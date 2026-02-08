Новини
Николай Денков: Плановете за 121 депутата остават

8 Февруари, 2026 11:16, обновена 8 Февруари, 2026 10:27 1 229 35

  • николай денков-
  • политика-
  • пп-дб-
  • избори

Радев е сериозен политически конкурент, призна представителят на ПП-ДБ

Николай Денков: Плановете за 121 депутата остават - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Радев е сериозен политически конкурент, а плановете на ПП-ДБ за 121 депутата остават. Това каза академик Николай Денков от ПП-ДБ в „Денят започва с Георги Любенов“. В студиото той коментира ключови политически теми – от репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за Андрей Гюров, през случая „Петрохан“, до излизането на президента Румен Радев на политическата сцена.

Денков определи като „напълно театрална“ репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че Андрей Гюров да става служебен премиер, щом толкова го искат.

По думите му, по всичко личи, че изборите ще са на 19 април, което значи, че най-рано служебен премиер трябва да бъде назначен на 19 февруари.

„Тази реплика беше употребена за хората, които не знаят процедурите. Това е опит за натиск върху президента да реши какво ще прави. Това показва, че Борисов е нервен за това кой ще е премиерът. Дали ще е Андрей Гюров или друг, той трябва да осигури честни избори, а Борисов има проблем с честните избори“, коментира Николай Денков.

Той категорично отрече твърдението, че Андрей Гюров е човек на Делян Пеевски. Според него нестабилността в държавата идва именно от Борисов и Пеевски. По думите му, ако е имало забавяне за датата на предсрочните парламентарни избори, това е заради излизането на президента Румен Радев на политическия терен.

„Президентът Илияна Йотова беше поставена в трудната задача за няколко дни да има служебно правителство, което е почти невъзможно“, посочи Денков.

Академик Николай Денков коментира случая „Петрохан“, като подчерта нуждата институциите да се фокусират върху разследването и откриването на извършителите, вместо да разпространяват слухове и непроверена информация.

" Аз имам сто въпроса, но те са съвсем различни. Те са защо, излизайки напред прокуратурата, министърът на вътрешните работи, почват да обсъждат жертвите, а не почват да обясняват как ще хванат убийците. Ние имаме тройно убийство това. Кога се е случило в България през последните години? И вместо тези хора, от които зависят разследването, вкарването на обвинителен акт, в края на краищата да има осъдителна присъда, ако хванат убийците, се занимават с това какво са правили жертвите. Извинявайте, при твърдение, че там има толкова оръжие, при твърдение, че там е имало такива сигнали, първото нещо, което трябва да направят институциите, е да обяснят какво са направили през последните две години, за да разяснят какво се случва в тази хижа."

Според него службите имат много повече информация по случая.

"Моят колега Даниел Вълчев каза нещо много интересно вчера – че всъщност този, който е вписал, би трябвало да не може да впише такова наименование, защото то не съответства на изискванията, тъй като е заблуждаващо. Сега ще ви кажа нещо като бивш министър-председател – едно такова нещо може да се случи, ако има съдействие от съответните служби. Така че за мен е много интересно да видим дали службите всъщност нямат някакво отношение към този случай. Да не се окаже, че така, както в момента започват да пускат всякакви слухове за тях, те имат много повече информация от това, което казват, и с тези слухове всъщност се опитват да прикрият нещо друго."

В рамките на предизборната кампания академик Николай Денков коментира излизането на президента Румен Радев на политическата сцена и как това се отразява на плановете на „Продължаваме промяната“ за формиране на парламентарно мнозинство от 121 депутати. Николай Денков определи Румен Радев като сериозен противник на политическия терен.

„ Първо, разбира се, той е сериозен политически конкурент, противник на терена, така че от една страна е по-трудно. От друга страна, тези 121 депутата, ние ги искаме да си свършим работата, така че нищо не се е променило в това отношение. Някои от заявките на Радев са в съвсем друга посока. Примерите, давани с Орбан като лидер, с Русия като икономика, показват, че той има друга представа как ще се развива България.“


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    45 5 Отговор
    И мнението ми за устойчивите идиоти остава !!!

    10:29 08.02.2026

  • 2 обективен

    52 8 Отговор
    Ама този стана Цецка Цачева на ПП-ДБ. .Колкото повече се показва ,толкова повече потъват!!

    10:29 08.02.2026

  • 3 Бай Ганьо

    32 8 Отговор
    Абе Денков едно е да искаш друго да можеш трето да стане....уфффф мечти

    10:30 08.02.2026

  • 4 Ъкадемика е слуга на Тулупа.

    20 11 Отговор
    Прикрит.

    10:31 08.02.2026

  • 5 гражданин

    44 7 Отговор
    Не 121 ,а 21 дали ще имате !!!!

    10:31 08.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    32 5 Отговор
    А защо е тогава тая борба за листите? Кикидимика бодряшки споменава цифрата 121, но всъщност цялото ппдб знае, че ще имат 12 +-1

    10:31 08.02.2026

  • 7 име

    39 5 Отговор
    Мишок-популист, случайно попаднал на поста министър-председател, като част от група паразити, които не са изпълнили нито едно политическо обещание, обеча продължава да ни обещава нови неща, които няма да изпълнят. А какво стана със старите обещания?!

    Коментиран от #17

    10:31 08.02.2026

  • 8 оня с коня

    24 3 Отговор
    Еса тоя Професор как си представя нещата - Хем ПП/ДБ да имат 121 депутата,хем Радев да има също 121 депутата щото такива са плановете му,хем пък и Борисов да е Първа сила в НС? И да - от Математика може и да разбира,но от проста Аритметика и хал хабер си няма!

