да покаже как се управлява държава " вкарана" в еврозоната.

    Коментиран от #143

    16:31 06.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хасковски каунь

    7 3 Отговор
    Взел е Дулкалакс и се вижда и чува колко леко, и меко, и миризливо излиза

    16:32 06.02.2026

  • 53 И още...

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Бою":

    От страх от Радве, мутрата е заприличал на Вампир,
    защото знае какво го чака!

    Коментиран от #59

    16:32 06.02.2026

  • 54 късно е либе за китка

    2 10 Отговор
    Европе ще пребъде, над мракобесието. Още Марк Аврелий е мечтал за цивилизована Европа, А КГБ все още оцелява на изпаренията на пропагандата от стралиново време

    16:32 06.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Голям е

    3 18 Отговор
    Пак им го такова с 200.

    16:33 06.02.2026

  • 57 Не се спряха

    13 7 Отговор
    Отново ни прави на балами. Регулаторите са си негови и на Шиши. Започнаха атака с повишаването на цените, за да ударят от рано бъдещото служебно правителство, също за дивиденти предизборни и да са готови ако загубят. Иска час по-скоро да излязат от властта. Ето така с многобройни такива действия сринаха държавността или ако не са те, то никой друг няма да е.

    16:33 06.02.2026

  • 58 Газ

    10 6 Отговор
    Служебният кабинет отдавна е нареден от Румен Радев. Йотова само тупка топката до когато е удобно на Радев.

    16:34 06.02.2026

  • 59 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #53 от "И още...":

    ЧЕ КОЙ Е РР ХАХАХАХАХА ЕДИН ОБИКНОВЕН ГРАЖДАНИН Е НЕКА ВЛЕЗЕ В ПАРЛАМЕНТА ТОГАВА ЩЕ ТЕ ВИДЯ ТЕБ 53

    16:35 06.02.2026

  • 60 Гръч

    12 3 Отговор
    Искай прошка от баща си,че те е направил и прошка от майка ти,че се е измъчила при раждането с тая твоята кратуна

    16:35 06.02.2026

  • 61 Комунистите родината изграждат

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Държава няма от 1944г.

    16:35 06.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 От чужбина

    16 3 Отговор
    Ти не си ли приятел с Пеевски? Разберете се! Нали отнехте много правомощия на президента, сега какво очаквате?

    16:36 06.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Промяна

    3 8 Отговор

    До коментар #49 от "Истината:":

    49 И ТИ ЗНАЕШ ЛИ ЗНАЧЕНИЕТО НА ТАЗИ ДУМА ИЛИ ТАКА ДА КЛЕВЕТИШ ИНАЧЕ СИ НЕЗАБЕЛИЖИМ КЛЕВЕТНИК

    16:36 06.02.2026

  • 66 Хаха

    9 12 Отговор
    С това бавене и измислени консултация Радев и Йотова си мислят, че лъжат народа.

    16:37 06.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 справка

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "УБИЕЦ И КРАДЕЦ НА НАРОДНИ ПАРИ":

    Бойко Борисов не е бил министър. Бил е министър-председател 3 пъти.

    Коментиран от #75

    16:40 06.02.2026

  • 69 АЗ съм

    10 3 Отговор
    Не работи Боко, заради теб и другите мафиоти.

    Коментиран от #74

    16:40 06.02.2026

  • 70 Горски

    21 2 Отговор
    Горкия обречен да умре в затвор престъпник. "Крадец на коли " , ха ха ха ....нали се иска сърце и кураж за това, Тиквата "бау "да му кажеш и припада ...само пред Лелки ГЕРБ го раздава тарикат. Този откровен нефелник, без извинение е омръзнал с простотиите са всички! Да ходи да си гледа внуците и да остави България на мира! Ти свърши всичката работа от 1300 години насам . Ти основа България . Освободи ни от Византийско и Турско робство . Накара от чешмите да тече мед и масло и заплати по 200€ по твое време. Помниш ли пицата на Дянков и замразяването на заплатите? Борисов лъже много. В годините сме го виждали много пъти. Сутрин едно , на обяд второ, вечер трето.

