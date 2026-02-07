До Конгреса са постъпили 52 предложения за нов председател на БСП

До Конгреса са постъпили 52 предложения от общинските организации за председател на БСП, като част от номинираните са си направили самоотвод. Това съобщи председателят на Комисията по предложенията Румяна Сидерова пред делегатите на заседанието на 51-вия Конгрес на БСП, цитирана от БТА. Тя посочи, че в списъка има и хора, които са напуснали БСП.
Сред номинираните за лидерския пост са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Калоян Паргов, Иван Таков, Габриел Вълков, Атанас Зафиров, Атанас Атанасов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Петър Витанов, Румен Овчаров и Сергей Станишев.
Драгомир Стойнев и Калоян Паргов вече заявиха пред делегатите, че няма да се включат в надпреварата за лидерския пост.
Благодаря за номинациите, но аз няма да бъда кандидат за председател на днешния конгрес, заяви председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев. БСП е солидна партийна машина, посочи той. По думите му рязкото и силно лидерство е риск, колкото и слабото и безволевото лидерство.
Стойнев каза, че се отказва и да бъде в листите за предстоящите избори, и посочи, че там са нужни нови хора. Политиката не е спринт, тя е щафетно бягане, заяви той. По думите му е важно БСП да не губи себе си и да е готова програмно и организационно. България винаги ще има нужда от БСП, завърши изказването си Драгомир Стойнев.
Настоящият заместник-председател на БСП в оставка Калоян Паргов каза, че няма да се включи в състезанието за лидер на БСП, защото не иска да разтроява и разчетворява гласовете. Виждам поне двама, които искат да отидат докрай, посочи той.
Няма нужда да се подлагаме на нескончаеми нощни избори. Затова ще направя крачка встрани, защото искам да си тръгнем не обидени, а обединени, заяви Калоян Паргов. БСП може без всекиго от нас, но България не може без БСП, смята той. Паргов посочи пред делегатите, че в този драматичен момент трябва всички да мислят как заедно да спасят тази партия и идея, участвайки в следващия парламент.
В изказването си пред делегатите Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП. В дневния ред на конгреса е включен и анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #9
15:09 07.02.2026
2 Стенли
15:12 07.02.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #8
15:13 07.02.2026
4 Чудесно е да има
Може пък и да изберат точния човек
Да ама надали
Коментиран от #19
15:13 07.02.2026
5 ккк
15:15 07.02.2026
6 Данко Харсъзина
15:16 07.02.2026
7 закривайте направо не си губете времето
все тая кел файда
съмнително дали ще успеят да се закачат пак като итн на миналите избори с 4%
15:18 07.02.2026
8 12340
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Ти нали си против комунизма..
Те не са комунисти!
15:19 07.02.2026
9 Стенли
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Данко Данко вятър та вее на бял кон и само да кажа комунист или соцалист не означава непременно че това е лош човек защото думата комунист идва от думата комуна която означава подкрепа и взаимопомощ а социалист от социална тоест помощ за по бедните хора но отдавна преди БКП а след това БСП нямат нищо общо с комунистическата идеология и социалната политика а да не говорим за бсп ново начало така че колкото герб и ппдб са демократи толкова и тези хора са социалисти
Коментиран от #12
15:19 07.02.2026
10 ура,,ура
Коментиран от #13
15:19 07.02.2026
11 Мерси
15:23 07.02.2026
12 Тик- Ток
До коментар #9 от "Стенли":Абе не му обръщай внимание на Данко Хаирсъзина, хаирсъзин на турски означава негодник
15:24 07.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 дедо Герчо
15:25 07.02.2026
15 хахахаха
15:26 07.02.2026
16 Каква е идеологията на БСП?
БСП бори ли се за мир или е за продажба и подаряване на български оръжия за кървавата месомелачка в гражданската руско-руска война на територията на измислената и изкуствена дъджава "Украина" и на новите територии на Руската федерация?
