Атанаска Дишева: Заемането от Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно

Виждаме разпад на държавността, трябва политическа воля и персонални промени в системата на държавно устройство.
Това каза пред БНР съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет (ВСС), и коментира, че аргумент за това заключение е случаят "Петрохан", както и случаите с изтекли записи от камери в козметични салони и гинекологичен кабинет към порнографски сайтове:
"Във всички тези случаи е повече от очевидно, че държавни органи с конкретни функции не са изпълнили тези си задължения за контрол, за реакция по определени сигнали, за проверки. Това може да бъде преодоляно, но най-напред трябва да се намери политическа воля и след това следват персонални промени, защото с лица, които функционират и ръководят определени звена от системата на държавно устройство, не могат да направят промени".
По думите ѝ е очевидно, че заемането от Борислав Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно:
"Публичен факт е продължаващото неизпълнение на задължение по разследване, например. И примерът с убийствата в Петрохан е само малък пример за това. След месеци на липса на публична изява, той се явява и вместо да даде някаква информация за това как върви разследването, той обвинява родителите на деца, които са били в някакъв скаутски лагер там, в саботиране на разследването и причина за липсващо поне 2 години разследване. След това фокус върху личността на жертвите на престъплението, а нито дума за това какво прави прокуратурата. Единствената цел на изместването на фокуса е разсейване на вниманието и стигане до говоренето, че те са си го заслужавали и това е тенденция, която виждаме и при други публични убийства".
Тя обясни, че трябва да има разследване и проверки за това с какво са се занимавали жертвите на тройното убийство в хижа "Петрохан", защото това е един от начините да се стигне до извършителите на престъплението, но в случая фокусът е изместен.
Във връзка с образуваното дело в Конституционния съд по казуса "Сарафов" Дишева подчерта, че правомощията на КС не позволяват той да каже в прав текст "освободете го от утре" и няма право да се позове на името Борислав Сарафов, като уточни, че решението на съда няма обратно действие:
"Ако реши, че текстът съответства на Конституцията, нищо не пречи той да продължава да изпълнява длъжността, защото няма обратно действие. Това, което на практика членовете на Прокурорската колегия във ВСС казаха".
Според нея членовете на Прокурорската колегия във ВСС трябва да преосмислят решението си, защото то не почива на идеята и на духа на закона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да де, ама
Коментиран от #10
11:45 08.02.2026
2 Равенство
11:49 08.02.2026
3 обективен
11:50 08.02.2026
4 Дишева
Всички сте от един дол дренки!
Като си толкова справедлива, защо не напуснеш ВСС? И без това мандата му отдавна е изтекол, ама взимате глъсти заплати и бонуси!
Аман от девственици!
Коментиран от #20
11:52 08.02.2026
5 Червената шапчица
11:53 08.02.2026
6 Сарафчо
Пробва ли някой, моето въз пълно момче показва компро мат и въпросното нещо веднага подвива опашка и пълни пам перса
11:53 08.02.2026
7 по всички видове евро доклади
Коментиран от #18
11:56 08.02.2026
8 Тома
12:01 08.02.2026
9 Факти
12:01 08.02.2026
10 Така е
До коментар #1 от "Да де, ама":в леврозоната.
Коментиран от #16
12:03 08.02.2026
11 Дедо Мраз
12:13 08.02.2026
12 Буха ха
12:19 08.02.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ФИЛМА НЕДОСЕГАЕМИТЕ Е НАПРАВЕН ПО ИСТИНСКИЯ СЛУЧАЙ
ЗА АЛ РАПОНЕ - И СЛЕД ТОВА АЛКАТРАС (АМЕРИКАНСКИЯ ОСТРОВ БОЛШЕВИК):)
12:21 08.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пенка
12:48 08.02.2026
16 Не позна
До коментар #10 от "Така е":Така е от много години. Огромни заплати и нищонеправене.
Коментиран от #17
12:48 08.02.2026
17 Страхуват се от народа
До коментар #16 от "Не позна":И може би за това не ходят по магазините.
12:56 08.02.2026
18 Ми нали затова
До коментар #7 от "по всички видове евро доклади":Ни натикаха в Еврозоната.
12:58 08.02.2026
19 Съд има
Коментиран от #21
12:58 08.02.2026
20 Вярно
До коментар #4 от "Дишева":Така е,но не са само бонусите.Имат още куп скрити екстри от народа които не подозираме.
13:01 08.02.2026
21 Именно
До коментар #19 от "Съд има":По тази причина не виждам защо трябва да има разни висши съвети които нищо не работят но имат от най високите заплати.
13:02 08.02.2026
22 Анонимен
13:24 08.02.2026
23 Майора
13:37 08.02.2026