    Коментиран от #76

    16:41 06.02.2026

  • 71 Петрич

    14 3 Отговор
    Няма държава,продадохте я .Има територия,НО ЩЕ ИМА И ВЪЗМЕЗДИЕ.

    16:44 06.02.2026

  • 72 гост

    3 8 Отговор

    До коментар #46 от "Европеец":

    Цитираният от теб втори златев век , беше построен от поколението родено , израсло и възпитавано в Царство България.
    Поколението родено , израсло и възпитавано през вторият златен век, сега ни управлява. Забелязваш ли разликата ?

    16:45 06.02.2026

  • 73 Бацо Гацов

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "БоюЦиганина":

    Ботю реве кат девица за . До сега имаше доверие само на Пеемски, сега ПП/ДБ и Шиши са му виновни, че правителството било в това положение. Като се мазниха на Тръмп и се оду пиха нямаше проблем. Стой тих и гледай какво се случва. МЪЧЕНИК се изкара ве мър шляк.

    16:45 06.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ТОЧНО ТАКА говоря за ДРУУУГ ЧОВЕК

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "справка":

    ...........

    16:49 06.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 павела митова

    5 3 Отговор
    тюфлек ,намери бързо мъж на Наталка , детето расте без фиктивен баща

    16:51 06.02.2026

  • 78 стига бе

    11 2 Отговор
    И защо не работи държавата? Правителството му може да е в оставка, но докато не бъде назначено служебно правителство, то трябчва да си върши работата. А Баце казва, че правителството му не си върши работата. То и преди оставката не я вършеше, ама това е друга тема. И не е вярно, че парламентът не работел, работи, та пушек се вдига. Отворете последните броеве на Държавен вестник и ще видите колко много закони са променени и до един във вреда на българите и в полза на олигарсите. Работят, работят, като за последно работят, че после не се знае знае ли се.

    16:52 06.02.2026

  • 79 кремъл ще се договаря за ядрени оръжия

    0 5 Отговор
    основното искане, от страна на кремъл: - да им се доставят химически препарати, за да премахнат ръждата от релетата отварящи силозите - уеко са корозирали

    Коментиран от #82

    16:53 06.02.2026

  • 80 При тоя джентлемен

    9 2 Отговор
    Държавата работеше за него.

    16:55 06.02.2026

  • 81 Ами

    10 1 Отговор
    Трябва да се престане с празните приказки, защото и без това
    политиците забъркаха голяма каша. А народа вижда всичко.
    Има си правителството, което макар и в оставка си е същото (на ГЕРБ).
    Има си парламент, който също си е същия и би трябвало да работи.
    Хайде докато чакате изборите някой да свърши някаква работа.
    И гледайте да не е като кучето на нивата.

    16:55 06.02.2026

  • 82 тръмп ще изпрати Витков Степан

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "кремъл ще се договаря за ядрени оръжия":

    специалний, за да оправи нещата, щот се борим за Нобел за Мир

    16:56 06.02.2026

  • 83 Е нали това

    9 3 Отговор
    ви беше целта. Кражбиците сага са най-благи.

    16:57 06.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Чичо Румен

    9 2 Отговор
    Чекай малко,да набера скорост!

    16:59 06.02.2026

  • 86 Бате Бойко е модерен политик

    6 7 Отговор
    в тия странни времена на атавизъм, на странно високи пилоти, на исторически паркове и бази в камчия. Преведе държавата във времената, в които споменаването на горепосоченото, си беше, доста опасно.....

