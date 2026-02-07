Новини
България »
Иван Таков: БСП трябва да спечели минимум 200 000 гласа

7 Февруари, 2026 19:51, обновена 7 Февруари, 2026 19:00 423 19

  • иван таков-
  • бсп-
  • конгрес-
  • политика

Добре е партията да се върне към автентичната лява политика, смята председателят на софийската организация

Иван Таков: БСП трябва да спечели минимум 200 000 гласа - 1
Снимка: БСП-София
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на БСП - София Иван Таков заяви, цитиран от news.bg, че БСП се намира в решителен момент както за собственото си бъдеще, така и за бъдещето на левицата в България.

По думите му, след 35 години неолиберален модел мнозинството от гражданите вече не просто е готово, а настоява за истинска лява политика - за безплатно и достъпно здравеопазване, образование без търговски елемент, социални разходи вместо милитаризация, прогресивно данъчно облагане и държавен контрол върху природните ресурси.

Таков подчерта, че въпреки обществената потребност от такива политики, БСП в момента не е в най-добрата си кондиция и не е припознавана като защитник на интересите на това мнозинство.

Според него ключовият въпрос не е реваншизмът или личните амбиции, а ясната и прагматична цел партията да спечели минимум 200 000 гласа на предстоящите предсрочни избори.

"По-малко би било пораженческо, а повече - нереалистично", заяви той, като очерта целевата група - хората на труда, наемните работници, малките предприемачи, свободните професии и разочарованите бивши избиратели на БСП.

В изказването си Иван Таков посочи, че изработената предизборна платформа е достатъчно социалистическа, радикална и категорична, за да върне партията към нейните идеологически корени и социална база. Той отбеляза, че проектът на Румен Радев ще бъде конкурент на тези избори, но именно това дава шанс на БСП да се утвърди като автентичната лява сила, тъй като Радев няма да се позиционира ясно вляво. "С радикална социалистическа програма можем да бъдем разпознаваеми, различни и да говорим на езика на всекидневните битки на мнозинството", заяви Таков.

В заключение той призова партията първо да си стъпи електорално на краката и да възстанови доверието на гражданите, а въпросът за властта да дойде по-късно. "В БСП няма какво повече да се продава. Трябва да градим - заедно", подчерта Иван Таков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахахах

    13 0 Отговор
    а дано не влезете тоя път

    19:01 07.02.2026

  • 2 Медуня

    8 2 Отговор
    а где МОЧА и где партия на зеления чорап?

    19:02 07.02.2026

  • 3 Виж сега,

    13 0 Отговор
    Ако имате 20 000 гласа,ще викате ура.Кой ли ви брои за живи.

    19:04 07.02.2026

  • 4 Цървул

    11 0 Отговор
    Трябва да сте извън парламента поне за десет години , за да помислите хубаво .

    19:04 07.02.2026

  • 5 6943

    8 0 Отговор
    Те тия са пълни пътници...с тези лица...пълан ужас е тази партия.

    19:06 07.02.2026

  • 6 х 50 евро

    6 0 Отговор
    10 милиона..

    19:08 07.02.2026

  • 7 Бесепе-то

    5 0 Отговор
    трябва минимум да изгони това недоразумение

    19:08 07.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Другаря Бай Тошо

    6 1 Отговор
    каза,че социализъма е недоносче!

    19:09 07.02.2026

  • 10 Избирател

    6 0 Отговор
    Плащай...плащай..

    19:11 07.02.2026

  • 11 Максимум

    4 0 Отговор
    2 милиона....

    19:12 07.02.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    ПЕТДЕСЕТ и ПЪРВИ КОНГРЕС НА БСП....
    Партия учредена в началото на месец Март 1990г и в съществуването и до сега - 51 конгреса... Достойни за Гинес.
    Тия освен конгреси друго правят ли ?

    19:12 07.02.2026

  • 13 Вече ще трябва да плащате на ромите

    4 0 Отговор
    В евро, за тези гласове, не останаха българи да гласуват за вас!

    19:14 07.02.2026

  • 14 Хмм

    4 0 Отговор
    БСП на миналите избори нямат 200 хииляди глас, с надписани гласове и с надеждата след смяната на нинова, че сега ли след катоотхвърлиха референдума на президента, непрекъснато се конфронтираха с президента заложиха на разни чужди лица като григорова, която като станаобщински съветник и си повиши заплатата три пъти се отдели от БСП, а палецът надолу на назарян и БСП гласуват противоположно, против това Митов да се яви в парламента и да обясни случая в Русе, ами унищожаването на българския лев, Радев влезе в партийния живот точно заради провала на БСП, дълго време ви търпя, най-смешното е, че свас си заминава и нинова, а толкова разчиташе да ви отнеме електората

    19:15 07.02.2026

  • 15 200 000 гласа

    3 0 Отговор
    Ми то вашите гласоподаватели са 70+, тежка зима беше, бая ритнаха камбанта, така че трудно, много трудно.

    19:15 07.02.2026

  • 16 И кво

    1 0 Отговор
    нямате ли 20 милиона еврака?

    19:17 07.02.2026

  • 17 ндоико

    3 0 Отговор
    Глупак. Всеки които гласува за БСП е голям глупак. По добре направо да гласуват за ГЕРБ или ДПС - Шишко, защото и за БСП да гласуваш получаваш крадеца от ГЕРБ банкя и другата свиня бонус. Само глупак може да гласува вече за лъжците от БСП. Слава Богу убихте я тази дърта БСП кочина. Браво на вас лъжци, затрихте БСП. Дядо му, баща му и този глист са свикнали да не работят а да ядат от данъците на българите. Да почваш да работиш нещо БСП негодник, стига лъга.

    19:17 07.02.2026

  • 18 Петрич

    4 0 Отговор
    Таков, събуди се,200 е реално

    19:18 07.02.2026

  • 19 червени баклюци

    3 0 Отговор
    И за пари никой няма да пусне за вас

    19:19 07.02.2026

Новини по градове:
