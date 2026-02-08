Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Атанаска Дишева: Заемането от Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно

8 Февруари, 2026 11:42 1 194 23

"След месеци на липса на публична изява, той се явява и вместо да даде някаква информация за това как върви разследването по казуса "Петрохан", той обвинява родителите на деца, които са били в някакъв скаутски лагер там, в саботиране на разследването и причина за липсващо поне 2 години разследване. След това фокус върху личността на жертвите на престъплението, а нито дума за това какво прави прокуратурата.", коментира още членът на ВСС

Снимка: БГНЕС
Виждаме разпад на държавността, трябва политическа воля и персонални промени в системата на държавно устройство.

Това каза пред БНР съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет (ВСС), и коментира, че аргумент за това заключение е случаят "Петрохан", както и случаите с изтекли записи от камери в козметични салони и гинекологичен кабинет към порнографски сайтове:

"Във всички тези случаи е повече от очевидно, че държавни органи с конкретни функции не са изпълнили тези си задължения за контрол, за реакция по определени сигнали, за проверки. Това може да бъде преодоляно, но най-напред трябва да се намери политическа воля и след това следват персонални промени, защото с лица, които функционират и ръководят определени звена от системата на държавно устройство, не могат да направят промени".

По думите ѝ е очевидно, че заемането от Борислав Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно:

"Публичен факт е продължаващото неизпълнение на задължение по разследване, например. И примерът с убийствата в Петрохан е само малък пример за това. След месеци на липса на публична изява, той се явява и вместо да даде някаква информация за това как върви разследването, той обвинява родителите на деца, които са били в някакъв скаутски лагер там, в саботиране на разследването и причина за липсващо поне 2 години разследване. След това фокус върху личността на жертвите на престъплението, а нито дума за това какво прави прокуратурата. Единствената цел на изместването на фокуса е разсейване на вниманието и стигане до говоренето, че те са си го заслужавали и това е тенденция, която виждаме и при други публични убийства".

Тя обясни, че трябва да има разследване и проверки за това с какво са се занимавали жертвите на тройното убийство в хижа "Петрохан", защото това е един от начините да се стигне до извършителите на престъплението, но в случая фокусът е изместен.

Във връзка с образуваното дело в Конституционния съд по казуса "Сарафов" Дишева подчерта, че правомощията на КС не позволяват той да каже в прав текст "освободете го от утре" и няма право да се позове на името Борислав Сарафов, като уточни, че решението на съда няма обратно действие:

"Ако реши, че текстът съответства на Конституцията, нищо не пречи той да продължава да изпълнява длъжността, защото няма обратно действие. Това, което на практика членовете на Прокурорската колегия във ВСС казаха".

Според нея членовете на Прокурорската колегия във ВСС трябва да преосмислят решението си, защото то не почива на идеята и на духа на закона.


България
  • 1 Да де, ама

    18 0 Отговор
    20 хиляди евро заплата на месец ни струват и Сарафов и Дишева и хиляди подобни бездействащи същества в територийката ни. Една шепичка хора реално работят и произвеждат нещо с ръцете и главите си, а останалите лентяйстват.

    Коментиран от #10

    11:45 08.02.2026

  • 2 Равенство

    11 0 Отговор
    Ами твоето присъствие в ВСС какво е?

    11:49 08.02.2026

  • 3 обективен

    11 1 Отговор
    Съд и прокуратура са само за народен съд и щищо друго !!! Та ние сме единствената държава в света където тази институция пази мафията , а Сарафив трябваше да е в затвора , а той-глаДЕН прокурор !!

    11:50 08.02.2026

  • 4 Дишева

    11 0 Отговор
    Ама и таойто стоене въа този из ерпан ВСС е много удобно!
    Всички сте от един дол дренки!
    Като си толкова справедлива, защо не напуснеш ВСС? И без това мандата му отдавна е изтекол, ама взимате глъсти заплати и бонуси!
    Аман от девственици!

