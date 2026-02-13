На 13 февруари преди 35 години е създадена ГДБОП

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) празнува 35 години от своето създаване.

Дирекцията е създадена на 13 февруари 1991 г. като Централна служба за борба с организираната престъпност, наркотрафика и търговията с оръжие (ЦСБОП).

Главната дирекция на МВР днес продължава да бъде гарант за сигурността на обществото и надежден международен партньор.

Това е първата специализирана структура в страната след промените през 1989 г, насочена изцяло към борбата с тежката и трансграничната организирана престъпност.

Това е и единствената служба със структура и правомощия да провежда специални операции “под прикритие”.

По това време, служби с подобни компетенции и функции са съществували в Обединеното Кралство и Съединените щати.

Главен комисар Боян Раев и ръководството на ГДБОП поздравяват всички служители за празника и им пожелават здраве и благоденствие.

ГДБОП благодари на своите служители за професионализма и отдадеността на тази отговорна професия.

"Бъдете все така силата, която знае и може, която се развива с променящия се свят, предвижда, анализира и действа.

Вие сте пример за това как се служи на закона и обществото и как де изгражда екип и институция – с предаване на опит, с характер, дисциплина и морал.

Ние знаем, че обществото може да е спокойно с хора като вас! Честит празник!", пишат от ГДБОП.