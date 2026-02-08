Новини
Първан Симеонов: Завоите трябва да се взимат плавно. Радев взима и един друг завой - отварянето на вратата към ПП-ДБ

8 Февруари, 2026 12:20 1 475 66

  • първан симеонов-
  • завои-
  • румен радев-
  • отваряне-
  • врата-
  • пп-дб

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП е добра новина не само за партията, но и за политическия живот в България, коментира още анализаторът

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП е добра новина не само за партията, но и за политическия живот в България.

Това заяви пред БНР Първан Симеонов, анализатор от социологическа агенция "Мяра".

"Това ще увеличи шансовете на БСП да прескочи бариерата и в тези избори. Появата на Румен Радев на терена много сериозно я застрашава да остане под чертата. Но със свежата енергия, която Крум Зарков излъчва, ми се струва, че има много по-големи шансове.

Това е добра новина и за самия Радев, защото получава един естествен потенциален партньор в следващия парламент.

Крум Зарков е един от малкото останали политици на терен, които са наистина подготвени, хора, които имат съдържание, политически разговор, имат зад гърба си професионална и образователна биография, която събужда авторитет".

Първан Симеонов изброи факторите, които очаква да доведат до по-висока избирателна активност.

"Един от тях са протестите, които най-вероятно ще доведат до набъбване при ПП-ДБ. Вторият е появата на нова формация на Румен Радев. Третият - общата мобилизация на всички. Тези избори ще бъдат много важни за всички.

Ако се създаде политическо движение около бащата на трагично загиналото момиче или ако имаме ярка заявка от страна на служебния кабинет, ако той тръгне радикално, това също ще наелектризира допълнително.

В България гласуваха традиционно около 3 милиона и половина преди години. Вече гласуват по-малко от два милиона и половина. Това трябва да се промени. Изборът остана само на твърдите ядра. Те са ожесточени към другия. Хора, които все повече избират на базата на омразата. Една висока активност може да върне легитимността на избраните институции".

Симеонов напомни и за изследване на агенция "Мяра", което е показало много ниско доверие в честността на изборния процес след провеждането на последния парламентарен вот у нас.

"Числа, които свидетелстват за ниска легитимност на изборите, а оттам и на самата демокрация".

Не процедурата е това, което определя активността, а менюто, подчерта социологът.

"Има нов голям играч на терена и това ме кара да мисля, че е възможно да има чувствително по-висока активност.

Този нов голям играч, вероятно с други играчи, ще трябва да помисли мъдро и спокойно за фиксиране на изборна процедура, която да създава увереност у българите, че изборите са честни. Промените в изборното законодателство трябва да са една от първите грижи, а не да се правят в 12 без 5.

Хартията и химикалът се оказват нещо противопоказно за тази ситуация. Вероятно трябва да се върви към други форми на преброяване и към повишаване дела на машинното гласуване".

Проблемите се трупат и могат да доведат до "изблик, който идва от контракултурата, която зрее в социалните медии", отбеляза той в предаването "Неделя 150".

"Светът се разпада пред нас. България е в тежко финансово състояние. Има нов сюжет от два - три дни – с цените на сметките за ток. Под повърхността остават проблемите с въвеждането на еврото, свързани в масовото съзнание с повишаване на цени".

Симеонов каза още, че допуска от три-четири месеца възможността "Борисов да се опита да се разкачи от Пеевски".

"И ако около Радев се формира анти - Пеевско мнозинство, включително за нов ВСС, тогава какво пречи на Борисов да се опита да прескочи на този бряг? От Радев аз не видях нито една затворена врата. Но под повърхността той е формирал мнение. То ще си проличи след изборите".

Румен Радев продължава да стои в президентската роля "и това е правилно от пиарска гледна точка", обясни Симеонов.

"Президентската роля изисква да си по-обран, да не се обозначаваш. Така и по-трудно ще те бият. Запазваш някаква енигматичност.

