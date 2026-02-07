Габриел Вълков: Няма начин БСП да не влезе в следващия парламент. Досега винаги е била част от всяко НС

От младежкото обединение на партията неведнъж сме искали оставката на Атанас Зафиров. Той си я подаде и оттук нататък БСП продължава напред с нова платформа. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на младежкото обединение на БСП и кандидат за лидер на социалистите Габриел Вълков, цитиран от novini.bg.
Той уточни, че в партията е назряло недоволство от управлението на Зафиров от момента, когато "ДПС-Ново начало" замени АПС в парламентарната подкрепа към правителството.
„Смятахме за редно БСП трябва да излезе от това управление, защото решението на Националния съвет беше да имаме подкрепа оп АПС, а не от ДПС-Ново начало. След като не беше свикан наново Националния съвет, за да се произнесе дали да останем или да излезем от коалицията, започнахме да настояваме за оставката на Зафиров“, разясни Вълков и подчерта, че БСП не трябва повече да допуска коалиции с ГЕРБ и партията на Пеевски.
Вълков посочи, че като естествен партньор на БСП от партията виждат бившия президент Румен Радев, но поясни, че това е въпрос на разговори след изборите.
Същевременно младият социалист е на мнението, че „истинските леви хора у нас ще гласуват само и единствено за БСП“, и изрази увереност, че Конгресът ще даде заявка за промяна в партията.
В заключение Габриел Вълков заяви, че БСП няма начин да не влезе в следващия парламент, тъй като винаги досега е била част от всяко Народно събрание.