    10:33 08.02.2026

  • 9 ШЕФА

    24 6 Отговор
    Ако вие долни пед..... имате и 21 депутата трябва да се радвате,а ако ви няма въобще ще е най добре за България,заедно с българоубиеца Тулупа и престъпника Прасето.

    10:33 08.02.2026

  • 10 Денков

    28 4 Отговор
    Е много противен лисунгер

    10:34 08.02.2026

  • 11 Денков, Денков

    16 4 Отговор
    Ти зелен дрен ,, брулил" ли си!

    10:34 08.02.2026

  • 12 Хаха

    14 3 Отговор
    Вайбър контакт "шиши": "Ехооо..., удобно ли е?"!
    С днешна дата трябва да дава обяснения в следствието как е дал достъп на издирвания към момента от всички служби кукулама до деца в частно училище...

    10:35 08.02.2026

  • 13 Ура,,Ура

    18 2 Отговор
    Защо преди изборите никой не казва с кого ще се коалира? Нямам намерение да гласувам за някой и после той да се събере с друг, когото не харесвам.

    10:37 08.02.2026

  • 14 Шиши президент

    5 6 Отговор
    Шиши е българският Орбан. Само той ще пребори евроатлантиците.

    Шиши за президент
    Шиши за Цар

    10:38 08.02.2026

  • 15 Варна

    17 7 Отговор
    За да се оправи България плъхове като този и ОПГ ПП,ГРОБ,ДБ,ИТН,ДПС не трябва да съществуват, а техните Главатари трябва да са с доживотни присъди.

    10:38 08.02.2026

  • 16 На бас 👍

    17 8 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Всичко друго е мечти 🤣

    10:40 08.02.2026

  • 17 Име

    26 2 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Е как какво? Не минаваш ли под 5 тунела под Стара планина , 7 те моста над Дунав с новите електрически автомобили произведени в Ловеч???

    10:43 08.02.2026

  • 18 луда сапунджийка

    25 2 Отговор
    лудата сапунджийка пак избухва. какви 121 депутати бе льольо, ходи да дишаш прах аа пране, сган либерастка.

    10:43 08.02.2026

  • 19 Чорбара

    23 2 Отговор
    Сапуна е пълен идиот и отявлен кретен.

    10:45 08.02.2026

  • 20 На всички е ясно,

    8 3 Отговор
    че ППДБ са Шарлатаните на Радев и играят с него.

    Тези предизборни разграничения, които Денков и подобните се опитват да пробутат на обществото, след изборите веднага ще се превърнат в поредната сглобка, понеже така изисквала националната сигурност!

    Борисов и ГЕРБ също се включват в тази игра. Поради което сериозно ще се сринат!
    Борисов влече ГЕРБ към дъното.

    10:45 08.02.2026

  • 21 оха

    19 2 Отговор
    Плужекът, какво изплува пак с гнусното си лъжливо гласче? Специално на тоя и Гьобелс ще му завиди по лъжеинформация и пропаганда.

    10:49 08.02.2026

  • 22 Принцип

    8 2 Отговор
    "Не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря".Акъл раздават на килограм от ПП,за тях не остана.Сега ще учи разследващи как да разследват.Ами тези мъже,в тази организация,са изповядвали тези "ценности",на които нео либералите искаха да се учат децата ни в училище.Добре че здравият разум победи. Работата е МЪТНА И КЪРВАВА, но нямало нужда да се знае какъв живот са водили.

    10:51 08.02.2026

  • 23 Онзи

    13 2 Отговор
    Ако броя на депутатите се увеличи на 1000 имате някакъв шанс за 121 депутати...

    10:54 08.02.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    15 2 Отговор
    СПУКАН САПУНЕН БАЛОН ....................... НЕЩАСТНИК !

    10:55 08.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мнос

    7 2 Отговор
    Сега не викате оставка.Съсипахте всичко и си траете.

    11:02 08.02.2026

  • 27 ПП -121 депутати ???

    9 2 Отговор
    "ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЪНУВА!!!"
    Колкото до РАБОТАТА ,добре я свършихте......

    11:22 08.02.2026

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор
    Плановете за диктатура остават. Няма значение какво иска народът.

    11:34 08.02.2026

  • 29 ПП ли?

    3 2 Отговор
    Никога не в час, но всеки час!

    11:35 08.02.2026

  • 30 Крум

    6 2 Отговор
    Академика е закусил със сапун...!? Бедни ми Денков....вероятността да спечелите 121 места е точно толкова и динозавър да се появи някъде до парламента .

    11:39 08.02.2026

  • 31 Озаза се

    5 2 Отговор
    Възможно да си академик и да говориш пълни глупости. А и тоя е един академик...

    11:50 08.02.2026

  • 32 САНДОКАН

    5 2 Отговор
    Академиче малко , 25 депутата . Много трудно и за последно. По лошо от предател , нама.

    12:15 08.02.2026

  • 33 Сапунджи

    4 2 Отговор
    И тоя иска да ни оправи! Аман от оправячи дето не знаят какво точно ще дадат на хората, а за тях си знаем- пари, власт, и забавления!

    12:34 08.02.2026

  • 34 знаещ

    2 2 Отговор
    от този пигмей по голям властолюбец и манипулатор не съм срещал . задмина и Боко.

    12:35 08.02.2026

  • 35 Баце

    0 0 Отговор
    Оная беше ТКП .
    А този ?
    Май същото ТПП .

    13:23 08.02.2026