Завоите трябва да се взимат плавно. Както Радев взима и един друг завой - отварянето на вратата към ПП-ДБ. От поне половин година президентската институция прави жестове към либералната общност в България. Последният е становището на Радев срещу ограничаването на гласуването в страните извън ЕС. Той каза: "Статуквото ограничава правото на българите в чужбина да гласуват". Ако Гюров стане служебен премиер, това ще е допълнително отваряне на тази врата. Този път от страна на Йотова, която вероятно ще разчита на подкрепа от страна на демократичната общност на втори тур от президентските избори. Бавно се взима завой към едно тематично мнозинство между Радев, ПП-ДБ и може би някой друг.

Един от големите проблеми в страната ни са ярките думи, които горят мостове. Радев се опитва да намали този патос. Той отсега говори за компромиси. Опитва се да намали свръхочакванията към себе си, да запази нормалния тон, защото знае, че ще му се налагат компромиси. Това е заявка, която е печеливша от гледна точка на политическия прагматизъм".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 14 Отговор
    Всички партии без ПП и ДБ в новия парламент ще бъдат Тръмписти.На Радев ще му е лесно за коалиция.

    Коментиран от #24, #25, #26, #43

    12:27 08.02.2026

  • 2 Гост

    13 19 Отговор
    Радев свали един от лейтенантите на Бойко - Зафиров и спечели БКП за съюзник.

    Коментиран от #27

    12:27 08.02.2026

  • 3 Майна

    6 10 Отговор
    Путин и Тръмп преобръщат Епохата
    Сглобени крими и педо- вън
    Епщайн ги онагледява
    Петрохан- Епщайн
    ,,В края на краищата, всички „европейци“ и половината от САЩ (левичари, либерали, прогресисти, неоконсерватори, атлантисти и както още се наричат ​​глобалистите) искат война. Не просто каквато и да е война, а наистина голяма.

    Тръмп не спори с тях, а вместо това стои начело, за да поведе военните им желания към нищото. Враговете му го наричат ​​ТАКО. Аз го наричам наистина велик президент.

    Няма да се успокоя, докато не изградим силната, безопасна и просперираща Америка, която нашите деца заслужават и която вие заслужавате. Това наистина ще бъде златният век на Америка…

    Искаме силна и мощна армия и в идеалния случай не е нужно да я използваме. ... Те казаха: „Той ще започне война.“ Аз няма да започна война, аз ще спра войните."

    12:29 08.02.2026

  • 4 Майна

    11 5 Отговор
    Всички медии против Тръмп и Путин
    Защо?
    Ясно е..
    Е, те са съюзници..

    12:30 08.02.2026

  • 5 и тоя

    11 0 Отговор
    като "политиците4" е несменяем..

    12:30 08.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майна

    10 3 Отговор
    Тръмп пледира за свобода на Словото!
    Тук навсякъде и поголовно цензура!!!
    Навсякъде!?!!
    С триене не става!
    Искате роби, поданици?!
    Ядец.

    12:33 08.02.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    СЕГА МОЖЕ ДА СТАНЕ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ 2
    .....
    ОБАЧЕ ЩЕ ИМА ПРОБЛЕМ С ЛЕГЛОВАТА БАЗА
    В ЗАТВОРИТЕ
    .... МОГАТ ЛИ ДА ПОЕМАТ 5-6000 НОВИ ЗАТВОРНИЦИ
    ИЛИ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТВАРЯТ БЕЛЕНЕ И ОСТРОВ БОЛШЕВИК ?

    12:33 08.02.2026

  • 9 Айде сега,

    10 2 Отговор
    след Ружито, Кики, Денков, Бонев, Пеканов, Руди Гела, , Величие, Доган, Черепа и кой ли още не, време беше и Първан да похвали Зарков = Радев!

    Борисов мълчи, но е пределно ясно, че и той клекна! Щял да се " разкача " от Пеевски?! Борисов ще е беквокала на Радев.

    Единствената опозиция на Радев са Възраждане, ДПС и Нинова!

    12:34 08.02.2026

  • 10 Някой

    13 6 Отговор
    Т.е. поредната инжекция за поддържането на ПП. Преди можеха да ни излъжат с думи, но вече ги видяхме какви "експерти" са.

