Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година

Увеличават се обаждания от деца с желание за самонараняване или със суицидни мисли през 2025 година на Консултативната линия 124 123. Това съобщиха от Центъра да безопасен интернет.
Центърът съобщава за конкретен случай, в който консултант подава сигнал на полиция и социални служби за местонахождението на 9-годишно дете, потърсило помощ на телефон 124 123. Консултантът остава на линията с детето, докато властите го намерят и успеят да предотвратят фатален край.
По повод Световния ден за безопасен интернет – 10 февруари, от Центъра обявиха, че през миналата година данните показват нарастваща активност на родителите в търсенето на подкрепа и продължаваща борба с онлайн тормоз и сексуална експлоатация.
С 16 % са се увеличили родителите и учителите, които търсят помощ. Това са 42 на сто от всички обаждания. Втората по големина група, която се обръща към консултативната линия или онлайн чата са тинейджърите на възраст между 11 и 18 години, като те са 40 % от всички обадили се.
Най-уязвимата група в случаите на онлайн тормоз са децата между 11 и 13 години, сочат данните на Центъра за безопасен интернет. Изнудването с голи снимки и видеа засяга най-вече момичета на възраст между 13 и 16 години. Остава много сериозен проблемът със злоупотребата с лични данни и дигитална идентичност, онлайн престъпленията и измамите, както и достъпът на деца до вредно съдържание в мрежата.
Платформите, в които децата най-често се сблъскват с проблем у нас, са Instagram, TikTok, Discord, Facebook/Messenger и Viber.
SafeNet.bg обработва и сигналите, които получава през Горещата линия за докладване на сексуално изнудване и порнографски материали. В огромната част от случаите, един сигнал води до разкриването на платформи и адреси с голям обем подобни материали (снимки и видеа), които Центърът също обработва и докладва. Разкритите и обработени материали през 2025 година са над 3 500 000. Това отново е двукратно увеличение спрямо предходна година. За близо 6% от разкритите материали SafeNet е сигнализирал към българските разследващи и правоприлагащи органи като такива, които се хостват на IP адреси в България. Останалите над 3.5 милиона са насочени към INHOPE – международната мрежа от горещи линии.
През 2025 година Центърът за безопасен интернет е достигнал до нови 40 000 души чрез образователни дейности.
По повод месеца на безопасен интернет, от Центъра за безопасен интернет специален материал - "Топ 5 червени флага за онлайн проблем". Това е кратко и просто ръководство за деца и родители и вече може да бъде изтеглено от сайта на Центъра - safenet.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поръсен с джоджен
15:01 09.02.2026
2 Родната полиция
15:05 09.02.2026
3 Като постоят
15:06 09.02.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО И НАХРАНЕНО
ПСУВА В ПАРКА СИ МАЙКА СИ КАТО КАРУЦАР
.......
ПО ДОБРЕ Е ДА СЕ ГРЪМНЕ САМО ОЩЕ КАТО
Е МАЛКО :) ДЕБИЛ Е МОЯ ТАТККО, ДЕБИЛЧЕ СЪМ И АЗ :)
15:07 09.02.2026
5 Никой
Твърде странно е дете да е отчаяно - това е наистина крехък период. Но какво по-точно - влъбвяне - едва ли - просто - "глезотии".
Коментиран от #7
15:27 09.02.2026
6 000
15:31 09.02.2026
7 000
До коментар #5 от "Никой":Драмата е при сецата на градската сестеза - търтии, мързели, неграмотни простачета, които на две магарета срамата не могат да разделят. Приключени са още от люлката.
15:34 09.02.2026
8 Малка кифла в Инстаграм
15:37 09.02.2026
9 Факт
17:24 09.02.2026
10 ООрана държава
17:47 09.02.2026