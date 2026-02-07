Новини
До Конгреса са постъпили 52 предложения за нов председател на БСП

7 Февруари, 2026 15:08

Сред номинираните за лидерския пост са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Калоян Паргов, Иван Таков, Габриел Вълков, Атанас Зафиров, Атанас Атанасов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Петър Витанов, Румен Овчаров и Сергей Станишев. 

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

До Конгреса са постъпили 52 предложения от общинските организации за председател на БСП, като част от номинираните са си направили самоотвод. Това съобщи председателят на Комисията по предложенията Румяна Сидерова пред делегатите на заседанието на 51-вия Конгрес на БСП, цитирана от БТА. Тя посочи, че в списъка има и хора, които са напуснали БСП.

Сред номинираните за лидерския пост са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Калоян Паргов, Иван Таков, Габриел Вълков, Атанас Зафиров, Атанас Атанасов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Петър Витанов, Румен Овчаров и Сергей Станишев.

Драгомир Стойнев и Калоян Паргов вече заявиха пред делегатите, че няма да се включат в надпреварата за лидерския пост.

Благодаря за номинациите, но аз няма да бъда кандидат за председател на днешния конгрес, заяви председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев. БСП е солидна партийна машина, посочи той. По думите му рязкото и силно лидерство е риск, колкото и слабото и безволевото лидерство.

Стойнев каза, че се отказва и да бъде в листите за предстоящите избори, и посочи, че там са нужни нови хора. Политиката не е спринт, тя е щафетно бягане, заяви той. По думите му е важно БСП да не губи себе си и да е готова програмно и организационно. България винаги ще има нужда от БСП, завърши изказването си Драгомир Стойнев.

Настоящият заместник-председател на БСП в оставка Калоян Паргов каза, че няма да се включи в състезанието за лидер на БСП, защото не иска да разтроява и разчетворява гласовете. Виждам поне двама, които искат да отидат докрай, посочи той.

Няма нужда да се подлагаме на нескончаеми нощни избори. Затова ще направя крачка встрани, защото искам да си тръгнем не обидени, а обединени, заяви Калоян Паргов. БСП може без всекиго от нас, но България не може без БСП, смята той. Паргов посочи пред делегатите, че в този драматичен момент трябва всички да мислят как заедно да спасят тази партия и идея, участвайки в следващия парламент.

В изказването си пред делегатите Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП. В дневния ред на конгреса е включен и анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.


България
  • 1 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    КПСС - БКП, КПСС - БКП

    Коментиран от #9

    15:09 07.02.2026

  • 2 Стенли

    12 0 Отговор
    Е какво излиза много вожд малко индианец 😁

    15:12 07.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор
    Последният да изгаси лампите и да дръпне шалтера. Ще се съберат пак лятото на Бузлуджа. В чинията за полет в космоса.

    Коментиран от #8

    15:13 07.02.2026

  • 4 Чудесно е да има

    7 1 Отговор
    Конкуренция
    Може пък и да изберат точния човек
    Да ама надали

    Коментиран от #19

    15:13 07.02.2026

  • 5 ккк

    6 0 Отговор
    та те имат ли толкова организации ,те ако искарат 50 000 гласа да викат браво

    15:15 07.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Вкупом всички при копейката. При Радев не става. Него Шишко го разследва за Петрохан и Боташ и може вече да е офейкал.

    15:16 07.02.2026

  • 7 закривайте направо не си губете времето

    7 1 Отговор
    и 100 предложения за нов лапач на БСП
    все тая кел файда

    съмнително дали ще успеят да се закачат пак като итн на миналите избори с 4%

    15:18 07.02.2026

  • 8 12340

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Ти нали си против комунизма..
    Те не са комунисти!

