Росица Матева: Най-засегнати от промените в Изборния кодекс са гласуващите в Турция, САЩ и Великобритания

7 Февруари, 2026 06:16, обновена 7 Февруари, 2026 05:21 894 22

Според зам.-председателя на ЦИК, работата на комисията няма да е по-лесна

Росица Матева: Най-засегнати от промените в Изборния кодекс са гласуващите в Турция, САЩ и Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Засегнати от промените в Изборния кодекс (ИК) основно са гласуващите в Турция, САЩ и Великобритания, коментира в ефира на NOVA заместник-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева.

Парламентът вчера прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства.

Според Матева с тази промяна работата на ЦИК няма да е по-лесна.

„Преценката къде да бъдат местата на тези секции ще бъде по-затруднена. Тя е на Министерството на външните работи, на ръководителите на дипломатически консулски представителства“, посочи тя. След като бъдат подадени заявления, външно министерство ще подаде предложения до ЦИК на кои места да бъдат тези секции, като се съобрази, освен с подадените заявления, къде са гласували най-много избирателите на последните избори, допълни Матева.

Тя припомни, че на избори през 2016 г. е имало ограничение за 35 секции. На места във Великобритания имаше доста опашки, каза тя. По нейните думи, когато са били 35 секции са гласували 34 000 души във Великобритания, на следващите избори при 135 секции са гласували 35 000, а на последните избори – 21 000.

Законодателят преценява какви промени в правилата да въведе, в случая ние ги изпълняваме, коментира Росица Матева относно промените в ИК.

Законопроектът, който предвиждаше въвеждането на скенерите, не влезе в пленарна зала. Не знам дали предстои да се случи, но сега няма време, допълни тя.

„Мнението на ЦИК, което беше изразено на работните групи в началото на 2025 г. е, че всяка нова технология трябва да бъде въвеждана постепенно. Най- напред като експеримент, за да се провери как може да работи на място, особено с нашите бюлетини, които са по-различни“, обясни Матева.

Членовете на секционни комисии се предлагат от парламентарно представените партии, надяваме се този път да не се предлагат членове, за които беше установено, че са извършили нарушения, каза още тя.


България
  • 1 От турция не са

    16 1 Отговор
    Шиши ще осигури автобуси до кърджалъка

    Коментиран от #4

    05:31 07.02.2026

  • 2 Какво значи засегнати?

    21 1 Отговор
    Никой не е засегнат! Имат право да гласуват в посолствата и консулствата, които са българска територия, или ТУК, както ще гласувам и аз!
    Воят е, че определени партии разчитат на НЕчестни избори / броене на гласове/ и печелене на места в НС.
    Турците, освен се не знаят български, нямат и валидни документи за самоличност.
    Гласуват с удостоверения!
    Къде го има това?

    05:35 07.02.2026

  • 3 Хохо Бохо

    2 13 Отговор
    Най-засегнати от промените в Изборния кодекс са избирателите на Възраждане, защото бяха прецакани от Възраждане, които инициираха тези промени...
    Продадоха се на Пеевски, защото Путин им спря копейките...
    Нещастници!...

    Коментиран от #17, #21

    05:35 07.02.2026

  • 4 Абе къде е феномена на Доги?

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "От турция не са":

    Къде го паркираха тоя л. воз?

    05:38 07.02.2026

  • 5 Пеевски

    3 11 Отговор
    Слава на Възраждане!
    Елате хиляди младежи!
    Елате от Турция с автобуси и гласувайте срещу Възраждане...

    05:39 07.02.2026

  • 6 Уса

    13 0 Отговор
    Българите в САЩ подкрепят ППДБ пдрс ите и не трябва да гласуват.Тъжно е,но това е истината.Повечето българи в САЩ са същите селяндури,като българите в България и са толкова интегрирани,колкото индииците и пакистанците

    Коментиран от #8

    05:40 07.02.2026

  • 7 В Русия

    7 2 Отговор
    остават ли секциите?Като братска държава!

    05:46 07.02.2026

  • 8 ...

