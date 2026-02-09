Новини
България
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година

9 Февруари, 2026 14:56 1 227 10

  • суицидни мисли-
  • деца-
  • безопасен интернет

С 16 % са се увеличили родителите и учителите, които търсят помощ във връзка с онлайн тормоз на деца

Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Увеличават се обаждания от деца с желание за самонараняване или със суицидни мисли през 2025 година на Консултативната линия 124 123. Това съобщиха от Центъра да безопасен интернет.

Центърът съобщава за конкретен случай, в който консултант подава сигнал на полиция и социални служби за местонахождението на 9-годишно дете, потърсило помощ на телефон 124 123. Консултантът остава на линията с детето, докато властите го намерят и успеят да предотвратят фатален край.

По повод Световния ден за безопасен интернет – 10 февруари, от Центъра обявиха, че през миналата година данните показват нарастваща активност на родителите в търсенето на подкрепа и продължаваща борба с онлайн тормоз и сексуална експлоатация.

С 16 % са се увеличили родителите и учителите, които търсят помощ. Това са 42 на сто от всички обаждания. Втората по големина група, която се обръща към консултативната линия или онлайн чата са тинейджърите на възраст между 11 и 18 години, като те са 40 % от всички обадили се.

Най-уязвимата група в случаите на онлайн тормоз са децата между 11 и 13 години, сочат данните на Центъра за безопасен интернет. Изнудването с голи снимки и видеа засяга най-вече момичета на възраст между 13 и 16 години. Остава много сериозен проблемът със злоупотребата с лични данни и дигитална идентичност, онлайн престъпленията и измамите, както и достъпът на деца до вредно съдържание в мрежата.

Платформите, в които децата най-често се сблъскват с проблем у нас, са Instagram, TikTok, Discord, Facebook/Messenger и Viber.

SafeNet.bg обработва и сигналите, които получава през Горещата линия за докладване на сексуално изнудване и порнографски материали. В огромната част от случаите, един сигнал води до разкриването на платформи и адреси с голям обем подобни материали (снимки и видеа), които Центърът също обработва и докладва. Разкритите и обработени материали през 2025 година са над 3 500 000. Това отново е двукратно увеличение спрямо предходна година. За близо 6% от разкритите материали SafeNet е сигнализирал към българските разследващи и правоприлагащи органи като такива, които се хостват на IP адреси в България. Останалите над 3.5 милиона са насочени към INHOPE – международната мрежа от горещи линии.

През 2025 година Центърът за безопасен интернет е достигнал до нови 40 000 души чрез образователни дейности.

По повод месеца на безопасен интернет, от Центъра за безопасен интернет специален материал - "Топ 5 червени флага за онлайн проблем". Това е кратко и просто ръководство за деца и родители и вече може да бъде изтеглено от сайта на Центъра - safenet.bg.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поръсен с джоджен

    10 3 Отговор
    Прочетох заглавието и се Суицидирнах.

    15:01 09.02.2026

  • 2 Родната полиция

    6 5 Отговор
    От МВР съветват, да не им купуват телефони. Така самоубийствата може и да не намалеят, но ще намалеят обажданията.

    15:05 09.02.2026

  • 3 Като постоят

    3 3 Отговор
    малко на колене върху орехови черупки обърнати наобратно ще им мине. Може и малко с ръцете нагоре към стената 2-3 часа и малко задвратки. Разглезени мндли

    15:06 09.02.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    КОГАТО ДЕТЕНЦЕ НА 3 ГОДИНИ
    ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО И НАХРАНЕНО
    ПСУВА В ПАРКА СИ МАЙКА СИ КАТО КАРУЦАР
    .......
    ПО ДОБРЕ Е ДА СЕ ГРЪМНЕ САМО ОЩЕ КАТО
    Е МАЛКО :) ДЕБИЛ Е МОЯ ТАТККО, ДЕБИЛЧЕ СЪМ И АЗ :)

    15:07 09.02.2026

  • 5 Никой

    5 2 Отговор
    От 15 годишен и по-рано - работя - каквото и да е - но трудът е лечение.

    Твърде странно е дете да е отчаяно - това е наистина крехък период. Но какво по-точно - влъбвяне - едва ли - просто - "глезотии".

    Коментиран от #7

    15:27 09.02.2026

  • 6 000

    6 1 Отговор
    Как е в либералната кочина? Добре ли ви е?

    15:31 09.02.2026

  • 7 000

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Драмата е при сецата на градската сестеза - търтии, мързели, неграмотни простачета, които на две магарета срамата не могат да разделят. Приключени са още от люлката.

    15:34 09.02.2026

  • 8 Малка кифла в Инстаграм

    2 1 Отговор
    Обичам там да се фоткам!

    15:37 09.02.2026

  • 9 Факт

    0 0 Отговор
    Известно е Кой тормози!

    17:24 09.02.2026

  • 10 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Пак да гласувате за герб, даже децата търсят изхода

    17:47 09.02.2026

