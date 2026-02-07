Новини
Трима се борят за нов лидер на БСП

7 Февруари, 2026 17:40 2 565 68

  • трима кандидати-
  • лидер на бсп-
  • конгрес-
  • борба

Това са Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков. Гласуването е предвидено за тази вечер.       

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трима остават кандидатите за председател на БСП часове преди делегатите на 51-ия конгрес на партията да пристъпят към гласуване за нов лидер, двама обаче са фаворитите - бившия служебен правосъден министър Крум Зарков и настоящият социален министър Борислав Гуцанов.

Третото име, което все още е в играта, е на бившия депутат Руси Статков, съобщи "24 часа".
По-рано днес досегашният председател на партията Атанас Зафиров обяви, че подава оставка. Тя трябва да бъде констатирана от делегатите на конгреса всеки момент.

52 бяха имената, които бяха подадени като номинации в началото на конгреса, голяма част от тях започнаха да се отказват. От трибуната го направиха Калоян Паргов и Драгомир Стойнев. По-късно отводи са си направили лидерът на БСП в София Калоян Паргов, младежкият председател Габриел Вълков и др.

Гласуването е предвидено за тази вечер.


България
  • 1 Отвратен

    37 8 Отговор
    На кой му дреме? Махнете ги тия идиоти от бкп бе!

    Коментиран от #43

    17:41 07.02.2026

  • 2 Не бяха ли

    24 1 Отговор
    50 и двама?

    Коментиран от #39

    17:41 07.02.2026

  • 3 Благоев

    15 5 Отговор
    Заровете са хвърлени, да видим, къде е заровено кучето

    17:43 07.02.2026

  • 4 Майна

    28 6 Отговор
    Майко, мила..
    Трагедия..
    Последния да затвори вратата

    Коментиран от #15

    17:43 07.02.2026

  • 5 Колко

    9 2 Отговор
    се боксират?

    17:43 07.02.2026

  • 6 ХиХи

    16 6 Отговор
    Тоя Руси Статков не беше ли дето като танкист щел да уцели трима генерали от Вършавският договор на едно учение

    Коментиран от #54, #64

    17:44 07.02.2026

  • 7 Сатана Z

    21 10 Отговор
    Гледай ти,на мама Крумчето и то се наредило на опашката.

    17:44 07.02.2026

  • 8 Кабамилионеров

    17 3 Отговор
    Направете мене,веднага след избора ще ви продам на ГЕПИ,или Нов.На.чало,както напра..вих едно време със С.Д.С.то....и не съжаляваме,защото парата е мно.го.

    17:44 07.02.2026

  • 9 Въпрос

    17 8 Отговор
    за какво им е вожд на бандата след като никой няма да гласува за тях?

    17:45 07.02.2026

  • 10 Лост

    16 6 Отговор
    Внукът на генерал Кацамунски щял да бъде избран.

    Коментиран от #46

    17:45 07.02.2026

  • 11 Гражданин

    30 4 Отговор
    Който й да изберат, потъването под водата е сигурно!

    17:46 07.02.2026

  • 12 Как 52-ма

    19 4 Отговор
    има ли толкова много социалисти?

    Коментиран от #18

    17:46 07.02.2026

  • 13 Един

    22 3 Отговор
    Никой ог гях не става . Нито са лидери, нито имат умажението на мнозинството!

    17:46 07.02.2026

  • 14 Тик- Ток

    18 5 Отговор
    С тия ф@шкии БСП отива в канала ,сбогом

    17:47 07.02.2026

  • 15 молбъ

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Ади ба майна, пусни ФЕФА да чуйм Кидика !

    17:47 07.02.2026

  • 16 Гуцанов е най подготвен

    6 20 Отговор
    Най убеден и мотивиран да работи за партията

    Коментиран от #20

    17:47 07.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Как 52-ма":

    всичките се борят....Демокрация!

    17:48 07.02.2026

  • 19 Оркестър Титаник

    16 1 Отговор
    Ша свирим, докато потъва кораба

    17:49 07.02.2026

  • 20 така е

    14 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гуцанов е най подготвен":

    бил е следствен бил е контрабандист източвал е банки и знае че авантата е сладка..

    17:49 07.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Връщайте

    15 3 Отговор
    Курнела!

    Коментиран от #55

    17:50 07.02.2026

  • 23 Горски

    26 1 Отговор
    Превърнахте БСП в партия на търгаши, олигарси, енергийни спекуланти и затлъстели предатели като пелтека , баба Яга, умирисания на картофи Флинтстоун и прочие хрантутници и мошеници. Дано никога повече не видите парламент и власт.