    15:19 07.02.2026

  • 9 Стенли

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Данко Данко вятър та вее на бял кон и само да кажа комунист или соцалист не означава непременно че това е лош човек защото думата комунист идва от думата комуна която означава подкрепа и взаимопомощ а социалист от социална тоест помощ за по бедните хора но отдавна преди БКП а след това БСП нямат нищо общо с комунистическата идеология и социалната политика а да не говорим за бсп ново начало така че колкото герб и ппдб са демократи толкова и тези хора са социалисти

    Коментиран от #12

    15:19 07.02.2026

  • 10 ура,,ура

    6 2 Отговор
    Станишев ще го напраскат за нов шеф. Той вече отдавна се е подготвил.

    Коментиран от #13

    15:19 07.02.2026

  • 11 Мерси

    11 0 Отговор
    Стойнев достатъчно "работа" свърши в БСП в услуга на ДСП.

    15:23 07.02.2026

  • 12 Тик- Ток

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Абе не му обръщай внимание на Данко Хаирсъзина, хаирсъзин на турски означава негодник

    15:24 07.02.2026

  • 14 дедо Герчо

    4 1 Отговор
    БЕГАЙТЕ БРЪЖЕ НА БУЦЛУЧА И ПОЧВАЙТЕ ОТНАЧАЛО,АЙДЕ...ХЪХЪХЪ...

    15:25 07.02.2026

  • 15 хахахаха

    0 2 Отговор
    сватбата на принц чарлз ама с МНОГО чесън на софрата..

    15:26 07.02.2026

  • 16 Каква е идеологията на БСП?

    5 0 Отговор
    БСП бори ли се за защита на правата на трудовия български народ?

    БСП бори ли се за мир или е за продажба и подаряване на български оръжия за кървавата месомелачка в гражданската руско-руска война на територията на измислената и изкуствена дъджава "Украина" и на новите територии на Руската федерация?

    БСП бори ли се за запазване на достиженията на българската държава, едно от които, и то от първите, е създаването на българска национална валута?

    БСП бори ли се за запазване на общонародната собственост, делегирана за управление на Държавата и известна като държавна собственост или я хариза на новите капиталисти - червени, сини, жълти, оранжеви, розови, зелени, пенбени, както и на интернационалните капиталистически монополи?

    БСП бори ли се за социалистическа държава чрез експроприация на експроприаторите, т.е. приватизаторите или слугува на световния и националния едър капитал?

    Коментиран от #27, #33, #35

    15:26 07.02.2026

  • 17 бсп

    7 0 Отговор
    са на бунището какви конгреси правят???

    15:28 07.02.2026

  • 18 Трупът на столетницата

    8 0 Отговор
    Умрях, а колко мераклии имало да глозгат

    15:28 07.02.2026

  • 19 Че те го избираха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чудесно е да има":

    няколко пъти - Сергей Станишев, Корнелия Нинова... и всичките с убедителни заслуги за деградацията на социалистическите идеи. Следващият няма да е по- различен, няма как да стане ...

    15:34 07.02.2026

  • 20 Комунистите разделиха България

    1 1 Отговор
    От Евангелие на Лука
    Всяко царство разделено на части една против друга запустява
    И дом разделен на части една против друга пропада

    Коментиран от #21

    15:38 07.02.2026

  • 21 КОЙ?

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Комунистите разделиха България":

    Защо НР България процъфтявяше от 1947 до края на 1989г.?

    Защо когато комунистите бяха на власт в България, за периода от 42 години, българската държава не само, че не запустя, но от седем милиона души достигна до девет милиона души и се нареди на 27-о място в света по висок стандарт на живот, пред много от капиталистическите държави в Европа, вкл. пред Гърция и Турция?

    Коментиран от #28

    15:48 07.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Така както са се събрали комундетата, няма ли кой да им пусне от някъде зарин, зоман или табун? Обикновен хлорпикрин също би свършил работа.

