Трима се борят за нов лидер на БСП

Трима остават кандидатите за председател на БСП часове преди делегатите на 51-ия конгрес на партията да пристъпят към гласуване за нов лидер, двама обаче са фаворитите - бившия служебен правосъден министър Крум Зарков и настоящият социален министър Борислав Гуцанов.
Третото име, което все още е в играта, е на бившия депутат Руси Статков, съобщи "24 часа".
По-рано днес досегашният председател на партията Атанас Зафиров обяви, че подава оставка. Тя трябва да бъде констатирана от делегатите на конгреса всеки момент.
52 бяха имената, които бяха подадени като номинации в началото на конгреса, голяма част от тях започнаха да се отказват. От трибуната го направиха Калоян Паргов и Драгомир Стойнев. По-късно отводи са си направили лидерът на БСП в София Калоян Паргов, младежкият председател Габриел Вълков и др.
Гласуването е предвидено за тази вечер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отвратен
Коментиран от #43
17:41 07.02.2026
2 Не бяха ли
Коментиран от #39
17:41 07.02.2026
3 Благоев
17:43 07.02.2026
4 Майна
Трагедия..
Последния да затвори вратата
Коментиран от #15
17:43 07.02.2026
5 Колко
17:43 07.02.2026
6 ХиХи
Коментиран от #54, #64
17:44 07.02.2026
7 Сатана Z
17:44 07.02.2026
8 Кабамилионеров
17:44 07.02.2026
9 Въпрос
17:45 07.02.2026
10 Лост
Коментиран от #46
17:45 07.02.2026
11 Гражданин
17:46 07.02.2026
12 Как 52-ма
Коментиран от #18
17:46 07.02.2026
13 Един
17:46 07.02.2026
14 Тик- Ток
17:47 07.02.2026
15 молбъ
До коментар #4 от "Майна":Ади ба майна, пусни ФЕФА да чуйм Кидика !
17:47 07.02.2026
16 Гуцанов е най подготвен
Коментиран от #20
17:47 07.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами
До коментар #12 от "Как 52-ма":всичките се борят....Демокрация!
17:48 07.02.2026
19 Оркестър Титаник
17:49 07.02.2026
20 така е
До коментар #16 от "Гуцанов е най подготвен":бил е следствен бил е контрабандист източвал е банки и знае че авантата е сладка..
17:49 07.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Връщайте
Коментиран от #55
17:50 07.02.2026
23 Горски
17:51 07.02.2026
24 факт
17:51 07.02.2026
25 Тричленка
17:51 07.02.2026
26 комунетата
17:52 07.02.2026
27 Трима
17:53 07.02.2026
28 Перо
17:54 07.02.2026
29 Мадуро
17:54 07.02.2026
30 Хайде бе
17:55 07.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Партизан
17:56 07.02.2026
33 Напомнящ
17:57 07.02.2026
34 Чичо от село
17:58 07.02.2026
35 Зарков
И край на опита БСП да се модернизира!
Отново към Кремъл.
Коментиран от #49
17:58 07.02.2026
36 ?????
Успяха да унищожат БСП-то.
Не че ми е жал за тях, но тва си е талант да закопаеш партия с толкова гласуващи за тях.
Коментиран от #50
17:58 07.02.2026
37 Не само БСП
Такова поклонение не бяхме виждали. Като че ли е някакъв патриарх, така му се покланят.
Изключение правят само ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА!
Коментиран от #63
18:06 07.02.2026
38 5за4
Коментиран от #52
18:06 07.02.2026
39 Едно кихане
До коментар #2 от "Не бяха ли":Вероятно Радев се е обадил да ги поздрави със смелостта и 49 са му пристанали.
18:07 07.02.2026
40 БСП ултра(9.lX)
18:08 07.02.2026
41 Опа
18:09 07.02.2026
42 Хммм
18:09 07.02.2026
43 Анти-комунистите в БСП
До коментар #1 от "Отвратен":са точно идиотите, обратното на твоето идиотско виждане.
18:09 07.02.2026
44 Едно време
18:09 07.02.2026
45 Пролетарий
18:11 07.02.2026
46 Майка му игра хоро
До коментар #10 от "Лост":за Радев, когато ППДБ избраха натовеца за втори път.
18:12 07.02.2026
47 Значи
18:12 07.02.2026
48 По кой
18:12 07.02.2026
49 Какво значи това?
До коментар #35 от "Зарков":"Модернизира" означава ли БСП да стане гей-партия?
Коментиран от #51
18:13 07.02.2026
50 Унищожението на БСПто
До коментар #36 от "?????":почна още с украинския поданик, дето сега е голяма "социалистическа" клечка из Брюксела. Сещайте се за кой чужд агентурен гeй иде реч, че ми е гнусно да му пиша имената.
Коментиран от #53
18:14 07.02.2026
51 Да, това означава
До коментар #49 от "Какво значи това?":И жълтопаветите това очакват - още хиляди БСП-божанковци.
18:14 07.02.2026
52 няма значение
До коментар #38 от "5за4":пиши го последен конгрес в историята на бсп-то
18:16 07.02.2026
53 Кого не са съсипали
До коментар #50 от "Унищожението на БСПто":юдео-хазарските паразити?
Баща му Димитър Станишев =1/2 евреин.
Майка му = 100% юдео-хазарска.
Сергей = 3/4 юдеохазарски паразит.
Коментиран от #59
18:19 07.02.2026
54 Хихи,
До коментар #6 от "ХиХи":А ТИ "НЕ БЕШЕ ЛИ" , но СИ и КОМУНИСТ, като онези, дето взривиха "Св. Неделя".!
Къш бе !!!
18:21 07.02.2026
55 по-добре
До коментар #22 от "Връщайте":да се върне миков
18:21 07.02.2026
56 Хмм
Коментиран от #60
18:21 07.02.2026
57 Пародия
18:21 07.02.2026
58 Герак Митко
18:22 07.02.2026
59 Прав сте, колега
До коментар #53 от "Кого не са съсипали":Щома майка му е 100% чифу, значи и Сер-гея е 100% чифу. Държавнаото ъправление след 1948-ма е тотално пробито от чифуи и всякакви антибългарски елементи.
18:26 07.02.2026
60 Кеца
До коментар #56 от "Хмм":... а дали е така, кой ще ми каже?
18:27 07.02.2026
61 Змей
18:32 07.02.2026
62 ТОДОР ЗАМФИРКОВ
18:37 07.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Нищо
До коментар #65 от "Изтрит":...НИЩО лошо и нередно бях написал...
ЗАЩО ТРИЕТЕ ???
Коментиран от #68
18:55 07.02.2026
67 Разделяй и владей!
19:03 07.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.