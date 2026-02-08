Атанаска Дишева: Заемането от Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно

Виждаме разпад на държавността, трябва политическа воля и персонални промени в системата на държавно устройство.

Това каза пред БНР съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет (ВСС), и коментира, че аргумент за това заключение е случаят "Петрохан", както и случаите с изтекли записи от камери в козметични салони и гинекологичен кабинет към порнографски сайтове:

"Във всички тези случаи е повече от очевидно, че държавни органи с конкретни функции не са изпълнили тези си задължения за контрол, за реакция по определени сигнали, за проверки. Това може да бъде преодоляно, но най-напред трябва да се намери политическа воля и след това следват персонални промени, защото с лица, които функционират и ръководят определени звена от системата на държавно устройство, не могат да направят промени".

По думите ѝ е очевидно, че заемането от Борислав Сарафов на длъжността главен прокурор към настоящия момент е изключително удобно:

"Публичен факт е продължаващото неизпълнение на задължение по разследване, например. И примерът с убийствата в Петрохан е само малък пример за това. След месеци на липса на публична изява, той се явява и вместо да даде някаква информация за това как върви разследването, той обвинява родителите на деца, които са били в някакъв скаутски лагер там, в саботиране на разследването и причина за липсващо поне 2 години разследване. След това фокус върху личността на жертвите на престъплението, а нито дума за това какво прави прокуратурата. Единствената цел на изместването на фокуса е разсейване на вниманието и стигане до говоренето, че те са си го заслужавали и това е тенденция, която виждаме и при други публични убийства".

Тя обясни, че трябва да има разследване и проверки за това с какво са се занимавали жертвите на тройното убийство в хижа "Петрохан", защото това е един от начините да се стигне до извършителите на престъплението, но в случая фокусът е изместен.

Във връзка с образуваното дело в Конституционния съд по казуса "Сарафов" Дишева подчерта, че правомощията на КС не позволяват той да каже в прав текст "освободете го от утре" и няма право да се позове на името Борислав Сарафов, като уточни, че решението на съда няма обратно действие:

"Ако реши, че текстът съответства на Конституцията, нищо не пречи той да продължава да изпълнява длъжността, защото няма обратно действие. Това, което на практика членовете на Прокурорската колегия във ВСС казаха".

Според нея членовете на Прокурорската колегия във ВСС трябва да преосмислят решението си, защото то не почива на идеята и на духа на закона.