    16:59 06.02.2026

  • 87 до 11 - и

    10 6 Отговор
    Абе, брато! Ти добре ли си да се обръщаш на "вие" към най-мразената и презирана персона в държавата ин?! Какво "вие", какви пет лева?! На този СИКаджийски престъпник от подземния свят ли говариш в учтива форма? На този неграмотен, банкянски селяндур ли? Не виждаш ли, че Тиквата се е напикал от страх бе барто? 20 години търпим грабежите, наглостта, разрухата, простащината и чудовищните престъпления на този магистрален бандит! А вчера той направо изплиска легена! Цял свят за пореден път видя и се убеди, че е жалък слуга на началника си Пеевски, онова уродливо 190 - килограмово туловище, което го държи на къса каишка и Тиквата не смее да мръдне! Вчера Тиквата лиши от право на глас повече от милион българи, които точно той изгони в чужбина, защото кражбите му на милиарди ги лишиха от препитание и живот в родината! Нагъл, потресаващо нагъл мерзавец! Не било виновно парвителството за високите сметки за ток! А КОЙ назначи корумпираните престъпници в енергийния регулатор? КОЙ бе, мутро? Ти ги назначи и те се хвърлиха да крадат и с краката си, за да ти пълнянт чекмеджето! Да, ти си виновен за чудовищните кражби и престъпления в енергетиката, ти, мутро банкянска! Само че, краят ти идва, сигурен да си, мутро мръсна!

    17:00 06.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 делян

    8 2 Отговор
    пикльо!

    17:01 06.02.2026

  • 92 Генерал Х

    5 0 Отговор
    Кръгом и пак напред!

    17:02 06.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Дааааа,

    6 2 Отговор
    Няма бюджет - ньма кражби

    17:02 06.02.2026

  • 95 Тиква

    9 4 Отговор
    Мутра станал политик?, че и партия има,нацюгите знаят кого да финансират.

    17:02 06.02.2026

  • 96 Данко Харсъзина

    4 12 Отговор
    Бойко е на пиедестал. Силен и могъщ. Несравним и неповторим в своята мощ. Няма конкуренция. Громи всеки застанал срещу него.

    17:03 06.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Борисов ще остане в историята

    3 9 Отговор
    а хейтърите шестаци - безгласните слуги на кремъл, дали ще ги утешят еврата от съветското посолство.... тц!

    17:06 06.02.2026

  • 99 Вашето мнение

    7 5 Отговор
    Държавата е в ръцете на водопада и пропада, от това ли се страхуваш тикво?

    17:06 06.02.2026

  • 100 Промяна

    6 12 Отговор
    Борисов Борисов Борисов Държавник Държавник Държавник това е колкото и да Лъжете да обиждате да клеветите и да заблуждавате 700 хиляди българи са зад Борисов а сега може е да са повече Успех на ГЕРБ

    17:07 06.02.2026

  • 101 Ботьо

    6 4 Отговор
    Като се замислиш, какви са тези неколкократни безкрайни консултации. Колко пъти вече се среща президента с партиите, освен да бави друго нищо не е. Сега пък щяла да открива олимпиадата.

    17:07 06.02.2026

  • 102 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор
    Цената на енергията скача защото Бойко ликвидира проекта Белене и на пазара има недостиг, а не заради Йотова

    17:10 06.02.2026

  • 103 ткзс-то към колхоза

    4 1 Отговор
    мъчим се, но май не можем вече да виреем на европейска земя - никой не ни се връзва вече, даже разбраха всичи, че и пилота е прекалено висок....

    17:11 06.02.2026

  • 104 Майчице Свята

    6 5 Отговор
    До Бойко Борисов. Бойко влез в търсачката на ютюбе и напиши "Techno-TurboFolk -TKZS i edno prase (darude edition)" изгледай го и ще разбереш всичко. Всичко в едно малко реалистично филмче! Браво на автора на филмчето. Бойко и след като изгледаш филмчето, престани да притесняваш народа Български!

    Коментиран от #107

    17:14 06.02.2026

  • 105 водопад

    8 3 Отговор
    Щом този с хотела с водопад ходи в странство,подписва и се снима,значи правителството му работи.
    Нали неговите хора предложиха НС да избере нов председател,а сега друга фалшива селска песен!

