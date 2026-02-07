Росица Матева: Най-засегнати от промените в Изборния кодекс са гласуващите в Турция, САЩ и Великобритания

Засегнати от промените в Изборния кодекс (ИК) основно са гласуващите в Турция, САЩ и Великобритания, коментира в ефира на NOVA заместник-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева.
Парламентът вчера прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства.
Според Матева с тази промяна работата на ЦИК няма да е по-лесна.
„Преценката къде да бъдат местата на тези секции ще бъде по-затруднена. Тя е на Министерството на външните работи, на ръководителите на дипломатически консулски представителства“, посочи тя. След като бъдат подадени заявления, външно министерство ще подаде предложения до ЦИК на кои места да бъдат тези секции, като се съобрази, освен с подадените заявления, къде са гласували най-много избирателите на последните избори, допълни Матева.
Тя припомни, че на избори през 2016 г. е имало ограничение за 35 секции. На места във Великобритания имаше доста опашки, каза тя. По нейните думи, когато са били 35 секции са гласували 34 000 души във Великобритания, на следващите избори при 135 секции са гласували 35 000, а на последните избори – 21 000.
Законодателят преценява какви промени в правилата да въведе, в случая ние ги изпълняваме, коментира Росица Матева относно промените в ИК.
Законопроектът, който предвиждаше въвеждането на скенерите, не влезе в пленарна зала. Не знам дали предстои да се случи, но сега няма време, допълни тя.
„Мнението на ЦИК, което беше изразено на работните групи в началото на 2025 г. е, че всяка нова технология трябва да бъде въвеждана постепенно. Най- напред като експеримент, за да се провери как може да работи на място, особено с нашите бюлетини, които са по-различни“, обясни Матева.
Членовете на секционни комисии се предлагат от парламентарно представените партии, надяваме се този път да не се предлагат членове, за които беше установено, че са извършили нарушения, каза още тя.
1 От турция не са
Коментиран от #4
05:31 07.02.2026
2 Какво значи засегнати?
Воят е, че определени партии разчитат на НЕчестни избори / броене на гласове/ и печелене на места в НС.
Турците, освен се не знаят български, нямат и валидни документи за самоличност.
Гласуват с удостоверения!
Къде го има това?
05:35 07.02.2026
3 Хохо Бохо
Продадоха се на Пеевски, защото Путин им спря копейките...
Нещастници!...
Коментиран от #17, #21
05:35 07.02.2026
4 Абе къде е феномена на Доги?
До коментар #1 от "От турция не са":Къде го паркираха тоя л. воз?
05:38 07.02.2026
5 Пеевски
Елате хиляди младежи!
Елате от Турция с автобуси и гласувайте срещу Възраждане...
05:39 07.02.2026
6 Уса
Коментиран от #8
05:40 07.02.2026
7 В Русия
05:46 07.02.2026
8 ...
До коментар #6 от "Уса":Според социологията Пеевски е най-харесваният българин...
05:47 07.02.2026
9 20 секции
05:49 07.02.2026
10 Метода Донт
05:52 07.02.2026
11 РюРик
05:53 07.02.2026
12 факт
05:57 07.02.2026
13 Най - засегната
06:02 07.02.2026
14 Гост
06:04 07.02.2026
15 Земни кълбета
06:07 07.02.2026
16 Никой
Всички говорят за него - никой не го е виждал.
Чиновниците се държат - все едно - парите са нещо безкрайно и - трябва да им се плаща непрекъснато.
06:09 07.02.2026
17 Стъкмистика
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Номинално, възраждане имат повече гласове от герп, но според ЦИрК, винаги са на трето място, защото първо и второ са резервирани и предплатени.
06:10 07.02.2026
19 ООрана държава
06:39 07.02.2026
20 ЧИЧО
06:55 07.02.2026
21 Минувач
До коментар #3 от "Хохо Бохо":Всички симпатизанти на Възраждане зад граница подкрепят с две ръце тази промяна, защото те мислят про-национално и с радост искат да пътуват и чакат няколко часа на опашка да гласуват, но с това да премахнат 2-3 гласа на турци за някоя турска партия. Това не са изнежени ППДБ-ейчета зад граница, които си гледат само удобството и не са готови на голямата жертва да почакат една опашка. Сякаш една неделя е кой знае какво...да не се гласува всеки ден... Все е чакал през живота си на опашки...Има такива и при гласувания в САЩ.
А, ако може да ми кажеш, как това помага на Пеевски, ще те черпя! Какво реално щял да спечели той - повече гласове ли, по-голям краен процент ли, какво? Защото хич не ме интересува АПС, защото Доган въобще няма да влезе, но Пеевски ще получи по-малък брой гласове в абсолютна стойност, както и като процент. Отделно хич не се знаеше, дали Турция чрез турското МВР нямаше да контролира вота там в полза този път за Пеевски, за да запази по-силно турско влияние в България, защото ако пак ги насочи към АПС, ще е напразно - те няма да влязат така и така.
08:44 07.02.2026
22 Хмм
09:30 07.02.2026