    15:53 07.02.2026

  • 23 Видин

    3 0 Отговор
    Тук няма читави хора от тази партия,за власт и пари са готови на всичко!552

    16:00 07.02.2026

  • 24 очаквам

    3 0 Отговор
    на следващия пленум да има повече предложения за нов председател на бсп, отколкото на брой червени гласоподаватели.

    16:00 07.02.2026

  • 25 Някой

    3 0 Отговор
    БСП се нуждае от България за да краде, а не обратното.
    България може и без БСП, и без ГЕРБ, и без ДПС ... Вие БСП, ДПС ... се мислите за незамениме, ще видите, че не сте.

    България има нужда от истинска социалистичедка партия, БСП сте менте социалисти. БСП пречите на появата на иснинска социалистическа партия в България.

    16:03 07.02.2026

  • 26 Питам

    3 0 Отговор
    Ама ще имали толкова хора да гласуват?Те всички искат да са шефове,ха......ха.

    16:06 07.02.2026

  • 27 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Каква е идеологията на БСП?":

    БСП се бори да защитава привилегиите на шепа бивши "разузнавачи", милиционери, прокурори и червените политици.

    Върху мизерията на 8 млн. българи, БСП построи комунизъм в България, но само за 300 000 червени "другари".

    16:11 07.02.2026

  • 28 Комунистите започнаха политически

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "КОЙ?":

    Промени да правят демокрация и враговете на България се възползваха от това и започнаха
    Разделяй и владей Старо римско правило
    Преди 1989 беше в сила поговорката
    Бог високо Цар далеко

    16:12 07.02.2026

  • 29 Пазете се от червената аристокрация

    4 0 Отговор
    Владимир Илич Ленин

    16:20 07.02.2026

  • 30 Ами изберете

    2 0 Отговор
    ги всичките . За да управляваш трябва първо да се научиш да се подчиняваш. А тези мегаломани изглежда стоят в партията само защото се надява да командва един ден. Жалки мишени. И това ако е партия.Впрочем и другите са от същия дол дренки.

    16:20 07.02.2026

  • 31 Някой

    1 0 Отговор
    Станишев и Овчаров, хее хе били новите лица на БСП.
    Повечето сте млади не помните как през 2014 г след като падна правителството Орешарски на коалицияга БСП+ДПС. Другаря Сергей Станишев подаде оставка от поста вожд на БСП. И с 300км/ч избяга от гнева на редовите бесепари ставайки евродепутат в Брюксел. БСП-арите помните по 5 минути, ако помнихте какво стана от 2006 г до сега, щяхте с камъни да гоните Станищев чак до Брюксел или Москва.

    16:24 07.02.2026

  • 32 Супер Драго

    1 0 Отговор
    Няма да бъда кандидат на този конгрес. Запазвам правото си да се кандидатирам на друг конгрес.

    16:39 07.02.2026

  • 33 Партиите нямат идеологии

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Каква е идеологията на БСП?":

    Това в 21 век не се прави.

    16:41 07.02.2026

  • 34 Хмм

    2 0 Отговор
    сред имената нито един свестен, всички са използвали БСП за лични интереси, Станишев беше два мандата на двойна заплата в Брюксел - евродепутат и председател на ПЕС, след като срина БСП до резултат по-нисък от ДПС и се целуваше с Местан, Добрев с киселова са вдигнали правителствения самолт за 4-ма души за Узбекистан, като добрев не си е направил труда дори да напише обяснение какво е правил там, за какво е получил командировъчни, овчаров е санкциониран по магнитски, също като пеевски

    16:43 07.02.2026

  • 35 Идеологията на БСП е

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Каква е идеологията на БСП?":

    като на всички останали прозиводни на БКП - кражбА, кражбА и пак кражбА

    17:08 07.02.2026

  • 36 Бай Тошо

    0 0 Отговор
    Еее, верно ли бе? Браво, другари, успяхте да се преброите поименно всички! Браво! Туй остана от БКП, бравос! Сега остава и вожд да си намерите!

    17:18 07.02.2026

