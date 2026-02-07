Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Габриел Вълков: Няма начин БСП да не влезе в следващия парламент. Досега винаги е била част от всяко НС

7 Февруари, 2026 17:07 770 35

Вълков уточни, че в партията е назряло недоволство от управлението на Зафиров от момента, когато "ДПС-Ново начало" замени АПС в парламентарната подкрепа към правителството.

Габриел Вълков: Няма начин БСП да не влезе в следващия парламент. Досега винаги е била част от всяко НС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От младежкото обединение на партията неведнъж сме искали оставката на Атанас Зафиров. Той си я подаде и оттук нататък БСП продължава напред с нова платформа. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на младежкото обединение на БСП и кандидат за лидер на социалистите Габриел Вълков, цитиран от novini.bg.
Той уточни, че в партията е назряло недоволство от управлението на Зафиров от момента, когато "ДПС-Ново начало" замени АПС в парламентарната подкрепа към правителството.

Смятахме за редно БСП трябва да излезе от това управление, защото решението на Националния съвет беше да имаме подкрепа оп АПС, а не от ДПС-Ново начало. След като не беше свикан наново Националния съвет, за да се произнесе дали да останем или да излезем от коалицията, започнахме да настояваме за оставката на Зафиров“, разясни Вълков и подчерта, че БСП не трябва повече да допуска коалиции с ГЕРБ и партията на Пеевски.
Вълков посочи, че като естествен партньор на БСП от партията виждат бившия президент Румен Радев, но поясни, че това е въпрос на разговори след изборите.

Същевременно младият социалист е на мнението, че „истинските леви хора у нас ще гласуват само и единствено за БСП“, и изрази увереност, че Конгресът ще даде заявка за промяна в партията.

В заключение Габриел Вълков заяви, че БСП няма начин да не влезе в следващия парламент, тъй като винаги досега е била част от всяко Народно събрание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 2 Отговор
    Само гледай и плачи!

    Коментиран от #29

    17:08 07.02.2026

  • 2 Да де

    30 1 Отговор
    Има
    Има

    17:10 07.02.2026

  • 3 БЕШЕ КВО БЕШЕЕЕЕ

    28 0 Отговор
    .......ИМА НАЧИН И ЩЕ СЕ УБЕДИШ СИ САЛЧЕЕЕ......

    17:11 07.02.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    16 6 Отговор
    Член ПЪРВИ - ръководната роля на Партията...
    По един "член" за всички ви и към "матушка"

    17:12 07.02.2026

  • 5 Още не разбират, че са Чао

    32 1 Отговор
    "тъй като винаги досега е била част от всяко Народно събрание"

    Ключовата дума е ДОСЕГА. Досега е влизала, но сега няма да влезе! Няма да липсвате.

    Коментиран от #14

    17:12 07.02.2026

  • 6 слуги на мафията станахте

    28 1 Отговор
    Всяко начало има край , и вашият дойде защото го заслужихте !!!

    17:13 07.02.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    27 2 Отговор
    Има начин. Ако не ви помогне Бойко с няколко хиляди измислени гласа, както последния път, ще гледате парламента отвън. Дори най-верния ви електорат е отвратен от Вас.

    17:13 07.02.2026

  • 8 Типичен чугунен комунист!

    19 0 Отговор
    Демагог, мснипулатор,лъжец и кариерист

    17:14 07.02.2026

  • 9 селяк

    26 0 Отговор
    Баце сАбуди са. Нема да видите скоро парламент. БСП прикючи кусрса след кат клекна на ГРОБ. Ако видите 3 процента ша а чудо

    Коментиран от #13

    17:16 07.02.2026

  • 10 Кабамилионеров

    11 0 Отговор
    Учете се от нас,само с купува...не на маа.лата,и хоп 5 мандата кмету...ване,пък после идват и големите па.ри,еха....ха така...има за комплекси в Пловдив,има за мо..ми,има за пластич.ни операции....

    17:16 07.02.2026

  • 11 От много акъл

    14 0 Отговор
    оплешевява на 29 години. Логиката на тоя е, че бесепето ще влезе в НС, защото досега е била. Бил против участието във властта. Друго говореше в студиата и в парламента. Безсрамник!

    17:16 07.02.2026

  • 12 Тоя арогантен млад еврошумкар

    14 0 Отговор
    ще гледа как БСП-то му влиза още веднъж в еврозоната на здрача. А антинародно събраните ще гледа само по телевизора.

    17:17 07.02.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    20 0 Отговор

    До коментар #9 от "селяк":

    Всяка партия , която влезе в съюз с Бойко, после изчезна от политиката. Тулупчев ги използва и ги изхвърля , като мръсна салфетка.

    17:19 07.02.2026

  • 14 Разбират го много добре,

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Още не разбират, че са Чао":

    но не им се изпуска лапачката.

    17:19 07.02.2026

  • 15 Социалист

    12 0 Отговор
    Аз за Гербаджии не гласувам. Който работи за ГЕРБ да си ходи в ГЕРБ.

    17:19 07.02.2026

  • 16 да досега винаги е била

    12 0 Отговор
    затова всичо е окрадено и унищожено...

    17:24 07.02.2026

  • 17 А бе

    11 0 Отговор
    Младо,зелено.. Даже и не предполагаш какво ви чака! Но ти ще си един от онези ,които ще носят отговорността за сриването.