    17:51 07.02.2026

  • 24 факт

    15 2 Отговор
    червеното СДС

    17:51 07.02.2026

  • 25 Тричленка

    17 1 Отговор
    Ще я закриват значи БСП.

    17:51 07.02.2026

  • 26 комунетата

    13 2 Отговор
    в боклука!!!

    17:52 07.02.2026

  • 27 Трима

    9 1 Отговор
    Колко гледат сеира?

    17:53 07.02.2026

  • 28 Перо

    20 2 Отговор
    Партията на червената буржоазия и личните интереси бяха ортаци на царя, на Киро-тъпиро, на тиквата, на Доган, т.е. на всички възможни, само и само да е във властта! Те въведоха плоския данък, облагоденстващ олигарсите, от който сега се отричат! Дано сега не прескочат изборната бариера, защото ще станат пак ортаци на криминални и соросистки партии!

    17:54 07.02.2026

  • 29 Мадуро

    5 1 Отговор
    да поискат от Тръмп!

    17:54 07.02.2026

  • 30 Хайде бе

    12 1 Отговор
    Че за какво им е лидер, тя се спомина тази партия вече, по добре поп да викнат

    17:55 07.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Партизан

    3 3 Отговор
    за бой....мята пушка....

    17:56 07.02.2026

  • 33 Напомнящ

    11 1 Отговор
    Хвани единия и го прасни в другия!!! Който и де е все тая,на мама момчето ли,курумпето ли?! След тоталния резил и предателство на избирателите си,БСП върви към политическото гробище,откъдето връщане няма!!!

    17:57 07.02.2026

  • 34 Чичо от село

    17 1 Отговор
    Самия факт ,че са номинирали Б.Г.показва колко са зле в БСП.Тоя във Варна не го искат той за ,,поповата"къща пита.Отиват в историята като българския лев.

    17:58 07.02.2026

  • 35 Зарков

    6 6 Отговор
    ще поднесе БСП на тепсия на Радев!

    И край на опита БСП да се модернизира!

    Отново към Кремъл.

    Коментиран от #49

    17:58 07.02.2026

  • 36 ?????

    13 0 Отговор
    По-скоро са мъртви отколкото живи.
    Успяха да унищожат БСП-то.
    Не че ми е жал за тях, но тва си е талант да закопаеш партия с толкова гласуващи за тях.

    Коментиран от #50

    17:58 07.02.2026

  • 37 Не само БСП

    6 4 Отговор
    всички партии клекнаха пред Радев!

    Такова поклонение не бяхме виждали. Като че ли е някакъв патриарх, така му се покланят.

    Изключение правят само ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА!

    Коментиран от #63

    18:06 07.02.2026

  • 38 5за4

    6 0 Отговор
    кой поред конгрес ?

    Коментиран от #52

    18:06 07.02.2026

  • 39 Едно кихане

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не бяха ли":

    Вероятно Радев се е обадил да ги поздрави със смелостта и 49 са му пристанали.

    18:07 07.02.2026

  • 40 БСП ултра(9.lX)

    5 0 Отговор
    Власт не се печели с избори!

    18:08 07.02.2026

  • 41 Опа

    3 5 Отговор
    Радев иска да превземе БСП чрез Крум Зарков.

    18:09 07.02.2026

  • 42 Хммм

    5 0 Отговор
    Гуци е ясен на кого слугива. Кацамунчето е ясно на кого слугува. А кого обслужва тоя Статков?

    18:09 07.02.2026

  • 43 Анти-комунистите в БСП

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отвратен":

    са точно идиотите, обратното на твоето идиотско виждане.

    18:09 07.02.2026

  • 44 Едно време

    4 0 Отговор
    за конгресите имаше примоции!

    18:09 07.02.2026

  • 45 Пролетарий

    3 0 Отговор
    от всички страни!Ква я мислехме,ква стана...

    18:11 07.02.2026

  • 46 Майка му игра хоро

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    за Радев, когато ППДБ избраха натовеца за втори път.

    18:12 07.02.2026

  • 47 Значи

    1 5 Отговор
    Радев, ППДБ и БСП е новата сглобка. Но пак няма да са им достатъчни гласовете. Затова се опитват да добутат и Доган до парламента.

    18:12 07.02.2026

  • 48 По кой

    3 1 Отговор
    Евроспорт излъчват?

