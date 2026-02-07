Иван Таков: БСП трябва да спечели минимум 200 000 гласа

Председателят на БСП - София Иван Таков заяви, цитиран от news.bg, че БСП се намира в решителен момент както за собственото си бъдеще, така и за бъдещето на левицата в България.

По думите му, след 35 години неолиберален модел мнозинството от гражданите вече не просто е готово, а настоява за истинска лява политика - за безплатно и достъпно здравеопазване, образование без търговски елемент, социални разходи вместо милитаризация, прогресивно данъчно облагане и държавен контрол върху природните ресурси.

Таков подчерта, че въпреки обществената потребност от такива политики, БСП в момента не е в най-добрата си кондиция и не е припознавана като защитник на интересите на това мнозинство.

Според него ключовият въпрос не е реваншизмът или личните амбиции, а ясната и прагматична цел партията да спечели минимум 200 000 гласа на предстоящите предсрочни избори.

"По-малко би било пораженческо, а повече - нереалистично", заяви той, като очерта целевата група - хората на труда, наемните работници, малките предприемачи, свободните професии и разочарованите бивши избиратели на БСП.

В изказването си Иван Таков посочи, че изработената предизборна платформа е достатъчно социалистическа, радикална и категорична, за да върне партията към нейните идеологически корени и социална база. Той отбеляза, че проектът на Румен Радев ще бъде конкурент на тези избори, но именно това дава шанс на БСП да се утвърди като автентичната лява сила, тъй като Радев няма да се позиционира ясно вляво. "С радикална социалистическа програма можем да бъдем разпознаваеми, различни и да говорим на езика на всекидневните битки на мнозинството", заяви Таков.

В заключение той призова партията първо да си стъпи електорално на краката и да възстанови доверието на гражданите, а въпросът за властта да дойде по-късно. "В БСП няма какво повече да се продава. Трябва да градим - заедно", подчерта Иван Таков.