    12:34 08.02.2026

  • 11 Първанчооо

    12 3 Отговор
    Ти някога работил ли си нещо бря

    12:35 08.02.2026

  • 12 Майна

    7 5 Отговор
    Радев е - ЙАТО , БРЮКСЕЛ..Той е за евроатлантическите ценности на лондонсити
    Еврозона- кои са в тази зона..
    Ха.., зоната на здрача

    12:38 08.02.2026

  • 13 нннн

    11 3 Отговор
    Завоят към либералните демократи води към катастрофа.
    А мамин Крумчо няма и 1 ден трудов стаж, преди да дойдат влезе в голямата, по български, политика.

    Коментиран от #28

    12:38 08.02.2026

  • 14 Важното е едно-

    6 9 Отговор
    Зарков = Радев.

    Това е достатъчно да се знае.

    Къде бил завършил, котки ли бил убивал , либерал ли бил и т.н. са подробности,

    Радев овладя БСП, това е важно!
    При Нинова БСП беше самостоятелна, при Сарафов- също.

    Сега БСП е обратно към Кремъл.

    Коментиран от #19

    12:40 08.02.2026

  • 15 Козел

    7 1 Отговор
    козел

    12:45 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оракула от Делфи

    3 11 Отговор
    Румен Радев , пристигна първи, но поради скоростта с която свикнал във въздуха,
    е лесно да прелети целта и направи обратен завой и опит за поражение???
    Видяхме , че първата атака , въпреки властта и оръжието в ръцете му,
    беше катастрофа за бившия ни Президент!!!
    Враговете са от съвсем друг тип , измамници мошенници, но въпреки това , чрез медийте им продължават
    да мис - кредитират опнентите си и чрез корумпираната Съдебна власт и Поллиция ,
    все още са живи и управляват!!!

    12:47 08.02.2026

  • 18 О ,Първане

    8 3 Отговор
    Ако знаеш какъв душевен оргазъм изживях от новината че ...умчо е начело на столетницата!!!!Ма то радост,то емоция,мани,мани

    12:48 08.02.2026

  • 19 Майна

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Важното е едно-":

    Какъв Кремъл, бе?
    БСП е първи евроатлантика, ти май живееш в историята..

    12:48 08.02.2026

  • 20 Азис

    8 3 Отговор
    Тоя остро е завил наляво

    12:48 08.02.2026

  • 21 Майна

    8 4 Отговор
    Радев няма бъдеще
    Той е против Русия и против САЩ на Тръмп
    Той е за лондонсити..

    12:50 08.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 5 Отговор
    ЧОРАПА ГОВОРИ ТОЗИ ПЪТ ЗА "КОМПРОМИСИ" ......................... ЧУДНО ЗАЩО "ВЪЛКА" СЕ ОПИТВА ДА СИ СМЕНИ КОЖАТА ? ? ? ..................... ЗА 9години ТОЙ НЕ Я СМЕНЯШЕ , ИЗВЕДНЪЖ ОБРЪЩА ПАЛАЧИНКАТА ........................ "ВЪЛК КОЗИНАТА СИ МЕНИ , НО НРАВА НИКОГА" ..................... ТАКА И С НАШИЯ ФАШИСТ МУНЧО ...................... ФАКТ !

    12:54 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да де

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ама Радев не е Тръмпист, ..Пешо

    Коментиран от #30, #35

    12:57 08.02.2026

  • 26 Колко години си?

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма нито един за Тръмп
    Освен Възраждане- българите зад нея
    Другото са демократски рожби, байдъновисти
    Всичко е удобно за Тримореца

    12:59 08.02.2026

  • 27 Жълтопаветата не сте нормални

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Кацамунчето се разсърди люто на Радев заради референдума и само напусна поста си в президентството. Как сега малкия лигльо Крумчо е на Румбата?

    Коментиран от #48

    13:00 08.02.2026

  • 28 Точно така!

    12 4 Отговор

    До коментар #13 от "нннн":

    Завоят към ПартияПедофили-ДайБългария води директно в Петрохан!😂

    13:00 08.02.2026

  • 29 Как

    4 8 Отговор
    Радев е агент на КГБ

    Коментиран от #32, #34

    13:00 08.02.2026

  • 30 Радев е като Борисов

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "Да де":

    Опортюнист и нагаждач, винаги готов да служи и изпълни желанията на всички външни началници - от Вашингтон, през Лондон, Брюксел и Берлин, та чак до Москва, Анкара и Тел Авив.