    17:24 07.02.2026

  • 18 Писна ми

    10 0 Отговор
    от няколко дни тука ни заливат с "новини" за вътрешните котерийни борби на червената олигархия. Че то простотиите за петроханските пресъпления или за оскубаните ш.нди пред камера вече са по-интересни пред гротескната агония на една от най-зловредните партийни шайки за безкрайния "преход". БСП-то трябваше да е в историята още 1997-ма година!

    17:25 07.02.2026

  • 19 Някой

    8 0 Отговор
    След като предадоха лева и вероятно свои избиратели. След като от някое десетилетие са като синдикат, дайте пари на тези, дайте пари на онези и нищо градивно. Като нищо ще са на границата. Който се е коалирал с ГЕРБ е умрял. На Атака им изкрадоха и депутатите и Сидеров повече мразеше ГЕРБ от ДПС.

    17:27 07.02.2026

  • 21 ЯВНО

    5 0 Отговор
    Ще правите сефтето на тези избори.

    17:31 07.02.2026

  • 22 Винаги

    8 0 Отговор
    Има първи път ( да не влезе в нс)

    17:33 07.02.2026

  • 23 Още не си озрял

    7 0 Отговор
    Да правиш прогнози след като пък и до тук само използваш от партията само за себе си.

    Коментиран от #25

    17:34 07.02.2026

  • 24 Хмм

    6 0 Отговор
    точно този докрай е с пеевски и борисов, няма капка срам

    17:35 07.02.2026

  • 25 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Още не си озрял":

    те са влезли в този парламент с надписани гласове, според КС са на трето място по надписани гласове, може би на това се надяват и сега, но борисов беше много ядосан, че имаха по-висок резултат от ГЕРБ в Пазарджик, освен това не иска много партии,спомнете си 9 партии са много и на следващия ден Величие 3,999,не помня преди да е имало резултати до хилядни, но Ивелин не се даде, протестът в Банкя го вкара в парламента, протестът в Банкя свали и правителството

    17:39 07.02.2026

  • 26 Тоя

    6 0 Отговор
    нагъл самонадеян келеш за София не става , те го посадили депутат в Парламента ! И той на хранилка за тоя де духа !

    17:45 07.02.2026

  • 27 Има начин!

    3 0 Отговор
    Това,че се изгаврихте с хората които гласуваха за вас,като сключихте сделка с дявола в лицето на герб и дпс нн,ви обрича на гибел!Съюзяването ви с неонацистите в България никой няма да ви прости!

    17:49 07.02.2026

  • 28 Да,бе

    6 0 Отговор
    БСП ще влезе в следващият парламент само в денят на отворените врати на нс...

    Коментиран от #30

    17:49 07.02.2026

  • 29 Ти що

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не въртиш черпака в "твоето заведение"?

    17:51 07.02.2026

  • 30 Браво

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да,бе":

    Това беше много добро.

    17:52 07.02.2026

  • 31 Рангеле разгеле

    2 1 Отговор
    Даже заклетите им подържници ще си отдъхнат, защото няма да се чувстват гузни, когато шарлатанията в ръководството вземе и надроби някой тюрлюгювеч.

    17:55 07.02.2026

  • 32 Горски

    1 3 Отговор
    БСП пострада много от участието си във властта,но БСП има инстинкт за самосъхранение и ще оцелее, макар много зло желаели радостно протриват ръце. Лява партия е нужна, а БСП изживя своя катарзис исега е демократична, модерна,европейска лява партия. Затова по добре БСП отколкото Възраждане, МЕЧ,Величие и т.н. С конгрес или без те са приключили! Който се е съюзил с Боко и Шиши, е приключил като политик. Другарите да падат на колене пред Корнелия, че само тя ще ги възстанови, а не тарикатите на снимките! БСП в Б-я си отива. В демокрацията няма място за бивши комунисти. БСП само се преименува навремето, но си остана БКП. Не случайно си отива, отиват си полека лека хората от миналото. Трябва да се учреди нова социалистическа партия, такава каквато има по цяла Европа, истински социалистическа, с леви убеждения. В обществото може да не са много тези хора с леви убеждения, но ги има. Крум Зарков отдавна трябваше да се сети за това.

    18:17 07.02.2026

  • 33 Правнук на човек оцелял 6г. в концлагер

    6 0 Отговор
    Всеки вижда, че БСП няма начин да влезне в следващия парламент, но те горките продължават да си повтарят, че нямало начин да не влезнат в следващия парламент

    18:19 07.02.2026

  • 34 Чеп

    4 0 Отговор
    Габриела да го д ха, БСПто умре, Замфирката го продаде и усмърти за шепа сребърници. Бог да го прости БСПто панихида на конгреса.

    18:22 07.02.2026

  • 35 Да попитам:

    1 0 Отговор
    Този бодряга не знае ли,че винаги и за всичко има първи път??? След предателствата,които извършиха към избирателите си,гушвайки се с мутро-олигасите в сатанинската сглобка,ще подсмърчат извън Парламента во веки веков!!! Предателите заминават за политическото гробище при другите безчестници и демагози,които съсипаха РОДИНАТА и НАРОДА ни!!!

    18:58 07.02.2026