БСП бори ли се за запазване на достиженията на българската държава, едно от които, и то от първите, е създаването на българска национална валута?
БСП бори ли се за запазване на общонародната собственост, делегирана за управление на Държавата и известна като държавна собственост или я хариза на новите капиталисти - червени, сини, жълти, оранжеви, розови, зелени, пенбени, както и на интернационалните капиталистически монополи?
БСП бори ли се за социалистическа държава чрез експроприация на експроприаторите, т.е. приватизаторите или слугува на световния и националния едър капитал?
Коментиран от #27, #33, #35
15:26 07.02.2026
17 бсп
15:28 07.02.2026
18 Трупът на столетницата
15:28 07.02.2026
19 Че те го избираха
До коментар #4 от "Чудесно е да има":няколко пъти - Сергей Станишев, Корнелия Нинова... и всичките с убедителни заслуги за деградацията на социалистическите идеи. Следващият няма да е по- различен, няма как да стане ...
15:34 07.02.2026
20 Комунистите разделиха България
Всяко царство разделено на части една против друга запустява
И дом разделен на части една против друга пропада
Коментиран от #21
15:38 07.02.2026
21 КОЙ?
До коментар #20 от "Комунистите разделиха България":Защо НР България процъфтявяше от 1947 до края на 1989г.?
Защо когато комунистите бяха на власт в България, за периода от 42 години, българската държава не само, че не запустя, но от седем милиона души достигна до девет милиона души и се нареди на 27-о място в света по висок стандарт на живот, пред много от капиталистическите държави в Европа, вкл. пред Гърция и Турция?
Коментиран от #28
15:48 07.02.2026
22 Данко Харсъзина
15:53 07.02.2026
23 Видин
16:00 07.02.2026
24 очаквам
16:00 07.02.2026
25 Някой
България може и без БСП, и без ГЕРБ, и без ДПС ... Вие БСП, ДПС ... се мислите за незамениме, ще видите, че не сте.
България има нужда от истинска социалистичедка партия, БСП сте менте социалисти. БСП пречите на появата на иснинска социалистическа партия в България.
16:03 07.02.2026
26 Питам
16:06 07.02.2026
27 Някой
До коментар #16 от "Каква е идеологията на БСП?":БСП се бори да защитава привилегиите на шепа бивши "разузнавачи", милиционери, прокурори и червените политици.
Върху мизерията на 8 млн. българи, БСП построи комунизъм в България, но само за 300 000 червени "другари".
16:11 07.02.2026
28 Комунистите започнаха политически
До коментар #21 от "КОЙ?":Промени да правят демокрация и враговете на България се възползваха от това и започнаха
Разделяй и владей Старо римско правило
Преди 1989 беше в сила поговорката
Бог високо Цар далеко
16:12 07.02.2026
29 Пазете се от червената аристокрация
16:20 07.02.2026
30 Ами изберете
16:20 07.02.2026
31 Някой
Повечето сте млади не помните как през 2014 г след като падна правителството Орешарски на коалицияга БСП+ДПС. Другаря Сергей Станишев подаде оставка от поста вожд на БСП. И с 300км/ч избяга от гнева на редовите бесепари ставайки евродепутат в Брюксел. БСП-арите помните по 5 минути, ако помнихте какво стана от 2006 г до сега, щяхте с камъни да гоните Станищев чак до Брюксел или Москва.
16:24 07.02.2026
32 Супер Драго
16:39 07.02.2026
33 Партиите нямат идеологии
До коментар #16 от "Каква е идеологията на БСП?":Това в 21 век не се прави.
16:41 07.02.2026
34 Хмм
16:43 07.02.2026
35 Идеологията на БСП е
До коментар #16 от "Каква е идеологията на БСП?":като на всички останали прозиводни на БКП - кражбА, кражбА и пак кражбА
17:08 07.02.2026
36 Бай Тошо
17:18 07.02.2026