    13:03 08.02.2026

  • 31 По голям

    12 11 Отговор
    глупак от този не съм виждала. България била в много тежко финансово положение. България никога не е била толкова богата. Видя се, че в банките се наляха милиарди левове от граждани и сивата икономика за един месец. Радев бил голям играч! Хайде бе! Крие се като мишок, даде само едно интервю и то в контролирана среда, а то беше доста мъгляво. А и ние си го знаем мистър Боташ какъв предател е!!!

    13:04 08.02.2026

  • 32 Да де

    6 6 Отговор

    До коментар #29 от "Как":

    Затова показа среден пръст на Тръмп и укри поканата
    Да му мисли
    Радев има досие, което е в ръцете на Тръмп
    ,,Надежден ,стратегически воин на бъдещето" , от Максуел/ разбирай дълбоките/
    Радев е една мишка, удобна

    13:05 08.02.2026

  • 33 Шалварек

    5 5 Отговор
    Крум сега,на Пеев ли е човек,или на Радевски?

    Коментиран от #36

    13:06 08.02.2026

  • 34 Почти позна

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Как":

    Само дето Крадеф е учил и завършил в САЩ, а не в СССР/РФ. Чиста проба ЦРУ-шник, неуспешно играещ го на моменти умерен и центрист, че да не стои като краен демократолибераcт за пред путинофилите.

    Коментиран от #37

    13:06 08.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Виж кои го хвалят

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Шалварек":

    Излиза, че Кацамунчето на маминка е на ПП-ДБ т.е. на кръговете покрай Кръстев, Прокопи и Мавъра.

    13:08 08.02.2026

  • 37 ПУЦ

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Почти позна":

    е завършил!

    Коментиран от #41

    13:08 08.02.2026

  • 38 Бравос на такъви

    10 1 Отговор
    Малее, колко е умен Първанчо, от него лъха естествен интелект!

    13:08 08.02.2026

  • 39 Промяна

    4 9 Отговор
    Днес,след изказването на Са..чева за Петрохан,първо каза,че не може да коментира,и веднага след това ,че Терзиев и Сандов да дават обяснения..........тази Дени..ца е нещо друго,но не и от вида хомо сапиенс.

    13:08 08.02.2026

  • 40 Кашерен резидент

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ъхъъ":

    Триморец Натовски обикалящ с кипата по синагогите е агент на ЦPУ-MOCAД.

    13:10 08.02.2026

  • 41 ПУЦ, МУЦ,

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "ПУЦ":

    ама ПУЦа е американски.

    13:11 08.02.2026

  • 42 ЕвроАтлантически Комунист

    6 8 Отговор
    Ако сте забравили антибългарската брюкселска марионетка - К. Зарков бе върл противник на референдума за еврото.
    Вече се очертава новата ротшилдова коалиция - радев, пп-дб, бсп

    Коментиран от #45

    13:13 08.02.2026

  • 43 Хахаха, да

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Намагнитизиран Шиши вече е най-върлия тръмпист.

    13:14 08.02.2026

  • 44 Ами

    9 2 Отговор
    ПП-ДБ вече са в небитието заедно с още няколко формации.
    Така, че престанете да ни занимавате с тях.
    Важното сега е какво ще стане в БСП и какво ще остане от ГЕРБ.

    13:15 08.02.2026

  • 45 За Зарков е така

    9 1 Отговор

    До коментар #42 от "ЕвроАтлантически Комунист":

    Но откога ЛГДБППДБ и БСПНН са станали радетели на референдума за лева?

    13:15 08.02.2026

  • 46 Архимандрисандрит Бибиян

    0 7 Отговор
    За да направиме Бойковина одново велика требе да основеме и регистрираме държавна агенция за защита на държавата,да сключиме споразумение с Даниел Митов, ДАНС и екирсажа.