    18:12 07.02.2026

  • 49 Какво значи това?

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Зарков":

    "Модернизира" означава ли БСП да стане гей-партия?

    Коментиран от #51

    18:13 07.02.2026

  • 50 Унищожението на БСПто

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "?????":

    почна още с украинския поданик, дето сега е голяма "социалистическа" клечка из Брюксела. Сещайте се за кой чужд агентурен гeй иде реч, че ми е гнусно да му пиша имената.

    Коментиран от #53

    18:14 07.02.2026

  • 51 Да, това означава

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Какво значи това?":

    И жълтопаветите това очакват - още хиляди БСП-божанковци.

    18:14 07.02.2026

  • 52 няма значение

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "5за4":

    пиши го последен конгрес в историята на бсп-то

    18:16 07.02.2026

  • 53 Кого не са съсипали

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Унищожението на БСПто":

    юдео-хазарските паразити?

    Баща му Димитър Станишев =1/2 евреин.

    Майка му = 100% юдео-хазарска.

    Сергей = 3/4 юдеохазарски паразит.

    Коментиран от #59

    18:19 07.02.2026

  • 54 Хихи,

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "ХиХи":

    А ТИ "НЕ БЕШЕ ЛИ" , но СИ и КОМУНИСТ, като онези, дето взривиха "Св. Неделя".!
    Къш бе !!!

    18:21 07.02.2026

  • 55 по-добре

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Връщайте":

    да се върне миков

    18:21 07.02.2026

  • 56 Хмм

    5 2 Отговор
    Статков не го знам кой е, но само той не е омърсен със слугинажа с Пеевски и Борисов и с унищожаването на българския лев

    Коментиран от #60

    18:21 07.02.2026

  • 57 Пародия

    4 0 Отговор
    на политици са 99% в кибритената партийка бсп!

    18:21 07.02.2026

  • 58 Герак Митко

    7 0 Отговор
    Флинстоун си е подал оставката и сега като мине конгреса ще започне да оспорва легитимността му. Стар български обичай.

    18:22 07.02.2026

  • 59 Прав сте, колега

    8 0 Отговор

    До коментар #53 от "Кого не са съсипали":

    Щома майка му е 100% чифу, значи и Сер-гея е 100% чифу. Държавнаото ъправление след 1948-ма е тотално пробито от чифуи и всякакви антибългарски елементи.

    18:26 07.02.2026

  • 60 Кеца

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хмм":

    ... а дали е така, кой ще ми каже?

    18:27 07.02.2026

  • 61 Змей

    9 0 Отговор
    Ударихте дъното със Замфирката, мазния лакей на Шишо. Сега ще се измивате като Пилат Понтийски, червени подлоги. Слугувахте на Шишко, но от днес сте праведни, за един час ви опростиха греховете.

    18:32 07.02.2026

  • 62 ТОДОР ЗАМФИРКОВ

    3 3 Отговор
    Живков комунизъма е едно НЕДОНОСЧЕ ... здравейте роби на комунизма...

    18:37 07.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Изтрит":

    ...НИЩО лошо и нередно бях написал...
    ЗАЩО ТРИЕТЕ ???

    Коментиран от #68

    18:55 07.02.2026

  • 67 Разделяй и владей!

    0 0 Отговор
    Чувашите не са 100 % Българи, а в Татарстан /Болгаристан/ чрез модерното образование започват да се смесват с чукчетата и жълтата раса от Азия! От 10 - ти век, в "Татарстан" след приемането на Исляма спират да говорят и пишат на Бългрски език, забравят своите стари Болгарски Традиции, Песни, Танци, Език и Обичаи! Спрете да обвинявате за всичко Руснаците! Над 99% от ЦК на СССР са Евреи?! 99% от Коминтерна също са Евреи! Те са взимали решенията в СССР! Кой пише т.нар. "История" на България след Освобождението ни? Чешкия Евреин Иречек - той да не би да е "Руснак"?! Кой е Мавро Орбини написал Лъже "Историята на Славяните" под диктата на Ватикана?!Католически Монах от Хърватска с промито съзнание! Всички Европейци сме братя по кръв с изключение на Юдейо-Данайците - наречени Африкански Цигани от Едоните! Маджарите също не са Болгари! Не се потдавайте на политиката на Ватикана и Ционистите: "Разделяй и Владей"! Време е да научим нашата Истинска Българска История! След 15 - ти век Фалшивата История вече че разпространява масово с печатната машина!/От Ционистите и Ватикана/

    19:03 07.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

