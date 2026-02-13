Новини
На 13 февруари преди 35 години е създадена ГДБОП

13 Февруари, 2026

Това е първата специализирана структура в страната след промените през 1989 година

На 13 февруари преди 35 години е създадена ГДБОП - 1
Снимка: ГДБОП
Мария Атанасова

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) празнува 35 години от своето създаване.

Дирекцията е създадена на 13 февруари 1991 г. като Централна служба за борба с организираната престъпност, наркотрафика и търговията с оръжие (ЦСБОП).

Главната дирекция на МВР днес продължава да бъде гарант за сигурността на обществото и надежден международен партньор.

Това е първата специализирана структура в страната след промените през 1989 г, насочена изцяло към борбата с тежката и трансграничната организирана престъпност.

Това е и единствената служба със структура и правомощия да провежда специални операции “под прикритие”.

По това време, служби с подобни компетенции и функции са съществували в Обединеното Кралство и Съединените щати.

Главен комисар Боян Раев и ръководството на ГДБОП поздравяват всички служители за празника и им пожелават здраве и благоденствие.

ГДБОП благодари на своите служители за професионализма и отдадеността на тази отговорна професия.

"Бъдете все така силата, която знае и може, която се развива с променящия се свят, предвижда, анализира и действа.

Вие сте пример за това как се служи на закона и обществото и как де изгражда екип и институция – с предаване на опит, с характер, дисциплина и морал.

Ние знаем, че обществото може да е спокойно с хора като вас! Честит празник!", пишат от ГДБОП.


София / България
  • 1 ГДБОП

    10 1 Отговор
    Главна дирекция на България за Организиране на Престъпността

    Коментиран от #4

    11:39 13.02.2026

  • 2 Пич

    7 1 Отговор
    Бравос !!! И за 35 години колко от знаковите убийства разкриха ?! Подсказвайте , че аз може да съм пропуснал ! Колкото ще разкрият Петрохан!!!

    11:40 13.02.2026

  • 3 Сила

    2 0 Отговор
    Плашим се как "празнува " !!! Като знам интелектуалния капацитет на Ушев , плашим се ....навремето един смешник , Калин Кьосев и колегите му така "празнуваха " три денонощия и на финала застреляха едно момиче буквално на" пъпа "на София ... на" Попа " !!!

    11:42 13.02.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГДБОП":

    Това е стар милиционерски лаф. Те организират престъпността, ние се борим с нея.

    11:42 13.02.2026

  • 5 честен ционист

    1 1 Отговор
    Гепили са картинката от ЦС. Истинската служба се казваше ЦСБОП, ама шерифите я разсформироваха и отвориха клона на ЦРУ.

    11:44 13.02.2026

  • 6 Бай Иван

    5 0 Отговор
    Трябва да ги преименуват на Главна дирекция „Игра с организираната престъпност“

    11:48 13.02.2026

  • 7 боци

    1 0 Отговор
    Ура ще има наградени но ще трябва да платят почерпката

    11:53 13.02.2026

  • 8 Марио

    0 0 Отговор
    Няколко статии по горе е описано поверието че на петък не се започва нищо ново защото няма да сработи! Вярно ли е или не поверието оставам на вас да прецените.

    12:02 13.02.2026

  • 9 ефект имало ли е и колко пари похарчили

    3 0 Отговор
    На 13 февруари преди 35 години е създадена ГДБОП

    12:26 13.02.2026

