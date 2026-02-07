Еленко Божков: ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени

България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, което води до високи и нестабилни цени на тока. Това заяви в предаването "Събития и личности“ по Радио Благоевград Еленко Божков, енергиен експерт и бивш заместник-министър на енергетиката.
По думите му недостигът е между 1000 и 2000 мегавата, което принуждава държавите в региона да внасят електроенергия на високи цени. В пикови моменти цените у нас са достигали над 250 евро за мегаватчас, посочи Божков. Като ключово решение в експертната програма "Енергетика Плюс“ той открои запазването на въглищните централи, включително ТЕЦ "Бобов дол“, които осигуряват стабилност и сигурност на електроенергийната система.
Сред предложенията е и преобразуването на Българския енергиен холдинг в оперативен холдинг и листването му на борсата с цел повече прозрачност и ограничаване на корупционни практики. Експертите предлагат и въвеждане на стъпални тарифи за електроенергия, при които домакинствата с по-ниско потребление ще плащат по-ниска цена, а големите потребители – повече. Така, според Божков, може да се постигне по-справедливо разпределение и да се намали енергийната бедност.
Необичайно високи сметки за електроенергия предизвикаха вълна от недоволство сред потребителите през последните дни. Държавата реагира с проверки, но основният въпрос остава - какви са реалните причини и има ли нарушения. Темата коментира пред NOVA д-р Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум.
По думите му основната причина за високите сметки е по-дългият период на отчитане. "Говорим за сметки за повече от 45 дни, вместо стандартните около 30“, обясни Хиновски. Той уточни, че инкасаторите са започнали отчетите по-рано заради подготовката за превалутиране и очаквани административни затруднения около прехода към еврото. Това, в комбинация с по-високото потребление по време на коледните празници, води до по-големи суми във фактурите, според експерта.
Хиновски не изключи и възможността за технически или софтуерни грешки при превалутирането, макар и да ги определи като по-малко вероятни. "КЕВР ще влезе в детайлни проверки и ще анализира всяка фактура“, подчерта той. Според него засега няма данни за манипулирани електромери, а по-скоро за административни и отчетни особености.
Енергийният експерт беше категоричен, че потребителите трябва активно да търсят правата си. Жалбите следва да се подават първо в клиентските центрове на електроразпределителните дружества, като към тях се прилагат фактурите. "Проверява се дали показанията са правилно отчетени и дали е спазен 30-дневният срок. По-дълъг период на отчитане не би трябвало да се допуска“, заяви Хиновски.
Експертът прогнозира, че проверки ще установят нарушения, но основният извод ще бъде свързан с по-високо потребление, натрупано в по-дълъг отчетен период. Според него случаят отново поставя на дневен ред и нерешения проблем с енергийно бедните, за чието подпомагане все още липсва политическа воля.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 олигахче с ТЕЦчета
06:11 07.02.2026
2 ганю
както запазете и рудодобива щото
ще цъцнете от студ и глаД
когато имате адекватно решение тогава ги закривайте
а не фотоволтаици и перки заврете си ги отзад кретени
колко централи сте построили или заводи?
06:21 07.02.2026
3 Бг дракон от Пирин
Коментиран от #6
06:21 07.02.2026
4 ганю
а не за сложите адекватни филтри
06:22 07.02.2026
5 Олга
Коментиран от #9
06:55 07.02.2026
6 Наивник на средна възраст
До коментар #3 от "Бг дракон от Пирин":Кой намазва е ясно.Моите въпроси - къде отива токът от Козлодуй(евтин и достатъчен за нашето потребление)??/// Защо населението трябва да плаща скъп вносен ток???????Защо на тези и др.такива тецове,по една тънка схема се изплащат стотици милиони бонуси годишно за смесено проиизводство при съотношение 3 към 97???????Това е схема за източване на стотици милиони,та милиарди дори?????Този "експерт" по изказ на оксиморони какви доводи привежда за "по-дълъг" период на отчитане,при положение,че такъв няма????? Всеки изкаран да замазва заспалите ни очи е шарлатанин на статуквото,о икономически роби на труда и "съсобственици,само на думи,на общественото богатство - безнадежно,ежеминутно ограбвано от ш.рлатаните в парламента в съюз с олигарсите,с прякорчетата и видни бивши елементи от силовите структури на държавата и улицата......Ай се събуди народе на тъй почитаните Ботев,Левски,Раковски и други милеещи за Родината си българи от миналото.В тази страна управляват,грабят, мамят.....и експлоатират престъпници,окупирали държавните институции,пълни с подобни на тях...
Коментиран от #7
08:11 07.02.2026
7 Зеленский съм
До коментар #6 от "Наивник на средна възраст":Сам се сети къде идва евтиния ви ток от АЕЦ-а
Коментиран от #8
08:17 07.02.2026
8 Наивник на средна възраст
До коментар #7 от "Зеленский съм":Знам аз,знам....Въпросът към тези,които сме ходили войниици е - къде са ни пушките.Още при соца имаше търкане м/у армия и милиция.Сега е ясно защо армия няма - тя пази народа,а полицията кинтите и гешефтарите.Затуй трябва ние да остояваме правата си,не да чакаме Годо - он нема да дойде.....
08:26 07.02.2026
9 волга
До коментар #5 от "Олга":руския газ и руския атом никога не са били евтини за българите РУСКИЯ ГАЗ ни струваше 25% повече отколкото на германия а тройния шлем на първанката ни накара да платим 1 милиард за тенджури които уж руснаци произвели за нас и ни осъдиха и бяха платени...ПАРИ ЗА НИЩО
Коментиран от #10
08:29 07.02.2026
10 Олга
До коментар #9 от "волга":Със "скъп" руски газ БГ била едва ли не заможна,развита дори с космически програми държава с промишлност, индустрия и селско спопанство,но сега загубила тези предимства.
Коментиран от #12
08:44 07.02.2026
11 едно
08:52 07.02.2026
12 натрашка
До коментар #10 от "Олга":пиz дуй к родньie берëzки плять
08:54 07.02.2026
13 Дам
08:58 07.02.2026
15 А не е ли
Колко десетилетия лъжем народа, че въглищата и боклука дето горите е изгоден🧐
Най-евтината и чиста енергия е атомната. Спрете да обгазяване хората по поръчка на няколко олигарси, които не живеят в България през повечето време 🧐🧐🧐🧐🧐
Нов АЕЦ и затваряне на тецовете.
Коментиран от #16
11:38 07.02.2026
16 Питам
До коментар #15 от "А не е ли":Кои ТЕЦ-ве тровят народа ,знаеш ли? Бля,бля само
пишете!Колко пари трябват за АЕЦ и внуците не
могат ги изплатят с тия управници крадливи! Имаме
квоти ,които никой не предоговори и сега плащаме
скъп ток заради тях при евтини въглища!
12:56 07.02.2026
17 Ел. техник.щ
13:34 07.02.2026