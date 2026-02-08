Пожар опразни хотел в Петрич

На 7 февруари, събота, в пожарната в Благоевград е получен сигнал за пожар в хотел в Петрич. На място веднага е изпратен един пожарен автомобил от местната служба, като екипът бързо е овладял огъня в аспирацията на кухнята, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.

В момента на инцидента в хотела са се намирали две семейства – общо пет души, които са били евакуирани на безопасно разстояние. За щастие няма пострадали.

Пожарникарите уточняват, че своевременната намеса е предотвратила разрастването на пожара и щети върху други части на хотела. Причините за инцидента се изясняват.

Общо 53 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали хора. Това съобщиха ГДПБЗН.

Пожарникарите в страната са реагирали на 90 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 20 пожара. Осем от тях са в жилищни сгради, пет в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 33 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. Огнеборците са съдействали при катастрофи, аварии, отводнявания и др. Лъжливите повиквания са шест.