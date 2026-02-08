Първан Симеонов: Завоите трябва да се взимат плавно. Радев взима и един друг завой - отварянето на вратата към ПП-ДБ

Изборът на Крум Зарков за председател на БСП е добра новина не само за партията, но и за политическия живот в България.
Това заяви пред БНР Първан Симеонов, анализатор от социологическа агенция "Мяра".
"Това ще увеличи шансовете на БСП да прескочи бариерата и в тези избори. Появата на Румен Радев на терена много сериозно я застрашава да остане под чертата. Но със свежата енергия, която Крум Зарков излъчва, ми се струва, че има много по-големи шансове.
Това е добра новина и за самия Радев, защото получава един естествен потенциален партньор в следващия парламент.
Крум Зарков е един от малкото останали политици на терен, които са наистина подготвени, хора, които имат съдържание, политически разговор, имат зад гърба си професионална и образователна биография, която събужда авторитет".
Първан Симеонов изброи факторите, които очаква да доведат до по-висока избирателна активност.
"Един от тях са протестите, които най-вероятно ще доведат до набъбване при ПП-ДБ. Вторият е появата на нова формация на Румен Радев. Третият - общата мобилизация на всички. Тези избори ще бъдат много важни за всички.
Ако се създаде политическо движение около бащата на трагично загиналото момиче или ако имаме ярка заявка от страна на служебния кабинет, ако той тръгне радикално, това също ще наелектризира допълнително.
В България гласуваха традиционно около 3 милиона и половина преди години. Вече гласуват по-малко от два милиона и половина. Това трябва да се промени. Изборът остана само на твърдите ядра. Те са ожесточени към другия. Хора, които все повече избират на базата на омразата. Една висока активност може да върне легитимността на избраните институции".
Симеонов напомни и за изследване на агенция "Мяра", което е показало много ниско доверие в честността на изборния процес след провеждането на последния парламентарен вот у нас.
"Числа, които свидетелстват за ниска легитимност на изборите, а оттам и на самата демокрация".
Не процедурата е това, което определя активността, а менюто, подчерта социологът.
"Има нов голям играч на терена и това ме кара да мисля, че е възможно да има чувствително по-висока активност.
Този нов голям играч, вероятно с други играчи, ще трябва да помисли мъдро и спокойно за фиксиране на изборна процедура, която да създава увереност у българите, че изборите са честни. Промените в изборното законодателство трябва да са една от първите грижи, а не да се правят в 12 без 5.
Хартията и химикалът се оказват нещо противопоказно за тази ситуация. Вероятно трябва да се върви към други форми на преброяване и към повишаване дела на машинното гласуване".
Проблемите се трупат и могат да доведат до "изблик, който идва от контракултурата, която зрее в социалните медии", отбеляза той в предаването "Неделя 150".
"Светът се разпада пред нас. България е в тежко финансово състояние. Има нов сюжет от два - три дни – с цените на сметките за ток. Под повърхността остават проблемите с въвеждането на еврото, свързани в масовото съзнание с повишаване на цени".
Симеонов каза още, че допуска от три-четири месеца възможността "Борисов да се опита да се разкачи от Пеевски".
"И ако около Радев се формира анти - Пеевско мнозинство, включително за нов ВСС, тогава какво пречи на Борисов да се опита да прескочи на този бряг? От Радев аз не видях нито една затворена врата. Но под повърхността той е формирал мнение. То ще си проличи след изборите".
Румен Радев продължава да стои в президентската роля "и това е правилно от пиарска гледна точка", обясни Симеонов.
"Президентската роля изисква да си по-обран, да не се обозначаваш. Така и по-трудно ще те бият. Запазваш някаква енигматичност.
Завоите трябва да се взимат плавно. Както Радев взима и един друг завой - отварянето на вратата към ПП-ДБ. От поне половин година президентската институция прави жестове към либералната общност в България. Последният е становището на Радев срещу ограничаването на гласуването в страните извън ЕС. Той каза: "Статуквото ограничава правото на българите в чужбина да гласуват". Ако Гюров стане служебен премиер, това ще е допълнително отваряне на тази врата. Този път от страна на Йотова, която вероятно ще разчита на подкрепа от страна на демократичната общност на втори тур от президентските избори. Бавно се взима завой към едно тематично мнозинство между Радев, ПП-ДБ и може би някой друг.
Един от големите проблеми в страната ни са ярките думи, които горят мостове. Радев се опитва да намали този патос. Той отсега говори за компромиси. Опитва се да намали свръхочакванията към себе си, да запази нормалния тон, защото знае, че ще му се налагат компромиси. Това е заявка, която е печеливша от гледна точка на политическия прагматизъм".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
