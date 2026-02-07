Новини
България »
Еленко Божков: ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени

7 Февруари, 2026 07:03, обновена 7 Февруари, 2026 06:07 2 137 17

Основната причина за високите сметки е по-дългият период на отчитане, смята експертът Иван Хиновски

Еленко Божков: ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, което води до високи и нестабилни цени на тока. Това заяви в предаването "Събития и личности“ по Радио Благоевград Еленко Божков, енергиен експерт и бивш заместник-министър на енергетиката.

По думите му недостигът е между 1000 и 2000 мегавата, което принуждава държавите в региона да внасят електроенергия на високи цени. В пикови моменти цените у нас са достигали над 250 евро за мегаватчас, посочи Божков. Като ключово решение в експертната програма "Енергетика Плюс“ той открои запазването на въглищните централи, включително ТЕЦ "Бобов дол“, които осигуряват стабилност и сигурност на електроенергийната система.

Сред предложенията е и преобразуването на Българския енергиен холдинг в оперативен холдинг и листването му на борсата с цел повече прозрачност и ограничаване на корупционни практики. Експертите предлагат и въвеждане на стъпални тарифи за електроенергия, при които домакинствата с по-ниско потребление ще плащат по-ниска цена, а големите потребители – повече. Така, според Божков, може да се постигне по-справедливо разпределение и да се намали енергийната бедност.

Необичайно високи сметки за електроенергия предизвикаха вълна от недоволство сред потребителите през последните дни. Държавата реагира с проверки, но основният въпрос остава - какви са реалните причини и има ли нарушения. Темата коментира пред NOVA д-р Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум.

По думите му основната причина за високите сметки е по-дългият период на отчитане. "Говорим за сметки за повече от 45 дни, вместо стандартните около 30“, обясни Хиновски. Той уточни, че инкасаторите са започнали отчетите по-рано заради подготовката за превалутиране и очаквани административни затруднения около прехода към еврото. Това, в комбинация с по-високото потребление по време на коледните празници, води до по-големи суми във фактурите, според експерта.

Хиновски не изключи и възможността за технически или софтуерни грешки при превалутирането, макар и да ги определи като по-малко вероятни. "КЕВР ще влезе в детайлни проверки и ще анализира всяка фактура“, подчерта той. Според него засега няма данни за манипулирани електромери, а по-скоро за административни и отчетни особености.

Енергийният експерт беше категоричен, че потребителите трябва активно да търсят правата си. Жалбите следва да се подават първо в клиентските центрове на електроразпределителните дружества, като към тях се прилагат фактурите. "Проверява се дали показанията са правилно отчетени и дали е спазен 30-дневният срок. По-дълъг период на отчитане не би трябвало да се допуска“, заяви Хиновски.

Експертът прогнозира, че проверки ще установят нарушения, но основният извод ще бъде свързан с по-високо потребление, натрупано в по-дълъг отчетен период. Според него случаят отново поставя на дневен ред и нерешения проблем с енергийно бедните, за чието подпомагане все още липсва политическа воля.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 14 гласа.
  • 1 олигахче с ТЕЦчета

    10 0 Отговор
    Бобов Дол и Брикел са димящите коптори на другаря енергетик Чичко Тревичко

    06:11 07.02.2026

  • 2 ганю

    11 4 Отговор
    Запазете централите и ги откупете български
    както запазете и рудодобива щото
    ще цъцнете от студ и глаД
    когато имате адекватно решение тогава ги закривайте
    а не фотоволтаици и перки заврете си ги отзад кретени
    колко централи сте построили или заводи?

    06:21 07.02.2026

  • 3 Бг дракон от Пирин

    8 0 Отговор
    И замириса на кражба с ударение на А! Таз енергетика, кой ли не яде, от тази баница с трюфели! Нема правителството, което да не яло от нея! Платихме първо за изкопа Белене, после за Козлодуй 7 и 8 на чартеж, сега ТЕЦ Кой ли ще намаже!

    Коментиран от #6

    06:21 07.02.2026

  • 4 ганю

    8 0 Отговор
    димят защото горите умишлено боклуци
    а не за сложите адекватни филтри

    06:22 07.02.2026

  • 5 Олга

    7 3 Отговор
    Глупостта това е съдба и струва скъпо Щом евтин тръбен руски газ и евтина атомна енергия (нереализираната АЕЦ "Белене ) нямат демократични молекули и атоми, така ше е : веселба и радост в прегръдка с демокрацията.