    17:15 06.02.2026

  • 106 Черен циганин

    10 3 Отговор
    Злобата го изяжда. Завистта и егото му не могат да понесат факта, че Йотова е поканена да присъства на олимпийските игри и, както е отбелязано в пост8симитлийски, седи до Ванс, а той на едно друго място. Сив, зелен, черен. Д-р "Мозък" да се погрижи за кръвното му.

    17:15 06.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Как

    8 3 Отговор
    Желязков,е още премиер взема заплата и другите министри ако се шляят из Европата,да напускат защото са вредни с вземаните решения които не са в полза на народа.

    17:17 06.02.2026

  • 109 9689

    5 3 Отговор
    Мутра долна,мисли му когато заработи.Поръчвай си раиран костюм.

    17:18 06.02.2026

  • 110 ЧОВЕК

    8 4 Отговор
    НАГЪЛ, ДОЛЕН И ПРЕ..СТЪПНИ...К! ТОЙ СЪС СЪДРУЖНИКА СИ ДЕБЕЛАН ПРЕВЪРНАХА КОНСТИТУЦИЯТА В БОЗАДЖИЙСКИ ТЕФТЕР, А СЕГА НАГЛЕЕ, ЧЕ ЙОТОВА НЕ ВАДИ ОТ РЪКАВА СИ РАВНО ОТДАЛЕЧЕН СЛ. ПРЕМИЕР! ОТ КЪДЕ, КАТО ХОРАТА ПОСОЧЕНИ В СПИСЪКА СА ТВОИ И НА СЪДРУЖНИКА СИ - ТАКА СТЕ ГИ НАГЛАСИЛИ?

    17:19 06.02.2026

  • 111 Господи!

    12 3 Отговор
    Каква отвратителна, грозна, небръсната и просташка мутра! Да, наиситна Бог е българин, след като злочестата ни държава все пак оцеля от 12 - годишното "премиерстване" на този свиреп престъпник!

    17:20 06.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Синя София

    9 3 Отговор
    Що не работи държавата не,нали ти си на власт,почвай да работиш,стига само кражби,чували с пари и чекмеджета с кюлчета

    17:23 06.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Няма как

    9 3 Отговор
    да командваш президента. Това не ти е герп

    17:24 06.02.2026

  • 118 Майчице Свята

    3 4 Отговор
    До Бойко Борисов. Бойко влез в търсачката на ютюбе и напиши "Луда главо, пияна - Бойка Дангова" изгледай го и ще разбереш всичко. Всичко в едно малко реалистично филмче! Браво на автора на филмчето. Бойко и след като изгледаш филмчето, престани да притесняваш народа Български!

    17:25 06.02.2026

  • 119 ТЯ ВЕЧЕ МУТРО

    4 3 Отговор
    Страх пази не работи от твоето управление до сега. ИЛИ СЪБОТИРАШ ИЛИ УПРАВЛЯВАШ ПОРОЧНО. ВСЕ ТАЯ. ВСИЧКО Е ТВОЕ И НА ШИШКО КОТ КАЖЕТЕ ТОВА СТАВА. АМА ОЩЕ МАЛКО. И У БЕЗДНАТА.

    17:25 06.02.2026

  • 120 Госあ

    8 3 Отговор
    Сус ве толуп !

    17:26 06.02.2026

  • 121 Майчице Свята

    3 3 Отговор
    До Бойко Борисов. Бойко влез в търсачката на ютюбе и напиши "Катинар" 2015 - Тодор Върбанов" изгледай го и ще разбереш всичко. Всичко в едно малко реалистично филмче! Браво на автора на филмчето. Бойко и след като изгледаш филмчето, престани да държиш народа Български в катинар!

    17:28 06.02.2026

  • 122 Чичо Дони

    3 4 Отговор
    Ще има ли клипче на Радев с изтребител?

