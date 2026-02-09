Над 40 000 души са подали данъчни декларации от началото на данъчната кампания за 2026 г.

Над 40 000 души са подали данъчни декларации от началото на данъчната кампания 2026 г., която стартира на 10 януари онлайн и на 12 януари в офисите на НАП, и ще продължи до 30 април. Това съобщават от приходната агенция.

През януари НАП обяви началото на данъчната кампания за тази година - първата в евро след присъединяването на България към еврозоната, припомня БТА. Тази година данъчните облекчения и доходите се посочват в декларацията пред НАП в левове, а се плащат в евро.

От НАП отчитат, че повече от половината подали до момента данъчни декларации са избрали Портала за електронни услуги, за да декларират доходите си и да заявят ползването на различни данъчни облекчения.

От приходната агенция припомнят, че гражданите, които желаят да намалят сумата от годишните данъчни основи за 2025 г., попълват Приложение 10 от формуляра по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Хората, извършващи дейност като търговци, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, могат да подават декларациите си за тези доходи от 1 март до 30 юни.

И през тази година лицата, получили облагаеми доходи през 2025 г., имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако след ползването им се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок от един месец след подаването на декларацията, но при повечето случаи това става в рамките на седмица. Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Преди да заявят ползването на данъчно облекчение, е препоръчително потребителите да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения чрез електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания“, за да избегнат неудобства, разясняват от НАП.

Относно данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания от НАП припомнят, че в зависимост от облагаемите доходи на родителите за миналата година, те ще получат до 306,78 евро/600 лв. за едно дете, до 613,55 евро/1200 лв. за две и до 920,33 евро/1800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 613,55 евро/1200 лв.

От НАП обясняват още, че тражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище за направените през 2025 г. плащания за труд в общ размер до 1022,58 евро/2000 лв. За да получат до 102,26 евро/200 лв. данъчна отстъпка е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.

Младите семейства пък могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по първите 51 129,19 евро/100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.

Друго облекчение, от което могат да се възползват данъкоплатците, е за намалена работоспособност. То е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност и им дава възможност да намалят данъчната си основа със 4049,43 евро/7920 лв.

С направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто може да се намали сумата от годишните данъчни основи. Тази сума може да бъде намалена в общ размер до 10 на сто и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.

Данъкоплатците, които през годината закупуват осигурителен стаж при пенсиониране, също могат да намалят данъчната основа с размера на направените вноски.

Хората, които през 2025 г. са правили различни дарения, като например на Национална здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и/или Център за асистирана репродукция, дарения за култура или в полза на болници, социални домове, БЧК и т.н., имат възможност да намалят данъчната си основа с общо до 65 процента, след като приложат към годишната данъчна декларация копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че то е получено.

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато са придобили по банков път доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, и поне 80 на сто от тях са изхарчили безкасово.

От НАП отбелязват още, че условията за ползване на всяко едно от данъчните облекчения са подробно описани в сайта на НАП и "Фейсбук" страницата на приходната агенция. Разяснения по тях могат да се получат и от Информационния център на НАП на телефони 0700 18 700 и 02 9859 6801, както и на имейл [email protected].