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "Уса":

    Според социологията Пеевски е най-харесваният българин...

    05:47 07.02.2026

  • 9 20 секции

    6 1 Отговор
    ще са мобилни,на повикване !

    05:49 07.02.2026

  • 10 Метода Донт

    10 0 Отговор
    Как са адресните регистрации!Колко регистрирани има на хижа Петрохан?

    05:52 07.02.2026

  • 11 РюРик

    2 1 Отговор
    Аз пострадавш ли съм?

    05:53 07.02.2026

  • 12 факт

    8 1 Отговор
    в чужбина да не се гласува.знаят къде е България.

    05:57 07.02.2026

  • 13 Най - засегната

    13 2 Отговор
    е цяла България и цял един народ , отново с гнусни трикове , безсрамие , далавери и нулев респект от престъпници , виждайки края си !

    06:02 07.02.2026

  • 14 Гост

    13 1 Отговор
    И от трите места нищо добро не идва по избори.

    06:04 07.02.2026

  • 15 Земни кълбета

    8 1 Отговор
    Тези избори, да не са за сенат на галактиката и за император на вселената? Ако ще гласуват в цял свят, трябва да гласуват по пощата, в продължение на поне една седмица преди датата на изборите, както в любимата им Америка.

    06:07 07.02.2026

  • 16 Никой

    6 0 Отговор
    Тази жена - доста един вид "облажи" и тя. какво работи всъщност - нещо като "Омбудсмана",

    Всички говорят за него - никой не го е виждал.

    Чиновниците се държат - все едно - парите са нещо безкрайно и - трябва да им се плаща непрекъснато.

    06:09 07.02.2026

  • 17 Стъкмистика

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Номинално, възраждане имат повече гласове от герп, но според ЦИрК, винаги са на трето място, защото първо и второ са резервирани и предплатени.

    06:10 07.02.2026

  • 18 Никой

    4 0 Отговор
    Тази жена - доста един вид "облажи" и тя. какво работи всъщност - нещо като "Омбудсмана",

    Всички говорят за него - никой не го е виждал.

    Чиновниците се държат - все едно - парите са нещо безкрайно и - трябва да им се плаща непрекъснато.

    06:11 07.02.2026

  • 19 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Живееш в бг, гласуваш. Не живееш в бг, не гласуваш

    06:39 07.02.2026

  • 20 ЧИЧО

    11 0 Отговор
    Защо двойни граждани ще гласуват. Емигрантите да. Тия от Турция с двойно гражданство само ни точат парите, получават незаслужени пенсии от ТЕЛК и точат социалната ни сустема.

    06:55 07.02.2026

  • 21 Минувач

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Всички симпатизанти на Възраждане зад граница подкрепят с две ръце тази промяна, защото те мислят про-национално и с радост искат да пътуват и чакат няколко часа на опашка да гласуват, но с това да премахнат 2-3 гласа на турци за някоя турска партия. Това не са изнежени ППДБ-ейчета зад граница, които си гледат само удобството и не са готови на голямата жертва да почакат една опашка. Сякаш една неделя е кой знае какво...да не се гласува всеки ден... Все е чакал през живота си на опашки...Има такива и при гласувания в САЩ.
    А, ако може да ми кажеш, как това помага на Пеевски, ще те черпя! Какво реално щял да спечели той - повече гласове ли, по-голям краен процент ли, какво? Защото хич не ме интересува АПС, защото Доган въобще няма да влезе, но Пеевски ще получи по-малък брой гласове в абсолютна стойност, както и като процент. Отделно хич не се знаеше, дали Турция чрез турското МВР нямаше да контролира вота там в полза този път за Пеевски, за да запази по-силно турско влияние в България, защото ако пак ги насочи към АПС, ще е напразно - те няма да влязат така и така.

    08:44 07.02.2026

  • 22 Хмм

    1 0 Отговор
    туркофоните се изреждат един след друг, и президентът Радев сред тях, за съжаление, аз се канех да гласувам за него

    09:30 07.02.2026