    Коментиран от #20

    11:52 08.02.2026

  • 5 Червената шапчица

    7 0 Отговор
    Тази е всеядна... лакома..

    11:53 08.02.2026

  • 6 Сарафчо

    2 1 Отговор
    Гепил съм се яко за топките Господни и никой не мож ме откъсне от тях !
    Пробва ли някой, моето въз пълно момче показва компро мат и въпросното нещо веднага подвива опашка и пълни пам перса

    11:53 08.02.2026

  • 7 по всички видове евро доклади

    5 2 Отговор
    България е най корумпираната държава в целия свят...

    Коментиран от #18

    11:56 08.02.2026

  • 8 Тома

    7 2 Отговор
    В бяла държава сарафа щеше да е в затвора отдавна

    12:01 08.02.2026

  • 9 Факти

    7 3 Отговор
    Атанаска Дишева: Заемането от Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно за двамата дебелаци

    12:01 08.02.2026

  • 10 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да де, ама":

    в леврозоната.

    Коментиран от #16

    12:03 08.02.2026

  • 11 Дедо Мраз

    4 1 Отговор
    Сарафово е слуга на мафията. Ще го държат докато им е удобен. Гешев беше същата марионетка.

    12:13 08.02.2026

  • 12 Буха ха

    3 1 Отговор
    Ако бяхме държава, Гешев и Сарафов щяха да са в една и съща килия и да играят сантасе

    12:19 08.02.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    АЛ КАПОНЕ СА ГО ХВАНАЛИ ПО СЧЕТОВОДИТЕЛЯ МУ
    .....
    ФИЛМА НЕДОСЕГАЕМИТЕ Е НАПРАВЕН ПО ИСТИНСКИЯ СЛУЧАЙ
    ЗА АЛ РАПОНЕ - И СЛЕД ТОВА АЛКАТРАС (АМЕРИКАНСКИЯ ОСТРОВ БОЛШЕВИК):)

    12:21 08.02.2026

  • 15 Пенка

    1 0 Отговор
    Абе Танаске,нали ако не им беше удобен да са му намерили цаката.Вие що не се махнете?Що не кажете :напрежението е голямо.Изморени сме.Но сте се снишили да не ви забелязват,тихо,кротко.А точките за пенсия се трупат,трупат.

    12:48 08.02.2026

  • 16 Не позна

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е":

    Така е от много години. Огромни заплати и нищонеправене.

    Коментиран от #17

    12:48 08.02.2026

  • 17 Страхуват се от народа

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не позна":

    И може би за това не ходят по магазините.

    12:56 08.02.2026

  • 18 Ми нали затова

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "по всички видове евро доклади":

    Ни натикаха в Еврозоната.

    12:58 08.02.2026

  • 19 Съд има

    2 0 Отговор
    Това са глупости съсредотчването в една личност е прах в опите все пак има съд на 3 инстанции

    Коментиран от #21

    12:58 08.02.2026

  • 20 Вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дишева":

    Така е,но не са само бонусите.Имат още куп скрити екстри от народа които не подозираме.

    13:01 08.02.2026

  • 21 Именно

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Съд има":

    По тази причина не виждам защо трябва да има разни висши съвети които нищо не работят но имат от най високите заплати.

    13:02 08.02.2026

  • 22 Анонимен

    2 0 Отговор
    Каза ПРОКОПИЕВАТА КОЯТО И НЕЙНИЯГ МАНДАТ Е ИЗГЕКЪЛ НАПУСНИ ТИ МАХНИ СЕ ИЗВЪН ЗАКОНИТЕ СТЕ ВЪН

    13:24 08.02.2026

  • 23 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Дишева , прокуратурата си върши работата , но какво правите вие от ССБ , подкрепени от Сорос!Пускате предсрочно убийци на свобода или намалявате присъдите им или ги освобождавате от отговорност! Пресен пример е съдия Мирослава Тодорова пуснала убиец на свобода под домашен арест!

    13:37 08.02.2026