    17:28 06.02.2026

  • 123 Лятото 2020 година

    6 3 Отговор
    хиляди студенти протестираха на площадите. Мушмороците се криеха като партизани. Ограничихте правата на хората, ще ви накарат да си спомните лятото на 2020 година. Време е младите българи да си отвоюват държавата!

    17:33 06.02.2026

  • 124 Много

    3 4 Отговор
    епилирани българи има!!!

    17:34 06.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Гласове от зайчарника в Банкя

    5 3 Отговор
    Бацо иска да лови мартенски мачки😅

    17:37 06.02.2026

  • 127 Перник

    8 3 Отговор
    Ако държавата работеше , отдавна си беше при бай Ставри

    17:38 06.02.2026

  • 128 ФАКТ

    9 3 Отговор
    ЗНАЕТЕ ЛИ ЗАЩО КВИЧИ НА УМРЯЛО, БОЦЕ!
    ИСКАЛ Е ДА ХВЪРЛИ ВИНАТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА НА СЛУЖ. ПРАВИТЕЛСТВО, А ЖЕЛЯЗКОВ ДА Е ОНЕВИНЕН, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТОЙ ГИ Е УТВЪРДИЛ. ДА, АМА НЕ, ЙОТОВА БЕЗ ДА ИСКА НЕ МУ ПОЗВОЛИ НА БОЦЕ ДА СЕ ИЗГАВРИ С НАЗНАЧЕНИЯ КАБИНЕТ ОТ ЙОТОВА!

    17:42 06.02.2026

  • 129 Майчице Свята

    4 3 Отговор
    До Бойко Борисов. Бойко влез в търсачката на ютюбе и напиши "Извънредно положение - Ей, тулупи / Izvunredno polojenie - Ey, tulupi, 2020" изгледай го и ще разбереш всичко. Всичко в едно малко реалистично филмче! Браво на автора на филмчето. Бойко и след като изгледаш филмчето, бъди радостен! Ние мисирките сме с теб! Да си ни жив и здрав. Така се държат мисирки със здравейте мисирки, качвам ви в джипа иииии Браво Бойко. Ние сме с теб!

    17:42 06.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Т.КОЛЕВ

    3 6 Отговор
    КАКВИ КОНСУЛТАЦИЙ ПРАВИ ТАА НАЛИ И ОТКАЗАХА ВСИПКИ ПОКАНЕНИ ОШЕ ПРИ РСДЕВ.
    НЕ ИСКАТ МИНИСТРИ И ПРАВИТЕЛСТВО.
    СЕГА ШЯЛА БА 10-ТИ ФЕВРОАРИ ДА СЕ КОНСУЛТИРА С ПАРТИИТР!? А СЕДЕЛЕ ДО РАДЕВ. ВИЦЕ .И ТАЯ НЯНА ДА ИЗКАРА ДЪЛГО.
    ДА СИ ПРЕЗИДЕНТ Е ДА ИМСШ ТВЪРДА РЪКА СОБСТВЕН ИСТИНКТ И ЗАПОВЕДНИЧЕСКО НЕПОКОЛЕБИМО ДЕИСТВИЕ А НЕ МОТАЕНЕ И ЛУТУАНЕ КОЛЕБАНИЕ

    17:55 06.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Буда не знаем ти

    7 3 Отговор
    какво виждаш но народа вижда какво сте заложили при сметките за ток. Вярвали сте, че тези сметки ще се стоварят на хората при служебното правителство ама сметките ти със Шиши се объркаха. Тая комунистка ако се забави още малко ще гръмнат и други бомби. С право те е яд но сами си го направихте!