    Коментиран от #9

    06:55 07.02.2026

  • 6 Наивник на средна възраст

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бг дракон от Пирин":

    Кой намазва е ясно.Моите въпроси - къде отива токът от Козлодуй(евтин и достатъчен за нашето потребление)??/// Защо населението трябва да плаща скъп вносен ток???????Защо на тези и др.такива тецове,по една тънка схема се изплащат стотици милиони бонуси годишно за смесено проиизводство при съотношение 3 към 97???????Това е схема за източване на стотици милиони,та милиарди дори?????Този "експерт" по изказ на оксиморони какви доводи привежда за "по-дълъг" период на отчитане,при положение,че такъв няма????? Всеки изкаран да замазва заспалите ни очи е шарлатанин на статуквото,о икономически роби на труда и "съсобственици,само на думи,на общественото богатство - безнадежно,ежеминутно ограбвано от ш.рлатаните в парламента в съюз с олигарсите,с прякорчетата и видни бивши елементи от силовите структури на държавата и улицата......Ай се събуди народе на тъй почитаните Ботев,Левски,Раковски и други милеещи за Родината си българи от миналото.В тази страна управляват,грабят, мамят.....и експлоатират престъпници,окупирали държавните институции,пълни с подобни на тях...

    Коментиран от #7

    08:11 07.02.2026

  • 7 Зеленский съм

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Наивник на средна възраст":

    Сам се сети къде идва евтиния ви ток от АЕЦ-а

    Коментиран от #8

    08:17 07.02.2026

  • 8 Наивник на средна възраст

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Зеленский съм":

    Знам аз,знам....Въпросът към тези,които сме ходили войниици е - къде са ни пушките.Още при соца имаше търкане м/у армия и милиция.Сега е ясно защо армия няма - тя пази народа,а полицията кинтите и гешефтарите.Затуй трябва ние да остояваме правата си,не да чакаме Годо - он нема да дойде.....

    08:26 07.02.2026

  • 9 волга

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Олга":

    руския газ и руския атом никога не са били евтини за българите РУСКИЯ ГАЗ ни струваше 25% повече отколкото на германия а тройния шлем на първанката ни накара да платим 1 милиард за тенджури които уж руснаци произвели за нас и ни осъдиха и бяха платени...ПАРИ ЗА НИЩО

    Коментиран от #10

    08:29 07.02.2026

  • 10 Олга

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "волга":

    Със "скъп" руски газ БГ била едва ли не заможна,развита дори с космически програми държава с промишлност, индустрия и селско спопанство,но сега загубила тези предимства.

    Коментиран от #12

    08:44 07.02.2026

  • 11 едно

    0 1 Отговор
    умно нещо

    08:52 07.02.2026

  • 12 натрашка

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Олга":

    пиz дуй к родньie берëzки плять

    08:54 07.02.2026

  • 13 Дам

    0 1 Отговор
    Още един от лакеите на Кoвa4ku, заедно с Кpeмeн пропагандират в негова защита.... Така е, когато мафията си има държава... И ще е така, докато е така!

    08:58 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А не е ли

    0 0 Отговор
    По-добре да построим още няколко АТОМНИ реактора, вместо да тровим хората с въглища 🧐🧐🧐🧐🧐🧐
    Колко десетилетия лъжем народа, че въглищата и боклука дето горите е изгоден🧐
    Най-евтината и чиста енергия е атомната. Спрете да обгазяване хората по поръчка на няколко олигарси, които не живеят в България през повечето време 🧐🧐🧐🧐🧐
    Нов АЕЦ и затваряне на тецовете.

    Коментиран от #16

    11:38 07.02.2026

  • 16 Питам

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "А не е ли":

    Кои ТЕЦ-ве тровят народа ,знаеш ли? Бля,бля само
    пишете!Колко пари трябват за АЕЦ и внуците не
    могат ги изплатят с тия управници крадливи! Имаме
    квоти ,които никой не предоговори и сега плащаме
    скъп ток заради тях при евтини въглища!

    12:56 07.02.2026

  • 17 Ел. техник.щ

    0 0 Отговор
    Декември паднаха и най-много температурите. Едно е бойлера да топли вода около 20° лятото. Съвсем друго е да я топли от 2-3° зимата. Разликата в изразходваната Ел. Енергия е много голяма. Това никой не го мисли.

    13:34 07.02.2026