    13:16 08.02.2026

  • 47 Промяна

    4 11 Отговор
    РР И ШАРЛАТАНИТЕ ХАХАХАХАХАХА ВСЯКО ЧУДО ЗА ТРИ ДНИ ЧЕ ОТ ТЕЗИ КАКВО БЪЛГАРИЯ Е ВИДЯЛА ПОЛЕЗНО НИЩОООО ТО САМО С ЛЪЖИ С КЛЕВЕТИ С ОЧЕРНЯНЕ НЕ СТАВА ПЕТРОХАН КИРОВО ШАРЛАТАНИ ЮМРУК САНДОВ ТЕРЗИЕВ МАЛКИ МОМЧЕНЦА ДАВАЙТЕ ПРЕГЪРНЕТЕ СЕ

    Коментиран от #51, #61

    13:19 08.02.2026

  • 48 Политиката

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Жълтопаветата не сте нормални":

    Не е това което е ,всичко е театро

    13:21 08.02.2026

  • 49 Шофьор

    6 0 Отговор
    На тоз "хубавец" със смешното окосмяване като на... да му кажа само, че в завоите се влиза С ГАЗ!

    13:24 08.02.2026

  • 50 А каква е

    7 2 Отговор
    Програмата на Радев ,нищо не чух ,пак ли ще вдига юмрук ,и до там

    13:25 08.02.2026

  • 51 Евгени от Алфапласт

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Разкарай се, кука неграмотна!🤣

    13:26 08.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зарков

    4 4 Отговор
    ще реанимира 125 годишна баба,с 3 байпаса!

    Коментиран от #56

    13:27 08.02.2026

  • 54 Рапоновиден

    6 0 Отговор
    Пълен шмохльо!

    13:27 08.02.2026

  • 55 Тази тайнственост на

    7 0 Отговор
    Мистър Кеш не ми харесва. Прилича ми на Мони Сакса. Ще Ви кажа като му дойде времето и т. н. Да излезе и да каже това ще направя, тоя ще набия и ния ще му помогнем и т. н
    П. С. И само да не се хване с Герб и пп които му режеха крилата на самолета

    13:29 08.02.2026

  • 56 Може

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Зарков":

    само да дари органи на Нов проект!

    13:30 08.02.2026

  • 57 А50

    3 2 Отговор
    Ха ха надявайте се психодесни да се възпжлзвате пак от Радев. Ще се избивате един друг по планините няма такива лумпени

    13:31 08.02.2026

  • 58 Представям си

    4 0 Отговор
    Крум с дефибралатор.....

    Коментиран от #60

    13:31 08.02.2026

  • 59 БСП

    4 1 Отговор
    без Евророма,никога нямаше да минат бариерата!

    13:34 08.02.2026

  • 60 1,2,3

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Представям си":

    200-чаат,няма пулс!1,2,3 -400-чаат!Изпуснахме я....

    13:36 08.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Сега

    1 0 Отговор
    кой ще му е ментор?Румен,Румен,Румен,или Румен?

    13:38 08.02.2026

  • 63 факуса

    0 0 Отговор
    ха ха кво да завива към шарлатаните бе първанчооо,ще му коства твърде много, влизането даже

    13:48 08.02.2026

  • 64 Аха

    0 0 Отговор
    Първан се изказва от името на задкулисието,платен манипулатор.Да ,точно на БСП им трябваше двуличник и леке като Крумчо.Наивници !Много жалко!А щом Радев се отваря и към Прокопиев ,което е съмнително ,вероятно привидно ,само и само за да изплува ,но пък виждайки антуража му от гладни за далавери ,не знам каква БГ да очакваме.

    13:50 08.02.2026

  • 65 Констатация

    0 0 Отговор
    Радев плюс ПП-ДБ е мечтата на Асенчо от Сливенската махала!!! -))) За народонаселението по нашите географски ширини това би означавало..., нека цитирам Данте: "Надежда всяка тука оставете!"

    13:55 08.02.2026

  • 66 Не е работа

    0 0 Отговор
    Ах тези " протести " инсцинирани от платени агитки на едни " добри " хора от прехода за местните лапнишарани ." Стотици,хилядници " и прочие ,от които половината дечурлига вързали се на Асен Тиктоков .Модерната манипулация на социалките " Не си модерен ,ако не си на протест " им казал гуруто.Масовка. да има ,снимки и т.н.и зарибява.Кирето дето превождаше вандалите дей сега ?То ясно че първосигнално те не са малко ,така че колко сол още трябва да изядем не се знае.

    13:58 08.02.2026