    17:56 06.02.2026

  • 135 Майчице Свята

    6 3 Отговор
    До Бойко Борисов. Бойко влез в търсачката на ютюбе и напиши "УСТАТА - СВОБОДАТА НА СЛОВОТО / USTATA - SVOBODATA NA SLOVOTO" изгледай го и ще разбереш всичко. Всичко в едно малко реалистично филмче! Браво на автора на филмчето. Бат Бойко и след като изгледаш филмчето, бъди радостен! Единствено от теб Бат Бойко, което искаме ние Българите е: Да имаме СВОБОДА НА СЛОВОТО! И свободата на словото да стане като първи закон в Българската Конституция. Така Бат Бойко, както в Американската конституция първия Амедменд закон е: Всеки може да си приказва каквото си иска, всеки може да си пише каквото си иска, всеки може да си вярва в каквото си иска. И въведи и втория Американски Амедменд - Закон - Всеки има право на оръжие! И тогава ще има ДЕМОКРАЦИЯ и всеки закон да може да се променя само с РЕФЕРЕНДУМ! Ииии едно още нещо... Бат Бойко, престани да развъждаш циганизацията на сина на циганката Маруца, Бай Тошо по Българската земя, че жив Българин не остана веке по Българската Земя!

    17:57 06.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 !!!

    7 3 Отговор
    "Па-жилав от сипна, по-страшен от рака, сега засега се оказва банкянската мутра простака"!

    18:08 06.02.2026

  • 138 Решии са явно,да разрушават България до

    2 7 Отговор
    Борисов е прав. Тази случайна президенка главнокоманваща по време на война , трябва да назначава премиер, и да не се мотае. Защо се бави и за какво води празни разговори не е ясно. Територията е фронтова и е в състояние на свободно падане. Хората страдат, а то си получава заплатката и изобщо не схваща за какво е на този пост и каква е отговорността. Оня летец хубавец, той абдикира, дезертира , иска политик да ста ва . Глупости естествено ,нищо няма да направи само ще излъже народа с празни надежди и ще стане още по трагично. Той смислено не може да говори ,още е в столовата на Граф игнатиево.

    18:13 06.02.2026

  • 139 ту-туу

    8 2 Отговор
    мутро сикаджииско герберска в Белене да те види НАРОДА

    18:14 06.02.2026

  • 140 гошо

    6 2 Отговор
    Защо престъпниците са на свобода и дават акъл???

    18:14 06.02.2026

  • 141 Мутро крадлива и проклета

    7 2 Отговор
    Нали още в оставка властва плужека Хаяши и общото ви правителство с Шиши. Ревеш, щото почнаха да гърмят "благините" от еврозоната ви и няма как да кажете - виновни са Радев и Йотова със служебното правителство. Боклук мръсан, унищожи цял народ и държава за личните си интереси! Ега пyк.нeш по-скоpo!

    18:16 06.02.2026

  • 142 Кабамилионеров

    6 2 Отговор
    Много добре работи,особено,когато строим новите комплекси в Герд..жика,-Пловдив,с краде...ни заедно с ГЕПИ милио...ни.

    18:23 06.02.2026

  • 143 Че то и сега управляват Тиквата и Шопара

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Молим, да поеме кормилото":

    през Хаяшито си. Забрави ли, че правителството им коли и беси в оставка?!

    18:23 06.02.2026

  • 144 Отвратен

    4 3 Отговор
    В качеството си на какъв този иска с императивен тон от президента?! Мнозинството българи ИСКАТ БЮДЖЕТ, но инсталираните в НС не го приемат. Въпреки това си получават заплатите, които плащаме всички ние!

