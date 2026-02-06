Борисов: Държавата не работи, Йотова да назначи незабавно служебен премиер

„Назначаването на служебно правителство се бави и България отново е в институционален вакуум. Призовавам президента Йотова незабавно да назначи служебен премиер“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано в профила му във фейсбук.
„Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение. Сравнявам оставката на президента Румен Радев и само няколко дни след това КС се произнесе и той отиде да се занимава с това, което желание. От декември се водят абсолютно безсмислени консултации, защото всички лидери на партии заявиха своето отношение за незабавни предсрочни избори“, каза Борисов.
„И под незабавни ние разбирахме това да бъде март. Само че сега се протака и в същото време цените на тока скачат. Искам да уточня, че правителството има задължение да осигури ток. Оттам нататък независимият регулатор определя цените“, посочи лидерът на ГЕРБ.
„Те трябва да бъдат незабавно толкова остри, толкова строги с възможно най-големите глоби върху тези, които си позволяват, особено в ЕРП-тата, да правят фактури за дълго време или да са със завишени цени“, призова Бойко Борисов.
По думите му в противен случай регулаторът трябва да си подаде оставката, както го е направило правителството.
„Когато президентът си подава оставка, премиерът си подава оставка, парламентът не може да работи, тъй като се използва само за предизборни цели, настоявам президентът Йотова незабавно да приключи с тези консултации и протакания и да назначи служебен премиер“, заяви Борисов.
„От това, което виждам, ще бъде на ПП-ДБ и Пеевски, защото те заедно гласуваха Гюров“, допълни той.
Самият Борисов заяви, че няма претенции кой ще бъде на позицията служебен премиер, а единствената му претенция е да бъде назначен незабавно, тъй като държавата не работи и няма кой да носи отговорност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