    18:28 06.02.2026

  • 145 Хмм

    3 3 Отговор
    президентката го удари на живот

    18:36 06.02.2026

  • 146 КАЗВАМ

    4 1 Отговор
    ПО КОНСТИТУЦИЯ БОЦЕ, ДОКАТО ЙОТОВА НАЗНАЧИ СЛУЖ. ПРАВИТЕЛСТВО ТВОЕТО ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА РАБОТИ И ТО БЕЗУПРЕЧНО, ПАРЛАМЕНТА СЪЩО - ДОКАТО ЦИК НЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ИЗБОРА ЗА 52 НС ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ РАБОТИ!
    ТАКА СТЕ ПРОМЕНИЛИ КОНСТИТУЦИЯТА, НАЛИ? ТИ, КРЪГЛАТА ЮРИДИЧЕСКА НУЛА ХР. ИВАНОВ И ДЕБЕЛАН ГИ СГОТВИХТЕ ТАКА НЕЩАТА! СЕГА ЗАЩО КВИЧИШ, БЕ? ИСКАШЕ ДА ХВЪРЛИШ ВИНАТА НА СЛУЖ. ПРАВИТЕЛСТВО ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТВОЕТО С ПРЕМИЕР ЖЕЛЯЗКОВ УТВЪРДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ, НАЛИ? ДА, НО ТИ МИНА КОТКА ПЪТ, НЕ СТАНА!

    18:38 06.02.2026

  • 147 Този

    4 0 Отговор
    Лъжец,който всичко гласува с Дебелян до тук започва да дрънка врели некипели и замесва П-ДБ с ДПС-НН.Тикво стига с простотиите Гледай си скапания ГЕРБ,който потъва.На тебе никой вече не ти вярва и само ти се подиграваме Не разбра ли че си сменихме ролите До тук ти се подиграва с нас.Сега ние се подиграваме с теб,защото си кръгла нула мафиоти,а се мислиш за велик.Клоунадите ти вече никого не впечатляват.

    18:55 06.02.2026

  • 148 МОЛЯ

    3 0 Отговор
    И НАЙ-ГОЛЯМАТА ГАД ДА СИ НЯМА ДА ПОЗВОЛИШ ДА ПЛЮЕШ НЯКОГО, ЗА НЕЩА ЗА КОИТО НЕ Е ВИНОВЕН! ПАДЕНИЕТО ТИ БОЦЕ, Е ТОЛКОВА НИСКО, ЧЕ НЯМА МЯРКА ЗА ИЗМЕРЕНИЕ НА ТАКОВА! ДА ТРЪГНЕШ ДА НАБЕЖДАВАШ ЖЕНА, БИЛА ТЯ И ПРЕЗИДЕНТ ЗА НЕЩО, ЗА КОЕТО ТИ ИМАШ ВИНА Е ПОВЕЧЕ ОТ ДОЛНО - В СЛУЧАЯ Е УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ! ИСКАШЕ ДА ХВЪРЛИШ ВИНАТА НА ЙОТОВА, ЧЕ НЕ Е ИЗБРАЛА ПРАВИЛНИЯ ЧОВЕК ЗА СЛ. ПРЕМИЕР, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТЯ НЕ ИЗБИРА, ЗАЩОТО ТИ , ДЕБЕЛАН И ХР. ИВАНОВ Я ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА НАЗНАЧИ ЛИЦЕ, КОЕТО ТЯ НЕ ПОЗНАВА! ИСКАТЕ ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ С НАД 30% ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА /ВИЕ ОБЕЩАХТЕ, ЧЕ НЯМА ДА ИМА УВЕЛИЧЕНИЕ/, КАТО ГИ ПРЕПИШЕТЕ НА НЕЙНИЯ ИЗБОР! СЕРИОЗНО ЛИ? ТОВА НЕ Е ЛИ ПОДЛО, ДОЛНО? ТОВА Е ИСТИНАТА, ЗАТОВА СИ БЕСЕН, НАЛИ? НЕ ИГРАЙ ЦИРК, ЗАЩОТО В ЕДИН ЦИРК ИГРАЕМ И НОМЕРАТА СИ ГИ ЗНАЕМ - БЪЛГАРИЯ!

    19:05 06.02.2026

  • 149 Прецакан

    3 0 Отговор
    Буци се надяваше, че бомбите заложени от неговото управление ще гръмнат по време на служебното правителство. Ама те взеха, че гръмнаха още, докато си е същото правителство. Тюх!

    19:05 06.02.2026

  • 150 йотова

    1 0 Отговор
    дреме ми мойто не се губи

    19:14 06.02.2026

  • 151 Шести

    1 0 Отговор
    Защо ни го показвате постоянно тоя капут

    19:18 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове